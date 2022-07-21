ЕС запретит банкам принимать депозиты от компаний с владельцами из России Статьи редакции
Это коснётся всех юрлиц с российскими акционерами, а не только тех, кого затронули санкции.
Евросоюз, как и обещал, расширяет действие ограничений на депозиты от клиентов, связанных с Россией.
В документах, опубликованных сегодня Еврокомиссией, содержится пункт о том, что банкам ЕС запрещен прием депозитов от юрлиц, контрольный пакет акций которых принадлежит любым гражданам или компаниям из РФ. Запрет коснется даже тех компаний, которые ведут свою деятельность в третьей стране, не связанной с Россией или ЕС.
Даже прием депозитов для незапрещенных сегментов трансграничной торговли потребует предварительного разрешения финансовых властей стран ЕС.
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Правильно, давайте накроем санкциями всех и причастных и непричастных, как ковровой бомбардировкой. Вот так и рождается ненависть к цивилизованному миру, когда с одной стороны ты против того, что творит твое государство, а с другой тебя ещё и цивилизованный мир начинает щемить.
Возможно цивилизованный мир намекает на то, что Россиянам нужно не просто быть "против", а еще и как-то действовать)
С точки зрения цивилизованного мира, мы все причастны, мы выбираем ту власть, которая творит то, что творит, а если вдруг, чисто гипотетически, мы позволяем себя обманывать на не честных выборах, то это тем более наша проблема, значит мы асоциальные элементы, как древние греки бы сказали - идиоты.Идиот — в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82
Зачем вы жертву из себя строите?) 🤦♂️
Уроком будет для тех кому стыдно, что они русские. Кто хочет жить в стране с правильными западными ценностями, где все хорошие и правильные. Да вот только эти люди в эти ценности не вписываются судя по всему, просто по факту своего происхождения.
Вас пожалеть? Что вы сделали чтобы такого не было?
ЕС боится поставить оружие украинцам. Объем поставок - смех.
А от россиян ЕС ожидает свержения режима. Того самого режима, который ЕС старательно накачивала баблом даже после Крымнаша.
Да плевать на эту ненависть цивилизованному миру с высокой колокольни. Всё, время разговоров закончилось. Никого теперь не интересуют обидки и разочарования. Вся Россия может одновременно рассердиться и что-то обидное сказать про Запад - похуй, абсолютно.
Я правильно понимаю что это ставит крест на варианте открыть компанию на Кипре?
Да бросьте. 95% россиян его с сознательного возраста ненавидит лютой ненавистью. Никогда там не бывали, ничего о нем не знают, но люто ненавидят. Ну а то что сейчас зацепило оставшиеся 5%... Знаете, есть такая старая мудрость: по возможности рядом с пид...ми даже стоять не нужно.
Это только для юр. лиц
.
Когда они пишут депозиты, надо читать «любые расчётные счета»
вы можете читать как хотите. Важно что исполнятся будет следуя букве закона, а не нашим фантазиям.
Да депозит и поступление они толкуют как одно и то же. Санкции, введённые в феврале вводили ограничения на открытие счетов для граждан РФ, обратите внимание, для всех, а не тех, что попали в санкционные списки, по открытию счетрв на сумму более 100 тысяч. Евро. Банки в порядке перестраховки просто перестали открывать счета всем с паспортом РФ. Исключение- наличие ВНЖ, но и с ВНЖ счёт открыть стало намного сложнее.
"обратите внимание, для всех, а не тех, что попали в санкционные списки, "
Вы серьезно расчитываете что банк будет каждую фамилию гражданина РФ рассматривать и сравнивать с санкционным списком ? Им проще всем отказывать
Если США присоединятся, то это полетят все компании с LLC, LLP, C-corp и так далее?
Открывали счета вообще без вопросов, но не все банки это да
Уже 4-5 лет как минимум плохо открывают, мне в 2018 г. уже два банка отказали (в открытии счета на фирму), у меня уже был внж. Так и сижу с 2017 г. там, где открыл счет на физлицо и не рыпаюсь.
А ВНЖ ЕС решает этот вопрос?
Жить сможешь, на этом все.
Как обещали, обычных людей санкции не коснутся, можете не переживать
С 10ым , 15ым ,30ым и тд пакетом санкций ВНЖ в ЕС для граждан РФ уже ничего решать не будет
решает ВНЖ ЕС и Швейцарии
Нужно отказать от гражданства рф, наверное
😅
Да.
Отставить панику. Читаем источники.
Владельцев ВНЖ ЕС это не касается.
The prohibition in Article 5b applies to deposits made by Russian nationals wherever they reside, unless they have a temporary or permanent residence permit in a Member State, a country member of the European Economic Area or Switzerland, or the nationality of one of these States.
Ну в основном то люди как раз без ВНЖ
Блять, и сколько ты граждан РФ знаешь с ВНЖ ЕС? 5-10 человек?
А помните Game Insight, которые так торопились покинуть Россию, что кинули своих сотрудников.
Они ведь попадают под санкции как и многие другие компании.
Хорошая статья в тему
https://meduza.io/feature/2022/07/21/te-kto-dayut-oruzhie-ukraine-dolzhny-ponimat-na-konu-zhizni-ne-tolko-ukraintsev-no-i-vseh-ostalnyh
Как журналист не старался обосрать только одну сторону, у него ничего не вышло. Вообще странно даже, что опубликовали, такие стремные потуги прямо открытые...
Офигенное интервью.
Я раз 5 проверил, не соловьев.ру ли я читаю ))
Чувак с журналистом как с ребенком разговаривает...
Дебилы) Впрочем, давно пора осваивать рынки Китая, Вьетнама и всей ЮВА. Санкции - стимул к развитию. Как известно кризис по китайски пишется двумя иероглифами, один это собственно кризис, а второй - возможности.
на всякий случай оставлю это здесь, чтобы кто-нибудь не поверил случайно в ваши бредни
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%C2%BB
Кому вы там в Китае нужны, уродливые лаоваи? Там своя партия и сильный лидер. Что твоя может предложить Великий Китай?! Электронику, автомобили, гвозди?!
Таки сходил по ссылке
Документа как такового не нашел, ноmajority-owned by Russian nationals or natural persons residing in Russia
Хоть немного булки расслабляет, хотя ощущение, что у них там соревнование по тупости принимаемых законов, все равно не покидает
А почему расслабляет? Тут написано "которыми владеют граждане России или физические лица проживающие в России".
Так там же "or"
То есть остается Russian nationals.
А депозит и расчетный счет в понимании ЕС это одно и тоже?
Любой счёт
самое важное уточнение забыли. для граждан без ВНЖ
Для всех граждан РФ
Я правильно понимаю что это ставит крест на варианте открыть компанию на Кипре?
У меня две компании в Словакии. Внж и особых проблем пока нет.
Ну и дураки
В новости как-то опустили немаловажный факт, но рекомендую читать оригинал. Это касается только если владельцы компании резиденты РФ. То есть если вы резидент ЕС или любой другой страны кроме РФ, то вас это не коснётся.
Комментарий удален
Так отрицательная ставка. Или я туплю?
до сегдняшнего дня была -0.5, теперь 0)
Демократичненько! По-европейски! Ахаха )))
Передаем революту привет?
интересно при чем тут револют?
Слишком категорично поступают
Это уже национализм.
В статье большими буквами написано "С конца фераля европейским банкам запрещено принимать депозиты свыше 100 тысяч евро (на один банк) от российских граждан или российских юрлиц."
Переходим по ссылке и видим описание ограничений для: финансовых операций и банков, промышленных компаний, дипломатов и бизнеса. Выше было написано, что под санкции попали президент, премьер и др. Ни о каких запретах для частных лиц не упоминается
Пидарасы