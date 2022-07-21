Это коснётся всех юрлиц с российскими акционерами, а не только тех, кого затронули санкции.

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Евросоюз, как и обещал, расширяет действие ограничений на депозиты от клиентов, связанных с Россией.

В документах, опубликованных сегодня Еврокомиссией, содержится пункт о том, что банкам ЕС запрещен прием депозитов от юрлиц, контрольный пакет акций которых принадлежит любым гражданам или компаниям из РФ. Запрет коснется даже тех компаний, которые ведут свою деятельность в третьей стране, не связанной с Россией или ЕС.

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Даже прием депозитов для незапрещенных сегментов трансграничной торговли потребует предварительного разрешения финансовых властей стран ЕС.

С конца февраля европейским банкам запрещено принимать депозиты свыше 100 тысяч евро (на один банк) от российских граждан.