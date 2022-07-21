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Финансы
Frank Media

ЕС запретит банкам принимать депозиты от компаний с владельцами из России Статьи редакции

Это коснётся всех юрлиц с российскими акционерами, а не только тех, кого затронули санкции.

7659 просмотров

Евросоюз, как и обещал, расширяет действие ограничений на депозиты от клиентов, связанных с Россией.

В документах, опубликованных сегодня Еврокомиссией, содержится пункт о том, что банкам ЕС запрещен прием депозитов от юрлиц, контрольный пакет акций которых принадлежит любым гражданам или компаниям из РФ. Запрет коснется даже тех компаний, которые ведут свою деятельность в третьей стране, не связанной с Россией или ЕС.

Даже прием депозитов для незапрещенных сегментов трансграничной торговли потребует предварительного разрешения финансовых властей стран ЕС.

С конца февраля европейским банкам запрещено принимать депозиты свыше 100 тысяч евро (на один банк) от российских граждан.

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#ес #санкции

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188 комментариев
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 Revenant

Правильно, давайте накроем санкциями всех и причастных и непричастных, как ковровой бомбардировкой. Вот так и рождается ненависть к цивилизованному миру, когда с одной стороны ты против того, что творит твое государство, а с другой тебя ещё и цивилизованный мир начинает щемить.

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Un Garçon

Возможно цивилизованный мир намекает на то, что Россиянам нужно не просто быть "против", а еще и как-то действовать)

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43 комментария
Денис Демидов

С точки зрения цивилизованного мира, мы все причастны, мы выбираем ту власть, которая творит то, что творит, а если вдруг, чисто гипотетически, мы позволяем себя обманывать на не честных выборах, то это тем более наша проблема, значит мы асоциальные элементы, как древние греки бы сказали - идиоты.

Идиот — в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82

Идиот
Идиот (от др.-греч. ἰδιώτης — «отдельный человек, частное лицо; несведущий человек»): Идиот — в…
ru.wikipedia.org
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3 комментария
Un Garçon

Зачем вы жертву из себя строите?) 🤦‍♂️

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12 комментариев
Blackrock

Уроком будет для тех кому стыдно, что они русские. Кто хочет жить в стране с правильными западными ценностями, где все хорошие и правильные. Да вот только эти люди в эти ценности не вписываются судя по всему, просто по факту своего происхождения.

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Dmitry Kon

Вас пожалеть? Что вы сделали чтобы такого не было?

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13 комментариев
Vladimir Kamishnikov

ЕС боится поставить оружие украинцам. Объем поставок - смех.
А от россиян ЕС ожидает свержения режима. Того самого режима, который ЕС старательно накачивала баблом даже после Крымнаша.

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1 комментарий
Alexandr Leibowitz

Да плевать на эту ненависть цивилизованному миру с высокой колокольни. Всё, время разговоров закончилось. Никого теперь не интересуют обидки и разочарования. Вся Россия может одновременно рассердиться и что-то обидное сказать про Запад - похуй, абсолютно.

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8 комментариев
Please be patient ihave autism

Я правильно понимаю что это ставит крест на варианте открыть компанию на Кипре?

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1 комментарий
Алексей Прасковьин
Вот так и рождается ненависть к цивилизованному миру

Да бросьте. 95% россиян его с сознательного возраста ненавидит лютой ненавистью. Никогда там не бывали, ничего о нем не знают, но люто ненавидят. Ну а то что сейчас зацепило оставшиеся 5%... Знаете, есть такая старая мудрость: по возможности рядом с пид...ми даже стоять не нужно.

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Alex R

Это только для юр. лиц

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Константин Пронин

.

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Igor Egorov

Когда они пишут депозиты, надо читать «любые расчётные счета»

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Константин Пронин

вы можете читать как хотите. Важно что исполнятся будет следуя букве закона, а не нашим фантазиям.

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4 комментария
Евгений Артюх

Да депозит и поступление они толкуют как одно и то же. Санкции, введённые в феврале вводили ограничения на открытие счетов для граждан РФ, обратите внимание, для всех, а не тех, что попали в санкционные списки, по открытию счетрв на сумму более 100 тысяч. Евро. Банки в порядке перестраховки просто перестали открывать счета всем с паспортом РФ. Исключение- наличие ВНЖ, но и с ВНЖ счёт открыть стало намного сложнее.

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Lizi L

"обратите внимание, для всех, а не тех, что попали в санкционные списки, "
Вы серьезно расчитываете что банк будет каждую фамилию гражданина РФ рассматривать и сравнивать с санкционным списком ? Им проще всем отказывать

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1 комментарий
Ware Wow

Если США присоединятся, то это полетят все компании с LLC, LLP, C-corp и так далее?

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3 комментария
Joe cocker

Открывали счета вообще без вопросов, но не все банки это да

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Ровный цветок

Уже 4-5 лет как минимум плохо открывают, мне в 2018 г. уже два банка отказали (в открытии счета на фирму), у меня уже был внж. Так и сижу с 2017 г. там, где открыл счет на физлицо и не рыпаюсь.

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Alexey Melikhov

А ВНЖ ЕС решает этот вопрос?

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MEGAtraXXXer666

Жить сможешь, на этом все.
Как обещали, обычных людей санкции не коснутся, можете не переживать

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3 комментария
Lizi L

С 10ым , 15ым ,30ым и тд пакетом санкций ВНЖ в ЕС для граждан РФ уже ничего решать не будет

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Dmitry

решает ВНЖ ЕС и Швейцарии

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5 комментариев
Олег

Нужно отказать от гражданства рф, наверное

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5 комментариев
Олег

😅

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Аарон Витте

Да.

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Аарон Витте

Отставить панику. Читаем источники.

Владельцев ВНЖ ЕС это не касается.

The prohibition in Article 5b applies to deposits made by Russian nationals wherever they reside, unless they have a temporary or permanent residence permit in a Member State, a country member of the European Economic Area or Switzerland, or the nationality of one of these States.

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Ware Wow

Ну в основном то люди как раз без ВНЖ

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7 комментариев
Дмитрий Т.

Блять, и сколько ты граждан РФ знаешь с ВНЖ ЕС? 5-10 человек?

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1 комментарий
Каменный будильник

А помните Game Insight, которые так торопились покинуть Россию, что кинули своих сотрудников.

Они ведь попадают под санкции как и многие другие компании.

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Ware Wow

Хорошая статья в тему
https://meduza.io/feature/2022/07/21/te-kto-dayut-oruzhie-ukraine-dolzhny-ponimat-na-konu-zhizni-ne-tolko-ukraintsev-no-i-vseh-ostalnyh

Как журналист не старался обосрать только одну сторону, у него ничего не вышло. Вообще странно даже, что опубликовали, такие стремные потуги прямо открытые...

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Порядочный велосипед

Офигенное интервью.
Я раз 5 проверил, не соловьев.ру ли я читаю ))
Чувак с журналистом как с ребенком разговаривает...

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Влад Головин

Дебилы) Впрочем, давно пора осваивать рынки Китая, Вьетнама и всей ЮВА. Санкции - стимул к развитию. Как известно кризис по китайски пишется двумя иероглифами, один это собственно кризис, а второй - возможности.

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Максим Пряников

на всякий случай оставлю это здесь, чтобы кто-нибудь не поверил случайно в ваши бредни
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%C2%BB

Китайское слово «кризис»
Китайское слово, означающее «кризис» (кит. трад. 危機, упр. 危机, пиньинь wēijī), часто упоминается в…
ru.wikipedia.org
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3 комментария
Владимир Кондратьев

Кому вы там в Китае нужны, уродливые лаоваи? Там своя партия и сильный лидер. Что твоя может предложить Великий Китай?! Электронику, автомобили, гвозди?!

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4 комментария
Andre Macareno

Таки сходил по ссылке

Документа как такового не нашел, но

majority-owned by Russian nationals or natural persons residing in Russia

Хоть немного булки расслабляет, хотя ощущение, что у них там соревнование по тупости принимаемых законов, все равно не покидает

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miyuki

А почему расслабляет? Тут написано "которыми владеют граждане России или физические лица проживающие в России".

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Ware Wow

Так там же "or"
То есть остается Russian nationals.

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3 комментария
Константин Пронин

А депозит и расчетный счет в понимании ЕС это одно и тоже?

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Lizi L

Любой счёт

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2 комментария
Dennis Prochko
С конца фераля европейским банкам запрещено принимать депозиты свыше 100 тысяч евро (на один банк) от российских граждан

самое важное уточнение забыли. для граждан без ВНЖ

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Lizi L

Для всех граждан РФ

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Please be patient ihave autism

Я правильно понимаю что это ставит крест на варианте открыть компанию на Кипре?

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Александр Коваль

У меня две компании в Словакии. Внж и особых проблем пока нет.

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house nigger

Ну и дураки

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Ivo Dimitrov

В новости как-то опустили немаловажный факт, но рекомендую читать оригинал. Это касается только если владельцы компании резиденты РФ. То есть если вы резидент ЕС или любой другой страны кроме РФ, то вас это не коснётся.

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Lirnik

Комментарий удален

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Chapaka

Так отрицательная ставка. Или я туплю?

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Zoringer

до сегдняшнего дня была -0.5, теперь 0)

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1 комментарий
Acupuncture USA

Демократичненько! По-европейски! Ахаха )))

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Andre Macareno

Передаем революту привет?

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Alexey Lyalyushko

интересно при чем тут револют?

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9 комментариев
Юлия Баранова

Слишком категорично поступают

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Олег Синицын

Это уже национализм.

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Алексей Терно

В статье большими буквами написано "С конца фераля европейским банкам запрещено принимать депозиты свыше 100 тысяч евро (на один банк) от российских граждан или российских юрлиц."
Переходим по ссылке и видим описание ограничений для: финансовых операций и банков, промышленных компаний, дипломатов и бизнеса. Выше было написано, что под санкции попали президент, премьер и др. Ни о каких запретах для частных лиц не упоминается

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Дмитрий Т.

Пидарасы

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