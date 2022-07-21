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Минпромторг зарегистрировал первый российский банкомат Статьи редакции

Теперь производитель может участвовать в госзакупках и получать преимущества перед иностранной продукцией.

  • Министерство промышленности и торговли внесло в реестр отечественного оборудования первый российской банкомат — САГА С-200АТМ, сообщает московская мэрия.
  • Процедура необходима для участия в госзакупках и получения преимущества перед иностранной продукцией. Госкомпании и предприятия обязаны покупать именно отечественные товары при их наличии.
  • Банкомат С-200АТМ разработан московским предприятием САГА вместе со структурой «Ростеха» — концерном «Автоматика». На сайте производителя указано, что «устройство может фиксировать на видео все операции, считывать штрих-коды и QR-коды, печатать чеки и выписки, позволяет осуществлять бесконтактные операции с картами». Там же говорится, что при необходимости банкомат можно комплектовать необходимыми заказчику компонентами и добавлять в него новые функции.
  • Московская мэрия указывает, что российский банкомат «сделан преимущественно из отечественных комплектующих и работает на российском программном обеспечении», но не уточняет эту информацию. Гендиректор САГА Андрей Жолобов отметил, что импортные комплектующие, которые всё же есть, «поставляются дружественными государствами».
  • Впервые С-200АТМ представили на форуме «Армия-2021» в августе 2021 года. Производитель обращает внимание на функцию «полной рециркуляции банкнот», что позволяет получить банкноты от одного клиента и выдать их другому без обработки в банке.
  • По данным «Интерфакса», старт продаж планируют начать в октябре 2022 года. Московская мэрия обещает, что производитель сможет делать более 25 тысяч банкоматов в год и обслуживать их.
  • В марте крупные зарубежные производители банкоматов Diebold Nixdorf и NCR приостановили поставки и сервисное обслуживание в России из-за вооружённого конфликта России с Украиной.

#новость #банкоматы #импортозамещение

7916 просмотров
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229 комментариев
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 Сергей Пурюшин

Для меня останется загадкой, почему у всего российского и советского такие странные, нелепые названия. Банкомат САГА С-200

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Михаил Стерлин

То ли дело "Teller Cash Recycler LTA-380" - и лепо и обычно, каждый день такие слова произносите, не правда ли?

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6 комментариев
Andrey Olenin

А чем не нелепы названия Гражданин (Citizen), Яблоко (Apple), Беседа (Converse), Ты Труба (YouTube), Орбита (Orbit), Богач (Rich)?

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9 комментариев
Марат Яз

И почему банкомат выставляется на форуме "Армия 2021"))

"Впервые С-200АТМ представили на форуме «Армия-2021» в августе 2021 года."

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7 комментариев
Alex Alexeev

А какое должно быть? Кешбокс?))

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16 комментариев
Вадим Д.

А чтоб на боевое дежурство мог встать в любой момент.

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Disp Rosit

Отголоски военщины, да и зачем тратить деньги на яркие названия, это же не коммерческий проект

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Дед Велосипед

Основная деталь банкомата это сканер распознающий номинал и подлинность

Стесняюсь спросить, он тоже российский?

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8 комментариев
Пришелец

С-200 в честь Ангары, чтоб иностранные банки боялись даже российских банкоматов.

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Владислав Шиц

Плюсую

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Василий Степанофф

Мне кажется это одно из отличий наших цивилизаций.
Это хорошо видно, что даже НАТО переименовывает наши дурацкие названия вооружений в простые и понятные.
С-400 «Триумф» - Grave Stone
Проект 949A «Антей» - «Oscar II» и тд..
Даже названия операций у западников всегда креативные в отличие от советских неотесанных солдафонов. Одна Operation Desert Storm чего стоит.

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2 комментария
Max 4e

С такой фамилией про нелепые названия я бы постеснялся высказываться...

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Олег Якунин

Охуенное название ОС - Окна?
Или телефон - Яблоко?
А как насчёт автомобиля - Народный Авто?

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1 комментарий
Сергей Леопольдович

Суровые будни способствуют суровым названиям.

Наши сердца из титана,
Наши руки крепче стали,
Невзгоды нас потрепали,
Мы суровей любого алмаза!

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2 комментария
Anton Frolow

Так Ростех - это же оборонка. Они в другие названия не умеют )

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Пётр Петрович

потому что в названии описано назначение и поколение аппарата. И если тебе это глаза режет, то не надо это произносить каждый день по 200 раз.

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Сергей Исаков

Это типичное заблуждение, что на иностранном языке все красиво и пафосно. Все эти Энтерпрайз и Кьюриосити…

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Citizen

"импортные комплектующие из дружественных стран", которые в свою очередь туда попали из недружественных правильно понимаю ?

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Renat Zaripov

Процесс называется друзификация компонентов.

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1 комментарий
Болотов Александр

Ну давайте начистоту, все с Китае, а он типа "друг".

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Traderdzen

будет выдавать не всю сумму, часть за работу будет забирать оператор сидящий внутри

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Александр Александров

Я бы такому оператору не против был часть денег отдать)

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2 комментария
Александр Голубев

Ах-ха-ха-ха!

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alice fox

Стоп, стоп! Это другая девочка!

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2 комментария
Артем П.
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Traderdzen

Российские комплектующие - провода? Наверное остальное куплено целиком, в разборе...собрано и прикреплена наклейка Сага

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Александр Голубев

Да пиздят. Как обычно.

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2 комментария
Иван Серик

Тогда С-200 здесь причём?!
Типа отсылка на старьё?

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никита смирнов

Корпус ) ну вообще как правило все импортное внутри

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саша кливецкий

Не понимаю почему все пытаются захейтить то что у нас делает правительство и предприниматели , сразу если сделано в России вешают ярлык гавно , в корне неправильно , либо тут сидят только диванные бизнесмены которые только и могут обосрать продукт

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Please be patient ihave autism

Тут не то что делает правительство хейтят(не без этого), а расхождение риторики, с реальным положением дел т.к. это красиво звучит, но на деле это не отечественный банкомат🤡

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20 комментариев
Миша Магадан
все пытаются захейтить то что у нас делает правительство

А вы расскажите, что они делают хорошего? Нашим правителям всегда с народом не везло, туповат-с. А вы всё разъясните и народ прозреет.

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4 комментария
Uuno Turhopuru

Да дело в том, что изготовление опытного экземпляра банкомата или чайника - это событие в масштабе страны и транслируется на всю страну в новостных лентах, а премьер-министр осматривает новый фен на каком-то задрищенском заводе. Фен, Карл! Это просто позор какой-то..

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7 комментариев
Memento Vivere
сразу если сделано в России вешают ярлык гавно

Есть богатый опыт, когда наше правительство или предприниматели делали что-то своё и получалось либо говно, либо неадекватно дорогое, либо всё сразу. В лучшем случае брали что-то чужое и наклеивали свой логотип. Достаточно вспомнить программу импортозамещения или йота-фон.

Если всё будет хорошо, то это здорово и будет приятным исключением. Но пока что лично у меня отношение к подобным новостям очень скептическое. Как минимум пока что не понятно на сколько этот банкомат "отечественный", а то были уже примеры, когда вроде продукт отечественный, а все ключевые компоненты - импортные.

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1 комментарий
Ли Ши

Потому что много раз выяснялось что продукция правительства сильно отличается по факту от того что заявлялось на старте, в процессе, и на финише. Народ (и я втч) уже не верит в эти сказки. А вы как будто с другой планеты прилетели.
Правительство может в оборонку, навскидку на 50% от того что брешет, умеет в атом- тут пожалуй аж на 90%. Авиация 25%-30%
И все, по факту. В космос где то на 10% от их вскукареков, автопром- 15% ( в основном грузовички, и те под влиянием оборонки)...
Все остальное туфта и лажа, процентов по 5% от того словесного потока, что несется из СМИ. Процы, ОС, телефоны, поисковики, видеохостинги, итд, итп. Все туфта. Оборудование и технологии для добычи нефти, для телекома- фигня.
Кое какие корабли можем строить, стоит сказать, но не очень крупные. Аналог Москвы запилить уже не можем например. ЖД транспорт современный как не могли сами, так и не можем. Медоборудование не делаем, массу лекарств - не делаем. Старье-пожалуйста, тут как в автопроме. А пиздежа льется немеряно. Во всем сплошные прорывы, рывки, нам на пользу, анало говнет, мы лучшие, запад сосет, американцы завидуют итд итп....
Смогли вакцину- уже хорошо. Был йотафон- не идеальный, не свой, но с прикольной задумкой. Вот эти единичные примеры хорошо характеризуют общее состояние. В условной диадеме достижений реальные продукты и идеи- маленькие алмазики по ободку. А все остальное- блистательная ложь, фальшивка. И это ставят под стекло, и водят народ смотреть- восхищаться, а кто не, того дубинкой под колени.

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John Doe

ну почитайте детально про это "банкомат" в статьях от 2020 года. Там в комментариях правильные вопросы задали - кто аудитория для этого. Они это не под текущую ситуацию, за 6 месяцев сделали. Они его еще в 2020 году представили (практически полностью продукт сделанный зарубежными инженерными бюро). За последующие 2 года ничего не смогли сделать, что бы запустить его на рынок. А сейчас просто вытащили и представил как "Наш ответ Чемберлену". А на деле - просто показуха для камеры.

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2 комментария
Саша Прохоренко

Может просто правительство и госкомпании не должны делать банкоматы? Как идея

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Евсей

Мальчик, иди уроки учи и заодно не забудь русский язык подтянуть

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Leopard

Это неудачники, у них ненависть. ) ну их мало очень, они кучкуются.

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Борис Мазок

На секунду испугался, что наш банкомат это это светофор с термометром.

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Босота

Следующая серия банкомата будет с приставкой М - модернизированный. Как же это все знакомо, прям вкус гороховой каши из садика вспомнил.

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Дмитрий Чарушин

Еще будет упрощенный, оканчивающийся на -У или -К (почему К, чтобы никто не догадался)

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1 комментарий
Денис Богачев

В 2022 году смогли сделать банкомат. Через 50 лет после их появления:)

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Александр Семаков

Не сделать, а собрать

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Pavel Pavel

Лучше поздно, чем никогда

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Серго

Что значит первый российский? Мы еще в конце нулевых у компании Штрих-М покупали терминалы, так у них и банкоматы тоже были. Из импортного там только ПК, но думаю, и в С-200АТМ с этим не лучше, так как никто комплектующие у нас не производит. И компания, кстати, не маленькая. Они за два года нам больше 400 терминалов собрали.

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Holy Carrot

Видимо имеется в виду, что первый из российских зарегистрированных в Минпромторге.

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Тимур Ежовский

Во сколько раз поделие дороже иностранных аналогов?

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Александр Саввин

Деньги не главное

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2 комментария
Garmonbon

это ведь не важно когда закон обязывает переходить на отечественное - все равно купят.

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Влад Эфиров

Да наверное очередной оем продукт со своим лого

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Maxim Stroganoff

дольше говорили что не могут

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Zoringer

Хотелось бы узнать сколько в "русском банкомате" импортных комплектующих

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Holy Carrot

Вероятно не больше, чем в "американском айфоне".

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Lukas Dexter

Биткоины будетаыдавать? 😉

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Александр Голубев

Да. В виде расписки от товарища майора.

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1 комментарий
Александр RazzOne

Ну, импортозамещение... понеслось... что там следующее? Ваши варианты, господа?)

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Антон Т

Не делают — плохо, делают — тоже плохо. А как вам хорошо?

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5 комментариев
Александр Саввин

Русофон

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2 комментария
Алексей Ковальчук

А Гусары молчать)

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Николай Гуд

Теперь у нас есть один "трамвай-айфон" , одна Армата и один банкомат.
Прорыв!

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Украинский парфюмер

Интересно услышать мнение разбирающихся людей, насколько оно отечественное и какая доля "компонентов из дружественных стран"

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house nigger

Если реально интересно - давайте определимся, что для вас значит "отечественное". А потом я расскажу.

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2 комментария
Golovnya

На главной фотке платежный терминал

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Андрей

Это Вы просто с банкомата и тинькоф не связывались)

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1 комментарий
Игорь Протасов

Не понял, а это тогда что?

https://vc.ru/services/190217-bolshe-ne-shkaf-s-dengami-kak-my-sozdavali-novye-bankomaty-sbera-i-zachem-im-sluh-i-zrenie

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Игорь Протасов

Не понял. А это тогда что?
https://vc.ru/services/190217-bolshe-ne-shkaf-s-dengami-kak-my-sozdavali-novye-bankomaty-sbera-i-zachem-im-sluh-i-zrenie

Больше не «шкаф» с деньгами: как мы создавали…
На СберКонфе мы показали новые банкоматы: теперь это умные устройства, а не привычные железные…
vc.ru
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Благополучный месяц

Как что? Все как обычно..
"В итоге дизайн мы решили разработать сами. Чтобы сделать всё быстро и качественно, мы отправились в Южную Корею: там находится штаб-квартира одного из поставщиков банкоматов."
Видимо создали клон корейского банкомата.
Обычное импортозамещение.

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2 комментария
Иван Саблин

Ростех король макетов

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Антон Чебасов

Пока работает только на приём купюр😁

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Илья Белов

Банкомат? Больше похоже, что делали смартфон и не угадали с размером.

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Ол Сен

И что здесь прорывного? Банкомат и всё. Задача принять карту, выдать или принять деньги.

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Валентин Потапов

Первая регистрация, с которой всем банкам придется как то считаться

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Pavel Pavel

Выглядит весьма круто, особенно на фоне убогих европейских в vga палитре

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John Doe

задача европейских - быть вандалоустойчивыми, встраиваться максимально удобно, быть безопасным для использование. Все остальная палитра - на владельце банкомата. Что-то у меня есть большие сомнения насчет как к долговечности, так и к тому, как будут скрывать данные (правда в соседней статье от 2020 года, пишут что верхнюю часть экрана будут использоваться исключительно для рекламы во время пользования банкоматом, но это уж какой-то маразм просто. "Вы видите операции, а человек, стоящий за вами, — рекламу онлайн-кинотеатра") .

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13 комментариев
Женатый Паша

Дождались этого в 2022 году

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gigacelitel

https://rbcard.com/history/hist_atm3.htm

История банкоматов. Первый банкомат российского…
Информация об истории банкоматов. Первый банкомат российского производства.
rbcard.com
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ivanlavrenko lavrenko

Бля... Он будет дороже аналогов, будет тупить и жрать банкнтты. Зуб даю...

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K D

Сага… новолуние… 🤦‍♂️

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under construction

Что плохого в этом дизайне (у сбера похожие сейчас) вся очередь видит по каким клавишам клацаешь при наборе пина

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alice fox

Не умеют у нас пока врать красиво. "Из отечественных и трофейных комплектующих" звучит намного скрепнее.

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Котёнок Чмоня

Я так понимаю, экран сделали огромным, чтобы как можно больше людей увидело, какой ты нищеброд? 👉👈

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Псков Бурито

эту "инновацию" зачем-то придумал Тинькофф, а все остальные просто копируют

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Готовый историк

Diebold Nixdorf и NCR на рынке с конца 19 века. Вполне очевидно, что имеют колоссальный опыт в сфере производства счетной и банковской техники, клиентского сервиса, огромный базис выученных уроков. И тут некая контора, которая отпочковалась от "Ростеха" в 2006 году выводит на рынок конкурентный продукт? Вы серьезно?

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Денис

А вот пусть попробуют на этот "сделанный преимущественно из отечественных комплектующих и работающий на российском программном обеспечении" банкомат оформить Сертификат о происхождении СТ-1 в Московской ТПП для вывоза в Вьетнам))), а мы посмотрим и тогда узнаем насколько там "преимущественно отечественные комплектующие" используются. А пока что только бла-бла-бла, ну и судя по всему там весь ассортимент комплектующих это Китай, Малайзия, может что то из Тайваня есть))

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Denis K

Круто 👍 значит занимались уже давно

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Александр Голубев

Пилили серьёзно. Сомнений никаких. А по факту сырая туфтень.

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Вадим Д.

Мелочь принимает? Нынче пачками не поскладируешь (-:

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Dennis Prochko

а как оно пин коды шифрует? визу и мастер туда не сунуть?

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Redmi

А кто их целевая аудитория, кто пользуется банкоматами?

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Pavel Pavel

Ну я сегодня кэша немного подснял

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Ведущий корабль

Стекло с индием (металл) чье)))?

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Александр Смирнов

Комиссия вшита в прошивку

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Pupa Vas’kin

Нормальная балалайка. Внутри криптографический шлюз наверняка.

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Дмитрий

Банкомат встал на боевое дежурство! С-200, это и двухсот Рублёвки тоже может подавать, ой выдавать

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Ivan the Not So Terrible

Терминалы давно делают без лишнего пафоса.
С банкоматами вопрос в безопасности, в т.ч. для клиента.

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Sayf67

А ниче такой банкомат, рамки только поменьше бы😂

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Дмитрий Филиппов

Интересно, на каком заводе экран отлили?

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Pavel Osadchuk

компания изготавливает пожарный гидрант, светофор, что-то похожее на камеру видеонаблюдения...

и банкомат

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Псков Бурито

а экраны где производят?

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Псков Бурито

Кто-нибудь может объяснить, почему банкомат показали на военном форуме?

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house nigger

А чё, военные не пользуются деньгами?

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3 комментария
Roman Shar

Звучит классно, но про «отечественность» - очень сомнительно

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Копните глубже

А ещё говорили про аналог лендкрузера, за 25.

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Александр Борзов

Неплохо выглядит

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