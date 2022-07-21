Минпромторг зарегистрировал первый российский банкомат Статьи редакции
Теперь производитель может участвовать в госзакупках и получать преимущества перед иностранной продукцией.
- Министерство промышленности и торговли внесло в реестр отечественного оборудования первый российской банкомат — САГА С-200АТМ, сообщает московская мэрия.
- Процедура необходима для участия в госзакупках и получения преимущества перед иностранной продукцией. Госкомпании и предприятия обязаны покупать именно отечественные товары при их наличии.
- Банкомат С-200АТМ разработан московским предприятием САГА вместе со структурой «Ростеха» — концерном «Автоматика». На сайте производителя указано, что «устройство может фиксировать на видео все операции, считывать штрих-коды и QR-коды, печатать чеки и выписки, позволяет осуществлять бесконтактные операции с картами». Там же говорится, что при необходимости банкомат можно комплектовать необходимыми заказчику компонентами и добавлять в него новые функции.
- Московская мэрия указывает, что российский банкомат «сделан преимущественно из отечественных комплектующих и работает на российском программном обеспечении», но не уточняет эту информацию. Гендиректор САГА Андрей Жолобов отметил, что импортные комплектующие, которые всё же есть, «поставляются дружественными государствами».
- Впервые С-200АТМ представили на форуме «Армия-2021» в августе 2021 года. Производитель обращает внимание на функцию «полной рециркуляции банкнот», что позволяет получить банкноты от одного клиента и выдать их другому без обработки в банке.
- По данным «Интерфакса», старт продаж планируют начать в октябре 2022 года. Московская мэрия обещает, что производитель сможет делать более 25 тысяч банкоматов в год и обслуживать их.
- В марте крупные зарубежные производители банкоматов Diebold Nixdorf и NCR приостановили поставки и сервисное обслуживание в России из-за вооружённого конфликта России с Украиной.
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Для меня останется загадкой, почему у всего российского и советского такие странные, нелепые названия. Банкомат САГА С-200
То ли дело "Teller Cash Recycler LTA-380" - и лепо и обычно, каждый день такие слова произносите, не правда ли?
А чем не нелепы названия Гражданин (Citizen), Яблоко (Apple), Беседа (Converse), Ты Труба (YouTube), Орбита (Orbit), Богач (Rich)?
И почему банкомат выставляется на форуме "Армия 2021"))
"Впервые С-200АТМ представили на форуме «Армия-2021» в августе 2021 года."
А какое должно быть? Кешбокс?))
А чтоб на боевое дежурство мог встать в любой момент.
Отголоски военщины, да и зачем тратить деньги на яркие названия, это же не коммерческий проект
Основная деталь банкомата это сканер распознающий номинал и подлинность
Стесняюсь спросить, он тоже российский?
С-200 в честь Ангары, чтоб иностранные банки боялись даже российских банкоматов.
Плюсую
Мне кажется это одно из отличий наших цивилизаций.
Это хорошо видно, что даже НАТО переименовывает наши дурацкие названия вооружений в простые и понятные.
С-400 «Триумф» - Grave Stone
Проект 949A «Антей» - «Oscar II» и тд..
Даже названия операций у западников всегда креативные в отличие от советских неотесанных солдафонов. Одна Operation Desert Storm чего стоит.
С такой фамилией про нелепые названия я бы постеснялся высказываться...
Охуенное название ОС - Окна?
Или телефон - Яблоко?
А как насчёт автомобиля - Народный Авто?
Суровые будни способствуют суровым названиям.
Наши сердца из титана,
Наши руки крепче стали,
Невзгоды нас потрепали,
Мы суровей любого алмаза!
Так Ростех - это же оборонка. Они в другие названия не умеют )
потому что в названии описано назначение и поколение аппарата. И если тебе это глаза режет, то не надо это произносить каждый день по 200 раз.
Это типичное заблуждение, что на иностранном языке все красиво и пафосно. Все эти Энтерпрайз и Кьюриосити…
"импортные комплектующие из дружественных стран", которые в свою очередь туда попали из недружественных правильно понимаю ?
Процесс называется друзификация компонентов.
Ну давайте начистоту, все с Китае, а он типа "друг".
будет выдавать не всю сумму, часть за работу будет забирать оператор сидящий внутри
Я бы такому оператору не против был часть денег отдать)
Ах-ха-ха-ха!
Стоп, стоп! Это другая девочка!
Российские комплектующие - провода? Наверное остальное куплено целиком, в разборе...собрано и прикреплена наклейка Сага
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Да пиздят. Как обычно.
Тогда С-200 здесь причём?!
Типа отсылка на старьё?
Корпус ) ну вообще как правило все импортное внутри
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Не понимаю почему все пытаются захейтить то что у нас делает правительство и предприниматели , сразу если сделано в России вешают ярлык гавно , в корне неправильно , либо тут сидят только диванные бизнесмены которые только и могут обосрать продукт
Тут не то что делает правительство хейтят(не без этого), а расхождение риторики, с реальным положением дел т.к. это красиво звучит, но на деле это не отечественный банкомат🤡
А вы расскажите, что они делают хорошего? Нашим правителям всегда с народом не везло, туповат-с. А вы всё разъясните и народ прозреет.
Да дело в том, что изготовление опытного экземпляра банкомата или чайника - это событие в масштабе страны и транслируется на всю страну в новостных лентах, а премьер-министр осматривает новый фен на каком-то задрищенском заводе. Фен, Карл! Это просто позор какой-то..
Есть богатый опыт, когда наше правительство или предприниматели делали что-то своё и получалось либо говно, либо неадекватно дорогое, либо всё сразу. В лучшем случае брали что-то чужое и наклеивали свой логотип. Достаточно вспомнить программу импортозамещения или йота-фон.
Если всё будет хорошо, то это здорово и будет приятным исключением. Но пока что лично у меня отношение к подобным новостям очень скептическое. Как минимум пока что не понятно на сколько этот банкомат "отечественный", а то были уже примеры, когда вроде продукт отечественный, а все ключевые компоненты - импортные.
Потому что много раз выяснялось что продукция правительства сильно отличается по факту от того что заявлялось на старте, в процессе, и на финише. Народ (и я втч) уже не верит в эти сказки. А вы как будто с другой планеты прилетели.
Правительство может в оборонку, навскидку на 50% от того что брешет, умеет в атом- тут пожалуй аж на 90%. Авиация 25%-30%
И все, по факту. В космос где то на 10% от их вскукареков, автопром- 15% ( в основном грузовички, и те под влиянием оборонки)...
Все остальное туфта и лажа, процентов по 5% от того словесного потока, что несется из СМИ. Процы, ОС, телефоны, поисковики, видеохостинги, итд, итп. Все туфта. Оборудование и технологии для добычи нефти, для телекома- фигня.
Кое какие корабли можем строить, стоит сказать, но не очень крупные. Аналог Москвы запилить уже не можем например. ЖД транспорт современный как не могли сами, так и не можем. Медоборудование не делаем, массу лекарств - не делаем. Старье-пожалуйста, тут как в автопроме. А пиздежа льется немеряно. Во всем сплошные прорывы, рывки, нам на пользу, анало говнет, мы лучшие, запад сосет, американцы завидуют итд итп....
Смогли вакцину- уже хорошо. Был йотафон- не идеальный, не свой, но с прикольной задумкой. Вот эти единичные примеры хорошо характеризуют общее состояние. В условной диадеме достижений реальные продукты и идеи- маленькие алмазики по ободку. А все остальное- блистательная ложь, фальшивка. И это ставят под стекло, и водят народ смотреть- восхищаться, а кто не, того дубинкой под колени.
ну почитайте детально про это "банкомат" в статьях от 2020 года. Там в комментариях правильные вопросы задали - кто аудитория для этого. Они это не под текущую ситуацию, за 6 месяцев сделали. Они его еще в 2020 году представили (практически полностью продукт сделанный зарубежными инженерными бюро). За последующие 2 года ничего не смогли сделать, что бы запустить его на рынок. А сейчас просто вытащили и представил как "Наш ответ Чемберлену". А на деле - просто показуха для камеры.
Может просто правительство и госкомпании не должны делать банкоматы? Как идея
Мальчик, иди уроки учи и заодно не забудь русский язык подтянуть
Это неудачники, у них ненависть. ) ну их мало очень, они кучкуются.
На секунду испугался, что наш банкомат это это светофор с термометром.
Следующая серия банкомата будет с приставкой М - модернизированный. Как же это все знакомо, прям вкус гороховой каши из садика вспомнил.
Еще будет упрощенный, оканчивающийся на -У или -К (почему К, чтобы никто не догадался)
В 2022 году смогли сделать банкомат. Через 50 лет после их появления:)
Не сделать, а собрать
Лучше поздно, чем никогда
Что значит первый российский? Мы еще в конце нулевых у компании Штрих-М покупали терминалы, так у них и банкоматы тоже были. Из импортного там только ПК, но думаю, и в С-200АТМ с этим не лучше, так как никто комплектующие у нас не производит. И компания, кстати, не маленькая. Они за два года нам больше 400 терминалов собрали.
Видимо имеется в виду, что первый из российских зарегистрированных в Минпромторге.
Во сколько раз поделие дороже иностранных аналогов?
Деньги не главное
это ведь не важно когда закон обязывает переходить на отечественное - все равно купят.
Да наверное очередной оем продукт со своим лого
дольше говорили что не могут
Хотелось бы узнать сколько в "русском банкомате" импортных комплектующих
Вероятно не больше, чем в "американском айфоне".
Биткоины будетаыдавать? 😉
Да. В виде расписки от товарища майора.
Ну, импортозамещение... понеслось... что там следующее? Ваши варианты, господа?)
Не делают — плохо, делают — тоже плохо. А как вам хорошо?
Русофон
А Гусары молчать)
Теперь у нас есть один "трамвай-айфон" , одна Армата и один банкомат.
Прорыв!
Интересно услышать мнение разбирающихся людей, насколько оно отечественное и какая доля "компонентов из дружественных стран"
Если реально интересно - давайте определимся, что для вас значит "отечественное". А потом я расскажу.
На главной фотке платежный терминал
Это Вы просто с банкомата и тинькоф не связывались)
Не понял, а это тогда что?
https://vc.ru/services/190217-bolshe-ne-shkaf-s-dengami-kak-my-sozdavali-novye-bankomaty-sbera-i-zachem-im-sluh-i-zrenie
Не понял. А это тогда что?
https://vc.ru/services/190217-bolshe-ne-shkaf-s-dengami-kak-my-sozdavali-novye-bankomaty-sbera-i-zachem-im-sluh-i-zrenie
Как что? Все как обычно..
"В итоге дизайн мы решили разработать сами. Чтобы сделать всё быстро и качественно, мы отправились в Южную Корею: там находится штаб-квартира одного из поставщиков банкоматов."
Видимо создали клон корейского банкомата.
Обычное импортозамещение.
Ростех король макетов
Пока работает только на приём купюр😁
Банкомат? Больше похоже, что делали смартфон и не угадали с размером.
И что здесь прорывного? Банкомат и всё. Задача принять карту, выдать или принять деньги.
Первая регистрация, с которой всем банкам придется как то считаться
Выглядит весьма круто, особенно на фоне убогих европейских в vga палитре
задача европейских - быть вандалоустойчивыми, встраиваться максимально удобно, быть безопасным для использование. Все остальная палитра - на владельце банкомата. Что-то у меня есть большие сомнения насчет как к долговечности, так и к тому, как будут скрывать данные (правда в соседней статье от 2020 года, пишут что верхнюю часть экрана будут использоваться исключительно для рекламы во время пользования банкоматом, но это уж какой-то маразм просто. "Вы видите операции, а человек, стоящий за вами, — рекламу онлайн-кинотеатра") .
Дождались этого в 2022 году
https://rbcard.com/history/hist_atm3.htm
Бля... Он будет дороже аналогов, будет тупить и жрать банкнтты. Зуб даю...
Сага… новолуние… 🤦♂️
Что плохого в этом дизайне (у сбера похожие сейчас) вся очередь видит по каким клавишам клацаешь при наборе пина
Не умеют у нас пока врать красиво. "Из отечественных и трофейных комплектующих" звучит намного скрепнее.
Я так понимаю, экран сделали огромным, чтобы как можно больше людей увидело, какой ты нищеброд? 👉👈
эту "инновацию" зачем-то придумал Тинькофф, а все остальные просто копируют
Diebold Nixdorf и NCR на рынке с конца 19 века. Вполне очевидно, что имеют колоссальный опыт в сфере производства счетной и банковской техники, клиентского сервиса, огромный базис выученных уроков. И тут некая контора, которая отпочковалась от "Ростеха" в 2006 году выводит на рынок конкурентный продукт? Вы серьезно?
А вот пусть попробуют на этот "сделанный преимущественно из отечественных комплектующих и работающий на российском программном обеспечении" банкомат оформить Сертификат о происхождении СТ-1 в Московской ТПП для вывоза в Вьетнам))), а мы посмотрим и тогда узнаем насколько там "преимущественно отечественные комплектующие" используются. А пока что только бла-бла-бла, ну и судя по всему там весь ассортимент комплектующих это Китай, Малайзия, может что то из Тайваня есть))
Круто 👍 значит занимались уже давно
Пилили серьёзно. Сомнений никаких. А по факту сырая туфтень.
Мелочь принимает? Нынче пачками не поскладируешь (-:
а как оно пин коды шифрует? визу и мастер туда не сунуть?
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А кто их целевая аудитория, кто пользуется банкоматами?
Ну я сегодня кэша немного подснял
Стекло с индием (металл) чье)))?
Комиссия вшита в прошивку
Нормальная балалайка. Внутри криптографический шлюз наверняка.
Банкомат встал на боевое дежурство! С-200, это и двухсот Рублёвки тоже может подавать, ой выдавать
Терминалы давно делают без лишнего пафоса.
С банкоматами вопрос в безопасности, в т.ч. для клиента.
А ниче такой банкомат, рамки только поменьше бы😂
Интересно, на каком заводе экран отлили?
компания изготавливает пожарный гидрант, светофор, что-то похожее на камеру видеонаблюдения...
и банкомат
а экраны где производят?
Кто-нибудь может объяснить, почему банкомат показали на военном форуме?
А чё, военные не пользуются деньгами?
Звучит классно, но про «отечественность» - очень сомнительно
А ещё говорили про аналог лендкрузера, за 25.
Неплохо выглядит