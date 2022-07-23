В 1960-х американские рабочие могли и детей в «Диснейленд» отвезти, и новую машину купить. Теперь не каждому по карману даже просто сходить на бейсбол. Сколько теперь нужно работать в США, чтобы заработать на матч, кино и парк аттракционов — в разборе The Hustle.

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В 1950-1960-х позволить себе семейные вылазки на выходных могло большинство американцев даже со средним доходом. Отвезти детей в «Диснейленд» и при этом купить новую машину или дом умудрялись даже «синие воротнички» — представители рабочих специальностей.

В 2020-х всё иначе. Годовая зарплата среднестатистического американца составляет $84 тысячи — это $7000 в месяц. При этом семейный поход в кино стоит $69, просмотр матча — $205, а поездка в «Диснейленд» — свыше $1000 без учёта еды.

Поэтому обременённые растущими расходами на быт родители вынуждены объяснять детям, почему «Микки Маус больше не вписывается в их семейный бюджет». Как сильно изменилась стоимость семейных выходных, разбирается издание The Hustle — на примере бейсбольных матчей, похода в кино и поездки в «счастливейшее место на Земле».

Посмотреть матч MLB — главной лиги бейсбола

Издание собрало средние цены на билеты, перекус и парковку на матчах всех 30 команд MLB и подсчитало общие расходы, которые понесла бы семья из четырёх человек — мать, отец и двое детей: это четыре билета, два пива, два стакана газировки, четыре хот-дога и оплата парковочного места.

Вот как варьируются цены в 2022 году:

Билеты — от $22 до $62.

Пиво — от $4 до $12.



Газировка — от $3 до $7.



Хот-доги — от $2 до $8.



Парковка — от $10 до $29.



Дешевле всего пойти на домашнюю игру клуба «Аризона Даймондбэкс» — это $127. А дороже всего — на матч «Бостон Ред Сокс»: он составит $324 — это больше 18 тысяч рублей по курсу от 22 июля 2022 года.

Стоимость семейного похода на бейсбол. Слева направо: команда, билет, пиво, газировка, хот-дог, парковка, итого

В 1960-х всё стоило дешевле. Четыре билета обошлись бы в $1,91, два пива и четыре хот-дога можно было взять в сумме за $2,1, а парковка стоила $0,25. Тогда семья из четырёх человек тратила на матч примерно $11 — это около $102 с поправкой на инфляцию. То есть в среднем вдвое меньше, чем в 2020-х.

Слева направо: что нужно оплатить (билеты, пиво, газировка, хот-доги, парковка), сколько это стоило в 1960-м и в долларах 2022 года, а также стоимость в 2022 году

Меньше всего подорожали хот-доги — они выросли в цене всего на 1366%. Стоимость газировки подскочила на 2678%, а парковки — сразу на 6616%. Это в семь с половиной раз больше, чем кумулятивный прирост инфляции, который, по данным The Hustle, за 42 года составил 888%.

Парковка дорожает, во-первых, потому, что растёт в цене земля. Во-вторых, это следствие высокого спроса и ограниченного предложения: парковочных мест вряд ли хватит на всех, поэтому они достанутся тем, кто готов заплатить больше.

Как и что выросло в цене с 1960 года — в процентах: кумулятивный прирост инфляции, хот-доги, билеты, пиво, газировка, парковка

Сходить в кино на мультфильм

Раньше поход в кинотеатр был одним из самых доступных способов провести время с семьей. Чтобы узнать, так ли это в 2022 году, издание изучило средние цены в кинотеатрах сети AMC и усреднённые показатели по десяти городам США из архивных газет.

За пример The Hustle берёт семью из тех же четырёх человек. Она идёт на мультфильм «Миньоны» и покупает: четыре билета, четыре стакана газировки, два ведра попкорна и шоколадку.

В 2022 году поход в кино в среднем обойдётся семье в $68,73 — это 3900 рублей по курсу от 22 июля 2022 года. А в 1960-м он составил бы всего $3,76, или $34,15 с поправкой на инфляцию. Вновь вдвое меньше, чем сейчас.

Слева направо: что нужно оплатить (билеты, газировка, попкорн, шоколадка), сколько это стоило в 1960-м и в долларах 2022 года, а также стоимость в 2022 году

Стоимость билетов, как и в случае с бейсболом, поражает меньше всего, пишет издание: в переводе на сегодняшние деньги четыре билета обошлись бы семье в $6,17. Это всего на $3 меньше, чем в 2022 году.

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Так что в цене в основном подскочили сладости, газировка и попкорн — они опередили кумулятивный прирост инфляции в три-четыре раза:

Стоимость газировки выросла на 3172%.

А попкорна — на 3845%.

Причина — не самая устойчивая бизнес-модель, по которой годами работают кинотеатры. Они отдают около 70% с билетных продаж дистрибьютору, поэтому выручать прибыль могут разве что с еды и напитков. Именно стакан попкорна, себестоимость которого $1, продают на 800% дороже.

Как и что выросло в цене с 1960 года — в процентах: кумулятивный прирост инфляции, билеты, сладости, газировка, попкорн

Съездить в калифорнийский «Диснейленд»

Цены в «Диснейленде» на 2022 год издание взяло с официальных сайтов компании, а показатели 1960 года — из газетных архивов и со старых билетов. Из расходов на четверых The Hustle учитывало два взрослых и два детских однодневных абонемента, а также парковку и одну ночь в припарковом отеле.

Стоимость проезда до самого парка и траты на еду издание не включало: цена на дорогу будет сильно разниться от штата к штату (кто-то может добраться на машине, а кому-то придётся лететь через всю страну), а перекус разрешено приносить с собой.

Так, в 1960 году входной билет для взрослых стоил $1,6, а билет для детей от трёх до 11 лет — $0,6. Абонемент на десять поездок — тогда за вход и аттракционы платили отдельно — обошёлся бы в $3,95 и $2,95 соответственно. В сумме и в переводе на сегодняшние деньги это $54,81 для взрослого и $35,06 для ребёнка. А вот в 2022 году те же самые билеты стоят уже $149 и $141.

Слева направо: что нужно оплатить (взрослые и детские билеты, отель, парковка), сколько это стоило в 1960-м и в долларах 2022 года, а также стоимость в 2022 году

В 1960-х двухместный номер в отеле можно было снять за $18 в сутки — это $178 с поправкой на инфляцию. А в 2022-м — за $445. Впрочем, больше всего в цене вновь подскочила парковка. Раньше оставить автомобиль можно было за $0,25 — в современных долларах это $2,47.

А в 2022 году — за $30, что на 11 900% больше, чем в 1960-х, и в 13,5 раза больше инфляционного прироста.

Строительство главной парковки калифорнийского «Диснейленда» стоило компании $108 млн и субсидировалось за счёт государственных облигаций. И эту землю она арендует за символический $1 в год, так что почти все деньги с парковки — это прибыль. «Думаю, Уолту Диснею, будь он жив, стало бы неловко. Ведь семьям из среднего класса отдых теперь не по карману», — отмечает доцент Университета Южной Каролины Скотт Смит.

Как и что выросло в цене с 1960 года — в процентах: кумулятивный прирост инфляции, отель, взрослые и детские билеты, парковка

Конечно, за 42 года «Диснейленд» изменился. Тогда в парке работало меньше 20 аттракционов, а сегодня — свыше 50. Посещаемость увеличилась втрое до 18 млн человек. Вместе с этим выросли и расходы: нужно обслуживать парк, производить брендированные сувениры, платить сотрудникам. «Но от парка с государственной поддержкой ждёшь большей щедрости», — отмечает издание.

Сколько трудиться, чтобы заработать на отдых

В 1960 году медианная ставка для сотрудника, работавшего 40 часов в неделю, составляла примерно $2,7 в час — это $5620 в год и $55,5 тысяч в сегодняшних долларах. Сегодня — $40,38 в час или $84 тысячи в год.

Зарплаты выросли, но недостаточно, чтобы так же легко позволить себе сходить на матч или в кино, как в 1960. Для этого американцам со средними доходами придётся работать на 30-90% больше. А времени на заботу о семье будет оставаться всё меньше.

Сколько часов нужно работать среднестатистической семье, чтобы позволить поход на матч и в кино или поездку в «Диснейленд». Фиалковый цвет — 1960 год, рыжий — 2022-й

Ещё труднее придётся тем, кто получает минимальную зарплату. В 1960 году минимальная федеральная часовая ставка составляла $1. С поправкой на инфляцию это $9,88 — больше, чем нынешние $7,25.

Поэтому в 2022 году семье с двумя работающими на минимальной ставке родителями придётся трудиться на 173-299% больше, чем в 1960 году. А поездка в «Диснейленд» будет стоить им двухнедельной зарплаты.

Исследователи говорят, что семья должна зарабатывать не менее $35,8 в час, просто чтобы удовлетворить минимальные потребности. И это мы не берём в расчёт инфляцию в 9% и 25%, которые идут на уход за детьми. Очевидно, что текущий средний семейный доход — $40 в час — не даёт американцам той свободы, которая была у них в шестидесятых. The Hustle