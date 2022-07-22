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Фото ТАСС

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 22 июля: доллар — 56,47 рубля, евро — 57,11 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:36 мск — 52,35 рублей, евро — 53,54 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,7 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,35 рубля, евро — по 66,15 рубля.

Стало лучше

Турецкая Fiba Retail, которая развивала в России британский бренд одежды Marks & Spence, планирует стать одним из новых франчайзи испанского ритейлера Mango, рассказали «Ведомостям» два источника. Магазины уже начали открываться. Испанский ритейлер в июне объявил, что продаст точки местным франчайзи.

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Минтруд предложил разрешить внеплановые проверки бизнеса по жалобам сотрудников. Пока действует мораторий на проверки до конца 2022 года. исключение — для санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности.

Над второй в Россиии операционной системой для мобильных устройств. работает компания «НТЦ ИТ Роса» экс-министра связи и информационных технологий Леонида Реймана. Детали проекта не раскрываются, пишет РБК. Пока в России только одна зарегистрированная ОС «Аврора», на ней работали планшеты для переписи населения.

Авиакомпании Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» получат 11 восстановленных российских самолетов от Объединенной авиастроительной корпорации. Минпромторрг выделит на работы 15,4 млрд рублей.

Организация электронных очередей на госгранице попала в пакет первоочередных действий по развитию российской экономики, выяснили «Ведомости».

Стало хуже

Производитель Philip Morris, владеющий брендами Marlboro, Iqos и другими, уйдет из России до конца 2022 года, заявил гендиректор компании Яцек Ольчак. Представительства Philip Morris работали в России 30 лет.

Страховая компания «Согласие» начала продавать полисы ОСАГО в кредит через сервис ЮKassa. А «Совкомбанк страхование» в ближайшее время планирует запустить продажу полисов в рассрочку.

Власти прорабатывают возможность обязать зарубежных поставщиков при госзакупках снижать цену до 65% при конкуренции с российскими компаниями. Такую меру предложили производители спецтехники, которые не могут конкурировать с Китаем.

У компании Mars возникли сложности с производством жевательной резинки Orbit, рассказал источник «Ъ» в рознице. Компания не отгружает новые партии, потому что под санкции ЕС попала синтетическая основа из полимеров.

Ограничения на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты продлены до 30 июля.

Nestle поменяет названия мороженого. Maxibon будет называться Maxiduo, Extreme — Sunreme, Mövenpic — Monterra.

Россия внесла в список «недружественных» стран Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

Почему так

Продажи в России автомобилей Ferrari, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Bugatti и других класса люкс с пробегом выросли за первое полугодие 2022 года на 22%. Данные привели эксперты «Авито Авто».

Спрос на подержанные смартфоны в июне вырос больше, чем в два раза, пишет «Ъ» со ссылкой на данные ритейлеров. Продажи новых устройств упали на 35% год к году в штуках и на 38% в деньгах.