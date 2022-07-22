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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 149 дня «спецоперации»: в России разработают вторую ОС для телефонов, ОСАГО оформляют в кредит Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 22 июля: доллар — 56,47 рубля, евро — 57,11 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:36 мск — 52,35 рублей, евро — 53,54 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,7 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,35 рубля, евро — по 66,15 рубля.

Стало лучше

Турецкая Fiba Retail, которая развивала в России британский бренд одежды Marks & Spence, планирует стать одним из новых франчайзи испанского ритейлера Mango, рассказали «Ведомостям» два источника. Магазины уже начали открываться. Испанский ритейлер в июне объявил, что продаст точки местным франчайзи.

Минтруд предложил разрешить внеплановые проверки бизнеса по жалобам сотрудников. Пока действует мораторий на проверки до конца 2022 года. исключение — для санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности.

Над второй в Россиии операционной системой для мобильных устройств. работает компания «НТЦ ИТ Роса» экс-министра связи и информационных технологий Леонида Реймана. Детали проекта не раскрываются, пишет РБК. Пока в России только одна зарегистрированная ОС «Аврора», на ней работали планшеты для переписи населения.

Авиакомпании Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» получат 11 восстановленных российских самолетов от Объединенной авиастроительной корпорации. Минпромторрг выделит на работы 15,4 млрд рублей.

Организация электронных очередей на госгранице попала в пакет первоочередных действий по развитию российской экономики, выяснили «Ведомости».

Стало хуже

Производитель Philip Morris, владеющий брендами Marlboro, Iqos и другими, уйдет из России до конца 2022 года, заявил гендиректор компании Яцек Ольчак. Представительства Philip Morris работали в России 30 лет.

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Страховая компания «Согласие» начала продавать полисы ОСАГО в кредит через сервис ЮKassa. А «Совкомбанк страхование» в ближайшее время планирует запустить продажу полисов в рассрочку.

Власти прорабатывают возможность обязать зарубежных поставщиков при госзакупках снижать цену до 65% при конкуренции с российскими компаниями. Такую меру предложили производители спецтехники, которые не могут конкурировать с Китаем.

У компании Mars возникли сложности с производством жевательной резинки Orbit, рассказал источник «Ъ» в рознице. Компания не отгружает новые партии, потому что под санкции ЕС попала синтетическая основа из полимеров.

Ограничения на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты продлены до 30 июля.

Nestle поменяет названия мороженого. Maxibon будет называться Maxiduo, Extreme — Sunreme, Mövenpic — Monterra.

Россия внесла в список «недружественных» стран Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

Почему так

Продажи в России автомобилей Ferrari, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Bugatti и других класса люкс с пробегом выросли за первое полугодие 2022 года на 22%. Данные привели эксперты «Авито Авто».

Спрос на подержанные смартфоны в июне вырос больше, чем в два раза, пишет «Ъ» со ссылкой на данные ритейлеров. Продажи новых устройств упали на 35% год к году в штуках и на 38% в деньгах.

Новости предыдущего дня, 21 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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182 комментария
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 Пришелец

Ну раз первая ОС пользуется такой бешеной популярностью, то можно уже и вторую запускать)

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Слегка Придурковатый

Денис Попов, выходи.

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2 комментария
Вадим Д.

Ого, оказывается уже есть первая мобильная ось. Правда она работает только на переписи. Вторая будет по чётным средам, видимо.

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Прямой калькулятор

Это ж надо дожить до дефицита пожевать полимер, а Вы тут со своими номерками)

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11 комментариев

Комментарий удален модератором

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55 комментариев
Херовый русский

Если её можно назвать российской мобильной осью. По факту, это финская Sailfish с небольшими правочками. Сколько бабла распилили на этом, пока неизвестно.

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1 комментарий
Василий Цымбал

Посло дождичка в четверг...

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2 комментария
Anton Ilabanau

вторая на выборах будет работать!

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Вадим Трушин

Iqos пусть уебывает, и вейпы всех мастей заберёт с собой, все поохуевали уже с ними, везде курят, типа это не табак. Вся школота уже на этой хуйне.

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John Ivanovich

если вы думаете, что школота после этого не найдёт себе ху.йню похуже…

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9 комментариев
Иван Иванов

Лучше будет, если начнут обычные сигареты везде курить?)

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5 комментариев
Soulis

Ага, именно из-за iqos школота массово курит и если эту хрень убрать, то молодежь одумается, а РКН для защиты детей был создан

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Garmonbon

те пусть махорку курят - натуральный продукт?

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3 комментария

Комментарий удален модератором

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Павел Михайлович

Ваш коммент один из самых негативных.

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3 комментария
Forgotten Games

Да нет никакого негатива. Петросянство, шутки-самосмейки и изредка что-то по существу.

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19 комментариев
Прямой калькулятор

И? Если безобразие нельзя остановить, хотите его возглавить?)))

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EgorKotkin

Психологи предсказали сезон проекций.

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Прямой калькулятор

Меня смущает слово "восстановленный". Не бит, не крашен, не тонул.

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fffggg gggfff

нормальное слово, когда от производителя. apple брал обратно касячные девайсы и заменял всё поломанное. а потом давал скидку. в рф же....

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7 комментариев
Вадим Д.

Один владелец.

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3 комментария
Александр А.

Волга-Днепр работали на мировой рынок грузоперевозок, у них все схлопнулось под санкциями.

Нафига им сейчас еще один Ан-124?

Ил-96-400, прости-господи, лучше бы не вспоминали. Стоят себе и стоят, можно на памятники использовать.

Кому они даром нужны??

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Илья Попов

Справедливо будет - после капитального ремонта.

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Слегка Придурковатый

Ни Philip Morris, ни British American Tobacco, ни Japan Tobacco International просто так не уйдут. Наша страна входит в топ-5 среди всех стран для них, это миллиарды баксов.

Они просто пилят хитрые схемы, чтобы на словах как бы ушли, а на деле - остались. Инфа 88,14%.

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Прямой калькулятор

А чо не 146?)

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6 комментариев
Sergey Gong

Согласен. Уж кого-кого, а табачников точно не испугать какими-то там проблемами, особенно имиджевыми)) Они смерть легально продают...

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1 комментарий
Soulis

Вопрос в том сколько у них остаётся именно прибыли после всех налогов и сборов, но я тоже поставлю на то, что замутят схематоз

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Evgeny Kartashov

Скоро не то что полисы ОСАГО в кредит будем покупать, а еду!

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Прямой калькулятор

Ну Альфа и Потанинкофф долго готовили народ рассрочкой на покупки в продуктовых супермаркетах.

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4 комментария
Виктор Якунин

Уже задолго до СВО продавали. В чем новшество то?

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1 комментарий
Проектный единорожек88

Вроде уже было или есть...

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1 комментарий
Илья Попов

А чем будем отдавать, с натурой?

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1 комментарий
Прямой калькулятор

Вот ржали тогда группой, обсуждая жевательные резинки с вкладышами, смолу вспоминали - и вот, пожалуйста.

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Слегка Придурковатый

Меняю Турбы с номерами 2** на Типитип.

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2 комментария
Вадим Д.

Продажи люксовых машин растут, ну что, где вы, недовольные нытики — богатеет народ-то, москвичи не берут, подавай всем астон мартин да мазерати (-:
Тут прямо нормальный заряд сарказма.

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Проектный единорожек88

Нищает...теперь подержанные...

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Стас Иванов
В России разработают вторую ОС для телефонов

А какая первая?

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Пришелец

Bolgen OS Mobile Edition

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Darth Swordman

«Аврора». Очень нишевая и не для рядового потребителя.
https://omp.ru/os-aurora

ОС Аврора | Открытая мобильная платформа
Российская мобильная операционная система Аврора. Безопасная мобильная среда гарантирует…
omp.ru
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1 комментарий
Александр Соколов

Блин, это как надо упороться, чтобы ОСАГО в кредит брать??? Проще тогда на велосипеде передвигаться уже

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Светлана Владимирова

Вот сейчас какого-то депутата осенило схемой "осаго-велосипед"

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1 комментарий
Soulis
Минтруд предложил разрешить внеплановые проверки бизнеса по жалобам сотрудников. Пока действует мораторий на проверки до конца 2022 года. исключение — для санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности.

Ну как войны нет, так и от проверок бизнес освободили. У меня даже есть подозрения кого именно будут проверять по жалобам сотрудников. Кстати, эта новость серьёзно определена в "стало лучше"?

Власти прорабатывают возможность обязать зарубежных поставщиков при госзакупках снижать цену до 65% при конкуренции с российскими компаниями. Такую меру предложили производители спецтехники, которые не могут конкурировать с Китаем.

О, ну некоторые местные додики-"патриоты" будут рады, ведь именно так мы построим успешные технологичные отрасли

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Генерал Ермолов
компания "НТЦ ИТ Роса"

Ах-ха-ха-ха, вопросов больше не имею)

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Император Нолимоций
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EgorKotkin

Ба-дум-тсс!

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Сергей И

Ковбой Мальборо долго запрягал и наконец ускакал. Богатые берут тачки на запчасти, видимо. Для бедных и смартфоны подержанные и полисы в кредит - бери не хочу. И наши зубы никогда не будут больше ослепительно белыми и защищёнными от кариеса

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Проектный единорожек88

Наши зубы всё...

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1 комментарий
Вадим Д.

Первоочередные действия развития экономики страны — это организация электронных очередей на границе?! Это что за бред? Или это такая очередь, чтоб никто изнутри не выходил?

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Проектный единорожек88

Что-бы никто с ценным имуществом и навыками не выходил...

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1 комментарий
Илья Попов

Скорее всего, второй вариант.

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Вадим Д.

Любопытно, «восстановленные» самолёты — это как? Как картриджи для принтеров — сиденья перетянут и иллюминаторы затонируют или это из нелетающего хлама их соберут?

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Сергей И

Купить билеты у RedWings - больше никогда

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4 комментария
Alexander Golubev

Берет законсервированную технику, разконсервируют и модернезируют. Но гугл для слабоков, спросить в комментариях – вот где сила.

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1 комментарий
Проектный единорожек88

Названия поменяют на новые... ну и циферки...

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Сергей С.

Скорее всего возьмут планеры и крылья от списанных тушек и будут делать из них "как новые" 214е

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Андрей Ш

А восстановленные первые ступени SpaceX не вызвали вопроса?

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Илья Попов

Это, как с металлолома собрать детали и конструировать самолёт. Вы будете лететь на таком?

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Максим Корнеев

восстановленные самолёты ммм звучит очень безопасно

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Прямой калькулятор

как сок)

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Abnatop Sky
в России разработают вторую ОС для телефонов

.
https://youtu.be/WSnIKtDnc5M

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Chapaka

А сигареты яд. Почему хуже?

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Forgotten Games

"- Курение сокращает жизнь!
- А иногда и продлевает."(с)

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2 комментария
Юрий Валетов

вы серьезно? осаго в кредит? это кто же на это может подписаться

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da Loonie

война зависимостей!

жвачка VS сиги!

Fight!

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Проектный единорожек88

Жевательный табак!

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Семён Горбунков

"Пока в России только одна зарегистрированная ОС «Аврора», на ней работали планшеты для переписи населения". Поэтому перепись была проведена через задницу 😂😂😂

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Flashback FM
Производитель Philip Morris, владеющий брендами Marlboro, Iqos и другими, уйдет из России до конца 2022 года, заявил гендиректор компании Яцек Ольчак. Представительства Philip Morris работали в России 30 лет.

вспоминая вчерашнюю новость

«Вы готовьтесь, скоро отменим»: Мантуров пообещал убрать параллельный импорт, когда появятся российские товары

Возрождение Легенды

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Alexander Golubev

Это Japan Tobacco International
Японские технологии.

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Sergey Gong

"Над второй в Россиии операционной системой для мобильных устройств. работает компания «НТЦ ИТ Роса» экс-министра связи и информационных технологий Леонида Реймана"
Партия сказала надо, народ ответил - есть. В теории вот, если бы не было коррупции и задачи поручали реально шарящим людям могло бы и круто получиться. А так - очередное говно будет.

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Проектный единорожек88

Скорее вообще ничего не будет...

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Olga Legkaia

Ну че молодцы пацаны, хоть это и минус что у нас дыры во многих направлениях оказались после ухода иностранных компаний, но плюс ещё больше так как страна будет развивать свои продукты.

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Император Нолимоций

Ждем не позднее 2030 года первый полностью
отечественный камерафон.

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Херовый русский

Не свои, к сожалению.

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Прямой калькулятор

Снова закурили?

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Проектный единорожек88

Развивать? Как можно развивать то чего нет...

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TLGM x Event

Сообщение удалено

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Прямой калькулятор

Ну тока я хотела пошутить про "подними наклейку"(

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Богдан В.

Хаха, меньше табака - люди быстрее бросят курить.

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Проектный единорожек88

Нет к сожалению...

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Новорег Заблокированный
11 восстановленных российских самолетов от Объединенной авиастроительной корпорации. Минпромторрг выделит на работы 15,4 млрд рублей.

мне кажется или какие-то подержанные airbus и боинги маленькие подешевле будут?

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Проектный единорожек88

Уже вторая ОС...а первая видимо всё...

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Rax034

Так, хочу поднять себе рейтинг на лойзах, поэтому вместо очередного "кремлеботского комментария" напишу комментарий которые тут являются респектными:

Ну вот, даже сигареты от нас уходят, мы не можем сделать даже сигареты, будем курить березовые листья как в детстве. Хотя я сам не курю, и должен быть рад уходу табачной компании, но если я рад, значит заплатили. Поэтому все плохо! Не смогу теперь представить жизнь если на полках не будет мальборо!!!! Жвачку закачивается, боже! Орбит была лучшей, теперь будем жевать глину!!! Страховки в кредит - дожили, но чем платить за кредит? Мы все умрем.

Авиацию хотят восстановить - не смогут ,у нас все плохо, не смогут сделать даже бумажный самолетик. ОС нашу делают, А ГТА НА НЕЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ? Нет? Значит говно!

Зато продажи роскошных авто выросли, ну понятно, чиновники наворовали на бедах простых россиян побежали покупать!

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Нелинейная структура данных
Nestle поменяет названия мороженого. Maxibon будет называться Maxiduo, Extreme — Sunreme, Mövenpic — Monterra.

Может Маша Цепелева объяснит почему это плохо?

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Ияза Гара
Стало хуже
Nestle поменяет названия мороженого.

Как теперь жить с этим?

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Проектный единорожек88

"Россия внесла в список «недружественных» стран Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию."
А чего сразу всех не внесли? Хоть кто-то ещё дружественный остался...

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Андрей Лучина

Так все только лучше стало

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