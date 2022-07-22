Новости и тексты на фоне 149 дня «спецоперации»: в России разработают вторую ОС для телефонов, ОСАГО оформляют в кредит Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 22 июля: доллар — 56,47 рубля, евро — 57,11 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,7 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,35 рубля, евро — по 66,15 рубля.
Стало лучше
Турецкая Fiba Retail, которая развивала в России британский бренд одежды Marks & Spence, планирует стать одним из новых франчайзи испанского ритейлера Mango, рассказали «Ведомостям» два источника. Магазины уже начали открываться. Испанский ритейлер в июне объявил, что продаст точки местным франчайзи.
Минтруд предложил разрешить внеплановые проверки бизнеса по жалобам сотрудников. Пока действует мораторий на проверки до конца 2022 года. исключение — для санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности.
Над второй в Россиии операционной системой для мобильных устройств. работает компания «НТЦ ИТ Роса» экс-министра связи и информационных технологий Леонида Реймана. Детали проекта не раскрываются, пишет РБК. Пока в России только одна зарегистрированная ОС «Аврора», на ней работали планшеты для переписи населения.
Авиакомпании Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» получат 11 восстановленных российских самолетов от Объединенной авиастроительной корпорации. Минпромторрг выделит на работы 15,4 млрд рублей.
Организация электронных очередей на госгранице попала в пакет первоочередных действий по развитию российской экономики, выяснили «Ведомости».
Стало хуже
Производитель Philip Morris, владеющий брендами Marlboro, Iqos и другими, уйдет из России до конца 2022 года, заявил гендиректор компании Яцек Ольчак. Представительства Philip Morris работали в России 30 лет.
Страховая компания «Согласие» начала продавать полисы ОСАГО в кредит через сервис ЮKassa. А «Совкомбанк страхование» в ближайшее время планирует запустить продажу полисов в рассрочку.
Власти прорабатывают возможность обязать зарубежных поставщиков при госзакупках снижать цену до 65% при конкуренции с российскими компаниями. Такую меру предложили производители спецтехники, которые не могут конкурировать с Китаем.
У компании Mars возникли сложности с производством жевательной резинки Orbit, рассказал источник «Ъ» в рознице. Компания не отгружает новые партии, потому что под санкции ЕС попала синтетическая основа из полимеров.
Ограничения на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты продлены до 30 июля.
Nestle поменяет названия мороженого. Maxibon будет называться Maxiduo, Extreme — Sunreme, Mövenpic — Monterra.
Россия внесла в список «недружественных» стран Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.
Почему так
Продажи в России автомобилей Ferrari, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Bugatti и других класса люкс с пробегом выросли за первое полугодие 2022 года на 22%. Данные привели эксперты «Авито Авто».
Спрос на подержанные смартфоны в июне вырос больше, чем в два раза, пишет «Ъ» со ссылкой на данные ритейлеров. Продажи новых устройств упали на 35% год к году в штуках и на 38% в деньгах.
Новости предыдущего дня, 21 июля — здесь.
Ну раз первая ОС пользуется такой бешеной популярностью, то можно уже и вторую запускать)
Денис Попов, выходи.
Ого, оказывается уже есть первая мобильная ось. Правда она работает только на переписи. Вторая будет по чётным средам, видимо.
Это ж надо дожить до дефицита пожевать полимер, а Вы тут со своими номерками)
Комментарий удален модератором
Если её можно назвать российской мобильной осью. По факту, это финская Sailfish с небольшими правочками. Сколько бабла распилили на этом, пока неизвестно.
Посло дождичка в четверг...
вторая на выборах будет работать!
Iqos пусть уебывает, и вейпы всех мастей заберёт с собой, все поохуевали уже с ними, везде курят, типа это не табак. Вся школота уже на этой хуйне.
если вы думаете, что школота после этого не найдёт себе ху.йню похуже…
Лучше будет, если начнут обычные сигареты везде курить?)
Ага, именно из-за iqos школота массово курит и если эту хрень убрать, то молодежь одумается, а РКН для защиты детей был создан
те пусть махорку курят - натуральный продукт?
Комментарий удален модератором
Ваш коммент один из самых негативных.
Да нет никакого негатива. Петросянство, шутки-самосмейки и изредка что-то по существу.
И? Если безобразие нельзя остановить, хотите его возглавить?)))
Психологи предсказали сезон проекций.
Меня смущает слово "восстановленный". Не бит, не крашен, не тонул.
нормальное слово, когда от производителя. apple брал обратно касячные девайсы и заменял всё поломанное. а потом давал скидку. в рф же....
Один владелец.
Волга-Днепр работали на мировой рынок грузоперевозок, у них все схлопнулось под санкциями.
Нафига им сейчас еще один Ан-124?
Ил-96-400, прости-господи, лучше бы не вспоминали. Стоят себе и стоят, можно на памятники использовать.
Кому они даром нужны??
Справедливо будет - после капитального ремонта.
Ни Philip Morris, ни British American Tobacco, ни Japan Tobacco International просто так не уйдут. Наша страна входит в топ-5 среди всех стран для них, это миллиарды баксов.
Они просто пилят хитрые схемы, чтобы на словах как бы ушли, а на деле - остались. Инфа 88,14%.
А чо не 146?)
Согласен. Уж кого-кого, а табачников точно не испугать какими-то там проблемами, особенно имиджевыми)) Они смерть легально продают...
Вопрос в том сколько у них остаётся именно прибыли после всех налогов и сборов, но я тоже поставлю на то, что замутят схематоз
Скоро не то что полисы ОСАГО в кредит будем покупать, а еду!
Ну Альфа и Потанинкофф долго готовили народ рассрочкой на покупки в продуктовых супермаркетах.
Уже задолго до СВО продавали. В чем новшество то?
Вроде уже было или есть...
А чем будем отдавать, с натурой?
Вот ржали тогда группой, обсуждая жевательные резинки с вкладышами, смолу вспоминали - и вот, пожалуйста.
Меняю Турбы с номерами 2** на Типитип.
Продажи люксовых машин растут, ну что, где вы, недовольные нытики — богатеет народ-то, москвичи не берут, подавай всем астон мартин да мазерати (-:
Тут прямо нормальный заряд сарказма.
Нищает...теперь подержанные...
А какая первая?
Bolgen OS Mobile Edition
«Аврора». Очень нишевая и не для рядового потребителя.
https://omp.ru/os-aurora
Блин, это как надо упороться, чтобы ОСАГО в кредит брать??? Проще тогда на велосипеде передвигаться уже
Вот сейчас какого-то депутата осенило схемой "осаго-велосипед"
Ну как войны нет, так и от проверок бизнес освободили. У меня даже есть подозрения кого именно будут проверять по жалобам сотрудников. Кстати, эта новость серьёзно определена в "стало лучше"?Власти прорабатывают возможность обязать зарубежных поставщиков при госзакупках снижать цену до 65% при конкуренции с российскими компаниями. Такую меру предложили производители спецтехники, которые не могут конкурировать с Китаем.
О, ну некоторые местные додики-"патриоты" будут рады, ведь именно так мы построим успешные технологичные отрасли
Ах-ха-ха-ха, вопросов больше не имею)
Ба-дум-тсс!
Ковбой Мальборо долго запрягал и наконец ускакал. Богатые берут тачки на запчасти, видимо. Для бедных и смартфоны подержанные и полисы в кредит - бери не хочу. И наши зубы никогда не будут больше ослепительно белыми и защищёнными от кариеса
Наши зубы всё...
Первоочередные действия развития экономики страны — это организация электронных очередей на границе?! Это что за бред? Или это такая очередь, чтоб никто изнутри не выходил?
Что-бы никто с ценным имуществом и навыками не выходил...
Скорее всего, второй вариант.
Любопытно, «восстановленные» самолёты — это как? Как картриджи для принтеров — сиденья перетянут и иллюминаторы затонируют или это из нелетающего хлама их соберут?
Купить билеты у RedWings - больше никогда
Берет законсервированную технику, разконсервируют и модернезируют. Но гугл для слабоков, спросить в комментариях – вот где сила.
Названия поменяют на новые... ну и циферки...
Скорее всего возьмут планеры и крылья от списанных тушек и будут делать из них "как новые" 214е
А восстановленные первые ступени SpaceX не вызвали вопроса?
Это, как с металлолома собрать детали и конструировать самолёт. Вы будете лететь на таком?
восстановленные самолёты ммм звучит очень безопасно
как сок)
.
https://youtu.be/WSnIKtDnc5M
А сигареты яд. Почему хуже?
"- Курение сокращает жизнь!
- А иногда и продлевает."(с)
вы серьезно? осаго в кредит? это кто же на это может подписаться
война зависимостей!
жвачка VS сиги!
Fight!
Жевательный табак!
"Пока в России только одна зарегистрированная ОС «Аврора», на ней работали планшеты для переписи населения". Поэтому перепись была проведена через задницу 😂😂😂
вспоминая вчерашнюю новость«Вы готовьтесь, скоро отменим»: Мантуров пообещал убрать параллельный импорт, когда появятся российские товары
Возрождение Легенды
Это Japan Tobacco International
Японские технологии.
"Над второй в Россиии операционной системой для мобильных устройств. работает компания «НТЦ ИТ Роса» экс-министра связи и информационных технологий Леонида Реймана"
Партия сказала надо, народ ответил - есть. В теории вот, если бы не было коррупции и задачи поручали реально шарящим людям могло бы и круто получиться. А так - очередное говно будет.
Скорее вообще ничего не будет...
Ну че молодцы пацаны, хоть это и минус что у нас дыры во многих направлениях оказались после ухода иностранных компаний, но плюс ещё больше так как страна будет развивать свои продукты.
Ждем не позднее 2030 года первый полностью
отечественный камерафон.
Не свои, к сожалению.
Снова закурили?
Развивать? Как можно развивать то чего нет...
Сообщение удалено
Ну тока я хотела пошутить про "подними наклейку"(
Хаха, меньше табака - люди быстрее бросят курить.
Нет к сожалению...
мне кажется или какие-то подержанные airbus и боинги маленькие подешевле будут?
Уже вторая ОС...а первая видимо всё...
Так, хочу поднять себе рейтинг на лойзах, поэтому вместо очередного "кремлеботского комментария" напишу комментарий которые тут являются респектными:
Ну вот, даже сигареты от нас уходят, мы не можем сделать даже сигареты, будем курить березовые листья как в детстве. Хотя я сам не курю, и должен быть рад уходу табачной компании, но если я рад, значит заплатили. Поэтому все плохо! Не смогу теперь представить жизнь если на полках не будет мальборо!!!! Жвачку закачивается, боже! Орбит была лучшей, теперь будем жевать глину!!! Страховки в кредит - дожили, но чем платить за кредит? Мы все умрем.
Авиацию хотят восстановить - не смогут ,у нас все плохо, не смогут сделать даже бумажный самолетик. ОС нашу делают, А ГТА НА НЕЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ? Нет? Значит говно!
Зато продажи роскошных авто выросли, ну понятно, чиновники наворовали на бедах простых россиян побежали покупать!
Может Маша Цепелева объяснит почему это плохо?
Nestle поменяет названия мороженого.
Как теперь жить с этим?
"Россия внесла в список «недружественных» стран Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию."
А чего сразу всех не внесли? Хоть кто-то ещё дружественный остался...
Так все только лучше стало