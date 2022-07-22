Финансы
Элементарный Валера

«Дочка» Google в России оценила свои долговые обязательства в 19 млрд рублей Статьи редакции

Рассмотрение иска о банкротстве компании отложили до сентября.

  • Неисполненные обязательства ООО «Гугл» превысили 19 млрд рублей. Об этом рассказал представитель компании в арбитражном суде Москвы, его слова передают «РИА Новости».
  • Активы компании по бухгалтерским документам оцениваются в 3,5 млрд рублей, ещё 1,2 млрд рублей арестованы на счетах. Таким образом, по словам юриста, есть формальные признаки несостоятельности, в связи с чем компания и подала заявление о своём банкротстве в июне 2022 года.
  • Среди кредиторов «Гугл», кроме коммерческих предприятий, есть работники, а также налоговая служба, рассказал юрист. Компания не может с ними расплатиться из-за ареста девяти своих счетов.
  • Суд отложил рассмотрение иска «дочки» Google о банкротстве до 12 сентября 2022 года в связи с привлечением к делу Росфинмониторинга, указывает агентство.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей.

#новость #google

4645 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
93 комментария
Написать комментарий...
 Philips

Че они врут?! Там бабок жопой! Какой гугл банкрот?! Гугл верни деньги!!!!

Ответить
Развернуть ветку
Philips

Это сарказм! Ща наставите мне минусов!!!

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Daniil Levi

Спасибо гуглу и все причастным, что забрали мои деньги с рекламного аккаунта. Гугл - настоящий партнер!

Ответить
Развернуть ветку
Суровый шар

Ну да, гугл же виноват.

Ответить
Развернуть ветку
32 комментария
miyuki

В любых коммерческих отношениях присутствует такой риск. Компания обанкротились. Откуда, по-вашему, они должны взять денег, чтобы вернуть их вам?

Ответить
Развернуть ветку
MEGAtraXXXer666

Надеюсь, работникам найдут способ заплатить, с остальным все понятно :(

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Nikolenko

Гугл верно оценили риски в своей время и свернули разработку в РФ. Там штат минимальный, они давно закрыли (2015-2016) питерский офис разработки, в разы сократили московский и вывезли почти всех технарей. В РФ находились рекламщики и пр. гуманитарии минимальный количеством. Проблем расплатиться не будет

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Soulis

Подозреваю, что не в накладе останутся работники и государство, а вот контрагенты пройдут по ясному направлению

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Вот всё равно не могу понять – ну какого хрена пытаются доить организацию-банкрота? Чего ещё-то хотят добиться? У них арестованы счета, остальных денег, очевидно же, не будет. И так запипали уже, и чужих, и особенно своих.
Отдайте сотрудникам причитающееся, заберите остальное и оставьте в покое.
Они уже не вернуться, что вершить «свою пропаганду и не удалять ужасное видео».

Ответить
Развернуть ветку
Chris Nite

Просто выжимают их из страны. Совсем в лоб не хотят, люди начинают догадываться, что что-то не то происходит) А так сейчас завалят штрафами на 100500 миллиардов и скажут "Ну, блокируем, нарушители явные".

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Dmitriy

чтобы другие боялись

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy

Интересно, создаст ли государство аналог не хуже гугла. Со своим поисковиком, почтой, картами, видеохостингом, ос для смартфонов и тв, браузер и тд. Яндекс в расчет не берем.

Ответить
Развернуть ветку
Chris Nite
Ответить
Развернуть ветку
Igor Lobkov
Ответить
Развернуть ветку
Roman Shar

Почему Яндекс не нужно брать в расчёт? Яндексу доля рынка гугла достанется

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дмитрий

Почему государство должно что такое создавать? Оно ему зачем вообще?

Пусть Яндекс вон и делает. Свой блекждек и Ютьюб

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Ян Владимирович

Денежные средства людей, которые так или иначе лежат на счетах Гугла, возврату в таком случае уже не принадлежат

Ответить
Развернуть ветку
Оля Янко

Читаю название статьи) дочка Гугл в России оценила свои долбанные обязательства)))))...... наверное вернее надо было так назвать статью)

Ответить
Развернуть ветку
ART

Российские резервы тоже арестовали, видимо Россия и пытается как то это восполнить. Финансовая война ничего личного. Страдают непричастные компании и люди к сожалению.

Ответить
Развернуть ветку
Tannim

Ты сверхъразумный гениальный чел(нет).

Деньги арестованные Евросоюзом и США — российские, и это валюта, золото, покупка облигаций и прочие вещи. ЦБ(или другие структуры) вывели их из России в "недружественные страны", или купили за нефть(не важно).

Деньги арестованные Россией — и так были в России, и вообще рубли. Они и так были внутри страны.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
John Doe

запад блокирует государственные деньги России, Россия блокирует деньги частных инвесторов и компаний.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Всего 317 миллионов $. Мне кажется для папы этой дочки, это центы. Выциганит, да и свалит куда нить

Ответить
Развернуть ветку
Для закладок

Предлагаешь гуглу спонсировать вс рф?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Oleg Nikolenko

зачем? Если все равно уходить

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Igor Lobkov

Десяточку найдут (с)

Ответить
Развернуть ветку
Dima Katin

арбитражный суд Москвы это нечто

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

Интересно, откуда в гугле чистый убыток в 26 млрд за 21 год при выручке в 134 млрд? Может, всё же, речь о расходах?

В остальном, не смотря на ничтожность этих сумм в общем бизнесе гугла, мы имеем ситуацию в которой Гугл зарабатывал на российском рынке $1-1.5 млрд из которых финансировал расходы на инфраструктуру, необходимую для обслуживания российских пользователей. То есть, опосредованно, российское общество платило Гуглу эти $1-1.5 млрд рекламных денег за возможность пользоваться удобными сервисами. Сейчас Гугл не зарабатывает в России ничего, но общество продолжает пользоваться его сервисами точно так же, только "бесплатно". Ну ок, если гуглу так нравится...

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

В ДНР и ЛНР гугл кстати уже заблокировали.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Shar

Гугл не патриотичные новости выдаёт

Ответить
Развернуть ветку
Mike Elkin

поисковик или весь смогли?

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Зачем им там Гугл? Все равно всех на фронт посылают, там некогда в сети залипать.

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Продавцова

Знаменитый фаервол Бомбаса-8лет

Ответить
Развернуть ветку
Здесь могла быть Ваша Реклама

"Дочка" и точка.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
High Stakes

"Да и черт с ними" - прокомментировал Google.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 93 комментария
null