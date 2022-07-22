«Дочка» Google в России оценила свои долговые обязательства в 19 млрд рублей Статьи редакции
Рассмотрение иска о банкротстве компании отложили до сентября.
- Неисполненные обязательства ООО «Гугл» превысили 19 млрд рублей. Об этом рассказал представитель компании в арбитражном суде Москвы, его слова передают «РИА Новости».
- Активы компании по бухгалтерским документам оцениваются в 3,5 млрд рублей, ещё 1,2 млрд рублей арестованы на счетах. Таким образом, по словам юриста, есть формальные признаки несостоятельности, в связи с чем компания и подала заявление о своём банкротстве в июне 2022 года.
- Среди кредиторов «Гугл», кроме коммерческих предприятий, есть работники, а также налоговая служба, рассказал юрист. Компания не может с ними расплатиться из-за ареста девяти своих счетов.
- Суд отложил рассмотрение иска «дочки» Google о банкротстве до 12 сентября 2022 года в связи с привлечением к делу Росфинмониторинга, указывает агентство.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей.
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Че они врут?! Там бабок жопой! Какой гугл банкрот?! Гугл верни деньги!!!!
Это сарказм! Ща наставите мне минусов!!!
Спасибо гуглу и все причастным, что забрали мои деньги с рекламного аккаунта. Гугл - настоящий партнер!
Ну да, гугл же виноват.
В любых коммерческих отношениях присутствует такой риск. Компания обанкротились. Откуда, по-вашему, они должны взять денег, чтобы вернуть их вам?
Надеюсь, работникам найдут способ заплатить, с остальным все понятно :(
Гугл верно оценили риски в своей время и свернули разработку в РФ. Там штат минимальный, они давно закрыли (2015-2016) питерский офис разработки, в разы сократили московский и вывезли почти всех технарей. В РФ находились рекламщики и пр. гуманитарии минимальный количеством. Проблем расплатиться не будет
Подозреваю, что не в накладе останутся работники и государство, а вот контрагенты пройдут по ясному направлению
Вот всё равно не могу понять – ну какого хрена пытаются доить организацию-банкрота? Чего ещё-то хотят добиться? У них арестованы счета, остальных денег, очевидно же, не будет. И так запипали уже, и чужих, и особенно своих.
Отдайте сотрудникам причитающееся, заберите остальное и оставьте в покое.
Они уже не вернуться, что вершить «свою пропаганду и не удалять ужасное видео».
Просто выжимают их из страны. Совсем в лоб не хотят, люди начинают догадываться, что что-то не то происходит) А так сейчас завалят штрафами на 100500 миллиардов и скажут "Ну, блокируем, нарушители явные".
чтобы другие боялись
Интересно, создаст ли государство аналог не хуже гугла. Со своим поисковиком, почтой, картами, видеохостингом, ос для смартфонов и тв, браузер и тд. Яндекс в расчет не берем.
Почему Яндекс не нужно брать в расчёт? Яндексу доля рынка гугла достанется
Почему государство должно что такое создавать? Оно ему зачем вообще?
Пусть Яндекс вон и делает. Свой блекждек и Ютьюб
Денежные средства людей, которые так или иначе лежат на счетах Гугла, возврату в таком случае уже не принадлежат
Читаю название статьи) дочка Гугл в России оценила свои долбанные обязательства)))))...... наверное вернее надо было так назвать статью)
Российские резервы тоже арестовали, видимо Россия и пытается как то это восполнить. Финансовая война ничего личного. Страдают непричастные компании и люди к сожалению.
Ты сверхъразумный гениальный чел(нет).
Деньги арестованные Евросоюзом и США — российские, и это валюта, золото, покупка облигаций и прочие вещи. ЦБ(или другие структуры) вывели их из России в "недружественные страны", или купили за нефть(не важно).
Деньги арестованные Россией — и так были в России, и вообще рубли. Они и так были внутри страны.
запад блокирует государственные деньги России, Россия блокирует деньги частных инвесторов и компаний.
Всего 317 миллионов $. Мне кажется для папы этой дочки, это центы. Выциганит, да и свалит куда нить
Предлагаешь гуглу спонсировать вс рф?
зачем? Если все равно уходить
Десяточку найдут (с)
арбитражный суд Москвы это нечто
Интересно, откуда в гугле чистый убыток в 26 млрд за 21 год при выручке в 134 млрд? Может, всё же, речь о расходах?
В остальном, не смотря на ничтожность этих сумм в общем бизнесе гугла, мы имеем ситуацию в которой Гугл зарабатывал на российском рынке $1-1.5 млрд из которых финансировал расходы на инфраструктуру, необходимую для обслуживания российских пользователей. То есть, опосредованно, российское общество платило Гуглу эти $1-1.5 млрд рекламных денег за возможность пользоваться удобными сервисами. Сейчас Гугл не зарабатывает в России ничего, но общество продолжает пользоваться его сервисами точно так же, только "бесплатно". Ну ок, если гуглу так нравится...
В ДНР и ЛНР гугл кстати уже заблокировали.
Гугл не патриотичные новости выдаёт
поисковик или весь смогли?
Зачем им там Гугл? Все равно всех на фронт посылают, там некогда в сети залипать.
Знаменитый фаервол Бомбаса-8лет
"Дочка" и точка.
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"Да и черт с ними" - прокомментировал Google.
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