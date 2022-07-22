ЦБ в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу наличной валюты — Набиуллина

Даже в самом апокалиптическом сценарии, в самом сложном сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться. По нашей оценке, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения только около $85 млрд. Сейчас банки могут продавать, покупать эту валюту, поэтому обращение наличной валюты будет.