Финансы
Элементарный Валера

ЦБ в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу наличной валюты — Набиуллина Статьи редакции

Но наличные доллары в стране будут «даже в самом апокалиптическом сценарии», сказала глава регулятора.

  • У регулятора нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в Россию изменится к лучшему в ближайшее время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции после снижения ключевой ставки.
  • Запрет «недружественных» стран на завоз наличной валюты сохраняется. При этом банки должны иметь возможность выдавать гражданам их деньги с открытых ранее валютных счетов и получить сумму в рамках разрешённого лимита в $10 тысяч или эквивалент в евро. Поэтому ЦБ будет вынужден продлить ограничения на снятие валюты, которые действуют до 9 сентября 2022 года.
  • Набиуллина отметила, что в стране остаётся наличная валюта, которая уже в обращении, и валюта в банках. При этом лимит в 10 тысяч у.е. покрывает 90% всех валютных вкладов.

Даже в самом апокалиптическом сценарии, в самом сложном сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться. По нашей оценке, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения только около $85 млрд. Сейчас банки могут продавать, покупать эту валюту, поэтому обращение наличной валюты будет.

Эльвира Набиуллина (цитата по РБК)
  • Наличие валютного вклада в России может быть сопряжено с рисками попадания банка под санкции, также отметила глава регулятора.

Ограничения на использование доллара в России уже введены, и наиболее жёсткий вариант можно видеть в банках, которые попали под санкции. Поэтому владение валютными вкладами может быть сопряжено с рисками попадания банков под такого рода санкции. Людям и компаниям это надо учитывать.

Эльвира Набиуллина (цитата по РБК)

#новость #цб #валюта

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205 комментариев
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Буржуазный холод

Бог с ней с валютой..
Главное что мы проебали на сегодня - это время, самый драгоценный ресурс. Его не заработаешь, и не вернешь как деньги, не восстановишь как разрушенное. Несколько поколений будут разгребать, и их жизнь вместо созидания будет потрачена на ремонт и восстановление.

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Комментарий удален модератором

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Alex R

После путина изберут такого же, так что это будет вечно в России.

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8 комментариев
никита смирнов

Разве ты не слышал, что за 10 лет меняется все, за 100 ничего

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12 комментариев
Макс Фактор

В апокалиптическом сценарии доллары за тушенку в бункере принимать не будут

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Антон Дементьев

В сам бункер тоже не всех примут

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2 комментария
Оля Янко

Отожгли,красава)

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Александр Голубев

От желания жрать тушёнку нас исцелит благодатная ударная волна, световое излучение, а кому не достанется первых таблеток, то придёт лучевая болезнь 4-6 степени, а это лекарство от всех желаний. Аминь.

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7 комментариев
Сергей Степанов

В бункере крыса

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Alex Crown

Красиво поскамили народ, да
1. Наличные деньги со вклада не дадут (кроме тех, что были до марта, да и то только 10к)
2. Свифтануть со счёта сложно: банки подняли минимальную сумму очень существенно, дерут с этого хорошую комиссию, да и чтобы свифтануть, надо ещё и иметь банковский счёт за рубежом, иначе это бесполезная трата времени.
3. Тупо забить и хранить, пока не разморозят, тоже не канает. Банки один за другим вводят комиссию на обслуживание валютных счетов, а вклады не пролонгируют. У тинькофф 12% годовых, соответственно, за несколько лет ваши денежки уполовинятся...
4. Поменять купленные по курсу 70-80 доллары на рубли по курсу 50-60, сами понимаете, тоже вариант не очень. А поменять на рубли, а затем за них купить наличные баксы означает влететь на двойную конвертацию.

Что ни делай — везде тебя как липку обдерут. Помянем тех, кто копил на пенсию или жильё существенные суммы в валюте. И ещё они как-то неквалов хотят после этого "защищать", ага...

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Vladislav

По пункту 2: свифт еще могут развернуть корреспонденты, а условный тинькофф будет рад списать комиссию с возврата как с входящего перевода

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1 комментарий
Den

А если попытаешься купить или вывести крипту, тебе забанят счет по 115-фз) Сидим и не дергаемся

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Степан Разин

Как минимум затем, чтобы в один день тебе не сказали, что ты не можешь снять свои доллары со счета

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42 комментария
ihovsky

А заграницу с чем ехать? С рублями?

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9 комментариев
Максим Ефимов

Кому-то так спокойнее спать по ночам, осознавая, что его честно заработанные лежат под матрасом

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49 комментариев
Антон Дементьев

Допустим, вы решили где-то отдохнуть, кроме Абхазии, Турции, Сочи. Хотя для большинства «человеков» в ближайшее время действительно будет неактуально, как и поездки «на такси в булочную».

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1 комментарий
Mike Espoo

1 - Свалить
2 - Машину в СНГ купить
3 - Ждать когда весь этот цирк с долларом по 48 закончится и продать по 300-800
4 - Возможно будет как в СССР, почитай про магазин "Березка".

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6 комментариев
Valeryi

Чтобы была сама возможность забрать деньги из банка.
Условно, завтра, банк вам скажет - валите к херам со своей валютой, но ни перевести, ни вывести вы ее не можете.

Опять же, в поездки брать валюту. С местной карты в банкомате "там" не снимешь, нужно изворачиваться.

Да много может быть разных причин.

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4 комментария
Ол Сен

Столетиями на Руси менялся рубль. Вместе с властью, девальвацией, реформами. И только наличная валюта оставалась ценностью

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Alexei Ageyev

Понятно, что хранишь сбережения ты либо в рублях, либо в желудях. Но, например, остались еще люди, которые ездят в отпуск в страны долларовой и еврозоны. Там с рублями примерно так же, как и с желудями. Не очень удобно.

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Император Нолимоций

Чтобы банк по указке Путина у человека в одночасье не украл его доллары.

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Roman

А как в Турцию ехать?)

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2 комментария
Salena_ya

Интересно если будут продлевать как с закрытыми аэропортами - раз в неделю на неделю до 03:45 по мск. А тут видимо раз в полгода на полгода до 03:45

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Буржуазный холод

А помните, когда в 2014-м заморозили пенсионные накопления, власти уверяли, что это временно?
Так что про полгода, это вы оптимист! ))

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1 комментарий
John Doe

Конечно будут. Yе то, чтобы они сами не хотели наличную валюты выдавать — там объемы небольшие и вообще только поможет сделать рубль слабым. И по безналу ради бога выводи (но это если ее "там" примут, что отдельный квест). Налик "оттуда" запретили ввозить в РФ, как он "здесь" появится?

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4 комментария
John Doe
Но наличные доллары в стране будут «даже в самом апокалиптическом сценарии», сказала глава регулятора.

Россия, 2030 год...

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Max

Даже видео смотреть не надо, сразу все понятно

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Невкусно и грустно

Деньги не получить и не перевести, но дефолта нет, вы что)))))

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Михаил Зеленин

Если что национальная валюта России -это рубль.

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6 комментариев
Zamir Saidov

Не думаю, что кто-то действительно надеялся, что вот в сентябре можно будет вывести валюту. Откуда она возьмётся то. Тем более уж никто не даст в нал вывести всю ту халяву, что народ понакупал по безналу. Сейчас навводят комиссий и в добровольно-принудительном порядке заставят обнулить валютные счета. Это уже потихоньку происходит.

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Yola

Валюты в стране очень много, поступает каждый день больше чем тратится. Проблема в том, что внутри страны нужны рубли, а не баксы

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Sergey Vasiliev

Опять набиули

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Ekaterina Sidorova

Как обычно.. Ничего нового

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Вадим Д.

Вынужден, да.
«Но наличные доллары в стране будут "даже в самом апокалиптическом сценарии"» – то есть при любых раскладах и будут они далеко не у всех (-:
Могла бы просто сказать: ребята, ни хрена не изменится.

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Igor Chimbur
то есть при любых раскладах и будут они далеко не у всех

Есть рубли, идешь и покупаешь. Если не брать крупняк, типа Сбера, то многие банки спокойно продадут тебе валюту. Но ныть проще.

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12 комментариев
Проектный единорожек88

Естественно у кого надо будут...

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Илья Попов

Я хотел написать, что приехали, но передумал. Справедливо будет сказать, что прилетели и точка.

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Very Sexy & Beautiful

А где они сейчас

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Александр Бердышев

Сначала запретили снимать баксы.
Потом нарисовали курс.
Я говорил родителям: понимаете, 50-60 рублей за бакс - это нереальный курс. Правительство и банки держит нас всех за "лохов", которых нужно стричь.
А "лохам" никто и никогда не даст заработать на курсах валюты - поэтому и в сентябре вам их никто не даст снять...
Так и получилось...

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Daniil Levi

почему тогда лохам давали заработать в 2008 и 2014? не припомню, чтобы тогда кто-то мешал покупать-продавать баксы.

по-моему, аналог подобных ограничений (когда нельзя было получить валюту) был только в 98г. Разве после этого были подобные случаи? Да, бывало, что в каких-то банках нужно было записываться на месяц вперед. Но это другое.

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2 комментария
Си Но

А когда валюту со счетов начнут отжимать в пользу государства с просьбой отнестись к этому с пониманием? (:

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Alex Crown

Так уже отжимают некоторые банки. Каждый месяц будут по 1% откусывать

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2 комментария
Проектный единорожек88

С 1.05.2023г.

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1 комментарий
Император Нолимоций
у нас наличные доллары в стране будут обращаться. По нашей оценке, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения только около $85 млрд

Я очень надеюсь, что разумные люди всеми правдами и неправдами сняли сколько могли долларов и хотя бы в рамках разрешенных сумм все их вывезли.

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Александр Голубев

Разумные да.

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Юрий Брильков

Прошу отнестись с пониманием (с)

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Ekaterina Sidorova

У меня дежавю. 😝 Где-то я это уже слышала..

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Авторский файл

Разменяйте сотенные на однодолларовые, кто-нибудь.

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Вадим Д.

Сотенные ₽ на $1, правильно? (-:

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1 комментарий
Ekaterina Sidorova

Приезжай в Австралию разменяем)) 😂

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1 комментарий
Andre Macareno

Так это ж не как с 500 евро, норм примут

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2 комментария
Антон Дементьев

Нам бы ваши проблемы

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Армен Арзуманян

Предсказуемый сюрприз... А потом максимально снижается курс доллара и евро и в целях сохранения, сбережения денежных средств вкладчиков останется всего лишь принять решение о выплате всем рублем)))) Шутка и надеюсь такого сценария не будет...

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Император Нолимоций

Принудительная конвертация осенью, ну в самом крайней случае зимой точно будет.

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1 комментарий
Дмитрий Перепродажный
ЦБ в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу наличной валюты — Набиуллина

Это причина и следствие? Если "ЦБ в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу наличной валюты", то "Набиуллина"?

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Дмитрий Филиппов

Где тут фанаты На*булиной, поставьте лайк чтоли

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Проектный единорожек88

А что кто-то сомневался что ограничения не снимут...

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Дмитрий Михайлович

https://m.youtube.com/watch?v=wtIv22qD3nk

Краткая история краха доллара
Краткая история краха доллара
m.youtube.com
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Водяной

А где боты восхваляющие наибулину ??

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Ekaterina Sidorova

Уроды. Чтобы они подавилась моими деньгами! Чтобы наиб.. Каждый день диарея мучила! Каждый божий день.

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