ЦБ в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу наличной валюты — Набиуллина Статьи редакции
Но наличные доллары в стране будут «даже в самом апокалиптическом сценарии», сказала глава регулятора.
- У регулятора нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в Россию изменится к лучшему в ближайшее время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции после снижения ключевой ставки.
- Запрет «недружественных» стран на завоз наличной валюты сохраняется. При этом банки должны иметь возможность выдавать гражданам их деньги с открытых ранее валютных счетов и получить сумму в рамках разрешённого лимита в $10 тысяч или эквивалент в евро. Поэтому ЦБ будет вынужден продлить ограничения на снятие валюты, которые действуют до 9 сентября 2022 года.
- Набиуллина отметила, что в стране остаётся наличная валюта, которая уже в обращении, и валюта в банках. При этом лимит в 10 тысяч у.е. покрывает 90% всех валютных вкладов.
- Наличие валютного вклада в России может быть сопряжено с рисками попадания банка под санкции, также отметила глава регулятора.
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Бог с ней с валютой..
Главное что мы проебали на сегодня - это время, самый драгоценный ресурс. Его не заработаешь, и не вернешь как деньги, не восстановишь как разрушенное. Несколько поколений будут разгребать, и их жизнь вместо созидания будет потрачена на ремонт и восстановление.
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После путина изберут такого же, так что это будет вечно в России.
Разве ты не слышал, что за 10 лет меняется все, за 100 ничего
В апокалиптическом сценарии доллары за тушенку в бункере принимать не будут
В сам бункер тоже не всех примут
Отожгли,красава)
От желания жрать тушёнку нас исцелит благодатная ударная волна, световое излучение, а кому не достанется первых таблеток, то придёт лучевая болезнь 4-6 степени, а это лекарство от всех желаний. Аминь.
В бункере крыса
Красиво поскамили народ, да
1. Наличные деньги со вклада не дадут (кроме тех, что были до марта, да и то только 10к)
2. Свифтануть со счёта сложно: банки подняли минимальную сумму очень существенно, дерут с этого хорошую комиссию, да и чтобы свифтануть, надо ещё и иметь банковский счёт за рубежом, иначе это бесполезная трата времени.
3. Тупо забить и хранить, пока не разморозят, тоже не канает. Банки один за другим вводят комиссию на обслуживание валютных счетов, а вклады не пролонгируют. У тинькофф 12% годовых, соответственно, за несколько лет ваши денежки уполовинятся...
4. Поменять купленные по курсу 70-80 доллары на рубли по курсу 50-60, сами понимаете, тоже вариант не очень. А поменять на рубли, а затем за них купить наличные баксы означает влететь на двойную конвертацию.
Что ни делай — везде тебя как липку обдерут. Помянем тех, кто копил на пенсию или жильё существенные суммы в валюте. И ещё они как-то неквалов хотят после этого "защищать", ага...
По пункту 2: свифт еще могут развернуть корреспонденты, а условный тинькофф будет рад списать комиссию с возврата как с входящего перевода
А если попытаешься купить или вывести крипту, тебе забанят счет по 115-фз) Сидим и не дергаемся
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Как минимум затем, чтобы в один день тебе не сказали, что ты не можешь снять свои доллары со счета
А заграницу с чем ехать? С рублями?
Кому-то так спокойнее спать по ночам, осознавая, что его честно заработанные лежат под матрасом
Допустим, вы решили где-то отдохнуть, кроме Абхазии, Турции, Сочи. Хотя для большинства «человеков» в ближайшее время действительно будет неактуально, как и поездки «на такси в булочную».
1 - Свалить
2 - Машину в СНГ купить
3 - Ждать когда весь этот цирк с долларом по 48 закончится и продать по 300-800
4 - Возможно будет как в СССР, почитай про магазин "Березка".
Чтобы была сама возможность забрать деньги из банка.
Условно, завтра, банк вам скажет - валите к херам со своей валютой, но ни перевести, ни вывести вы ее не можете.
Опять же, в поездки брать валюту. С местной карты в банкомате "там" не снимешь, нужно изворачиваться.
Да много может быть разных причин.
Столетиями на Руси менялся рубль. Вместе с властью, девальвацией, реформами. И только наличная валюта оставалась ценностью
Понятно, что хранишь сбережения ты либо в рублях, либо в желудях. Но, например, остались еще люди, которые ездят в отпуск в страны долларовой и еврозоны. Там с рублями примерно так же, как и с желудями. Не очень удобно.
Чтобы банк по указке Путина у человека в одночасье не украл его доллары.
А как в Турцию ехать?)
Интересно если будут продлевать как с закрытыми аэропортами - раз в неделю на неделю до 03:45 по мск. А тут видимо раз в полгода на полгода до 03:45
А помните, когда в 2014-м заморозили пенсионные накопления, власти уверяли, что это временно?
Так что про полгода, это вы оптимист! ))
Конечно будут. Yе то, чтобы они сами не хотели наличную валюты выдавать — там объемы небольшие и вообще только поможет сделать рубль слабым. И по безналу ради бога выводи (но это если ее "там" примут, что отдельный квест). Налик "оттуда" запретили ввозить в РФ, как он "здесь" появится?
Россия, 2030 год...
Даже видео смотреть не надо, сразу все понятно
Деньги не получить и не перевести, но дефолта нет, вы что)))))
Если что национальная валюта России -это рубль.
Не думаю, что кто-то действительно надеялся, что вот в сентябре можно будет вывести валюту. Откуда она возьмётся то. Тем более уж никто не даст в нал вывести всю ту халяву, что народ понакупал по безналу. Сейчас навводят комиссий и в добровольно-принудительном порядке заставят обнулить валютные счета. Это уже потихоньку происходит.
Валюты в стране очень много, поступает каждый день больше чем тратится. Проблема в том, что внутри страны нужны рубли, а не баксы
Опять набиули
Как обычно.. Ничего нового
Вынужден, да.
«Но наличные доллары в стране будут "даже в самом апокалиптическом сценарии"» – то есть при любых раскладах и будут они далеко не у всех (-:
Могла бы просто сказать: ребята, ни хрена не изменится.
Есть рубли, идешь и покупаешь. Если не брать крупняк, типа Сбера, то многие банки спокойно продадут тебе валюту. Но ныть проще.
Естественно у кого надо будут...
Я хотел написать, что приехали, но передумал. Справедливо будет сказать, что прилетели и точка.
А где они сейчас
Сначала запретили снимать баксы.
Потом нарисовали курс.
Я говорил родителям: понимаете, 50-60 рублей за бакс - это нереальный курс. Правительство и банки держит нас всех за "лохов", которых нужно стричь.
А "лохам" никто и никогда не даст заработать на курсах валюты - поэтому и в сентябре вам их никто не даст снять...
Так и получилось...
почему тогда лохам давали заработать в 2008 и 2014? не припомню, чтобы тогда кто-то мешал покупать-продавать баксы.
по-моему, аналог подобных ограничений (когда нельзя было получить валюту) был только в 98г. Разве после этого были подобные случаи? Да, бывало, что в каких-то банках нужно было записываться на месяц вперед. Но это другое.
А когда валюту со счетов начнут отжимать в пользу государства с просьбой отнестись к этому с пониманием? (:
Так уже отжимают некоторые банки. Каждый месяц будут по 1% откусывать
С 1.05.2023г.
Я очень надеюсь, что разумные люди всеми правдами и неправдами сняли сколько могли долларов и хотя бы в рамках разрешенных сумм все их вывезли.
Разумные да.
Прошу отнестись с пониманием (с)
У меня дежавю. 😝 Где-то я это уже слышала..
Разменяйте сотенные на однодолларовые, кто-нибудь.
Сотенные ₽ на $1, правильно? (-:
Приезжай в Австралию разменяем)) 😂
Так это ж не как с 500 евро, норм примут
Нам бы ваши проблемы
Предсказуемый сюрприз... А потом максимально снижается курс доллара и евро и в целях сохранения, сбережения денежных средств вкладчиков останется всего лишь принять решение о выплате всем рублем)))) Шутка и надеюсь такого сценария не будет...
Принудительная конвертация осенью, ну в самом крайней случае зимой точно будет.
Это причина и следствие? Если "ЦБ в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу наличной валюты", то "Набиуллина"?
Где тут фанаты На*булиной, поставьте лайк чтоли
А что кто-то сомневался что ограничения не снимут...
https://m.youtube.com/watch?v=wtIv22qD3nk
Комментарий удален модератором
А где боты восхваляющие наибулину ??
Уроды. Чтобы они подавилась моими деньгами! Чтобы наиб.. Каждый день диарея мучила! Каждый божий день.