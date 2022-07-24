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Финансы
Полина Лааксо

Цены падают, а инфляция растёт, количество рабочих мест увеличивается, а экономика сжимается: парадоксы в экономике США Статьи редакции

А ещё американцы жалуются, что ситуация в экономике хуже некуда, но при этом количество турпоездок из США растёт, кинотеатры получают выручку, характерную скорее для праздничных выходных. Об американской экономике, «похожей на пятно Роршаха» — в конспекте колонки The Atlantic.

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Источник: Marketplace.org

В 2022 году экономика США всё больше напоминает вечно меняющееся пятно Роршаха, пишет колумнист издания The Atlantic Дерек Томпсон. Он верит, что однажды новости всё-таки снова станут скучными. Но рассчитывать на это сейчас не приходится. Дело в парадоксах, которые вынужденно переживает экономика.

Цены вроде падают, а инфляция растёт

В первой половине июля 2022 года американцы примечали всё больше сигналов, которые обычно указывают на спад инфляции:

  • Магазины вроде Target, Gap и Bed Bath & Beyond говорят, что товара так много, что они будут его распродавать.
  • Цены на нефть, бензин, природный газ, пшеницу снижаются, а вместе с ними падает и стоимость доставки товаров из Китая.
  • Дефицит микрочипов, о котором писали все СМИ, превратился в избыток, а значит, могут сократиться и цены на электронику.

Такое снижение цен в теории может говорить о том, что пик инфляции пройден. Однако 13 июля 2022 года Федеральное бюро статистики труда США сообщило, что показатель годовой инфляции достиг 9,1% — такого прироста страна не видела с 1981 года. При том, что обычно высокая инфляция сопровождается ростом цен — не падением.

Возможно, инфляция сократилась в конце июня-начале июля, и статистика просто не вошла в июньский отчёт. Тогда в следующем показатели должны быть более оптимистичными. Но писатель Ноа Смит считает, что всё это тревожный сигнал.

В 1970-х кризисно высокие цены на нефть тоже упали, но инфляция продолжала расти. Постепенное повышение процентных ставок не помогало, поэтому в начале 1980-х председатель Федеральной резервной системы США, или ФРС, резко поднял её до 19,1%.

В июне 2022 года ставка составляла менее 2%, и пока ФРС, судя по всему, вновь не торопится действовать.

Отношения между ФРС и экономикой страны — это как поездка родителей с детьми на машине. Взрослые пытаются следить за дорогой, а ребёнок за ними не прекращает орать. Родитель просит помолчать, но не помогает.

Возможно, ФРС всё-таки стоит повысить ставку хотя бы сразу на целый процентный пункт — это всё же действеннее, чем просьбы помолчать.

Дерек Томпсон

Безработица не растёт, количество рабочих мест увеличивается, а экономика сжимается

В июне 2020 года уровень безработицы в США составлял 11% — это самый высокий показатель со времен Второй мировой войны. В июне 2022 года его оценивают в 3,6%. Уровень ВВП при этом снижается — из-за того, что сокращаются объёмы производства, строительства и экспорта.

Разрыв между ВВП и занятностью рекордно высокий, что противоречит закону Оукена. Согласно ему, оба эти показателя должны расти и падать синхронно. Также как зарплаты с инфляцией, но этого тоже не происходит: инфляция стремится вверх, а зарплаты — вниз.

Возможно, экономика и зарплаты не растут, потому что увеличиваются материальные затраты на энергию, пиломатериалы и металлы. Ещё одна потенциальная причина — хаотичная реакция компаний на кризис. Когда стране грозит товарный дефицит, бизнес скупает эти товары в страхе, что больше нечего будет продавать. Это усиливает дефицит и раздувает цены. Затем спрос и цены падают.

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Есть и третье возможное объяснение. Сотрудники увольняются, обучить новых быстро не получается, а уволить их сразу нет возможности — придётся снова искать им замену и обучать с нуля. Поэтому рабочие места заняты, а уровень производства при этом всё равно падает — неопытный персонал просто не может работать на полную мощность.

Американцы вроде страдают, а на досуг тратятся

Когда дело доходит до разговоров о текущей экономический ситуации, разочарованию жителей США, кажется, нет предела, пишет колумнист. Индекс потребительских настроений, согласно соцопросам, достиг рекордно низких показателей: ещё в январе 2020 года он составлял 99,8, а в июне 2022-го — 50.

При этом число турпоездок растёт, американские кинотеатры получают выручку, характерную скорее для праздничных выходных. Рестораны едва успевают протирать столики, а отели — встречать гостей, несмотря на то, что пандемия Covid-19 не прекратилась.

Возможно, дело в американском менталитете: говорить, что ситуация в экономике хуже некуда, но при этом на свои финансы не жаловаться, пишет Томпсон. А, может быть, американцы действительно чувствуют, что близится рецессия. Особенно когда видят, что падают и акции, и облигации. И поэтому пытаются «испытать напоследок острые ощущения» — пока экономика окончательно не обвалилась.

#инфляция #рецессия

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1 комментарий
Сергей Леопольдович

Как же похорошела Москва!
Где мой бургер и тот с его надо хлопнуть? ))))

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