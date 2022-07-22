Финансы
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ЦБ улучшил экономический прогноз на 2022 год Статьи редакции

Регулятор позитивно оценивает показатели по кредитованию и инфляции в этом году, а также динамику снижения ВВП и средней ключевой ставки.

Банк России опубликовал новый среднесрочный прогноз экономики до 2024 года, улучшив некоторые свои ожидания на этот год, следует из прогноза ЦБ.

  • ЦБ ещё больше улучшил свой прогноз по инфляции: ожидает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 12-15% вместо ожидаемых ранее 14-17%.
  • Теперь ЦБ ждёт среднюю ключевую ставку до конца 2022 года в диапазоне 7,4-8% вместо июньского прогноза в 8,5-9,5%.
  • Улучшены и прогнозы по ВВП: в 2022 году регулятор ждёт его снижения на 4-6% вместо падения на 8-10%, согласно прежнему прогнозу.
  • Также регулятор значительно улучшил прогноз по розничному кредитованию на 2022 год: теперь ждёт его прироста на 5-10% вместо падения на 4%-роста на 1%.
  • Прогноз по кредитованию юридических лиц также вырос: ЦБ ждёт его роста на 5-10% вместо 0-5%.
  • Прогноз ЦБ по ипотечному кредитованию также улучшен: регулятор ждёт роста на 13-18% вместо 10-15%.

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#новость #цб

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58 комментариев
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 Эраст Фандорин

Такими темпами скоро нужно будет строить забор от эмигрантов.

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Вадим Д.

Может всё же мигрантов?

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2 комментария
Промышленный паук например

Чтоб не убежали?)
(Эмигра́нт — термин французского происхождения, обозначающий лицо, выселяющееся из своей родины.)

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3 комментария
Александр Иванов

Да их и так дофига. Моя (гражданство РБ) наконец-то решила получить российский паспорт. Очередь на два месяца.

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Alexandr Leibowitz

Забор строить нужно будет точно, вот только не для них.

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Alexander Golubev

Если это про иммигрантов, то забор актуален последние 30 лет.

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Shoo

Ммм, всего 15 процентов инфляции вместо 17ти и растущая закредитованность и без того нищего населения.
Да, вот это я понимаю позитивчик.

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house nigger

На фоне роста до 9% в еврозоне (и до 22% в Эстонии) это охуенный результат.

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6 комментариев
Субъективный Филипп

Красивое...

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Dimitri Sloboda

😂😂😂

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Владимир Семенов

ЦБ улучшил экономический прогноз на 2022 год с "пиздец пиздец" на просто "пиздец"

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Василий Мартьянов

Это зеркало с каким-то искаженным искажением...

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Александр Иванов

А вот и VC эксперт подтянулся.

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LB

маня мирок рушится?)

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2 комментария
Ол Сен

Всё у них хорошо, про нас этого не скажешь

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Александр Иванов

Плохо что у Вас, не все хорошо. Переживаю.

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9 комментариев
house nigger

Может ты просто неудачник?

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Комментарий удален модератором

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John Doe

Это ж про 22й. Про 23-24 они pointedly ничего не говорили. I didn't kill him — gravity did :)

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Madina Djalilova

Цб делает свои прогнозы на основании мегакрутого 1 квартала, неожиданно хорошего 2го квартала. Но июль - очень и очень мёртвый месяц во всех сферах экономики. Август вряд ли будет лучше. Думаю,в октябре по результатам 3го квартала цб вернёт свои прогнозы обратно

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Alexander Golubev

Мадина, а вы в каком банке аналитиком работаете? Во что порекомендуете вложиться на это время?

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1 комментарий
John Doe
в октябре по результатам 3го квартала цб вернёт свои прогнозы обратно

Если воспитательница разрешит...

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Вадим Д.

Ой, балаболы... Ведомство Набиу... полностью транформивано в ведомство Наибу... Орден, небось, дадут за лучшие экономические прогнозы, бляха.
Ну что ж вы лепите, ну хоть немного к реальности старайтесь приблизиться.

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LB

че там, ключевая ставка враки и реальная не 8 а 200? ну, как цена доллара.

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Zoringer

Самое неблагодарное дело делать прогнозы в условиях полной экономической неопределенности

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Прямой калькулятор

Ну смотря кто делает и на что. Владельцы того аттракциона с что обнимет осьминог, наверное, заработали до конца жизни.

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Саша Прохоренко
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Оля Янко

На бумаге,не более.

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Уличный микроскоп

Отрицательный рост, дело такое

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Soulis

А тут всех сотрудников интернет-магазина Мегафон уволили. В зубы 1 ЗП и отпускные. Обязанности этих сотрудников перевели на колл центр. Естественно, без повышения ЗП или увеличения штата 🤷

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house nigger

Капитализм, хуле

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3 комментария

Комментарий удален модератором

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Сергей Степанов

ждёт его прироста на 5-10% вместо падения на 4%-роста на 1%
https://youtu.be/xwqm3qw9_kQ

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Прямой калькулятор

Кругом алогичность и тьма, как жить-то?(

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