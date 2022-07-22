Регулятор позитивно оценивает показатели по кредитованию и инфляции в этом году, а также динамику снижения ВВП и средней ключевой ставки.

Банк России опубликовал новый среднесрочный прогноз экономики до 2024 года, улучшив некоторые свои ожидания на этот год, следует из прогноза ЦБ.

ЦБ ещё больше улучшил свой прогноз по инфляции : ожидает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 12-15% вместо ожидаемых ранее 14-17%.

: ожидает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 12-15% вместо ожидаемых ранее 14-17%. Теперь ЦБ ждёт среднюю ключевую ставку до конца 2022 года в диапазоне 7,4-8% вместо июньского прогноза в 8,5-9,5%.

до конца 2022 года в диапазоне 7,4-8% вместо июньского прогноза в 8,5-9,5%. Улучшены и прогнозы по ВВП : в 2022 году регулятор ждёт его снижения на 4-6% вместо падения на 8-10%, согласно прежнему прогнозу.

: в 2022 году регулятор ждёт его снижения на 4-6% вместо падения на 8-10%, согласно прежнему прогнозу. Также регулятор значительно улучшил прогноз по розничному кредитованию на 2022 год: теперь ждёт его прироста на 5-10% вместо падения на 4%-роста на 1%.

на 2022 год: теперь ждёт его прироста на 5-10% вместо падения на 4%-роста на 1%. Прогноз по кредитованию юридических лиц также вырос: ЦБ ждёт его роста на 5-10% вместо 0-5%.

также вырос: ЦБ ждёт его роста на 5-10% вместо 0-5%. Прогноз ЦБ по ипотечному кредитованию также улучшен: регулятор ждёт роста на 13-18% вместо 10-15%.



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