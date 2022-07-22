ЦБ улучшил экономический прогноз на 2022 год Статьи редакции
Регулятор позитивно оценивает показатели по кредитованию и инфляции в этом году, а также динамику снижения ВВП и средней ключевой ставки.
Банк России опубликовал новый среднесрочный прогноз экономики до 2024 года, улучшив некоторые свои ожидания на этот год, следует из прогноза ЦБ.
- ЦБ ещё больше улучшил свой прогноз по инфляции: ожидает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 12-15% вместо ожидаемых ранее 14-17%.
- Теперь ЦБ ждёт среднюю ключевую ставку до конца 2022 года в диапазоне 7,4-8% вместо июньского прогноза в 8,5-9,5%.
- Улучшены и прогнозы по ВВП: в 2022 году регулятор ждёт его снижения на 4-6% вместо падения на 8-10%, согласно прежнему прогнозу.
- Также регулятор значительно улучшил прогноз по розничному кредитованию на 2022 год: теперь ждёт его прироста на 5-10% вместо падения на 4%-роста на 1%.
- Прогноз по кредитованию юридических лиц также вырос: ЦБ ждёт его роста на 5-10% вместо 0-5%.
- Прогноз ЦБ по ипотечному кредитованию также улучшен: регулятор ждёт роста на 13-18% вместо 10-15%.
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Такими темпами скоро нужно будет строить забор от эмигрантов.
Может всё же мигрантов?
Чтоб не убежали?)
(Эмигра́нт — термин французского происхождения, обозначающий лицо, выселяющееся из своей родины.)
Да их и так дофига. Моя (гражданство РБ) наконец-то решила получить российский паспорт. Очередь на два месяца.
Забор строить нужно будет точно, вот только не для них.
Если это про иммигрантов, то забор актуален последние 30 лет.
Ммм, всего 15 процентов инфляции вместо 17ти и растущая закредитованность и без того нищего населения.
Да, вот это я понимаю позитивчик.
На фоне роста до 9% в еврозоне (и до 22% в Эстонии) это охуенный результат.
Красивое...
😂😂😂
ЦБ улучшил экономический прогноз на 2022 год с "пиздец пиздец" на просто "пиздец"
Это зеркало с каким-то искаженным искажением...
А вот и VC эксперт подтянулся.
маня мирок рушится?)
Всё у них хорошо, про нас этого не скажешь
Плохо что у Вас, не все хорошо. Переживаю.
Может ты просто неудачник?
Комментарий удален модератором
Это ж про 22й. Про 23-24 они pointedly ничего не говорили. I didn't kill him — gravity did :)
Цб делает свои прогнозы на основании мегакрутого 1 квартала, неожиданно хорошего 2го квартала. Но июль - очень и очень мёртвый месяц во всех сферах экономики. Август вряд ли будет лучше. Думаю,в октябре по результатам 3го квартала цб вернёт свои прогнозы обратно
Мадина, а вы в каком банке аналитиком работаете? Во что порекомендуете вложиться на это время?
Если воспитательница разрешит...
Ой, балаболы... Ведомство Набиу... полностью транформивано в ведомство Наибу... Орден, небось, дадут за лучшие экономические прогнозы, бляха.
Ну что ж вы лепите, ну хоть немного к реальности старайтесь приблизиться.
че там, ключевая ставка враки и реальная не 8 а 200? ну, как цена доллара.
Самое неблагодарное дело делать прогнозы в условиях полной экономической неопределенности
Ну смотря кто делает и на что. Владельцы того аттракциона с что обнимет осьминог, наверное, заработали до конца жизни.
На бумаге,не более.
Отрицательный рост, дело такое
А тут всех сотрудников интернет-магазина Мегафон уволили. В зубы 1 ЗП и отпускные. Обязанности этих сотрудников перевели на колл центр. Естественно, без повышения ЗП или увеличения штата 🤷
Капитализм, хуле
Комментарий удален модератором
ждёт его прироста на 5-10% вместо падения на 4%-роста на 1%
https://youtu.be/xwqm3qw9_kQ
Кругом алогичность и тьма, как жить-то?(