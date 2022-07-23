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Финансы
Подробный Даниль

Новости и тексты на фоне 150 дня «операции»: ЦБ назначил дату автоматической конвертации депозитарных расписок в акции Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: ЦБ

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные 23-24 июля: доллар — 57,39 рублей, евро — 57,76 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 22 июля: доллар — 57,29 рублей, евро — 58,3 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,34 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,78 рублей, евро — по 68,73 рубля.

Китайская валюта впервые вышла на второе место после доллара по объёму торгов с поставкой «завтра» на спот-рынке Мосбиржи. Он составил 52,8 млрд рублей, с евро — превысил 41 млрд рублей. Активному росту интереса к китайской валюте способствуют ужесточение антироссийских санкций, действия банков по девалютизации и ожидания нового бюджетного правила.

Стало лучше

Банк России сообщил, что автоматическая конвертация депозитарных расписок начнётся 15 августа. На счета держателей зачислят акции российских эмитентов, на которые выпущены расписки. Конвертацию проведут в «сжатые сроки».

Российские банки вслед за решением ЦБ снизят ставки по вкладам и накопительным счетам на 1-1,5 п.п., следует из проведенного «РИА Новости» опроса кредитных организаций.

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Стало хуже

Правительство России ужесточило меры в отношении ряда европейских стран, ранее признанных «недружественными»: Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии. Впредь некоторые из них смогут нанимать на работу в свои дипмиссии в России только ограниченное число сотрудников, а другим вообще придется обходиться без местного персонала.

Сокращение импорта продуктов с начала «спецоперации» негативно отразилось на части российских потребителей. Так, более 40% опрошенных исследователями покупателей не могут найти равнозначную альтернативу выпавшим из ассортимента импортным товарам. Наиболее остро проблема ощущается в категории алкоголя, говорят ритейлеры.

Почему так

Решение о снижении ключевой ставки до 8% оказалось более радикальным, чем прогнозировали даже самые оптимистичные аналитики. Это говорит о временном отходе от жесткой антиинфляционной политики и готовности ЦБ, в условиях низкого спроса и неопределённости на рынке труда, поддержать экономику, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного — с «CCC» до «С». Это связано с решением страны отсрочить погашение внешнего долга на два года.

Новости предыдущего дня, 22 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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22 комментария
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 Вадим Д.

Печальный юбилей, бляха.
Все новости какие-то безрадостные, хорошо хоть ЦБ о нас денно и нощно заботится.
Зато сегодня Всемирный день китов и дельфинов и День дачника в России! Ну и день работника торговли, но это все и так знают (-:
Хорошего дня всем 🤘🏻

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Конкретный ключ

Эдак я будучи купчихой с 2 дачами печень потеряю за одни сутки!

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Константин Пронин

а дельфинчика что не найдется? хотя бы на пол рюмочки? Я вот например в душе дельфин.

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Конкретный ключ

Чо, воду льёте на пол и с мячиками играете?)

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Евгений Круглов
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Andrew Simon

"Все новости какие-то безрадостные" - а вы неплохо перефразировали уже легендарное "а что случилось?" ))

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Вадим Д.

Не было такой цели, совпадение (-:

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Постнатальный анализ

Статистика показала, что 97% белорусов, вырезая глазки из картошки, представляют одного и того же человека

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Max

Вчера было 70% 🤔

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Sergey

Поддержка населения растёт

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неформат

Российские банки вслед за решением ЦБ снизят ставки по вкладам и накопительным счетам на 1-1,5 п.п. - это стало типа лучше? при том, что они уже итак были ниже 8, только забыли написать, что ипотечные ставки сбер и втб снизили почему-то всего на 0.6 п.п. при этом

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Salena_ya

Как в союзе "по просьбам трудящихся"...:-)

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Ware Wow

Самая короткая 3 года

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Ware Wow

На самом деле список прокси войн СССР и США это десятки войн. Некоторые конфликты длились по 35+ лет.

Это ужасно. С этим нужно что-то делать.
Мир не должен молчать.
Но не нужно искать одного виновного.
Вопрос нужно поднимать в рамках ООН и реформировать мировую систему с чистого листа.

Утопия.

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Василий Степанофф

никто не хочет садиться за стол переговоров.

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Конкретный ключ

Хорватию я в этом списке не ждала

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Вадим Д.

А Хорватия-то как охренела, возможно.

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Котик Котиков

Ага. Посмела в ЕС вступить

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Вадим Д.

За такое по жопе и в угол на горох.

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Chapaka

Зачем душить Грецию? В ней все есть)

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Grigoriy Malyshev

с юбилеем

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kernel panic

Кто-то еще читает эти "РИА Новости"?
Самые обиженные и озлобленные "сми"

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