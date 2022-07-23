Новости и тексты на фоне 150 дня «операции»: ЦБ назначил дату автоматической конвертации депозитарных расписок в акции Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на выходные 23-24 июля: доллар — 57,39 рублей, евро — 57,76 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,34 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,78 рублей, евро — по 68,73 рубля.
Китайская валюта впервые вышла на второе место после доллара по объёму торгов с поставкой «завтра» на спот-рынке Мосбиржи. Он составил 52,8 млрд рублей, с евро — превысил 41 млрд рублей. Активному росту интереса к китайской валюте способствуют ужесточение антироссийских санкций, действия банков по девалютизации и ожидания нового бюджетного правила.
Стало лучше
Банк России сообщил, что автоматическая конвертация депозитарных расписок начнётся 15 августа. На счета держателей зачислят акции российских эмитентов, на которые выпущены расписки. Конвертацию проведут в «сжатые сроки».
Российские банки вслед за решением ЦБ снизят ставки по вкладам и накопительным счетам на 1-1,5 п.п., следует из проведенного «РИА Новости» опроса кредитных организаций.
Стало хуже
Правительство России ужесточило меры в отношении ряда европейских стран, ранее признанных «недружественными»: Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии. Впредь некоторые из них смогут нанимать на работу в свои дипмиссии в России только ограниченное число сотрудников, а другим вообще придется обходиться без местного персонала.
Сокращение импорта продуктов с начала «спецоперации» негативно отразилось на части российских потребителей. Так, более 40% опрошенных исследователями покупателей не могут найти равнозначную альтернативу выпавшим из ассортимента импортным товарам. Наиболее остро проблема ощущается в категории алкоголя, говорят ритейлеры.
Почему так
Решение о снижении ключевой ставки до 8% оказалось более радикальным, чем прогнозировали даже самые оптимистичные аналитики. Это говорит о временном отходе от жесткой антиинфляционной политики и готовности ЦБ, в условиях низкого спроса и неопределённости на рынке труда, поддержать экономику, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного — с «CCC» до «С». Это связано с решением страны отсрочить погашение внешнего долга на два года.
Новости предыдущего дня, 22 июля — здесь.
Печальный юбилей, бляха.
Все новости какие-то безрадостные, хорошо хоть ЦБ о нас денно и нощно заботится.
Зато сегодня Всемирный день китов и дельфинов и День дачника в России! Ну и день работника торговли, но это все и так знают (-:
Хорошего дня всем 🤘🏻
Эдак я будучи купчихой с 2 дачами печень потеряю за одни сутки!
а дельфинчика что не найдется? хотя бы на пол рюмочки? Я вот например в душе дельфин.
Чо, воду льёте на пол и с мячиками играете?)
"Все новости какие-то безрадостные" - а вы неплохо перефразировали уже легендарное "а что случилось?" ))
Не было такой цели, совпадение (-:
Статистика показала, что 97% белорусов, вырезая глазки из картошки, представляют одного и того же человека
Вчера было 70% 🤔
Поддержка населения растёт
Российские банки вслед за решением ЦБ снизят ставки по вкладам и накопительным счетам на 1-1,5 п.п. - это стало типа лучше? при том, что они уже итак были ниже 8, только забыли написать, что ипотечные ставки сбер и втб снизили почему-то всего на 0.6 п.п. при этом
Как в союзе "по просьбам трудящихся"...:-)
Самая короткая 3 года
На самом деле список прокси войн СССР и США это десятки войн. Некоторые конфликты длились по 35+ лет.
Это ужасно. С этим нужно что-то делать.
Мир не должен молчать.
Но не нужно искать одного виновного.
Вопрос нужно поднимать в рамках ООН и реформировать мировую систему с чистого листа.
Утопия.
никто не хочет садиться за стол переговоров.
Хорватию я в этом списке не ждала
А Хорватия-то как охренела, возможно.
Ага. Посмела в ЕС вступить
За такое по жопе и в угол на горох.
Зачем душить Грецию? В ней все есть)
с юбилеем
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Кто-то еще читает эти "РИА Новости"?
Самые обиженные и озлобленные "сми"
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