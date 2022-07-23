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Источник: ЦБ

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные 23-24 июля: доллар — 57,39 рублей, евро — 57,76 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 22 июля: доллар — 57,29 рублей, евро — 58,3 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,34 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,78 рублей, евро — по 68,73 рубля.

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Китайская валюта впервые вышла на второе место после доллара по объёму торгов с поставкой «завтра» на спот-рынке Мосбиржи. Он составил 52,8 млрд рублей, с евро — превысил 41 млрд рублей. Активному росту интереса к китайской валюте способствуют ужесточение антироссийских санкций, действия банков по девалютизации и ожидания нового бюджетного правила.

Стало лучше

Банк России сообщил, что автоматическая конвертация депозитарных расписок начнётся 15 августа. На счета держателей зачислят акции российских эмитентов, на которые выпущены расписки. Конвертацию проведут в «сжатые сроки».

Крупные иностранные киностудии закрыли офисы в России, но некоторые (например, Disney и Sony) пытаются найти каналы для поставки своих фильмов в страну, рассказал «РИА Новости» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Позже он уточнил «Бюллетеню кинопрокатчика»: «Я сказал, что ни Disney, ни Sony, ни IMAX, ни кто-либо из студий не может открыто заявить, что работают с Россией. Но многие из них ищут варианты вернуться на российский рынок. Таким вариантом для студий стал бы закон о бездоговорном использовании прав с обязательной выплатой вознаграждения».

Стало хуже

Правительство России ужесточило меры в отношении ряда европейских стран, ранее признанных «недружественными»: Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии. Впредь некоторые из них смогут нанимать на работу в свои дипмиссии в России только ограниченное число сотрудников, а другим вообще придется обходиться без местного персонала.

Сокращение импорта продуктов с начала «спецоперации» негативно отразилось на части российских потребителей. Так, более 40% опрошенных исследователями покупателей не могут найти равнозначную альтернативу выпавшим из ассортимента импортным товарам. Наиболее остро проблема ощущается в категории алкоголя, говорят ритейлеры.

Российские банки вслед за решением ЦБ снизят ставки по вкладам и накопительным счетам на 1-1,5 п.п., следует из проведенного «РИА Новости» опроса кредитных организаций. IMAX приостановила работу в России, рассказал «РИА Новости» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков: «Последний день работы российского офиса IMAX был 31 мая. С 1 июня офиса в Москве у них нет».

Почему так

Решение о снижении ключевой ставки до 8% оказалось более радикальным, чем прогнозировали даже самые оптимистичные аналитики. Это говорит о временном отходе от жесткой антиинфляционной политики и готовности ЦБ, в условиях низкого спроса и неопределённости на рынке труда, поддержать экономику, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного — с «CCC» до «С». Это связано с решением страны отсрочить погашение внешнего долга на два года.

«Медуза» поговорила с несколькими представителями малого бизнеса о том, как «операция» отразилась на их работе: цены стабилизировались, но всё равно остаются выше, чем до февраля 2022 года, поставщиков пришлось менять, стало больше «брошенных корзин» и другие проблемы.

Новости предыдущего дня, 22 июля — здесь.