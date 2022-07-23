Новости и тексты на фоне 150 дня «операции»: IMAX приостановила работу в России Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на выходные 23-24 июля: доллар — 57,39 рублей, евро — 57,76 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,34 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,78 рублей, евро — по 68,73 рубля.
Китайская валюта впервые вышла на второе место после доллара по объёму торгов с поставкой «завтра» на спот-рынке Мосбиржи. Он составил 52,8 млрд рублей, с евро — превысил 41 млрд рублей. Активному росту интереса к китайской валюте способствуют ужесточение антироссийских санкций, действия банков по девалютизации и ожидания нового бюджетного правила.
Стало лучше
Банк России сообщил, что автоматическая конвертация депозитарных расписок начнётся 15 августа. На счета держателей зачислят акции российских эмитентов, на которые выпущены расписки. Конвертацию проведут в «сжатые сроки».
Крупные иностранные киностудии закрыли офисы в России, но некоторые (например, Disney и Sony) пытаются найти каналы для поставки своих фильмов в страну, рассказал «РИА Новости» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
Позже он уточнил «Бюллетеню кинопрокатчика»: «Я сказал, что ни Disney, ни Sony, ни IMAX, ни кто-либо из студий не может открыто заявить, что работают с Россией. Но многие из них ищут варианты вернуться на российский рынок. Таким вариантом для студий стал бы закон о бездоговорном использовании прав с обязательной выплатой вознаграждения».
Стало хуже
Правительство России ужесточило меры в отношении ряда европейских стран, ранее признанных «недружественными»: Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии. Впредь некоторые из них смогут нанимать на работу в свои дипмиссии в России только ограниченное число сотрудников, а другим вообще придется обходиться без местного персонала.
Сокращение импорта продуктов с начала «спецоперации» негативно отразилось на части российских потребителей. Так, более 40% опрошенных исследователями покупателей не могут найти равнозначную альтернативу выпавшим из ассортимента импортным товарам. Наиболее остро проблема ощущается в категории алкоголя, говорят ритейлеры.
Российские банки вслед за решением ЦБ снизят ставки по вкладам и накопительным счетам на 1-1,5 п.п., следует из проведенного «РИА Новости» опроса кредитных организаций.
IMAX приостановила работу в России, рассказал «РИА Новости» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков: «Последний день работы российского офиса IMAX был 31 мая. С 1 июня офиса в Москве у них нет».
Почему так
Решение о снижении ключевой ставки до 8% оказалось более радикальным, чем прогнозировали даже самые оптимистичные аналитики. Это говорит о временном отходе от жесткой антиинфляционной политики и готовности ЦБ, в условиях низкого спроса и неопределённости на рынке труда, поддержать экономику, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного — с «CCC» до «С». Это связано с решением страны отсрочить погашение внешнего долга на два года.
«Медуза» поговорила с несколькими представителями малого бизнеса о том, как «операция» отразилась на их работе: цены стабилизировались, но всё равно остаются выше, чем до февраля 2022 года, поставщиков пришлось менять, стало больше «брошенных корзин» и другие проблемы.
Новости предыдущего дня, 22 июля — здесь.
Статистика показала, что 97% белорусов, вырезая глазки из картошки, представляют одного и того же человека
Вчера было 70% 🤔
В общем то говорят, что Белорусси открыли Америку ( они отвезли картошку там, научили индейцев как посадить и потом Колумб принёс в Европу) на головную боль России. Может Белоруссию тоже внести в число недружественных стран?
Печальный юбилей, бляха.
Все новости какие-то безрадостные, хорошо хоть ЦБ о нас денно и нощно заботится.
Зато сегодня Всемирный день китов и дельфинов и День дачника в России! Ну и день работника торговли, но это все и так знают (-:
Хорошего дня всем 🤘🏻
Эдак я будучи купчихой с 2 дачами печень потеряю за одни сутки!
"Все новости какие-то безрадостные" - а вы неплохо перефразировали уже легендарное "а что случилось?" ))
Давайте в хорошие новости:
Буржуи не смогут нанимать много крестьян- подушевое ограничение.
ГДР за пол копейки будут наконец-то конвертированы в акции.
Китайские братья продают нам много валюты.
Кредиты станут дешевле.
Скажем нет иностранному бухлишку!
Украину ждет дефолт, а наш рубль ого-го...
Поздравьте от меня российских китов в торговле.
Доброго дня.
Российские банки вслед за решением ЦБ снизят ставки по вкладам и накопительным счетам на 1-1,5 п.п. - это стало типа лучше? при том, что они уже итак были ниже 8, только забыли написать, что ипотечные ставки сбер и втб снизили почему-то всего на 0.6 п.п. при этом
Как в союзе "по просьбам трудящихся"...:-)
Самая короткая 3 года
На самом деле список прокси войн СССР и США это десятки войн. Некоторые конфликты длились по 35+ лет.
Это ужасно. С этим нужно что-то делать.
Мир не должен молчать.
Но не нужно искать одного виновного.
Вопрос нужно поднимать в рамках ООН и реформировать мировую систему с чистого листа.
Утопия.
Ну вы сравнили конечно, современная Россия не тянет по ресурсам на совок, а даже тот проиграл холодную войну, правда по собственной глупости, а не недостатку ресурсов
Хорватию я в этом списке не ждала
А Хорватия-то как охренела, возможно.
Хорваты те ещё фашики. Спросите у любого серба
Зачем душить Грецию? В ней все есть)
Там придушили всех песцов и больше нет песцовых шуб. Читайте новости мира животных
с юбилеем
"Российские банки вслед за решением ЦБ снизят ставки по вкладам и накопительным счетам на 1-1,5 п.п."
Это хуже а не лучше!
Кто-то еще читает эти "РИА Новости"?
Самые обиженные и озлобленные "сми"
Правительство России ужесточило меры в отношении ряда европейских стран, ранее признанных «недружественными»: Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.
Нам остаются наши санатории!))
То есть наличные доллары и евро переходят в разряд краснокнижных животных?
Скорее уходят в тень, как с сусликом, ты его в банке купить не можешь, а он есть
В советское время можно, что посадили на 5 лет за наличные доллары. Говорят, что история повторяется.
Корпорация IMAX ушла из России
Об этом ТАСС рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. По его словам, IMAX покинула РФ еще 1 июня.
«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая. Все сотрудники уволены, соответственно, руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехал в Лондон. Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает», — заявил Исаев.
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Ну как и сразу было понятно 25 февраля, по жолларам и жойро срок выдачи вкладов перешёл в бесконечность.
9 сентября, кстати, продлят запрет на снятие валюты со счетов. Так что ждёмс принудительную конвертацию электронных "вражеских" долларов россиян в "скрепный" рубль:)
В смысле преддефолт-это ж дефолт))Агенства такие агенства
Всё. Глюков стало меньше на порядок.
Так а у нас сколько всего imax сов было?
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