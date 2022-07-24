«Атон» введёт комиссию за хранение и вывод валюты с брокерского счёта Статьи редакции
Речь идёт о долларах, евро, франках и фунтах.
- Инвестиционная компания «Атон» с 26 июля вводит комиссию за хранение на брокерском счёте долларов США и евро, а с 29 июля — швейцарских франков и фунтов стерлингов, следует из письма, которое брокер разослал своим клиентам. Frank Media ознакомились с этой рассылкой, её подлинность подтвердили два клиента брокера.
- Комиссия за хранение валюты составит 5% годовых и будет начисляться ежедневно. При этом комиссия не будет взиматься с суммы вложений менее тысячи долларов США.
- Кроме того, комиссия за вывод с брокерского счёта долларов, евро, франков и фунтов с 26 июля теперь будет составлять 3000 рублей вне зависимости от объёма.
- «Мы вынуждены пойти на этот шаг из-за изменений условий на российском рынке, где обслуживание валютных счетов теперь несёт в себе дополнительные издержки после введения банковских комиссий», — поясняется в письме.
- При этом условия хранения на брокерском счёте рублей и юаней останется неизменным. Плата на остаток в юанях взиматься не будет.
- В последние месяцы многие банки начали вводить комиссии за хранение иностранной валюты на счетах. Так же стали поступать и брокеры. Например, «Тинькофф Инвестиции» в начале июля 2022 года ввели плату на остатки валюты (доллар, евро и фунты стерлингов) на брокерских счетах.
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Мы вынуждены на*уй послать подобные банки и брокеры, надеемся на понимание.
И чем пользоваться будете?)
Подушкой, носками, трусами. Смотря сколько денег останется после СВО.
И вот неожиданно для бомбящих это не Тинькофф испортился после продажи доли основателя, а рыночные условия изменились и все участники рынка начали на них реагировать.
Тинькофф даже улучшился, получается - первее всех среагировал, понял куда ветер дует. Спасибо ему за это от благодарных клиентов.
В США идут по табличке банков с крупнейшими активами и блочат их. Из Сбера и ВТБ многие начали уходить в другие банки после санкций, ребята из Тинькофф как примера такого банка не хотят быть заблоченными и выдавливают клиентов с рискованными активами.
По моему ЦБ на днях очень четко заявил, что они готовят систему к полной блокировке от активов в $. Все участники рынка ведут себя соразмерно этим рискам.
Вообще все равно, чего хотят ребята из Тинькофф, когда ты и есть этот клиент с рискованными активами, у которого уже 2/3 акций приморозили и комиссию на поход в туалет ввели.
Вы тоже, как и они рассчитываете на понимание?
Система говно, ЦБ говно, и банк говно. Гармония.
Мне то чего рассчитывать на понимание, я как и все реагирую на обстоятельства, а не жалуюсь на жизнь. При этом пытаюсь понять логику действий игроков на рынке и то как система реагирует на черных лебедей.
Жалобы на жизнь - часть реакции на обстоятельства, стресс так сбрасывается. А тут и не жалобы, а неприязнь к конкретно взятому банку.
Можно предположить, что обслуживайся те же люди в Сбере и ВТБ - мы бы здесь читали хейт в сторону Сбера и ВТБ.
Но и тут стоит учесть, что комиссии на валютные счета - далеко не единственный, и даже не самый яркий косяк Тинькофф за последние 2-3 месяца.
Просто у нас с вами совершенно разное направление деятельности - вы пытаетесь угадать как рос. рынок себя поведет. Мне это кажется маловероятным. По крайней мере, так я оцениваю собственные шансы угадать где хлопнет в очередной раз.
Поэтому я просто выхожу с этого рынка полностью. Кроме, разве что, недвижимости в собственности - потому что, как потом эти деньги вывести в валюте - решительно непонятно. Так что пока - аренда.
Естественно, выхожу с потерями, в итоге усредненные в районе 10%, что, мне кажется, не так и плохо по нынешним временам. И, конечно, не испытываю теплых чувств к российским регуляторам и. крупным игрокам, которые ставят палки в колеса в процессе.
Мы не читаем про Сбер и ВТБ по простой причине - там другой контингент клиентов. Именно за счет такой разницы Тинькофф со своей маленькой базой пользователей стал лидером среди клиентов на бирже. И именно этот контингент любит писать отзывы.
А как человек, который управлял продуктами с 45 млн. пользователей могу сказать, что косяки есть вообще везде и если только их смотреть то будет казаться, что бизнес разваливается, а это не так.
Об этом же и написал. Ну вот так вот, не повезло Тинькофф набрать активных интернет-нытиков, прошу понять и простить.
До поры до времени, все были довольны, а теперь оказалось, что эти люди ноют и подмачивают репутацию, если их через колено бросать. Ой.
Кстати, про маленькую базу пользователей:На звонке с журналистами Хьюз отметил, что «Тинькофф» — третий банк в России по этому показателю
https://vc.ru/finance/323880-otchet-tinkoff-za-kvartal-vyruchka-vyrosla-do-71-7-mlrd-rubley-chistaya-pribyl-do-rekordnyh-16-5-mlrd-rubley
Не такая уж и маленькая, выходит.если только их смотреть
Cмотрим на количество и разнообразие. А также на работу с клиентами на публичных площадках, вроде этой и banki.ru.
Подход "так вам и надо, надеемся на понимание" многих не устраивает, внезапно. Уж лучше бы их представителей тут не было вовсе, только сами себе репутацию губят.
Если ваш продукт сколько-нибудь похож на Тинькофф по количеству косяков, их разнообразию и работе по их исправлению (надеюсь, нет). То ваш продукт - такое же говно, извините.
Тот факт, что банк набрал себе достаточно, хм, пассивных клиентов, чтобы при всем это не загибаться - конечно, прискорбный, но на отношение пострадавших клиентов никак не влияет.
Тинькофф же был "такой один", а стал как все.
он стал "как все" когда с него стали копировать дизайн приложений и подходы в работе
5% или 12% все таки есть разница.
Как будто у кого то был брокерский счёт в Атоне
Ну, когда-то они были партнерами интерактив, так что мог быть
подтвердили два клиента брокера - так походу они же и единственные, учитывая комиссию ук на их фонды которых они понавыкатывали пачку
Девальвация ₽ будет о*уенной
Отжимай валюту у населения до последнего цента
69
А что с франками? В Тинькофф их заморозили, а атон собирается комиссию брать и предполагает, что их можно вывести?