Финансы
Frank Media

«Атон» введёт комиссию за хранение и вывод валюты с брокерского счёта Статьи редакции

Речь идёт о долларах, евро, франках и фунтах.

  • Инвестиционная компания «Атон» с 26 июля вводит комиссию за хранение на брокерском счёте долларов США и евро, а с 29 июля — швейцарских франков и фунтов стерлингов, следует из письма, которое брокер разослал своим клиентам. Frank Media ознакомились с этой рассылкой, её подлинность подтвердили два клиента брокера.
  • Комиссия за хранение валюты составит 5% годовых и будет начисляться ежедневно. При этом комиссия не будет взиматься с суммы вложений менее тысячи долларов США.
  • Кроме того, комиссия за вывод с брокерского счёта долларов, евро, франков и фунтов с 26 июля теперь будет составлять 3000 рублей вне зависимости от объёма.
  • «Мы вынуждены пойти на этот шаг из-за изменений условий на российском рынке, где обслуживание валютных счетов теперь несёт в себе дополнительные издержки после введения банковских комиссий», — поясняется в письме.
  • При этом условия хранения на брокерском счёте рублей и юаней останется неизменным. Плата на остаток в юанях взиматься не будет.
  • В последние месяцы многие банки начали вводить комиссии за хранение иностранной валюты на счетах. Так же стали поступать и брокеры. Например, «Тинькофф Инвестиции» в начале июля 2022 года ввели плату на остатки валюты (доллар, евро и фунты стерлингов) на брокерских счетах.

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#новость #атон

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 Дмитрий Филиппов
«Мы вынуждены пойти на этот шаг из-за изменений условий на российском рынке, где обслуживание валютных счетов теперь несёт в себе дополнительные издержки после введения банковских комиссий», — поясняется в письме.

Мы вынуждены на*уй послать подобные банки и брокеры, надеемся на понимание.

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Михаил

И чем пользоваться будете?)

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Дмитрий Филиппов

Подушкой, носками, трусами. Смотря сколько денег останется после СВО.

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Alex

И вот неожиданно для бомбящих это не Тинькофф испортился после продажи доли основателя, а рыночные условия изменились и все участники рынка начали на них реагировать.

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Pavel Klimov

Тинькофф даже улучшился, получается - первее всех среагировал, понял куда ветер дует. Спасибо ему за это от благодарных клиентов.

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Alex

В США идут по табличке банков с крупнейшими активами и блочат их. Из Сбера и ВТБ многие начали уходить в другие банки после санкций, ребята из Тинькофф как примера такого банка не хотят быть заблоченными и выдавливают клиентов с рискованными активами.

По моему ЦБ на днях очень четко заявил, что они готовят систему к полной блокировке от активов в $. Все участники рынка ведут себя соразмерно этим рискам.

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Pavel Klimov

Вообще все равно, чего хотят ребята из Тинькофф, когда ты и есть этот клиент с рискованными активами, у которого уже 2/3 акций приморозили и комиссию на поход в туалет ввели.

Вы тоже, как и они рассчитываете на понимание?

Система говно, ЦБ говно, и банк говно. Гармония.

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Alex

Мне то чего рассчитывать на понимание, я как и все реагирую на обстоятельства, а не жалуюсь на жизнь. При этом пытаюсь понять логику действий игроков на рынке и то как система реагирует на черных лебедей.

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Pavel Klimov

Жалобы на жизнь - часть реакции на обстоятельства, стресс так сбрасывается. А тут и не жалобы, а неприязнь к конкретно взятому банку.

Можно предположить, что обслуживайся те же люди в Сбере и ВТБ - мы бы здесь читали хейт в сторону Сбера и ВТБ.
Но и тут стоит учесть, что комиссии на валютные счета - далеко не единственный, и даже не самый яркий косяк Тинькофф за последние 2-3 месяца.

Просто у нас с вами совершенно разное направление деятельности - вы пытаетесь угадать как рос. рынок себя поведет. Мне это кажется маловероятным. По крайней мере, так я оцениваю собственные шансы угадать где хлопнет в очередной раз.

Поэтому я просто выхожу с этого рынка полностью. Кроме, разве что, недвижимости в собственности - потому что, как потом эти деньги вывести в валюте - решительно непонятно. Так что пока - аренда.
Естественно, выхожу с потерями, в итоге усредненные в районе 10%, что, мне кажется, не так и плохо по нынешним временам. И, конечно, не испытываю теплых чувств к российским регуляторам и. крупным игрокам, которые ставят палки в колеса в процессе.

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Alex

Мы не читаем про Сбер и ВТБ по простой причине - там другой контингент клиентов. Именно за счет такой разницы Тинькофф со своей маленькой базой пользователей стал лидером среди клиентов на бирже. И именно этот контингент любит писать отзывы.

А как человек, который управлял продуктами с 45 млн. пользователей могу сказать, что косяки есть вообще везде и если только их смотреть то будет казаться, что бизнес разваливается, а это не так.

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Pavel Klimov
Мы не читаем про Сбер и ВТБ по простой причине - там другой контингент клиентов

Об этом же и написал. Ну вот так вот, не повезло Тинькофф набрать активных интернет-нытиков, прошу понять и простить.

До поры до времени, все были довольны, а теперь оказалось, что эти люди ноют и подмачивают репутацию, если их через колено бросать. Ой.

Кстати, про маленькую базу пользователей:
https://vc.ru/finance/323880-otchet-tinkoff-za-kvartal-vyruchka-vyrosla-do-71-7-mlrd-rubley-chistaya-pribyl-do-rekordnyh-16-5-mlrd-rubley

На звонке с журналистами Хьюз отметил, что «Тинькофф» — третий банк в России по этому показателю

Не такая уж и маленькая, выходит.

если только их смотреть

Cмотрим на количество и разнообразие. А также на работу с клиентами на публичных площадках, вроде этой и banki.ru.

Подход "так вам и надо, надеемся на понимание" многих не устраивает, внезапно. Уж лучше бы их представителей тут не было вовсе, только сами себе репутацию губят.

Если ваш продукт сколько-нибудь похож на Тинькофф по количеству косяков, их разнообразию и работе по их исправлению (надеюсь, нет). То ваш продукт - такое же говно, извините.

Тот факт, что банк набрал себе достаточно, хм, пассивных клиентов, чтобы при всем это не загибаться - конечно, прискорбный, но на отношение пострадавших клиентов никак не влияет.

Отчёт «Тинькофф» за квартал: выручка выросла до…
TCS Group Holding PLC опубликовал консолидированные финансовые результаты по МСФО за третий квартал.
vc.ru
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Александр Саввин

Тинькофф же был "такой один", а стал как все.

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Alex

он стал "как все" когда с него стали копировать дизайн приложений и подходы в работе

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Vladimir Kamishnikov

5% или 12% все таки есть разница.

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Александр Саввин

Как будто у кого то был брокерский счёт в Атоне

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Andre Macareno

Ну, когда-то они были партнерами интерактив, так что мог быть

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неформат

подтвердили два клиента брокера - так походу они же и единственные, учитывая комиссию ук на их фонды которых они понавыкатывали пачку

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Artem 69

Девальвация ₽ будет о*уенной
Отжимай валюту у населения до последнего цента

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Chapaka

69

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Владимир Романов

А что с франками? В Тинькофф их заморозили, а атон собирается комиссию брать и предполагает, что их можно вывести?

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