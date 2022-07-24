Новости и тексты на фоне 151 дня «спецоперации»: Россия расширила список «недружественных» территорий Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на выходные 23-24 июля: доллар — 57,39 рублей, евро — 57,76 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,57 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,78 рублей, евро — по 68,73 рубля.
Стало хуже
«Атон» с 26 июля вводит комиссию за хранение на брокерском счёте долларов США и евро, а с 29 июля — швейцарских франков и фунтов стерлингов. Комиссия составит 5% годовых и будет начисляться ежедневно, но не будет взиматься с суммы вложений менее тысячи долларов США.
Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой рассказ-газеты» по требованию Генпрокуратуры из-за «дискредитации», сообщили в редакции. Это проект журналистов «Новой газеты», работа которой приостановлена с марта 2022 года.
Правительство России расширило перечень «недружественных» стран и территорий: в него включили Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн.
Турпоток из России в Европу в 2022 году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Например, в 2019 году на Финляндию приходилось 3,9 млн поездок из России, на Эстонию — 1,9 млн, на Германию — 1,4 млн, на Италию — 1,3 млн.
Теперь большинство российских туристов направляются в Европу через Финляндию или летят через Стамбул и Дубай.
Запасов зарубежного крепкого алкоголя в российских ресторанах хватит максимум до начала осени, игроки рынка надеются на запуск механизма параллельного импорта в этой сфере, но цены на такой алкоголь будут выше на 30-50%, рассказали «РИА Новости» представители отрасли. Но некоторые уже налаживают работу с российскими производителями алкоголя.
Почему так
«Медуза» рассказывает, что сейчас происходит с иностранными ценными бумагами, которыми владеют россияне, есть ли какие-то иностранные бумаги, которыми ещё можно торговать и какие есть варианты у российских инвесторов.
РБК проанализировал данные Росстата, Bloomberg и Мосбиржи и составил инфографику, как менялись недельная инфляция, биржевой курс доллара к рублю, а также какие товары больше всего подорожали и подешевели.
Новости предыдущего дня, 23 июля — здесь.
РКН, ну блокируй уже всё, а вот по результатам спецпроверки можно и разблокировать, но на 1 месяц и потом очередная проверка. Но сайтам, пожалуй, ещё акцизов не хватает. Ну и как на молочку и прочее каждый день на каждую страницу новый куар-код, за деньги, понятно и новую госкорпорацию под такое дело организовать.
Ну, сарказм, естественно, но походу, могут что-то такое изобрести.
Да вели бы уже список «дружественных» стран, его проще поддерживать, ибо короче будет. Философский вопрос только в том, включать ли саму РФ в список дружественных стран к РФ…
РФ должна быть в обоих списках, страна-коллизия.
презумпция виновности?
пока про саркази не написали, и не поймешь
Огурцы свежие при личной поддержке Путина и приходом лета подешевели на 51%
Вот так вот нам и пихают огурец Путина
Редиска рухнула. Избыток
Ну не все так плохо, почему это в "Стало хуже"? Потом перейдем на российское и соседское, будет как в том анекдоте - "Э, брат, вино есть, этикетка нет".
Остров Мэн, конечно, главный враг РФ, да ещё и всё мировое сообщество же их слушает и под их дудку пляшет, так что правильно их в список внесли, надо вообще на 1 место их поставить (-:
Да, свежий сарказм подвозят 🤘🏻
«Запасов зарубежного крепкого алкоголя в российских ресторанах хватит максимум до начала осени» — в сентябре настанет звёздный час домашних настоек и разноцветного самогона в старых зарубежных бутылках (-:
о а я уж подумал всё выдохлись на фоне 151 ого, а оказывается просто выспались 😄
151 день войны (
Спецоперации, настоящая война выглядит совершенно иначе!
А как? Ядерный пепел?
Нет! Уничтожение всей военной, гражданской и транспортной инфраструктуры противника!
Спецоперирования понятиями, не перепутайте ☝🏻
Как же приятно просыпаться во воскресеньям и узнавать, что список твоих личных «врагов» пополнился еще одним или несколькими субъектами
Запасов зарубежного крепкого алкоголя в российских ресторанах хватит максимум до начала осени
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Народ протрезвел, спрашивает куда царя-батюшку дели.
Гернси и Мэн поддержали санкции, введённые Лондоном в отношении РФ, а Багамские острова ввели запрет на операции с Центробанком, Минфином и банками России.
Жду введения законов о трех колосках
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