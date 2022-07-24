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Финансы
Склонный Мурод

Новости и тексты на фоне 151 дня «спецоперации»: Россия расширила список «недружественных» территорий Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

2022 просмотров
Источник: hotels.com

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные 23-24 июля: доллар — 57,39 рублей, евро — 57,76 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 22 июля: доллар — 57,29 рублей, евро — 58,3 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,57 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,78 рублей, евро — по 68,73 рубля.

Стало хуже

«Атон» с 26 июля вводит комиссию за хранение на брокерском счёте долларов США и евро, а с 29 июля — швейцарских франков и фунтов стерлингов. Комиссия составит 5% годовых и будет начисляться ежедневно, но не будет взиматься с суммы вложений менее тысячи долларов США.

Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой рассказ-газеты» по требованию Генпрокуратуры из-за «дискредитации», сообщили в редакции. Это проект журналистов «Новой газеты», работа которой приостановлена с марта 2022 года.

Правительство России расширило перечень «недружественных» стран и территорий: в него включили Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн.

Турпоток из России в Европу в 2022 году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Например, в 2019 году на Финляндию приходилось 3,9 млн поездок из России, на Эстонию — 1,9 млн, на Германию — 1,4 млн, на Италию — 1,3 млн.

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Теперь большинство российских туристов направляются в Европу через Финляндию или летят через Стамбул и Дубай.

Запасов зарубежного крепкого алкоголя в российских ресторанах хватит максимум до начала осени, игроки рынка надеются на запуск механизма параллельного импорта в этой сфере, но цены на такой алкоголь будут выше на 30-50%, рассказали «РИА Новости» представители отрасли. Но некоторые уже налаживают работу с российскими производителями алкоголя.

Почему так

«Медуза» рассказывает, что сейчас происходит с иностранными ценными бумагами, которыми владеют россияне, есть ли какие-то иностранные бумаги, которыми ещё можно торговать и какие есть варианты у российских инвесторов.

РБК проанализировал данные Росстата, Bloomberg и Мосбиржи и составил инфографику, как менялись недельная инфляция, биржевой курс доллара к рублю, а также какие товары больше всего подорожали и подешевели.

Новости предыдущего дня, 23 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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20 комментариев
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 Вадим Д.

РКН, ну блокируй уже всё, а вот по результатам спецпроверки можно и разблокировать, но на 1 месяц и потом очередная проверка. Но сайтам, пожалуй, ещё акцизов не хватает. Ну и как на молочку и прочее каждый день на каждую страницу новый куар-код, за деньги, понятно и новую госкорпорацию под такое дело организовать.
Ну, сарказм, естественно, но походу, могут что-то такое изобрести.

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Сергей Крапивин

Да вели бы уже список «дружественных» стран, его проще поддерживать, ибо короче будет. Философский вопрос только в том, включать ли саму РФ в список дружественных стран к РФ…

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Вадим Д.

РФ должна быть в обоих списках, страна-коллизия.

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Марат

презумпция виновности?
пока про саркази не написали, и не поймешь

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kernel panic

Огурцы свежие при личной поддержке Путина и приходом лета подешевели на 51%

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Алексей Терно

Вот так вот нам и пихают огурец Путина

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Chapaka

Редиска рухнула. Избыток

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Вася Пражкин
Запасов зарубежного крепкого алкоголя в российских ресторанах хватит максимум до начала осени

Ну не все так плохо, почему это в "Стало хуже"? Потом перейдем на российское и соседское, будет как в том анекдоте - "Э, брат, вино есть, этикетка нет".

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Вадим Д.

Остров Мэн, конечно, главный враг РФ, да ещё и всё мировое сообщество же их слушает и под их дудку пляшет, так что правильно их в список внесли, надо вообще на 1 место их поставить (-:
Да, свежий сарказм подвозят 🤘🏻

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Вадим Д.

«Запасов зарубежного крепкого алкоголя в российских ресторанах хватит максимум до начала осени» — в сентябре настанет звёздный час домашних настоек и разноцветного самогона в старых зарубежных бутылках (-:

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неформат

о а я уж подумал всё выдохлись на фоне 151 ого, а оказывается просто выспались 😄

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Roman Sokolov

151 день войны (

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Дмитрий Cоколов

Спецоперации, настоящая война выглядит совершенно иначе!

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Soulis

А как? Ядерный пепел?

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Дмитрий Cоколов

Нет! Уничтожение всей военной, гражданской и транспортной инфраструктуры противника!

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Вадим Д.

Спецоперирования понятиями, не перепутайте ☝🏻

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Сергей

Как же приятно просыпаться во воскресеньям и узнавать, что список твоих личных «врагов» пополнился еще одним или несколькими субъектами

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Andrey Dmitriev

Запасов зарубежного крепкого алкоголя в российских ресторанах хватит максимум до начала осени
—————————

Народ протрезвел, спрашивает куда царя-батюшку дели.

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F-117
Правительство России расширило перечень «недружественных» стран и территорий: в него включили Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн.

Гернси и Мэн поддержали санкции, введённые Лондоном в отношении РФ, а Багамские острова ввели запрет на операции с Центробанком, Минфином и банками России.

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Alexandr Garuppa

Жду введения законов о трех колосках

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