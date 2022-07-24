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Источник: hotels.com

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные 23-24 июля: доллар — 57,39 рублей, евро — 57,76 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 22 июля: доллар — 57,29 рублей, евро — 58,3 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,57 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,78 рублей, евро — по 68,73 рубля.

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Стало хуже

«Атон» с 26 июля вводит комиссию за хранение на брокерском счёте долларов США и евро, а с 29 июля — швейцарских франков и фунтов стерлингов. Комиссия составит 5% годовых и будет начисляться ежедневно, но не будет взиматься с суммы вложений менее тысячи долларов США.

Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой рассказ-газеты» по требованию Генпрокуратуры из-за «дискредитации», сообщили в редакции. Это проект журналистов «Новой газеты», работа которой приостановлена с марта 2022 года.

Правительство России расширило перечень «недружественных» стран и территорий: в него включили Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн.

Турпоток из России в Европу в 2022 году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Например, в 2019 году на Финляндию приходилось 3,9 млн поездок из России, на Эстонию — 1,9 млн, на Германию — 1,4 млн, на Италию — 1,3 млн.

Теперь большинство российских туристов направляются в Европу через Финляндию или летят через Стамбул и Дубай.

Запасов зарубежного крепкого алкоголя в российских ресторанах хватит максимум до начала осени, игроки рынка надеются на запуск механизма параллельного импорта в этой сфере, но цены на такой алкоголь будут выше на 30-50%, рассказали «РИА Новости» представители отрасли. Но некоторые уже налаживают работу с российскими производителями алкоголя.

Почему так

«Медуза» рассказывает, что сейчас происходит с иностранными ценными бумагами, которыми владеют россияне, есть ли какие-то иностранные бумаги, которыми ещё можно торговать и какие есть варианты у российских инвесторов.

РБК проанализировал данные Росстата, Bloomberg и Мосбиржи и составил инфографику, как менялись недельная инфляция, биржевой курс доллара к рублю, а также какие товары больше всего подорожали и подешевели.

Новости предыдущего дня, 23 июля — здесь.