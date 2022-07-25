Volkswagen возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes Статьи редакции
Из 50 участников рейтинга 16 объявили об уходе из России в 2022 году.
- Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России. Список возглавил автопроизводитель Volkswagen, выручка которого в России в 2021 году составила 517 млрд рублей.
- В 2021 году компания занимала третье место с выручкой 319,7 млрд рублей.
- Также в пятёрке лидеров «Леруа Мерлен» (456,6 млрд рублей), Renault (456,3 млрд рублей), лидер прошлогоднего рейтинга — Philip Morris (392,9 млрд рублей) и Apple (386 млрд рублей). IKEA — на восьмом месте, Samsung — на девятом.
- Больше всего выросла выручка у материнской компании Google Alphabet — на 57%, до 134,3 млрд рублей, у H&M — на 45%, до 71,6 млрд рублей, Mercedes — на 43%, до 284 млрд рублей.
- Всего крупнейшие иностранные компании заработали в России в 2021 году 8,8 трлн рублей, в 2020 году было 7,2 трлн рублей. 16 из 50 участников рейтинга в 2022 году объявили об уходе из России или продали активы.
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Хорошо их конечно Форбс подставили. На весь мир теперь засветились, а то работали по-тихому
Чем подставили?
Это выручка за 2021 год
Да, там половина топ 10 ушли уже или уходят.
С другой стороны уже Зеленский не обвиняет международные компании которые работают в России, украинская повестка уже не такая весомая в СМИ. Можно работать спокойнее. А тот факт что из 50 ушли 16 показывает что рынок РФ иностранцам интересен и вопли "репутация важнее" не особо то и сыграли роль.
https://auto.mail.ru/article/84334-poyavilos-pismo-volkswagen-rossijskim-dileram-chto/
Ну так материал только на российском форбс, а не .com.
Какой смысл что-то замерять после 24.02?
Интересно первое полугодие 22го посмотреть
так рейтинг раз в год составляют, так что только в следующем году сможете посмотреть
+++ в 2021 у всех компаний было плюс минус все хорошо
Всего 16? А вони было тооо!!!!
/s
"Только на пользу!!1!"
В смысле вони?
В смысле 16?
Смотрю список. Из 50, остались
Леруа
Киа, но по факту ушли
Метро, но это не точно
P&G, но это не точно
Хуавей, но по факту ничего не поставляют
Байер, но это не точно
Т.е. по факту все 50 больше у нас не работают.
Не понимаю ваш оптимизм.
Вы уже конюшну строите?
Подорожники заготавливаете?
Озвучили 16 ушло на много больше, вся лакокраска, т.к. после "5 пакета" им бессмысленно в Росси работать
Грустноватый список (
В топе не ушедших?
народная машина
Похоже на расстрельный список, правда в 2021))
Потому что он единственная инностранная компания, которая осталась в России