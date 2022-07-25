Финансы
Маша Цепелева

Volkswagen возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes Статьи редакции

Из 50 участников рейтинга 16 объявили об уходе из России в 2022 году.

  • Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России. Список возглавил автопроизводитель Volkswagen, выручка которого в России в 2021 году составила 517 млрд рублей.
  • В 2021 году компания занимала третье место с выручкой 319,7 млрд рублей.
  • Также в пятёрке лидеров «Леруа Мерлен» (456,6 млрд рублей), Renault (456,3 млрд рублей), лидер прошлогоднего рейтинга — Philip Morris (392,9 млрд рублей) и Apple (386 млрд рублей). IKEA — на восьмом месте, Samsung — на девятом.
  • Больше всего выросла выручка у материнской компании Google Alphabet — на 57%, до 134,3 млрд рублей, у H&M — на 45%, до 71,6 млрд рублей, Mercedes — на 43%, до 284 млрд рублей.
  • Всего крупнейшие иностранные компании заработали в России в 2021 году 8,8 трлн рублей, в 2020 году было 7,2 трлн рублей. 16 из 50 участников рейтинга в 2022 году объявили об уходе из России или продали активы.

#новость #рейтинг

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18 комментариев
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 Артём К

Хорошо их конечно Форбс подставили. На весь мир теперь засветились, а то работали по-тихому

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Сергей Мирзоян

Чем подставили?
Это выручка за 2021 год

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Пришелец

Да, там половина топ 10 ушли уже или уходят.

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Blackrock

С другой стороны уже Зеленский не обвиняет международные компании которые работают в России, украинская повестка уже не такая весомая в СМИ. Можно работать спокойнее. А тот факт что из 50 ушли 16 показывает что рынок РФ иностранцам интересен и вопли "репутация важнее" не особо то и сыграли роль.

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Денис Демидов

https://auto.mail.ru/article/84334-poyavilos-pismo-volkswagen-rossijskim-dileram-chto/

Появилось письмо Volkswagen российским дилерам…
Компания Volkswagen не планирует возобновить производство в РФ в ближайшее время. Простой может…
auto.mail.ru
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Алексей Изарипов

Ну так материал только на российском форбс, а не .com.

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Левый яд

Какой смысл что-то замерять после 24.02?
Интересно первое полугодие 22го посмотреть

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Vitaliy Ratkin

так рейтинг раз в год составляют, так что только в следующем году сможете посмотреть

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Юрий Ковтун

+++ в 2021 у всех компаний было плюс минус все хорошо

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Юрий Б.
Из 50 участников рейтинга 16 объявили об уходе из России

Всего 16? А вони было тооо!!!!

/s

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Похер

"Только на пользу!!1!"

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Mike Espoo

В смысле вони?
В смысле 16?

Смотрю список. Из 50, остались
Леруа
Киа, но по факту ушли
Метро, но это не точно
P&G, но это не точно
Хуавей, но по факту ничего не поставляют
Байер, но это не точно

Т.е. по факту все 50 больше у нас не работают.
Не понимаю ваш оптимизм.
Вы уже конюшну строите?
Подорожники заготавливаете?

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Василий Мартьянов

Озвучили 16 ушло на много больше, вся лакокраска, т.к. после "5 пакета" им бессмысленно в Росси работать

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Maxim Demin

Грустноватый список (

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Anton

В топе не ушедших?

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morgan

народная машина

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Марат Булатов

Похоже на расстрельный список, правда в 2021))

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Псков Бурито

Потому что он единственная инностранная компания, которая осталась в России

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