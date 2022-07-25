Финансы
Зенитный украинец

Брокер от топ-менеджеров «Альфа-банка» откажется от связи с банком Статьи редакции

Компанию переименуют в GO Invest и привлекут в неё деньги от других инвесторов.

  • Бывшие руководители «Альфа-Инвестиций» в ближайшие два месяца завершат сделку по капитализации нового брокера GO Invest — у компании появятся новые инвесторы, «Альфа-банк» из числа акционеров выйдет, сообщает РБК. Об этом изданию рассказал гендиректор брокера Илья Васильев, который до мая 2022-го был руководителем брокерского бизнеса «Альфа-банка», а сейчас работает там советником.
  • Компанию «А-Инвестиции», на базе которой будет работать GO Invest, зарегистрировали в апреле. Соучредителями стали Васильев и глава дирекции брокерских продуктов «Альфа-Директ» Сергей Рыбаков — им принадлежало по 33%, ещё 34% было у «Альфа-банка».
  • По словам Васильева, выделить брокерскую деятельность в отдельный бизнес в банке хотели ещё год назад, а создание нового брокера «никак не связано с последними событиями и санкциями». В апреле «Альфа-банк» был готов перевести в новую компанию весь брокерский бизнес, но не смог из-за ограничений.
  • Перенос нёс риски для компании, банка и клиентов, отмечает Васильев. Поэтому «Альфа-банк» потерял интерес к проекту, а топ-менеджеры — нет. Они решили выкупить долю у банка и продолжать бизнес отдельно. После завершения сделки у брокера появятся «внешние инвесторы, абсолютно не связанные с банком». Их имена, а также размер вложенных средств Васильев раскрывать отказался.
  • «А-Инвестиции» уже получила брокерскую, дилерскую и депозитарную лицензии. GO Invest будет предоставлять услуги клиентам из России и на местном рынке, однако рассматривает и другие юрисдикции. Брокер планировал предоставить клиентам доступ к иностранным инструментам, в том числе к акциям компаний с листингом на Гонконгской бирже.
  • 6 апреля «Альфа-банк» попал под блокирующие санкциями США, которые затронули и «Альфа-Инвестиции». Из-за этого компания решила перевести всех клиентов «Альфа-Инвестиций» к новому брокеру.

#новость #альфабанк #брокеры

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16 комментариев
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 Андрей Луконин

Не ну тут все понятно. По названию сразу ясно какая судьба уготована для инвесторов. Сп*зд&ли название сп*зд&ют и средства.

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Moscow Boi

Скорее всего отделяются от Альфы, чтобы санкции обойти

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Кузен Чумадан

Так что там с бумагами, навечно зависшими в альфе? Автоматически окажутся у нового брокера в таком же заблокированном виде?

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Maxim Demin

думаю что тоже самое, что с бумагами у людей, которые перевели заблокированные бумаги к бкс/тиньку/куда-то еще нужное подчекрнуть. Но буду рад ошибиться

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ECN.Broker

Это как Альфа-банк в России и Альфа-банк в Украине - оказывается, два разных банка вообще

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Вишняковский

интересно почему же так произошло? Нет идей?

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ECN.Broker

наверное что-то случилось

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Крохотный велосипед
По словам Васильева, выделить брокерскую деятельность в отдельный бизнес в банке хотели ещё год назад, а создание нового брокера «никак не связано с последними событиями и санкциями»

Да-да. Так мы и поверили. Вот только кому нынче нужен брокер без несанкционного банка, а тем более без банка вообще? Чтобы что, терять деньги на акциях Сбера, Вк, Газпрома...?

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Стас Иванов

А с банком они бы деньги не теряли на акциях? Где связь?

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Босота

А давайте сделаем так чтобы якобы никакой связи?

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Борис Макаров

Ну если все эти танцы с бубнами помогут как-то инвесторам с заблокированным активами, то только положительные эмоции

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Псков Бурито

Этим брокером пользуются лишь потому что он Альфа.. если отпочкуются, то потеряют всех клиентов, т.к. сам брокер говно

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Alex R

Так Альфа тоже говно. Много историй с ним зашкварных.

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Псков Бурито

ну, хоть какое-то ощущение банка.. как альтернатива Сбер

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Вадя Кулаков

на фоне некогда крутых конкурентов Альфа очень даже ничего еще

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Паша Казаков

Изначально А-инвестиции создавались, чтобы перевести туда инвесторов из ВТБ, чтобы обойти санкции. Но походу не срослось, теперь видимо очередной заход. Чтож посмотрим, что из этого выйдет. Как человек с ИИСом в Альфе, надеюсь что будет толк

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