Финансы
Зенитный украинец

ЦБ запланировал возобновить печать бумажных купюр в 10 и 5 рублей — монеты дороже и плохо возвращаются в обращение Статьи редакции

При этом монеты из обращения убирать не будут.

  • Возобновить выпуск десятирублёвой купюры ЦБ может в конце 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на Сергея Белова — зампреда Центробанка, курирующего наличное денежное обращение. В ЦБ также подтвердили vc.ru, что рассматривают возможность возобновить печать банкнот низкого номинала.
  • ЦБ прекратил выпускать десятирублёвые купюры с 2013 года — бумажные деньги быстро изнашивались, и их решили заменить на монеты. Они дороже в производстве, но более долговечные. Сейчас технологии изменились, например, купюры можно лакировать, что «позволяет увеличить срок их службы на 30%», говорит Белов.
  • Кроме того, с 2009 года стоимость металла сильно выросла, а чеканка монет оказалась «затратной» — поэтому ЦБ задумался вновь о производстве бумажных купюр. Кроме десятирублёвых, Центробанк обсуждает также возобновление печати и пятирублёвых банкнот. Их прекратили выпускать в 1998 году.
  • Также монеты неохотно возвращаются в обращение, так как «оседают в копилках граждан». Идею поддерживает и представители ритейла: монеты неудобно обрабатывать, пересчитывать, хранить и перевозить, поэтому обычно торговые сети его предпочитают не сдавать и «использовать у себя».
  • Изначально будут выпускаться купюры образца 1997 года, обновить их планируют в 2025 году. По пятирублёвым ещё решение не принято, но их тоже могут начать печатать с конца 2022 года. При этом убирать монеты из обращения не будут.
  • По данным ЦБ, доля монет в обращении по количеству составляет почти 91%, а по сумме — 0,8%.

#новость #цб

2476 просмотров
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47 комментариев
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 Andre Macareno

Сразу с тремя нулями, пожалуйста

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Denis Kiselev

Дорогая купюра! Аж 200 евро почти. Не очень нужно))

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Pavel Pavel

кхе-кхе, помню те времена, когда в РФ и 500 евро только так ходили в обороте, а в Европе на нас все очень странно смотрели, когда мы им их протягивали)

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Sasha Nris

Было дело)
В 2015 всем магазином пришли проверять у меня её

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Невкусно и грустно

Ельцина вернуть не надумали?

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Хозяин

Борис проснись Володя охуел

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YCbluKOBPbl

Так это ж коришбаны )

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Teodor

Есть мнение, что Ельцин в последний момент понял, в чьи руки передал страну. Но было уже поздно
https://youtu.be/jhBmZPy02s4

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Евгений Широков

Всё-таки он мне чем-то нравился. Творил хуйню, но хотя бы не делал невинное лицо при этом

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Вадим Д.

Некроманты? О_о

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Хозяин

я отдохнул, я возвращаюсь

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Вадим Д.

Ой-ой, не, не надо! Ушёл – так ушёл, хватит (-:

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Allestor Klei

В нынешних реалиях он бы сгодился

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Вадим Д.

В качестве подтанцовки? (-:

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Alex R

Ещё бумажные копейки нужны

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Евгений Широков

Чего мелочиться, талоны на еду)

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Sergey Stepankin

При нынешних ценах? смешно. Уже скоро и 50 не понадобятся

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Вячеслав Токарев

Такими темпами инфляции надо уже банкноту 10 000 руб. вводить, а не эту мелочь.

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Вадим Д.

Правильно – более крупные купюры населению не положены, их теперь только показывать будут. Но за просмотр придётся платить эти самые 5 или 10 ₽. Как бы вскорости ещё трёшки с главой государства не ввели в оборот.
Сарказм, но очень печальный.

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John Doe

С двуглавым главой двухрублевые купюры

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Andrey Olenin

Готовимся к курсу 50 копеек за доллар?

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John Doe

и к зп в 200 рублей

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Владимир A0ne

Безналичные платежи? А ну да, за мкад ещё натуральный обмен. Клоуны.

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Владимир A0ne

Че-то я замкадышей задел за живое... ;)

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Skyray

Ты сейчас всех жителей России обхуесосил, бездарь

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lakoros

Всё, метал оказался дороже денег?
Что можно купить на пять рублей?

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Влад Борщ

Чеканка металлических монет давно стала дороже их номинала.

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Печенька

В стране с самым большим запасом ресурсов, без которых западу пизда))))

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Pavel Pavel

На новых купюрах можно разместить Харьков или Одессу. Вот это будет качественный наброс во всех новостных пабликах 😁

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Alexander Ivanov

Тогда уж сразу Нью-Йорк и Лондон

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Dimitri

Одессу хоть на купюрах увидеть можно будет. В живую туда наверно не скоро будет попасть.

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Здесь могла быть Ваша Реклама

Цифровой рубль? Нет, не слышали

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Send_Nukes

Это небось из-за китайцев, вывозящих 10-рублёвки на драгметаллы.

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Александр Иванов

интересно, с учетом роста скрытой безработицы, когда людей будуи просто держать за минималку не увольняя, и падением роста доходов 5 и 10 рублей могут оказаться довольно востребованными. Пачка 5ти рублевок выглядит больше 100 рублевок))

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John Doe

Запахло деноминацией. Готовятся ли?

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Chapaka

Ждём возобновления выпуска Копейки

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John Doe

Ждем

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Chapaka

Там Абдулов за рулём?

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Alexander Ivanov

Шварценеггер

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Igor Fedorov

Это для будущего удобства выдачи зарплат

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Anton Frolow

Про монеты верно, у меня осела целая коробка, а идти в магазин с таким числом как-то неловко. А вообще пора уже давно деноминировать рубль в 100 раз, копейка снова будет иметь хоть какой-то смысл.

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Sitrakara Brahman Das

Причин для этого решения несколько.
Первая — увеличение в обороте бумажных купюр низкого номинала (привет из Китая). Это нужно для того, чтобы сделать хранение наличных бон крайне неудобным. Бумажная масса из 5000 купюр и 50 увеличивается в сто раз! Инкассация резко удорожает. Плюс большие проценты за выдачу и хранение.
Вторая причина — стоимость звонкой монеты в 12 раз выше его номинала. Да, звонкая монета имеет стоимость в 12 раз выше, чем на ней выбит номинал.
Третья причина— ГОЗНАК частная компания, которая чувствует себя очень паршиво, без оборота налички мелкого номинала. Лоббируются интересы сами знаете чьи. Есть еще причины, и много. Так что всё логично. Это не хорошо, не плохо.

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Дмитрий Кедов
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Глеб Катаргин

Лучше электронный рубль

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Дмитрий Энтелис

тут пора 100 рублевые прекращать выпускать, а не вот это вот все...

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Mikhail Stroev

Да, вы издеваетесь, блять!

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Пришелец

Денег на выпуск денег нет, но Вы держитесь.

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