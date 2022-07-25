ЦБ запланировал возобновить печать бумажных купюр в 10 и 5 рублей — монеты дороже и плохо возвращаются в обращение Статьи редакции
При этом монеты из обращения убирать не будут.
- Возобновить выпуск десятирублёвой купюры ЦБ может в конце 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на Сергея Белова — зампреда Центробанка, курирующего наличное денежное обращение. В ЦБ также подтвердили vc.ru, что рассматривают возможность возобновить печать банкнот низкого номинала.
- ЦБ прекратил выпускать десятирублёвые купюры с 2013 года — бумажные деньги быстро изнашивались, и их решили заменить на монеты. Они дороже в производстве, но более долговечные. Сейчас технологии изменились, например, купюры можно лакировать, что «позволяет увеличить срок их службы на 30%», говорит Белов.
- Кроме того, с 2009 года стоимость металла сильно выросла, а чеканка монет оказалась «затратной» — поэтому ЦБ задумался вновь о производстве бумажных купюр. Кроме десятирублёвых, Центробанк обсуждает также возобновление печати и пятирублёвых банкнот. Их прекратили выпускать в 1998 году.
- Также монеты неохотно возвращаются в обращение, так как «оседают в копилках граждан». Идею поддерживает и представители ритейла: монеты неудобно обрабатывать, пересчитывать, хранить и перевозить, поэтому обычно торговые сети его предпочитают не сдавать и «использовать у себя».
- Изначально будут выпускаться купюры образца 1997 года, обновить их планируют в 2025 году. По пятирублёвым ещё решение не принято, но их тоже могут начать печатать с конца 2022 года. При этом убирать монеты из обращения не будут.
- По данным ЦБ, доля монет в обращении по количеству составляет почти 91%, а по сумме — 0,8%.
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Сразу с тремя нулями, пожалуйста
Дорогая купюра! Аж 200 евро почти. Не очень нужно))
кхе-кхе, помню те времена, когда в РФ и 500 евро только так ходили в обороте, а в Европе на нас все очень странно смотрели, когда мы им их протягивали)
Было дело)
В 2015 всем магазином пришли проверять у меня её
Ельцина вернуть не надумали?
Борис проснись Володя охуел
Так это ж коришбаны )
Есть мнение, что Ельцин в последний момент понял, в чьи руки передал страну. Но было уже поздно
https://youtu.be/jhBmZPy02s4
Всё-таки он мне чем-то нравился. Творил хуйню, но хотя бы не делал невинное лицо при этом
Некроманты? О_о
я отдохнул, я возвращаюсь
Ой-ой, не, не надо! Ушёл – так ушёл, хватит (-:
В нынешних реалиях он бы сгодился
В качестве подтанцовки? (-:
Ещё бумажные копейки нужны
Чего мелочиться, талоны на еду)
При нынешних ценах? смешно. Уже скоро и 50 не понадобятся
Такими темпами инфляции надо уже банкноту 10 000 руб. вводить, а не эту мелочь.
Правильно – более крупные купюры населению не положены, их теперь только показывать будут. Но за просмотр придётся платить эти самые 5 или 10 ₽. Как бы вскорости ещё трёшки с главой государства не ввели в оборот.
Сарказм, но очень печальный.
С двуглавым главой двухрублевые купюры
Готовимся к курсу 50 копеек за доллар?
и к зп в 200 рублей
Безналичные платежи? А ну да, за мкад ещё натуральный обмен. Клоуны.
Че-то я замкадышей задел за живое... ;)
Ты сейчас всех жителей России обхуесосил, бездарь
Всё, метал оказался дороже денег?
Что можно купить на пять рублей?
Чеканка металлических монет давно стала дороже их номинала.
В стране с самым большим запасом ресурсов, без которых западу пизда))))
На новых купюрах можно разместить Харьков или Одессу. Вот это будет качественный наброс во всех новостных пабликах 😁
Тогда уж сразу Нью-Йорк и Лондон
Одессу хоть на купюрах увидеть можно будет. В живую туда наверно не скоро будет попасть.
Цифровой рубль? Нет, не слышали
Это небось из-за китайцев, вывозящих 10-рублёвки на драгметаллы.
интересно, с учетом роста скрытой безработицы, когда людей будуи просто держать за минималку не увольняя, и падением роста доходов 5 и 10 рублей могут оказаться довольно востребованными. Пачка 5ти рублевок выглядит больше 100 рублевок))
Запахло деноминацией. Готовятся ли?
Ждём возобновления выпуска Копейки
Ждем
Там Абдулов за рулём?
Шварценеггер
Это для будущего удобства выдачи зарплат
Про монеты верно, у меня осела целая коробка, а идти в магазин с таким числом как-то неловко. А вообще пора уже давно деноминировать рубль в 100 раз, копейка снова будет иметь хоть какой-то смысл.
Причин для этого решения несколько.
Первая — увеличение в обороте бумажных купюр низкого номинала (привет из Китая). Это нужно для того, чтобы сделать хранение наличных бон крайне неудобным. Бумажная масса из 5000 купюр и 50 увеличивается в сто раз! Инкассация резко удорожает. Плюс большие проценты за выдачу и хранение.
Вторая причина — стоимость звонкой монеты в 12 раз выше его номинала. Да, звонкая монета имеет стоимость в 12 раз выше, чем на ней выбит номинал.
Третья причина— ГОЗНАК частная компания, которая чувствует себя очень паршиво, без оборота налички мелкого номинала. Лоббируются интересы сами знаете чьи. Есть еще причины, и много. Так что всё логично. Это не хорошо, не плохо.
Лучше электронный рубль
тут пора 100 рублевые прекращать выпускать, а не вот это вот все...
Да, вы издеваетесь, блять!
Денег на выпуск денег нет, но Вы держитесь.