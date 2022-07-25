{"id":13546,"url":"\/distributions\/13546\/click?bit=1&hash=23fc113f3e6a42206ae7d713cf99402114f5d661cd2c297cab74bd2014ec9e54","title":"One Day Offer \u0434\u043b\u044f SRE-\u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"cb93facb-1294-59bc-9fa4-65987add8c5d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Frank Media

Минфин выступил против запрета покупки иностранных бумаг неквалифицированными инвесторами Статьи редакции

В министерстве считают, что неквалифицированные инвесторы должны иметь доступ к бумагам из дружественных стран.

759 просмотров

Минфин России считает, что предложение Банка России о запрете покупок иностранных ценных бумаг неквалифицированными инвесторами слишком жесткое.

По мнению министерства, бумаги, выпущенные эмитентами из «дружественных» юрисдикций, должны быть доступны неквалифицированным инвесторам, заявили Frank Media в пресс-службе Минфина:

Это будет способствовать возможностям диверсификации портфеля для снижения рисков и интеграции между дружественными финансовыми рынками

ЦБ на прошлой неделе предложил запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные бумаги. Причем речь идет обо всех иностранных бумагах, не только американских или европейских компаний, но и «дружественных» эмитентов, например, из Китая, Гонконга и так далее.

Согласно концепции регулятора, исключение могут составить бумаги Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаги, выпущенные эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в России (например, Яндекс, Ozon, TCS, Лента, FixPrice и другие).

Но это не значит, что неквалифицированный инвестор должен будет избавиться от всех иностранных активов: речь идет именно о наращивании позиции, бумаги могут оставаться в портфеле или быть проданы.

Слабая надежда у инвесторов на смягчение запрета появилась в пятницу, когда в ходе пресс-конференции председательница ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос, почему регулятор вводит запрет на покупки акций из «дружественных» стран, заявила о том, что ЦБ предлагает, «чтобы неквалифицированные инвесторы на российском рынке не покупали иностранные бумаги недружественных стран», но при этом добавила, что позицию про «недружественных» и «дружественных» нерезидентов ей нужно будет уточнить, так как она не совсем помнит ход дискуссии.

Позже в ЦБ Frank Media пояснили, что позиция по запрету иностранных ценных бумаг для «неквалов» сохраняется и действует для всех юрисдикций:

Выступив с инициативой временного ограничения доступа для неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам, мы исходили из того, что проблема не в самих бумагах, а в их учете иностранными депозитариями», — разъяснил представитель регулятора. У наших инвесторов уже реализовались инфраструктурные риски, активы миллионов граждан оказались заблокированы, поскольку эти ценные бумаги учитывались в зарубежной инфраструктуре

Для бумаг из «дружественных» стран риски учетной инфраструктуры также сохранятся, считают в Банке России:

Тут присутствуют риски иностранной учетной инфраструктуры, в вышестоящих депозитариях которой учитываются сделки с этими бумагами. И очень сложно предугадать, что эти активы не будут заблокированы каким-либо учетным институтом. Поэтому мы продолжим диалог с рынком о выработке оптимальной стратегии поведения в текущих условиях

ЦБ не раскрывал свежую статистику по вложениям частных инвесторов в иностранные активы. Но по данным на конец сентября 2021 года, россияне вложили в иностранные ценные бумаги более 1 трлн рублей.

Купить рекламу Отключить

При этом к 1 июня 2022 года квалифицированных инвесторов в России насчитывалось всего 500 тысяч человек – как на брокерском обслуживании, так и в доверительном управлении, по сравнению с общим количеством инвесторов в почти 26 млн.

При этом объем заблокированных ценных бумаг частных инвесторов из-за санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) составил 320 млрд рублей, а «заморозку» на себе почувствовали более 5 млн россиян, ранее приводил статистику Центробанк.

Подпишись на наши Telegram-каналы Frank Media и Frank Media Invest, чтобы быть в курсе самых важных новостей из мира финансовых рынков и инвестиций. Без анонимности и фейков.

#новость #минфин #инвесторы

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Написать комментарий...
 Роман Костенко

Мне кажется, или цб и минфин уже не первый раз играют в плохого/хорошего полицейского, периодически меняясь ролями

Ответить
Развернуть ветку
Шпуля Шунтиковна

Подскажите акции Эритреи за сколько скальпов продаёте? Или бусами можно? Можно я сама решать буду кто для меня дружественная, а кто недружественная страна. Задолбали со своей заботой. Мои риски- это МОИ риски!!!

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Pavel

В целом логично, тут на ВЦ недавно парень писал, который откупил бакс по 100, а продал по 60 (цифры могут слегка варьироваться). Это конечно не акции, но с учетом внешнеполитической ситуации решение выглядит как защитная мера для населения. А кто уж сильно хочет именно в западные бумаги, 6 млн точно наскребет.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь

Ключевое слово "выглядит". У нашего государства с населением конфликт интересов почти во всех сферах. Так что, скорее, наоборот.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Pavel

А в чем вы видите тут "наоборот"? Разорительная мера? Или как?

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Просто ЦБ задолбали жалобщики после предписания о блокировке которые акцию от облигации отличить не могут, вот и решили кардинально разобраться

Ответить
Развернуть ветку
Rha

Ясно. Китай разрешат. Остальные лесом.

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

Вот только завтра правительству что-нибудь в «дружественных» странах не понравится и они тоже станут «недружественными»

активы миллионов граждан оказались заблокированы

Та и пофиг, пусть лежат
Все, требую квала за этот коммент

Ответить
Развернуть ветку
Тогдашний холод

Огласите список бумаг выпускаемых в этих дружественных странах?

Ответить
Развернуть ветку
Тогдашний холод

@Андрей Фролов кто такой @Frank Media что его новость попала на главную с зелёной галочкой, это ваш штатный сотрудник?

Хочу всё знать.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Заруба ведомств? Разыгранная пьеса или не согласовали предварительно? (-:

Ответить
Развернуть ветку
Genio Genio

В министерстве не считают что нужно отдать вместо замороженных иностранных активов граждан РФ, российские активы граждан США и ЕС? В пропорциях

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

я осилил...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
null