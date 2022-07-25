Минфин выступил против запрета покупки иностранных бумаг неквалифицированными инвесторами Статьи редакции
В министерстве считают, что неквалифицированные инвесторы должны иметь доступ к бумагам из дружественных стран.
Минфин России считает, что предложение Банка России о запрете покупок иностранных ценных бумаг неквалифицированными инвесторами слишком жесткое.
По мнению министерства, бумаги, выпущенные эмитентами из «дружественных» юрисдикций, должны быть доступны неквалифицированным инвесторам, заявили Frank Media в пресс-службе Минфина:
ЦБ на прошлой неделе предложил запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные бумаги. Причем речь идет обо всех иностранных бумагах, не только американских или европейских компаний, но и «дружественных» эмитентов, например, из Китая, Гонконга и так далее.
Согласно концепции регулятора, исключение могут составить бумаги Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаги, выпущенные эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в России (например, Яндекс, Ozon, TCS, Лента, FixPrice и другие).
Но это не значит, что неквалифицированный инвестор должен будет избавиться от всех иностранных активов: речь идет именно о наращивании позиции, бумаги могут оставаться в портфеле или быть проданы.
Слабая надежда у инвесторов на смягчение запрета появилась в пятницу, когда в ходе пресс-конференции председательница ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос, почему регулятор вводит запрет на покупки акций из «дружественных» стран, заявила о том, что ЦБ предлагает, «чтобы неквалифицированные инвесторы на российском рынке не покупали иностранные бумаги недружественных стран», но при этом добавила, что позицию про «недружественных» и «дружественных» нерезидентов ей нужно будет уточнить, так как она не совсем помнит ход дискуссии.
Позже в ЦБ Frank Media пояснили, что позиция по запрету иностранных ценных бумаг для «неквалов» сохраняется и действует для всех юрисдикций:
Для бумаг из «дружественных» стран риски учетной инфраструктуры также сохранятся, считают в Банке России:
ЦБ не раскрывал свежую статистику по вложениям частных инвесторов в иностранные активы. Но по данным на конец сентября 2021 года, россияне вложили в иностранные ценные бумаги более 1 трлн рублей.
При этом к 1 июня 2022 года квалифицированных инвесторов в России насчитывалось всего 500 тысяч человек – как на брокерском обслуживании, так и в доверительном управлении, по сравнению с общим количеством инвесторов в почти 26 млн.
При этом объем заблокированных ценных бумаг частных инвесторов из-за санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) составил 320 млрд рублей, а «заморозку» на себе почувствовали более 5 млн россиян, ранее приводил статистику Центробанк.
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Мне кажется, или цб и минфин уже не первый раз играют в плохого/хорошего полицейского, периодически меняясь ролями
Подскажите акции Эритреи за сколько скальпов продаёте? Или бусами можно? Можно я сама решать буду кто для меня дружественная, а кто недружественная страна. Задолбали со своей заботой. Мои риски- это МОИ риски!!!
В целом логично, тут на ВЦ недавно парень писал, который откупил бакс по 100, а продал по 60 (цифры могут слегка варьироваться). Это конечно не акции, но с учетом внешнеполитической ситуации решение выглядит как защитная мера для населения. А кто уж сильно хочет именно в западные бумаги, 6 млн точно наскребет.
Ключевое слово "выглядит". У нашего государства с населением конфликт интересов почти во всех сферах. Так что, скорее, наоборот.
А в чем вы видите тут "наоборот"? Разорительная мера? Или как?
Просто ЦБ задолбали жалобщики после предписания о блокировке которые акцию от облигации отличить не могут, вот и решили кардинально разобраться
Ясно. Китай разрешат. Остальные лесом.
Вот только завтра правительству что-нибудь в «дружественных» странах не понравится и они тоже станут «недружественными»активы миллионов граждан оказались заблокированы
Та и пофиг, пусть лежат
Все, требую квала за этот коммент
Огласите список бумаг выпускаемых в этих дружественных странах?
@Андрей Фролов кто такой @Frank Media что его новость попала на главную с зелёной галочкой, это ваш штатный сотрудник?
Хочу всё знать.
Заруба ведомств? Разыгранная пьеса или не согласовали предварительно? (-:
В министерстве не считают что нужно отдать вместо замороженных иностранных активов граждан РФ, российские активы граждан США и ЕС? В пропорциях
я осилил...