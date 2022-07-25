В министерстве считают, что неквалифицированные инвесторы должны иметь доступ к бумагам из дружественных стран.

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Минфин России считает, что предложение Банка России о запрете покупок иностранных ценных бумаг неквалифицированными инвесторами слишком жесткое.

По мнению министерства, бумаги, выпущенные эмитентами из «дружественных» юрисдикций, должны быть доступны неквалифицированным инвесторам, заявили Frank Media в пресс-службе Минфина:

Это будет способствовать возможностям диверсификации портфеля для снижения рисков и интеграции между дружественными финансовыми рынками

ЦБ на прошлой неделе предложил запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные бумаги. Причем речь идет обо всех иностранных бумагах, не только американских или европейских компаний, но и «дружественных» эмитентов, например, из Китая, Гонконга и так далее.

Согласно концепции регулятора, исключение могут составить бумаги Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаги, выпущенные эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в России (например, Яндекс, Ozon, TCS, Лента, FixPrice и другие).

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Но это не значит, что неквалифицированный инвестор должен будет избавиться от всех иностранных активов: речь идет именно о наращивании позиции, бумаги могут оставаться в портфеле или быть проданы.

Слабая надежда у инвесторов на смягчение запрета появилась в пятницу, когда в ходе пресс-конференции председательница ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос, почему регулятор вводит запрет на покупки акций из «дружественных» стран, заявила о том, что ЦБ предлагает, «чтобы неквалифицированные инвесторы на российском рынке не покупали иностранные бумаги недружественных стран», но при этом добавила, что позицию про «недружественных» и «дружественных» нерезидентов ей нужно будет уточнить, так как она не совсем помнит ход дискуссии.

Позже в ЦБ Frank Media пояснили, что позиция по запрету иностранных ценных бумаг для «неквалов» сохраняется и действует для всех юрисдикций:

Выступив с инициативой временного ограничения доступа для неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам, мы исходили из того, что проблема не в самих бумагах, а в их учете иностранными депозитариями», — разъяснил представитель регулятора. У наших инвесторов уже реализовались инфраструктурные риски, активы миллионов граждан оказались заблокированы, поскольку эти ценные бумаги учитывались в зарубежной инфраструктуре

Для бумаг из «дружественных» стран риски учетной инфраструктуры также сохранятся, считают в Банке России:

Тут присутствуют риски иностранной учетной инфраструктуры, в вышестоящих депозитариях которой учитываются сделки с этими бумагами. И очень сложно предугадать, что эти активы не будут заблокированы каким-либо учетным институтом. Поэтому мы продолжим диалог с рынком о выработке оптимальной стратегии поведения в текущих условиях

ЦБ не раскрывал свежую статистику по вложениям частных инвесторов в иностранные активы. Но по данным на конец сентября 2021 года, россияне вложили в иностранные ценные бумаги более 1 трлн рублей.

При этом к 1 июня 2022 года квалифицированных инвесторов в России насчитывалось всего 500 тысяч человек – как на брокерском обслуживании, так и в доверительном управлении, по сравнению с общим количеством инвесторов в почти 26 млн.

При этом объем заблокированных ценных бумаг частных инвесторов из-за санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) составил 320 млрд рублей, а «заморозку» на себе почувствовали более 5 млн россиян, ранее приводил статистику Центробанк.