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Малайзия — одна из стран, с которой идут переговоры о взаимном въезде без виз

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 26 июля: доллар — 57,78 рубля, евро — 58,67 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:46 мск — 57,20 рубля, евро — 58,51 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,92 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,40 рубля, евро — по 65,56 рубля.

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Стало лучше

В МИД сообщили о переговорах по упрощению визового режима с 18 странами. Например, проект двустороннего соглашения об отмене виз с Малайзией находится в стадии согласования. Также идут переговоры о странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Россия заняла второе место по скачиваниям VPN-сервисов в мире. На первом — Индия.

Поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию восстанавливаются. В июне было ввезено машин на $22 млн, это соответствует уровню марта. Hyundai и Kia с марта начали сертификацию в России корейских происхождения вместо выпускавшихся на калининградском «Автоторе», пишет «Ъ».

Минпромторг организовал комиссию, которая будет следить за соблюдением правил саморегулирования на маркетплейсах. Например, надо предупреждать продавцов об изменениях в договоре оферты за две недели, нельзя принуждать участвовать в промо-акциях.

ФНС пояснила, что льготы для ИТ-отрасли будут распространяться и на выведенные из состава крупного бизнеса компании, и на перепрофилированные и вновь созданные юрлица.

Стало хуже

«Билайн» отказался от раздачи бесплатных sim-карт в подарок при заключении договора на оказание услуг или при покупке устройств, «Мегафон» уменьшил количество таких sim-карт. Это связано с дефицитом чипов.

Европейский суд отклонил ходатайство об ускоренном рассмотрении иска Алишера Усманова, который опротестовал свое включение в санкционный список ЕС, сообщила газета Bild.

Почему так

Профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов написал колонку для Forbes, почему ЦБ хочет запретить покупать иностранные акции неквалифицированным инвесторам. Он считает, что это поможет снизить риски — акции иностранных компаний на счетах теперь могут в любой момент заморозить. С другой стороны, меры могут снизить ликвидность на фондовом рынке и укрепить рубль.