Новости и тексты на фоне 153 дня «спецоперации»: в МИД рассказали про переговоры о безвизовом режиме с 18 странами Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 26 июля: доллар — 57,78 рубля, евро — 58,67 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,92 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,40 рубля, евро — по 65,56 рубля.
Стало лучше
В МИД сообщили о переговорах по упрощению визового режима с 18 странами. Например, проект двустороннего соглашения об отмене виз с Малайзией находится в стадии согласования. Также идут переговоры о странами Латинской Америки и Карибского бассейна.
Россия заняла второе место по скачиваниям VPN-сервисов в мире. На первом — Индия.
Поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию восстанавливаются. В июне было ввезено машин на $22 млн, это соответствует уровню марта. Hyundai и Kia с марта начали сертификацию в России корейских происхождения вместо выпускавшихся на калининградском «Автоторе», пишет «Ъ».
Минпромторг организовал комиссию, которая будет следить за соблюдением правил саморегулирования на маркетплейсах. Например, надо предупреждать продавцов об изменениях в договоре оферты за две недели, нельзя принуждать участвовать в промо-акциях.
ФНС пояснила, что льготы для ИТ-отрасли будут распространяться и на выведенные из состава крупного бизнеса компании, и на перепрофилированные и вновь созданные юрлица.
Стало хуже
«Билайн» отказался от раздачи бесплатных sim-карт в подарок при заключении договора на оказание услуг или при покупке устройств, «Мегафон» уменьшил количество таких sim-карт. Это связано с дефицитом чипов.
Европейский суд отклонил ходатайство об ускоренном рассмотрении иска Алишера Усманова, который опротестовал свое включение в санкционный список ЕС, сообщила газета Bild.
Почему так
Профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов написал колонку для Forbes, почему ЦБ хочет запретить покупать иностранные акции неквалифицированным инвесторам. Он считает, что это поможет снизить риски — акции иностранных компаний на счетах теперь могут в любой момент заморозить. С другой стороны, меры могут снизить ликвидность на фондовом рынке и укрепить рубль.
Новости предыдущего дня, 23 июля — здесь.
"Минпромторг организовал комиссию, которая будет следить за соблюдением правил саморегулирования на маркетплейсах"
Скупая мужская слеза скатилась по щеке Татьяны Бакальчук.
Твёрдая, как сухой горох и колючая, как кактус.
153-е дно активировано. Но будем бодриться!
Евробаксы мнутся на месте.
Странно, что только 2 место по впн, пора обгонять Индию.
Поставки авто на уровне марта — это пока несерьёзно, но хоть что-то.
Пока комиссия будет решать как саморегулировать маркетплейсы, ВБ там гайки вторым слоем продавцам нагрутит.
ИТ льготы всем (нет, не всем) — и другие шалости от ФНС.
Дефицит чипов? Берите пример со сбера, ковыряйте и вставляйте.
Усманов подождёт, в общую очередь, гражданин (-:
И ведь очередное совпадение: сегодня День дяди и тети и День парашютиста, хорошего всем дня! 🤘🏻
Это точно "лучше" ? 😀
Ну так поднялись в этом рейтинге, значит лучше! А Вы, что же, не верите, что РФ сможет и первое занять?! Вы, часом, не из ентих, не либерал? (-:
На всякий: ирония, конечно.