Финансы
Маша Цепелева

Убыток Tesla от падения курса биткоина составил $170 млн Статьи редакции

Компания продала 75% криптовалюты.

  • В финансовом отчёте за второй квартал 2022 года Tesla сообщила о $170 млн убытка после инвестиций в биткоины и падения курса криптовалюты.
  • Компания вложила $1,5 млрд в биткоины в начале 2021 года. 20 июля 2022 года Tesla заявила, что продала примерно 75% своих биткоинов, это увеличило баланс на $936 млн. Илон Маск объяснил продажу увеличением ликвидности во время антиковидных ограничений в Китае. При этом Tesla не продавала активы в Dogecoin.
  • У компании остались активы в биткоинах на примерно $218 млн. За последние два месяца стоимость криптовалюты несколько раз падала. По данным на 26 июля, один биткоин стоит $21,1 тысячи, на пике в ноябре 2021 года — стоил $66,9 тысячи, в январе 2021 года — около $40 тысяч.
  • Маск призвал не воспринимать продажу криптовалюты как «приговор биткоину» и добавил, что компания открыта для увеличения своих активов в криптовалюте в будущем.

#новость #tesla #биткоин

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22 комментария
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 unknown

Ну даже если такие крупные компании с ордами супер пупер профи финансистами и экономистами в минус инвестируют в биток, что же говорить об обычных работягах.

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RobinzonCruzo

Вообще удивительно, что они в минус продали. Маск мог в твитере высрать, что ему биток приснился и хомяки затуземунили бы опять.

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Miskatonic University

это супер прием и используется в редких случаях

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Поджог Сараев
с ордами супер пупер профи финансистами и экономистами

В случае "инвестиций" в биток целесообразнее нанимать политологов и инфлюенсеров.

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Вася Пражкин

Ну вообще-то Тесла не занимается спекуляциями на крипте, поэтому убытки здесь ни о чем не говорят, как и заработки.

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Антон Штадлер

Для Теслы вложения в биток были частью маркетинга: самая трендовая машина + самый трендовый фининструмент из более или менее ликвидных

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Lukas Dexter

И у меня убыток 200 рублей 😁

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Martin Prestone

хеджируйся! чтобы это ни значило

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varchar

Вообще никого не смущает, что у производственной компании не нашлось проектов, куда вложить 1,5 ярда кэша и поэтому она вложилась в биток?

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RomanistHere

Очевидно, профит в Тесле никого не волнует (иначе они не работали бы стабильно в минус), а волнует хайп. А с такими новостями (и про покупку битка и про уход в минус с продажи) - статьи со словом "тесла" в названии разлетаются по интернету со скоростью света.

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Kinolog

хочешь, расскажу тебе, сколько кэша у Эпл лежит?
удивишься.

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Вадим Д.

Биткоин для теслы такой же ресурс, как любой другой. Посчитали, что выгоднее будет продать сейчас и продали. Кто бы что ни говорил – крипта штука крайне нестабильная.
Ну и, судя по всему, у аналитиков из теслы есть данные, что биток лучше продать, чем держать.

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JewelRunner

Посчитали, что пора обрушить курс, чтобы Маск закупился

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Moonshine Whisky

Новости крипты за последний месяц – одна удивительней другой.

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JewelRunner

Закупаемся по акции просто

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Это не "приговор биткоину", а просто уверенность в том, что в ближайшее время он не отыграет вверх

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Denis Avakumov

Ну если Маск про*бался,я в эту степь точно ни ногой

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Праздничный жар

Копейки.
Могли и больше, но хорошо вышли, почти без потерь

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Юрий Б.

А в чём была необходимость продавать на такой низкой цене?

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Илья Самотолков

Только Тесла осталась в плюсе по итогу на 64 млн, надо посчитать внимательно с учетом балансовой стоимости инвестиций

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RomanistHere

Я один из новости не понимаю, как они купили биткойн по 40к, продали по 20 и потеряли всего 170млн, если изначальная сумма была гораздо больше?

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Иисус был социалистом

Выпустить отчет о том, что продали 75%, когда биток стоил 20к и продать, когда биток стоил 20к - не совсем одно и то же. Продали раньше, просто отчеты обнародовали сейчас

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