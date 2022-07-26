Убыток Tesla от падения курса биткоина составил $170 млн Статьи редакции
Компания продала 75% криптовалюты.
- В финансовом отчёте за второй квартал 2022 года Tesla сообщила о $170 млн убытка после инвестиций в биткоины и падения курса криптовалюты.
- Компания вложила $1,5 млрд в биткоины в начале 2021 года. 20 июля 2022 года Tesla заявила, что продала примерно 75% своих биткоинов, это увеличило баланс на $936 млн. Илон Маск объяснил продажу увеличением ликвидности во время антиковидных ограничений в Китае. При этом Tesla не продавала активы в Dogecoin.
- У компании остались активы в биткоинах на примерно $218 млн. За последние два месяца стоимость криптовалюты несколько раз падала. По данным на 26 июля, один биткоин стоит $21,1 тысячи, на пике в ноябре 2021 года — стоил $66,9 тысячи, в январе 2021 года — около $40 тысяч.
- Маск призвал не воспринимать продажу криптовалюты как «приговор биткоину» и добавил, что компания открыта для увеличения своих активов в криптовалюте в будущем.
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Ну даже если такие крупные компании с ордами супер пупер профи финансистами и экономистами в минус инвестируют в биток, что же говорить об обычных работягах.
Вообще удивительно, что они в минус продали. Маск мог в твитере высрать, что ему биток приснился и хомяки затуземунили бы опять.
это супер прием и используется в редких случаях
В случае "инвестиций" в биток целесообразнее нанимать политологов и инфлюенсеров.
Ну вообще-то Тесла не занимается спекуляциями на крипте, поэтому убытки здесь ни о чем не говорят, как и заработки.
Для Теслы вложения в биток были частью маркетинга: самая трендовая машина + самый трендовый фининструмент из более или менее ликвидных
И у меня убыток 200 рублей 😁
хеджируйся! чтобы это ни значило
Вообще никого не смущает, что у производственной компании не нашлось проектов, куда вложить 1,5 ярда кэша и поэтому она вложилась в биток?
Очевидно, профит в Тесле никого не волнует (иначе они не работали бы стабильно в минус), а волнует хайп. А с такими новостями (и про покупку битка и про уход в минус с продажи) - статьи со словом "тесла" в названии разлетаются по интернету со скоростью света.
хочешь, расскажу тебе, сколько кэша у Эпл лежит?
удивишься.
Биткоин для теслы такой же ресурс, как любой другой. Посчитали, что выгоднее будет продать сейчас и продали. Кто бы что ни говорил – крипта штука крайне нестабильная.
Ну и, судя по всему, у аналитиков из теслы есть данные, что биток лучше продать, чем держать.
Посчитали, что пора обрушить курс, чтобы Маск закупился
Новости крипты за последний месяц – одна удивительней другой.
Закупаемся по акции просто
Это не "приговор биткоину", а просто уверенность в том, что в ближайшее время он не отыграет вверх
Ну если Маск про*бался,я в эту степь точно ни ногой
Копейки.
Могли и больше, но хорошо вышли, почти без потерь
А в чём была необходимость продавать на такой низкой цене?
Только Тесла осталась в плюсе по итогу на 64 млн, надо посчитать внимательно с учетом балансовой стоимости инвестиций
Я один из новости не понимаю, как они купили биткойн по 40к, продали по 20 и потеряли всего 170млн, если изначальная сумма была гораздо больше?
Выпустить отчет о том, что продали 75%, когда биток стоил 20к и продать, когда биток стоил 20к - не совсем одно и то же. Продали раньше, просто отчеты обнародовали сейчас