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Финансы
Полина Лааксо

Forbes составил рейтинг надёжных банков Армении Статьи редакции

Среди них нет государственных — как и во всём армянском банковском секторе.

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Источник: «Америабанк»

По данным на конец 2021 года, в Армении работает 17 банков с более чем 500 филиалами по всей стране. Контролирующих акционеров от армянского государства в них нет, и ни один не занимает более 25% рынка.

За последние 25 лет никто из банков не подавал на банкротство, поскольку все они ещё в девяностых внедрили особые принципы управления, говорит директор ассоциации «Финарм» Карен Закарян:

  • Посты председателя правления и совета директоров не может занимать один и тот же человек.
  • Собственники банков «отделены от каждодневного управления».

Forbes составил рейтинг из десяти самых надёжных банков страны. Они отсортированы по оценкам от международных корпораций: чем их больше и чем они выше, тем выше банк в списке. Если баллы совпадают или их нет, организации ранжируются по размеру активов. Издание отмечает: отсутствие стороннего рейтинга — не показатель ненадёжности. Это значит лишь то, что её не анализировали.

Данные по активам Forbes взял за январь 2022 года. Рублёвые эквиваленты пересчитаны по курсу от 26 июля 2022 года.

Источник: «ВТБ Армения»

1. «Америабанк»

Активы: 1096 млрд армянских драмов, или 153,9 млрд рублей.

Рейтинги: Moody’s — Ba3, S&P — B+.

2. «Ардшинбанк»

Активы: 1010 млрд армянских драмов, или 141,9 млрд рублей.

Рейтинги: Moody’s — Ba3, Fitch — B+.

3. «АКБА Банк»

Активы: 547 млрд армянских драмов, или 76,8 млрд рублей.

Рейтинги: Fitch — B+.

4. «Инекобанк»

Активы: 427 млрд армянских драмов, или 59,9 млрд рублей.

Рейтинги: Moody’s — B1.

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5. «Конверс Банк»

Активы: 378 млрд армянских драмов, или 53,1 млрд рублей.

Рейтинги: Moody’s — B1.

«Конверс Банк». Источник: B24

6. «Армэкономбанк»

Активы: 360 млрд армянских драмов, или 50,5 млрд рублей.

Рейтинги: Moody’s — B1.

7. «Армбизнесбанк»

Активы: 823 млрд армянских драмов, или 115,6 млрд рублей.

Рейтинги: нет.

8. «Армсвисбанк»

Активы: 398 млрд армянских драмов, или 55,9 млрд рублей.

Рейтинги: нет.

9. «ВТБ Армения»

Активы: 362 млрд армянских драмов, или 50,8 млрд рублей.

Рейтинги: нет.

10. «Араратбанк»

Активы: 268 млрд армянских драмов, или 37,6 млрд рублей.

Рейтинги: нет.

«Араратбанк». Источник: Findin

#армения #банки #новости

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10 комментариев
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 Антон Штадлер

Какой конкурентный рынок, без явного доминирования, как у Сбера

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Max

Есть только 2 гендера

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Allestor Klei

Заходишь в комменты ВЦ, а там армяне из-за Эвока в нарды играют

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Юрий Б.

Паранормальное

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Arman Ayvazyan

Интересно почему Эвокабанк не попал в этот список? Он сейчас точно занимает ТОП 3 по обслуживание и сервису.

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Dima trachuk

Эвока неработающая помойка из 2005го года

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Anna Petrova

Их там продолжают кошмарить бесполезными масками? Как скот?

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Андрей Задоркин

Нет

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Anna Petrova

Уже хорошо.

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Karol

Поделитесь опытом, у какого из армянских банков самый приличный банк-клиент? Есть опыт с Эвокабанк - хочется плакать от "удобства" и сервиса. В банк-клиенте даже вопрос не задать- нет даже такой функции. Был культурный шок, когда приходилось писать на ватсап начальнику отделения и выяснять какие-то вещи. Я уже молчу про безопасность таких коммуникаций.

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