Forbes составил рейтинг надёжных банков Армении Статьи редакции
Среди них нет государственных — как и во всём армянском банковском секторе.
По данным на конец 2021 года, в Армении работает 17 банков с более чем 500 филиалами по всей стране. Контролирующих акционеров от армянского государства в них нет, и ни один не занимает более 25% рынка.
За последние 25 лет никто из банков не подавал на банкротство, поскольку все они ещё в девяностых внедрили особые принципы управления, говорит директор ассоциации «Финарм» Карен Закарян:
- Посты председателя правления и совета директоров не может занимать один и тот же человек.
- Собственники банков «отделены от каждодневного управления».
Forbes составил рейтинг из десяти самых надёжных банков страны. Они отсортированы по оценкам от международных корпораций: чем их больше и чем они выше, тем выше банк в списке. Если баллы совпадают или их нет, организации ранжируются по размеру активов. Издание отмечает: отсутствие стороннего рейтинга — не показатель ненадёжности. Это значит лишь то, что её не анализировали.
Данные по активам Forbes взял за январь 2022 года. Рублёвые эквиваленты пересчитаны по курсу от 26 июля 2022 года.
1. «Америабанк»
Активы: 1096 млрд армянских драмов, или 153,9 млрд рублей.
Рейтинги: Moody’s — Ba3, S&P — B+.
2. «Ардшинбанк»
Активы: 1010 млрд армянских драмов, или 141,9 млрд рублей.
Рейтинги: Moody’s — Ba3, Fitch — B+.
3. «АКБА Банк»
Активы: 547 млрд армянских драмов, или 76,8 млрд рублей.
Рейтинги: Fitch — B+.
4. «Инекобанк»
Активы: 427 млрд армянских драмов, или 59,9 млрд рублей.
Рейтинги: Moody’s — B1.
5. «Конверс Банк»
Активы: 378 млрд армянских драмов, или 53,1 млрд рублей.
Рейтинги: Moody’s — B1.
6. «Армэкономбанк»
Активы: 360 млрд армянских драмов, или 50,5 млрд рублей.
Рейтинги: Moody’s — B1.
7. «Армбизнесбанк»
Активы: 823 млрд армянских драмов, или 115,6 млрд рублей.
Рейтинги: нет.
8. «Армсвисбанк»
Активы: 398 млрд армянских драмов, или 55,9 млрд рублей.
Рейтинги: нет.
9. «ВТБ Армения»
Активы: 362 млрд армянских драмов, или 50,8 млрд рублей.
Рейтинги: нет.
10. «Араратбанк»
Активы: 268 млрд армянских драмов, или 37,6 млрд рублей.
Рейтинги: нет.
Какой конкурентный рынок, без явного доминирования, как у Сбера
Есть только 2 гендера
Заходишь в комменты ВЦ, а там армяне из-за Эвока в нарды играют
Паранормальное
Интересно почему Эвокабанк не попал в этот список? Он сейчас точно занимает ТОП 3 по обслуживание и сервису.
Эвока неработающая помойка из 2005го года
Их там продолжают кошмарить бесполезными масками? Как скот?
Нет
Уже хорошо.
Поделитесь опытом, у какого из армянских банков самый приличный банк-клиент? Есть опыт с Эвокабанк - хочется плакать от "удобства" и сервиса. В банк-клиенте даже вопрос не задать- нет даже такой функции. Был культурный шок, когда приходилось писать на ватсап начальнику отделения и выяснять какие-то вещи. Я уже молчу про безопасность таких коммуникаций.