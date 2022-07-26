Среди них нет государственных — как и во всём армянском банковском секторе.

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Источник: «Америабанк»

По данным на конец 2021 года, в Армении работает 17 банков с более чем 500 филиалами по всей стране. Контролирующих акционеров от армянского государства в них нет, и ни один не занимает более 25% рынка.

За последние 25 лет никто из банков не подавал на банкротство, поскольку все они ещё в девяностых внедрили особые принципы управления, говорит директор ассоциации «Финарм» Карен Закарян:

Посты председателя правления и совета директоров не может занимать один и тот же человек.

Собственники банков «отделены от каждодневного управления».



Forbes составил рейтинг из десяти самых надёжных банков страны. Они отсортированы по оценкам от международных корпораций: чем их больше и чем они выше, тем выше банк в списке. Если баллы совпадают или их нет, организации ранжируются по размеру активов. Издание отмечает: отсутствие стороннего рейтинга — не показатель ненадёжности. Это значит лишь то, что её не анализировали.

Данные по активам Forbes взял за январь 2022 года. Рублёвые эквиваленты пересчитаны по курсу от 26 июля 2022 года.

Активы: 1096 млрд армянских драмов, или 153,9 млрд рублей.

Рейтинги: Moody’s — Ba3, S&P — B+.

Активы: 1010 млрд армянских драмов, или 141,9 млрд рублей.

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Рейтинги: Moody’s — Ba3, Fitch — B+.

Активы: 547 млрд армянских драмов, или 76,8 млрд рублей.

Рейтинги: Fitch — B+.

Активы: 427 млрд армянских драмов, или 59,9 млрд рублей.

Рейтинги: Moody’s — B1.

Активы: 378 млрд армянских драмов, или 53,1 млрд рублей.

Рейтинги: Moody’s — B1.

Активы: 360 млрд армянских драмов, или 50,5 млрд рублей.

Рейтинги: Moody’s — B1.

Активы: 823 млрд армянских драмов, или 115,6 млрд рублей.

Рейтинги: нет.

Активы: 398 млрд армянских драмов, или 55,9 млрд рублей.

Рейтинги: нет.

Активы: 362 млрд армянских драмов, или 50,8 млрд рублей.

Рейтинги: нет.

Активы: 268 млрд армянских драмов, или 37,6 млрд рублей.