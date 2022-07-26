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Финансы
Ласковый Слава

Отчёт «Яндекса» за квартал: выручка выросла на 45% — до 118 млрд рублей, скорректированная прибыль — 13,1 млрд Статьи редакции

Во втором квартале компания сосредоточилась на повышении эффективности бизнеса и оптимизации затрат.

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  • «Яндекс» опубликовал неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2022 года: общая выручка выросла на 45% год к году и составила 117,7 млрд рублей. При этом рекламная выручка (включая сегмент «Поиск и портал») увеличилась на 22%, до 48,4 млрд рублей.

  • Скорректированная чистая прибыль за квартал составила 13,1 млрд рублей (против скорректированного убытка в 8,1 млрд в первом квартале).

  • Квартальная выручка «Поиска и портала» (включает поиск, геосервисы, «Яндекс 360», «Погоду», «Новости», «Путешествия», «Алису» и некоторые другие сервисы в России, Беларуси и Казахстане) выросла на 31% год к году, до 51,2 млрд рублей.
  • Общая доля «Яндекса» на российском поисковом рынке составила в среднем 62,1%. На Android — выросла до 61,9% против 59,5% годом ранее, на iOS — до 48,4% против 42,2% во втором квартале 2021-го.
  • Выручка сервисов «Райдтеха» (такси, каршеринг и сервис аренды самокатов) выросла на 62% в годовом выражении, до 29,9 млрд рублей. Количество поездок — на 28%.
  • Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции («Маркет», «Лавка» в России и доставка продуктов в «Еде») в первом полугодии вырос на 107% год к году и составил 123,1 млрд рублей. Во втором квартале — рост на 67% год к году. Выручка сегмента выросла на 36% — до 19,6 млрд рублей.
  • Доля сторонних продавцов на «Яндекс Маркете» составила 84% против 70% годом ранее, ассортимент товаров вырос на 138% на конец второго квартала — до 39,9 млн SKU. Количество активных покупателей на «Маркете» — 11,4 млн (+60% год к году), активных продавцов — 30,8 тысячи (+137%).
  • Другие O2O-сервисы (включают «Яндекс Доставку», доставку из ресторанов в «Еде», «Лавку» в Израиле и несколько «небольших экспериментальных сервисов»): выручка выросла на 80% год к году — до 7,96 млрд рублей.
  • Количество подписчиков «Плюса» достигло 13,7 млн (+53% год к году). Выручка в сегменте «Плюса и развлекательных сервисов» (входят «Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Яндекс Студия»): рост на 50%, до 6,1 млрд рублей.
  • Сегмент сервисов объявлений («Авто.ру», «Яндекс Недвижимость», «Яндекс Аренда») принёс 2 млрд рублей выручки (+5%).
  • Выручка «Устройств» выросла на 165% год к году и достигла 4,3 млрд рублей. Рост в компании объяснили высоким спросом на «умные» устройства, включая «Яндекс Станцию» второго поколения и постепенным восстановлением производства и поставок в Китае после ограничений в связи с пандемией.

На сегодняшний день возможность прогнозирования в краткосрочной и среднесрочной перспективе по-прежнему остаётся ограниченной из-за сохраняющейся высокой степени неопределённости в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем.

Поэтому мы не готовы дать прогноз финансовых показателей на 2022 год, но планируем и дальше подробно информировать о результатах компании и ключевых направлениях развития нашего бизнеса.

«Яндекс»

#новость #яндекс

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80 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"Общая доля «Яндекса» на российском поисковом рынке составила 62,1%"

Тут стоит сделать приписку, что по данным самого Яндекса. По другим данным ситуация ровно противоположная.
Симиларвеб: Яндекс (11,78%), Гугл (74,83%) - https://www.similarweb.com/ru/engines/russian-federation/
Лайвинтернет: Яндекс (35,2%), Гугл (63,8%) - https://www.liveinternet.ru/stat/ru/searches.html?period=month&relgraph=yes

И тренд, что характерно, нисходящий. Так что пусть подотрутся своими цифрами.

статистика сайта "Сайты Рунета"
статистика сайта "Сайты Рунета"
www.liveinternet.ru
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Александр Юдин

не, ну другие данные точно дичь, у янши доля не меньше 50 процев точно

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25 комментариев
Николай Иванов

Симилар - белорусско-прибалтийско-украинский сайт. Там люди влюблены на уровне религии в гугл и омеригу. Они тебе и 95% нарисуют у гугла.

Ливитнернет - такая же история.

И там они любой выход в интернет с андроидного смартфона в статитстику гугла записывают.

С какой стати я должен верить проамериканским конторам? Я ВЦИОМу, Росстату даже больше верю,чем им.

Яндекс меня ни разу не обманывал.

По работе занимаюсь рассылкой -оповещением клиентов,через емайл сервера.

Там отображаются какую почту открыли с какого адреса.
Примерно как Яндекс Радар пишет - так оно и есть + -,

То что у яндекса 37% - может только человек в полном неадеквате , а 11% у яндекса - это даже не смешно, тут только лоботомия поможет.

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3 комментария
Anna Mayer

Просто закопал

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Поджог Сараев
По другим данным ситуация ровно противоположная

Скорее всего, к них разная методика подсчёта. Нужно копаться

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Илья Добряков

думаю сейчас те кто писали что работать в Яндексе зашквар переобуются

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Some Dude

как будто он перестал быть подстилкой кремля

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17 комментариев
Пришелец

А что изменилось? Писали, что Яндекс - зашквар не потому, что это у них денег нет, а потому что это конторка полностью продавшаяся государству и отрабатывающая режимную повестку.

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5 комментариев
Антон Штадлер

Как раз нет, учитывая, что они прямым текстом говорят, что рост показателей был за счёт оптимизации расходов, в том числе на персонал, который сократился на 191 человека за квартал ;)

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NotFop

Гугла нет, по сути это единственный оператор поисковой рекламы. ФАС скоро возбудится по этому поводу, интересно..?

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Lisa Franceva

не думаю, что они на Яндекс возбудятся, а вот как раз гугл их очень интересует

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Vladislav S

Нет конечно, Яндекс это псы режима, у них индульгенция

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Алекс И

Конечно, всех конкурентов убрали, в рекламе алый океан стал, Лиды в 2-3 раза подорожали. Спасибо!

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Пришелец

Голубой

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Вадим Д.

А всё почему? Потому что штрафы небольшие!
Ирония.

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Николай Иванов

Купил на все деньги, что были накоплены - акции ВК и Яндекса примерно 3 недели назад, так ,как верил в искуственную , заниженную капитализацию и верил, что Яндекс вырастет на 43%, хотя горе ОналИтеги прогнозировали 33-37%.

А в итоге Яндекс вырос на 45%.

Захожу сейчас в Тиньков инвестиции глянуть че с моим брокерским счетом, а там +25% доходность. (за 3 недели). и по ВК и по Яндексу бешеный прирост.

Интересно, че там у секты гугла и американского теха ))) Деньги лопатой гребете?

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Поджог Сараев
в итоге Яндекс вырос на 45%

stonks.jpg
Осталось вырасти всего на +300%, чтобы прошлогодние инвесторы вышли в ноль ;)

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Екатерина Продавцова

Понятно, но кто вас спрашивал о ваших акциях ? Думаю достаточно пролистнуть то что вы пишите «омериги» «огрызков»(епл) и прочее и понять что ваши влажные инвестиции это посмотреть как в телеграмм канале кто-то урвал куш.

Сыграйте лучше с собой вашу же игру с фактами:
1)Если Ру компания растёт = ха, Русского медведя не задавить гэйропе;
2) Если Ру компания падает = а что вы хотели, необоснованные санкции , сук судить нужно!

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Антон Штадлер

Очень забавные формулировки про то, что во 2 квартале они внезапно осознали, что можно работать эффективно, да ещё как! 😁
Оказывается, маржинальность поиска можно поднять разом за квартал в кризис при падении рынка рекламы аж на 10+%
Сектор е-коммерс тоже забавный. Оказывается, можно расти +- такими же темпами без многомиллиардных убытков
И в конце есть ещё один любопытный пункт: основное влияние на результат оказала в том числе реструктуризация задолжности.

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Станислав Романов

Инвесторы задумались, что же делать :) Всех интересует прогноз.

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Zloy Marketolog

Продавать пока отросло)

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Artem Bobtsov

Прибыль это хорошо.

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Артём Дубков

выручка вк думаю тоже выросла

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Вячеслав Сергеев

Очень рады за яндекс

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Izabella D

Рубит деньги на том, что ушли иностранные сервисы.

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Nikolay Vavilov

Еще больше нахлебников выгонят, и третий квартал такой же будет.

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Никита Мардюков

Они вчера сказали, что наймут еще 2000 людей, так что есть куда бабки потратить

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ECN.Broker
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Yury Kotov

Я езжу на Такси и заказываю Лавку, вношу свой вклад 😃

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Приёмная Палпатина

Неадированные?)
Ну и грош цена этим данным

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