На сегодняшний день возможность прогнозирования в краткосрочной и среднесрочной перспективе по-прежнему остаётся ограниченной из-за сохраняющейся высокой степени неопределённости в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем.

Поэтому мы не готовы дать прогноз финансовых показателей на 2022 год, но планируем и дальше подробно информировать о результатах компании и ключевых направлениях развития нашего бизнеса.