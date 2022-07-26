Минфин предложил обязать сотрудников российских компаний, работающих за границей, платить налоги в России Статьи редакции
Сейчас, если сотрудник работает за границей и у него нет российского налогового резидентства, он может не платить налоги в России.
- Минфин подготовил новый налоговый законопроект, который предлагает изменения, направленные на «повышение эффективности налоговой системы».
- Одно из главных предлагаемых изменений в нём — что вознаграждения, которые российская компания выплачивает своему сотруднику, работающему за рубежом, будут относиться «к доходам от российских источников».
- Сейчас, если сотрудник находится за рубежом и у него нет статуса налогового резидента в России, в трудовом договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве» — тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно.
- Налоговое резидентство теряют россияне, которые находятся за пределами страны больше 183 дней в году. После этого им нужно платить в России налоги с доходов от российских источников не по ставке 13% (15%, если доход больше 5 млн рублей в год), а по ставке в 30%.
- Если предложение Минфина станет нормой, в России с таких доходов будут удерживать 30% НДФЛ для нерезидентов вместо 0%, подтвердили The Bell в консалтинговой компании Б1 (бывший российский EY).
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Тут даже комментировать не надо
Хорошее напоминание уехавшим почему они сделали это и насколько правильным было их решение
Двойное налогообложение на сотрудников будет, в стране их резиденции налоги никто не отменяет. Все в итоге выльется в то, что российские компании не смогут нанимать зарубежных резидентов.
Или например перестанут быть российскими компаниями
Я только новость прочитал и сразу подумал "а разве это не аннулирует соглашения об избежании двойного налогообложения"
а кого это волнует
А я вот прочитал, что например в Германии резиденты налог с иностранных доходов не платятРазмер прибыли фрилансера для целей налогообложения в Германии всегда считается по немецким правилам. Иностранный доход фрилансера не облагается налогом, но влияет на налоговую ставку.
Я не понимаю фундаментальный смысл этого проекта.
Я могу понять, что наши налоги идут на оборону, образование, инфраструктуру и пр.
Но если человек уехал??
Причём, почему 30, в не 13??
Ведь человек не пользуется медициной, пособием по нетрудоспособности и так далее.
Бессмертный закон, чтобы наказать людей.
Вообще, очень опасный подход.
А чо непонятно то? Вы должны платить за право не пользоваться российской бесплатной медициной и не ездить по российским дорогам. И за право пользоваться и ездить тоже. Короче, вы должны платить. Плоти.
Потому что остальной процент учтен в НДС и тд, по факту ты платишь 50% с ЗП налогами, а может и больше
всё как обычно
у нас такие инициативы приводят к ровно противоположному эффекту - уменьшению налогооблагаемой базы
Ахахахахахах
Плоти
Вот такое фото висит в каждом кабинете Минцифры
А МинОбороны пусть обяжет их приезжать служить в армии, ага.
Спецагенты уже выехали.
А что случилось?
Признаюсь, я уже даже немножко скучать стал от отсутствия этого камента.
Раньше всех яростно минусил за этот коммент, а сейчас аж прослезился.
Деньги иссякли! Помогите бедному!
Надо разбираться
ну а какой смысл в этом законе ведь уже все уехавшие вернулись и даже с симкартами
Видимо, чтобы тот кто уехал и не вернулся не мешкал с выбором гражданства.
Так держать, Минфин! Вы там с Минцифры из одного пакета папиросы набиваете?
А чего бы вообще всем на белом свете не платить налоги в РФ? И дальше как в Героях меча и магии: «астрологи объявили неделю земли, все, кто ходит по земле, платят налоги в РФ».
шаг 1 - родился в РФ - страдай (зачеркнуть) плоти нолог везде и всегда
Так чтобы не было бубнежа, расскажу как человек который так и работает:
У каждой компании за границей и так есть дочки, которые по итогу и забирают сотрудников спустя 183 дня, дабы не попасть под двойной тариф налогов.
Что поменяется ? Да вроде как ничего, сотрудник просто после 183 дня низких налогов перейдёт на компанию-дочку в своей текущей стране и компания покроет разницу.
Если сопостовить налоговый кодекс, с темой поста и с вашим сообщением, ваше сообщение - не очень понятно.
Куда забирают?
так речь про других - я работаю в РФ и свалил с семьей в Турцию (например) жить... По новым законам я буду и тут, и там платить
Да надо уже как США облагать налогом просто по факту гражданства, а не резидентства.
И плату за выход из гражданства не забыть.
Пффф. Уведомил что отказываешься от гражданства и всё, ариведерчи. Ещё кому то что-то платить. Это моё право, выходить или нет, и решает не государство.
Поддержка бизнеса в условиях СВО от Минфина.
А ведь с Минфином сложно не согласиться - ведь 30% лучше на целых 30%, чем 0%.
Все верно, бизнес вы построили в России….бежать как крысы прибрав все с собой за бугор не выйдет) Что касается двойного налога для сотрудников, отказывайся от российского гражданства и живи себе на здоровье)
Ваш патриотизм несомненно доставляет, но как бы из новости следует, что ничего работник не "прихватил" и получает деньги от работодателя в России.
"прибрав все с собой за бугор" - это как? Расскажи
шах и мат
Играть в шахматы - требуется ум, иначе никак.
1. Во-первых иди нахер; 2. Во-вторых что ты мне сделаешь, я в другой стране 3. за мат извени 4. Сначала узнай о смене резидентства (фиг ты это сделаешь, если я сам не заявлюсь)
так сложно отследить, что вы полгода назад улетели и не прилетели? это автоматически произойдет...
По п4: так нерезиденты сами об этом заявляют, чтоб иметь 0% налогов вместо 13/15%. Даже если теоретически предположить, что не спалят, то стандартные 13/15% платить придется как ни крути. А ставка в 30% будет заградительной от кроилова.
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Скоро будет: налог за владение российским паспортом. Налог на национальность "русский".
Это в Америке такое может быть, не в России. Баранова.
Повышение эффективности, как я обожаю эвфемизмы
Обычно, если сотрудник становится нерезидентом, то его просят перейти на какую-либо форму юр. лица и работать на договорной основе, чтобы как раз не было проблем с уплатой налогов.
Не знаю как присутствующих, а меня крайне изумляет Минфин. Своими многовекторными решениями из серии "и вашим и нашим" в конве экономического переустройства России. И при этом ни одного положительного для обычных людей. Специально злят что-ли? При чем все слои без исключения.
А в чём проблема-то? Тут какие-то дурачки кипишь подняли. Резиденты будут платить 13% - по сравнению с РФ ничего для них не изменится. Нерезиденты будут платить вместо 0% теперь 30%. Ну а не слишком ли жирно было - получать деньги и платить налог только в стране проживания? Если со страной проживания есть соглашение о избежании двойного налогообложения, то два раза с них налог не будут брать. Ну и как бы, а не насрать ли мне как резиденту РФ на этих самых нерезидентов?
Да у них и нормотворчество вообще какое-то "особенное". Но не покладая рук)
http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv283
Как перестать одновременно ржать в голос и плакать от безысходности?
Элементарно ) нужно поехать в штаты и там пожить.
Вот ведь как сильно хотят чтобы с концами уехали и нашли работу за бугром. Зачем до 30% повышать-то? Жадность.
Все-таки спокойно между спокойно работать на удаленочке на российскую компанию и искать работу именно за бугром (совсем другие требования по легализации, языку, навыкам итд так как не все "универсальные айтишники") - это 2 ну очень разных расклада.
Речь о РОССИЙСКИХ компаниях, работающих зарубежом... не о всех подряд. Только вот интересно, если к примеру человек работет в дочке "Газпрома" или Русала зарубежом, разве он не платит налог в той юриздикции, где находится эта компания? Т.е. налогооблажение же будет по НК той страны, где прописана эта компания... Тогда суть этой инициативы непонятна. Есть соглашение об избежании двойного налогооблажения, т.е. человек платить налоги зарубежом и не платит в РФ и наоборот... или решили больше денег сдирать и плевать на двойное налогооблажение?
Дочка ГП или Русала будет местной с точки зрения ЮЛ, аналогично как и тут иностранные компании открывают российские ЮЛ. Речь именно о работниках российских компаний НАХОДЯЩИХСЯ В РФ, сваливших из РФ на удаленку в долгую.
Не понимаю, то есть сейчас нерезиденты плятят 30%, а будут 13% или как вообще сходится математика?))
платили 0, а теперь 30
если вы не налоговый резидент РФ, но работаете в российской компании, то вы можете добавить в трудовой договор, что ваше место нахождения рабочего места в иностранном государстве. В таком случае в РФ НДФЛ платить не нужно
Минфину отсосать уже предлогали?
Да, насрать на договора о запрете двойного налогообложения, насрать на специально сделанное чтобы такого не случилось налоговое резидентство.
Получается, раз уехали, то и работайте в иностранных компаниях?
А в чём проблема-то? Какие-то дурачки кипишь и панику подняли. Резиденты будут платить 13% - по сравнению с РФ ничего для них не изменится. Нерезиденты будут платить вместо 0% теперь 30%. Ну а не слишком ли жирно было - получать деньги и платить налог только в стране проживания? Если со страной проживания есть соглашение о избежании двойного налогообложения, то два раза с них налог не будут брать. Ну и как бы, а не насрать ли мне как резиденту РФ на этих самых нерезидентов?
от создателей "да насрать мне на Икею, Старбакс и тп..."
не понял негатива. Ребята вывозят деньги из страны вообще-то. Обложить эту операцию налогом вполне разумная идея. Пусть попробуют заработать свои зарплаты на армянах или где-то они там сейчас
работодатель итак платит порядка 40%, этого мало?
Не хотите минфину ничего сказать на счет вывоза денег из страны? Или "это другое"?)
ребята вывозят свои деньги из страны вообще-то..
надо взломать vc.ru, чтобы +200 поставить вашему комментарию )) интересно как либерахи отреагируют? будут следовать толпе и переобуются?
Сайт минфина походу лег от такой радостной новости.
Ну будут платить от лица кипрской дочки, так даже удобнее.
Пора бы уже не выпускать. Или внутреннею визу как в СССР брать после собеседования с компетентными органами
А что, Госуслуги теперь работают без VPN!?
они всегда так работали
Минцифры хотели бы чтобы вообще все сотрудники платили налоги России
А в Португалии нулевой налог на мировые доходы.
Я чего то не понимаю? Вроде сейчас нерезидентов итак должны 30 процентов платить?
Переиграли и уничтожили (нет) 🤣
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Как раз регистрируем кипрское юр лицо 🌝
По месту жительства человек тратит то, что заработал по месту осуществления деятельности предприятия.
Роадмап руководства страны, как я понимаю - стараться оставлять добавленную стоимость внутри страны, кто в этом видит ошибку - поднимите руку. Сначала это ограничения на экспорт сырых материалов (чтобы первичная(первичной переработки) добавленная стоимость создавалась внутри РФ), теперь на экспорт денег для оплаты человекочасов (ведь человек на эти деньги, вероятно, не оплатит добавленную стоимость, произведённую в РФ).
Когда уже украинцев обложат налогами за причастность к русскому миру? Затраты на них огого!!!