Финансы
Пышный татарин

Минфин предложил обязать сотрудников российских компаний, работающих за границей, платить налоги в России Статьи редакции

Сейчас, если сотрудник работает за границей и у него нет российского налогового резидентства, он может не платить налоги в России.

  • Минфин подготовил новый налоговый законопроект, который предлагает изменения, направленные на «повышение эффективности налоговой системы».
  • Одно из главных предлагаемых изменений в нём — что вознаграждения, которые российская компания выплачивает своему сотруднику, работающему за рубежом, будут относиться «к доходам от российских источников».
  • Сейчас, если сотрудник находится за рубежом и у него нет статуса налогового резидента в России, в трудовом договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве» — тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно.
  • Налоговое резидентство теряют россияне, которые находятся за пределами страны больше 183 дней в году. После этого им нужно платить в России налоги с доходов от российских источников не по ставке 13% (15%, если доход больше 5 млн рублей в год), а по ставке в 30%.
  • Если предложение Минфина станет нормой, в России с таких доходов будут удерживать 30% НДФЛ для нерезидентов вместо 0%, подтвердили The Bell в консалтинговой компании Б1 (бывший российский EY).

#новость #минфин #налоги

5906 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
161 комментарий
Написать комментарий...
 Приёмная Палпатина

Тут даже комментировать не надо
Хорошее напоминание уехавшим почему они сделали это и насколько правильным было их решение

Ответить
Развернуть ветку
Случайный пёс_анон

Двойное налогообложение на сотрудников будет, в стране их резиденции налоги никто не отменяет. Все в итоге выльется в то, что российские компании не смогут нанимать зарубежных резидентов.

Ответить
Развернуть ветку
Саша Прохоренко

Или например перестанут быть российскими компаниями

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Лукьянчиков

Я только новость прочитал и сразу подумал "а разве это не аннулирует соглашения об избежании двойного налогообложения"

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Никита Кашонков

а кого это волнует

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Нелинейная структура данных

А я вот прочитал, что например в Германии резиденты налог с иностранных доходов не платят

Размер прибыли фрилансера для целей налогообложения в Германии всегда считается по немецким правилам. Иностранный доход фрилансера не облагается налогом, но влияет на налоговую ставку.
Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Кощей Бессмертный

Я не понимаю фундаментальный смысл этого проекта.

Я могу понять, что наши налоги идут на оборону, образование, инфраструктуру и пр.

Но если человек уехал??

Причём, почему 30, в не 13??

Ведь человек не пользуется медициной, пособием по нетрудоспособности и так далее.

Бессмертный закон, чтобы наказать людей.

Вообще, очень опасный подход.

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

А чо непонятно то? Вы должны платить за право не пользоваться российской бесплатной медициной и не ездить по российским дорогам. И за право пользоваться и ездить тоже. Короче, вы должны платить. Плоти.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Adren Incse

Потому что остальной процент учтен в НДС и тд, по факту ты платишь 50% с ЗП налогами, а может и больше

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Ddd

всё как обычно
у нас такие инициативы приводят к ровно противоположному эффекту - уменьшению налогооблагаемой базы

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Sergey Vasiliev

Ахахахахахах

Ответить
Развернуть ветку
Skyray

Плоти

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Skyray

Вот такое фото висит в каждом кабинете Минцифры

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

А МинОбороны пусть обяжет их приезжать служить в армии, ага.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Спецагенты уже выехали.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Nikolay Yarina

А что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Признаюсь, я уже даже немножко скучать стал от отсутствия этого камента.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
jonewayne

Раньше всех яростно минусил за этот коммент, а сейчас аж прослезился.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Илья Попов

Деньги иссякли! Помогите бедному!

Ответить
Развернуть ветку
Автономный парфюмер

Надо разбираться

Ответить
Развернуть ветку
Dennis Prochko

ну а какой смысл в этом законе ведь уже все уехавшие вернулись и даже с симкартами

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Фимин

Видимо, чтобы тот кто уехал и не вернулся не мешкал с выбором гражданства.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Так держать, Минфин! Вы там с Минцифры из одного пакета папиросы набиваете?
А чего бы вообще всем на белом свете не платить налоги в РФ? И дальше как в Героях меча и магии: «астрологи объявили неделю земли, все, кто ходит по земле, платят налоги в РФ».

Ответить
Развернуть ветку
Александр Соколов
А чего бы вообще всем на белом свете не платить налоги в РФ?

шаг 1 - родился в РФ - страдай (зачеркнуть) плоти нолог везде и всегда

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Продавцова

Так чтобы не было бубнежа, расскажу как человек который так и работает:
У каждой компании за границей и так есть дочки, которые по итогу и забирают сотрудников спустя 183 дня, дабы не попасть под двойной тариф налогов.
Что поменяется ? Да вроде как ничего, сотрудник просто после 183 дня низких налогов перейдёт на компанию-дочку в своей текущей стране и компания покроет разницу.

Ответить
Развернуть ветку
Владислав

Если сопостовить налоговый кодекс, с темой поста и с вашим сообщением, ваше сообщение - не очень понятно.

Куда забирают?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Александр Соколов

так речь про других - я работаю в РФ и свалил с семьей в Турцию (например) жить... По новым законам я буду и тут, и там платить

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Хозяин

Да надо уже как США облагать налогом просто по факту гражданства, а не резидентства.

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

И плату за выход из гражданства не забыть.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Павел Скор

Пффф. Уведомил что отказываешься от гражданства и всё, ариведерчи. Ещё кому то что-то платить. Это моё право, выходить или нет, и решает не государство.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Слегка Придурковатый

Поддержка бизнеса в условиях СВО от Минфина.

А ведь с Минфином сложно не согласиться - ведь 30% лучше на целых 30%, чем 0%.

Ответить
Развернуть ветку
Царь Преисподни

Все верно, бизнес вы построили в России….бежать как крысы прибрав все с собой за бугор не выйдет) Что касается двойного налога для сотрудников, отказывайся от российского гражданства и живи себе на здоровье)

Ответить
Развернуть ветку
Forgotten Games

Ваш патриотизм несомненно доставляет, но как бы из новости следует, что ничего работник не "прихватил" и получает деньги от работодателя в России.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Gnezdilov

"прибрав все с собой за бугор" - это как? Расскажи

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Олег Ващуков
Ответить
Развернуть ветку
Martin Prestone

шах и мат

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Играть в шахматы - требуется ум, иначе никак.

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Николай Лещёв

1. Во-первых иди нахер; 2. Во-вторых что ты мне сделаешь, я в другой стране 3. за мат извени 4. Сначала узнай о смене резидентства (фиг ты это сделаешь, если я сам не заявлюсь)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Соколов

так сложно отследить, что вы полгода назад улетели и не прилетели? это автоматически произойдет...

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Arsenii Kirsanov

По п4: так нерезиденты сами об этом заявляют, чтоб иметь 0% налогов вместо 13/15%. Даже если теоретически предположить, что не спалят, то стандартные 13/15% платить придется как ни крути. А ставка в 30% будет заградительной от кроилова.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Forgotten Games

.

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Баранова

Скоро будет: налог за владение российским паспортом. Налог на национальность "русский".

Ответить
Развернуть ветку
Илона Маска

Это в Америке такое может быть, не в России. Баранова.

Ответить
Развернуть ветку
Artem 69

Повышение эффективности, как я обожаю эвфемизмы

Ответить
Развернуть ветку
Valery Kondratenko

Обычно, если сотрудник становится нерезидентом, то его просят перейти на какую-либо форму юр. лица и работать на договорной основе, чтобы как раз не было проблем с уплатой налогов.

Ответить
Развернуть ветку
Forgotten Games

Не знаю как присутствующих, а меня крайне изумляет Минфин. Своими многовекторными решениями из серии "и вашим и нашим" в конве экономического переустройства России. И при этом ни одного положительного для обычных людей. Специально злят что-ли? При чем все слои без исключения.

Ответить
Развернуть ветку
Нелинейная структура данных

А в чём проблема-то? Тут какие-то дурачки кипишь подняли. Резиденты будут платить 13% - по сравнению с РФ ничего для них не изменится. Нерезиденты будут платить вместо 0% теперь 30%. Ну а не слишком ли жирно было - получать деньги и платить налог только в стране проживания? Если со страной проживания есть соглашение о избежании двойного налогообложения, то два раза с них налог не будут брать. Ну и как бы, а не насрать ли мне как резиденту РФ на этих самых нерезидентов?

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Худой ихтиандр

Да у них и нормотворчество вообще какое-то "особенное". Но не покладая рук)
http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv283

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Andrei Apanasik
Ответить
Развернуть ветку
Elena Krinitsyna

Как перестать одновременно ржать в голос и плакать от безысходности?

Ответить
Развернуть ветку
Илона Маска

Элементарно ) нужно поехать в штаты и там пожить.

Ответить
Развернуть ветку
noname crypt

Вот ведь как сильно хотят чтобы с концами уехали и нашли работу за бугром. Зачем до 30% повышать-то? Жадность.

Ответить
Развернуть ветку
Arsenii Kirsanov

Все-таки спокойно между спокойно работать на удаленочке на российскую компанию и искать работу именно за бугром (совсем другие требования по легализации, языку, навыкам итд так как не все "универсальные айтишники") - это 2 ну очень разных расклада.

Ответить
Развернуть ветку
Ekaterina Sidorova

Речь о РОССИЙСКИХ компаниях, работающих зарубежом... не о всех подряд. Только вот интересно, если к примеру человек работет в дочке "Газпрома" или Русала зарубежом, разве он не платит налог в той юриздикции, где находится эта компания? Т.е. налогооблажение же будет по НК той страны, где прописана эта компания... Тогда суть этой инициативы непонятна. Есть соглашение об избежании двойного налогооблажения, т.е. человек платить налоги зарубежом и не платит в РФ и наоборот... или решили больше денег сдирать и плевать на двойное налогооблажение?

Ответить
Развернуть ветку
Arsenii Kirsanov

Дочка ГП или Русала будет местной с точки зрения ЮЛ, аналогично как и тут иностранные компании открывают российские ЮЛ. Речь именно о работниках российских компаний НАХОДЯЩИХСЯ В РФ, сваливших из РФ на удаленку в долгую.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Александр Богатырев

Не понимаю, то есть сейчас нерезиденты плятят 30%, а будут 13% или как вообще сходится математика?))

Ответить
Развернуть ветку
Александр Соколов

платили 0, а теперь 30

Ответить
Развернуть ветку
Zigota

если вы не налоговый резидент РФ, но работаете в российской компании, то вы можете добавить в трудовой договор, что ваше место нахождения рабочего места в иностранном государстве. В таком случае в РФ НДФЛ платить не нужно

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
ProtoMan123ww

Минфину отсосать уже предлогали?

Ответить
Развернуть ветку
Павел Скор

Да, насрать на договора о запрете двойного налогообложения, насрать на специально сделанное чтобы такого не случилось налоговое резидентство.

Ответить
Развернуть ветку
ECN.Broker

Получается, раз уехали, то и работайте в иностранных компаниях?

Ответить
Развернуть ветку
Нелинейная структура данных

А в чём проблема-то? Какие-то дурачки кипишь и панику подняли. Резиденты будут платить 13% - по сравнению с РФ ничего для них не изменится. Нерезиденты будут платить вместо 0% теперь 30%. Ну а не слишком ли жирно было - получать деньги и платить налог только в стране проживания? Если со страной проживания есть соглашение о избежании двойного налогообложения, то два раза с них налог не будут брать. Ну и как бы, а не насрать ли мне как резиденту РФ на этих самых нерезидентов?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Соколов

от создателей "да насрать мне на Икею, Старбакс и тп..."

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Максим Кольцов

не понял негатива. Ребята вывозят деньги из страны вообще-то. Обложить эту операцию налогом вполне разумная идея. Пусть попробуют заработать свои зарплаты на армянах или где-то они там сейчас

Ответить
Развернуть ветку
Александр Соколов

работодатель итак платит порядка 40%, этого мало?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Zloy Marketolog
Западные страны заморозили около $300 млрд российских золотовалютных резервов

Не хотите минфину ничего сказать на счет вывоза денег из страны? Или "это другое"?)

Ответить
Развернуть ветку
Svetlana MT

ребята вывозят свои деньги из страны вообще-то..

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Илона Маска

надо взломать vc.ru, чтобы +200 поставить вашему комментарию )) интересно как либерахи отреагируют? будут следовать толпе и переобуются?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Pavel Petel

Сайт минфина походу лег от такой радостной новости.

Ответить
Развернуть ветку
Бомж

Ну будут платить от лица кипрской дочки, так даже удобнее.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Gnezdilov

Пора бы уже не выпускать. Или внутреннею визу как в СССР брать после собеседования с компетентными органами

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Yukin

А что, Госуслуги теперь работают без VPN!?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий

они всегда так работали

Ответить
Развернуть ветку
John Yossarian
Ответить
Развернуть ветку
Юрий Карташов

Минцифры хотели бы чтобы вообще все сотрудники платили налоги России

Ответить
Развернуть ветку
Илона Маска

А в Португалии нулевой налог на мировые доходы.

Ответить
Развернуть ветку
Александра Разакова

Я чего то не понимаю? Вроде сейчас нерезидентов итак должны 30 процентов платить?

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Переиграли и уничтожили (нет) 🤣
.
.
.
Как раз регистрируем кипрское юр лицо 🌝

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Вахрамов

По месту жительства человек тратит то, что заработал по месту осуществления деятельности предприятия.
Роадмап руководства страны, как я понимаю - стараться оставлять добавленную стоимость внутри страны, кто в этом видит ошибку - поднимите руку. Сначала это ограничения на экспорт сырых материалов (чтобы первичная(первичной переработки) добавленная стоимость создавалась внутри РФ), теперь на экспорт денег для оплаты человекочасов (ведь человек на эти деньги, вероятно, не оплатит добавленную стоимость, произведённую в РФ).

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

Когда уже украинцев обложат налогами за причастность к русскому миру? Затраты на них огого!!!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 161 комментарий
null