Финансы
Пышный татарин

«Тинькофф» с 15 августа введёт комиссию за входящие SWIFT-переводы для юрлиц и ИП Статьи редакции

С июня 2022-го она действовала только для физлиц.

  • С 15 августа «Тинькофф» введёт комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах: 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е., сообщили пользователю vc.ru в поддержке банка.
  • В пресс-службе банка подтвердили vc.ru, что вводят комиссию.

К сожалению, операционные возможности западной платежной инфраструктуры по SWIFT-переводам ухудшаются. Наших усилий оказалось недостаточно, чтобы западные партнёры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки, поэтому мы вынуждены вводить новые меры для сокращения SWIFT-переводов через «Тинькофф». Мы заранее начали предупреждать наших клиентов о сроках введения ограничений, чтобы у них была возможность провести платежи.

«Тинькофф»
  • Получать платежи можно бесплатно из Армении и Китая. Также без ограничений можно переводить евро и доллары в Армению, и только доллары — в 74 банка Китая. Также клиентам-юрлицам по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях.
  • С 23 июня «Тинькофф» ввёл плату за обслуживание счетов в валюте. С той же даты открыть накопительный счёт можно только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закрыли, деньги перевели на обычные счета клиентов.
  • 16 июня «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч и ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. 6 июля банк приостановил исходящие SWIFT-переводы для физлиц до 1 октября.

#новость #тинькофф

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45 комментариев
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 Павел Лебедев

Западная инфраструктура SWIFT ухудшается. Тинькофф это очень смешно)) Во всем виноват Запад, это мы уже поняли

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Семён

Чел, разберись, как swift работает…

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Tannim

Все знают как работает SWIFT, именно по этому и написал человек такой комментарий.

Все знают причины по которым переводы из России проверяют сто миллиардов лет, и это отнюдь не проблемы свифта.

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Семён

Расчетный агент обрабатывает свифты. Он является участником инфраструктуры. Почему это «не проблемы свифта»?
Или я вас неправильно понял?

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Tannim

Принимать деньги от резидента РФ(или как це называется?) сейчас тоже самое, что принимать деньги от участника ИГИЛ,вот и идут долго проверки.

Я когда киви пользовался, даже у меня некоторые платежи по 72 часа проверялись, и я уверен тут есть люди которые сталкивались с подобными мемами ВНУТРИ России.

А вы хотите, чтобы западные банки быстро проводили платежи граждан страны, которая является чем-то между пародией на Третий Рейх и ИГИЛ.

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Alexander Klimanskiy

Чел имел ввиду, что белые господа имеют право унижать негров и это нормально.

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Андрей Воробьев

Холопы схавают 🤦‍♂️

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Пищевой Валера

Тинькофф:

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Genio Genio

Просто введите статью за валюту

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Растительный парфюмер
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Евгений Широков

Закон гибкий как проститутка. Всегда можно не довести платеж до клиента, если что не получилось, обвинив его в подозрительных махинациях. А там если не докажешь что не виноват, можно с помощью грамотного юриста и по 88 статье клиента банка отправить за решетку.

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Soulis

Охотник наслаждается процессом охоты же

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Ildarkin

В этом не будет необходимости, нас по всей видимости снаружи закроют от валютных операций кроме юаня и тугриков, вопрос времени.

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Влад Светлый

Что за нерасторопность? Почему не с 26 июля?

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Пищевой Валера

Подсчитывают будущую прибыль:

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Tannim

Всего 3% но не менее 200 долларов — копейки для типичного российского предпринимателя. И честно говоря, не вижу смысл заводить бизнес который принимает платежи из-за рубежа, если не можешь заплатить такой налог на войну.

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Tannim

Это сарказм, пацаны, сарказм.

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Jackzavr

Жаль, ухожу от них, ибо 200 баксов довольно много за перевод! Райфайзен норм в этом плане, кто знает?

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Vitaliy O

Пока пользуемся. Долго по времени, но доп.комиссий не появилось за последние месяцы.

PS: Против войны в любых ее проявлениях...

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Jackzavr

SWIFT платежи нормально получаете? Никаких случаев отмены или неполучения не было?

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Andy Lenty

Это повторная новость для тех кто вчера ещё не понял?

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Азамат Салахов

Остается не так много банков, куда можно пойти с ВЭД. Недавно Бланк прикрыли.
Кто помимо Тинькофф в итоге остается?

— Модуль банк

— Локо-банк

— UniCredit

— Райффайзен

— Газпромбанк

— Росбанк

— MTS банк

Кто работал с ними, какие отзывы?

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ileo one

Ренессанс Страхование

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Василий Буров

Похоже что те кто остались это временно и скоро все введут что-то похожее. Всё идёт к тому что ВЭД = компания за рубежом

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Азамат Салахов

Здесь немного информации по работе с этими банками.

В какой банк перейти с валютным счетом, чтоб не…
В связи с резким обострением геополитической ситуации и санкциями в отношении Сбера, ВТБ…
tarify-rko.ru
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виктор сикрит

Опять Тинькофф и опять печальные новости. Кто куда уже ушел?

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Bad Gateway

Я уже в Альфу перевел сбережения и открываю сейчас расчетный счёт

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Кирилл Болгарин

Это такая же параша

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Дмитрий Ковтун

https://vc.ru/finance/470035-sostoyanie-i-komissii-swift-v-rossii-na-tekushchiy-den-dlya-priema-platezhey-ip-i-ooo здесь инфу по вариантам собрал

Состояние и комиссии SWIFT в России на текущий…
После ввода Тинькофф комиссии на прием платежей по SWIFT для ИП и ООО, решил собрать варианты…
vc.ru
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Lukas Dexter

Я уже запутался в комиссиях Тинькофф. Может ввести на все сразу комиссию 😁

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Евгений Широков

Проблемы у Тинькоффа, а отвечает за эти проблемы клиент своими деньгами.
Шикарно. Прямо как в счастливые детские годы в школе. Натворил делов там, а отвечают родители)

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Михаил Зеленин

Тинькоф прямо намекает -клиент не пользуйся моими услугами для работы с недружественной валютой

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EE

Проблемы в том, что некая организация JP Morgan не хочет иметь с русскими банками ничего общего, не хочет быть посредником в транзакциях. Те у кого корр счета в JP Morgan - вводят комиссии и всячески загораживаются, чтоб не разосраться с JP Morgan. Те у кого СИТИ или Меллон - пока держатся, но возможно и их очередь придёт. Это как раз Райфы и Уралсибы.

Причем тут Тиньков - при том, что вероятно там адский рост кол-ва свифтов из-за попадания конкурентов под санкции. И при том что JP хочет меньше общаться с русскими кредитными организациями - выходит наоборот, пошла адская неожиданная волна свифтов.

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Вадим Д.

Опять отстаёт Тинькофф, непорядок, он же один такой. Был. Теперь их — уйма (-:

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Влад Эфиров

Спасибо Потанину

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Случайный пёс_анон

Хм, странно, неужели остались комиссии, которые Тинек ещё не ввел.
Пора уже вводить мета комиссию на тех кто не платит комиссий. 3% с остатка средств на счёте или минимум 200 уе.

Хотя стоп, о чем это я: https://vc.ru/u/1203447-mihail-vardanashvili/448709-tinkoff-spisyvaet-komissiyu-za-obsluzhivanie-valyutnyh-schetov-s-kotoryh-uzhe-byla-oformlena-zayavka-na-perevod-swift

"Тинькофф" списывает комиссию за обслуживание…
20.06, уже после ввода ограничений на минимальную сумму перевода SWIFT в 20 000$ и возврата, как и…
vc.ru
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ProtoMan

Райф экспорт. Проблем нет.

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Гриша Колесников

а можно, пожалуйста, комиссию ещё за отправку сообщения в чат? как можно за полгода так испортиться...
на этом фоне Альфа и Райф выходят на первый план

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Кирилл Болгарин

В альфе чат давно пробовали?

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Дарья Ерохина

Тинькофф, а что там по поводу самозанятых, которые получают доллары?
С них тоже будете брать 3%? Это же не ИП

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Soulis

Эээ, они уже это делают и минимальная комиссия 200 баксов

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Тинькофф

За входящие SWIFT-переводы комиссия списывается в валюте счета, на который будет отправлен перевод:
- в долларах, фунтах и евро — 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода
- в рублях — 3%, минимум 15 000 рублей и не более суммы перевода. Валюту конвертируем в рубли по курсу Тинькофф.

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Alexander Klimanskiy

Я отправил свифтом деньги из тинька 14 июня. На сегодняшний день бабло застряло в JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
Тинёк сказал, что у него лапки и просто надо подождать.

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Sergey

Сегодня утром говорил со своим персональным менеджером и конструктивно объяснил ей, чтобы она шла на хер вместе с Тиньков и почему я в ближайшее время уйду в другой банк.

Мы всегда решаем проблемы клиента и мы всегда на стороне клиента - повторила мне раз 50… задолбала!!!

Я вспомнил ей все что было за два месяца, не нашла ничего ответить кроме фраз выше…

В итоге, сегодня вот новость вижу, теперь и ИП и ООО будут обворовывать, блядины!!!!

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NoName

Ну все, нужно точно валить

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