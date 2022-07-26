К сожалению, операционные возможности западной платежной инфраструктуры по SWIFT-переводам ухудшаются. Наших усилий оказалось недостаточно, чтобы западные партнёры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки, поэтому мы вынуждены вводить новые меры для сокращения SWIFT-переводов через «Тинькофф». Мы заранее начали предупреждать наших клиентов о сроках введения ограничений, чтобы у них была возможность провести платежи.