«Тинькофф» с 15 августа введёт комиссию за входящие SWIFT-переводы для юрлиц и ИП Статьи редакции
С июня 2022-го она действовала только для физлиц.
- С 15 августа «Тинькофф» введёт комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах: 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е., сообщили пользователю vc.ru в поддержке банка.
- В пресс-службе банка подтвердили vc.ru, что вводят комиссию.
- Получать платежи можно бесплатно из Армении и Китая. Также без ограничений можно переводить евро и доллары в Армению, и только доллары — в 74 банка Китая. Также клиентам-юрлицам по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях.
- С 23 июня «Тинькофф» ввёл плату за обслуживание счетов в валюте. С той же даты открыть накопительный счёт можно только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закрыли, деньги перевели на обычные счета клиентов.
- 16 июня «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч и ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. 6 июля банк приостановил исходящие SWIFT-переводы для физлиц до 1 октября.
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Западная инфраструктура SWIFT ухудшается. Тинькофф это очень смешно)) Во всем виноват Запад, это мы уже поняли
Чел, разберись, как swift работает…
Все знают как работает SWIFT, именно по этому и написал человек такой комментарий.
Все знают причины по которым переводы из России проверяют сто миллиардов лет, и это отнюдь не проблемы свифта.
Расчетный агент обрабатывает свифты. Он является участником инфраструктуры. Почему это «не проблемы свифта»?
Или я вас неправильно понял?
Принимать деньги от резидента РФ(или как це называется?) сейчас тоже самое, что принимать деньги от участника ИГИЛ,вот и идут долго проверки.
Я когда киви пользовался, даже у меня некоторые платежи по 72 часа проверялись, и я уверен тут есть люди которые сталкивались с подобными мемами ВНУТРИ России.
А вы хотите, чтобы западные банки быстро проводили платежи граждан страны, которая является чем-то между пародией на Третий Рейх и ИГИЛ.
Чел имел ввиду, что белые господа имеют право унижать негров и это нормально.
Холопы схавают 🤦♂️
Тинькофф:
Просто введите статью за валюту
Закон гибкий как проститутка. Всегда можно не довести платеж до клиента, если что не получилось, обвинив его в подозрительных махинациях. А там если не докажешь что не виноват, можно с помощью грамотного юриста и по 88 статье клиента банка отправить за решетку.
Охотник наслаждается процессом охоты же
В этом не будет необходимости, нас по всей видимости снаружи закроют от валютных операций кроме юаня и тугриков, вопрос времени.
Что за нерасторопность? Почему не с 26 июля?
Подсчитывают будущую прибыль:
Всего 3% но не менее 200 долларов — копейки для типичного российского предпринимателя. И честно говоря, не вижу смысл заводить бизнес который принимает платежи из-за рубежа, если не можешь заплатить такой налог на войну.
Это сарказм, пацаны, сарказм.
Жаль, ухожу от них, ибо 200 баксов довольно много за перевод! Райфайзен норм в этом плане, кто знает?
Пока пользуемся. Долго по времени, но доп.комиссий не появилось за последние месяцы.
PS: Против войны в любых ее проявлениях...
SWIFT платежи нормально получаете? Никаких случаев отмены или неполучения не было?
Это повторная новость для тех кто вчера ещё не понял?
Остается не так много банков, куда можно пойти с ВЭД. Недавно Бланк прикрыли.
Кто помимо Тинькофф в итоге остается?
— Модуль банк
— Локо-банк
— UniCredit
— Райффайзен
— Газпромбанк
— Росбанк
— MTS банк
Кто работал с ними, какие отзывы?
Ренессанс Страхование
Похоже что те кто остались это временно и скоро все введут что-то похожее. Всё идёт к тому что ВЭД = компания за рубежом
Здесь немного информации по работе с этими банками.
Опять Тинькофф и опять печальные новости. Кто куда уже ушел?
Я уже в Альфу перевел сбережения и открываю сейчас расчетный счёт
Это такая же параша
https://vc.ru/finance/470035-sostoyanie-i-komissii-swift-v-rossii-na-tekushchiy-den-dlya-priema-platezhey-ip-i-ooo здесь инфу по вариантам собрал
Я уже запутался в комиссиях Тинькофф. Может ввести на все сразу комиссию 😁
Проблемы у Тинькоффа, а отвечает за эти проблемы клиент своими деньгами.
Шикарно. Прямо как в счастливые детские годы в школе. Натворил делов там, а отвечают родители)
Тинькоф прямо намекает -клиент не пользуйся моими услугами для работы с недружественной валютой
Проблемы в том, что некая организация JP Morgan не хочет иметь с русскими банками ничего общего, не хочет быть посредником в транзакциях. Те у кого корр счета в JP Morgan - вводят комиссии и всячески загораживаются, чтоб не разосраться с JP Morgan. Те у кого СИТИ или Меллон - пока держатся, но возможно и их очередь придёт. Это как раз Райфы и Уралсибы.
Причем тут Тиньков - при том, что вероятно там адский рост кол-ва свифтов из-за попадания конкурентов под санкции. И при том что JP хочет меньше общаться с русскими кредитными организациями - выходит наоборот, пошла адская неожиданная волна свифтов.
Опять отстаёт Тинькофф, непорядок, он же один такой. Был. Теперь их — уйма (-:
Спасибо Потанину
Хм, странно, неужели остались комиссии, которые Тинек ещё не ввел.
Пора уже вводить мета комиссию на тех кто не платит комиссий. 3% с остатка средств на счёте или минимум 200 уе.
Хотя стоп, о чем это я: https://vc.ru/u/1203447-mihail-vardanashvili/448709-tinkoff-spisyvaet-komissiyu-za-obsluzhivanie-valyutnyh-schetov-s-kotoryh-uzhe-byla-oformlena-zayavka-na-perevod-swift
Райф экспорт. Проблем нет.
а можно, пожалуйста, комиссию ещё за отправку сообщения в чат? как можно за полгода так испортиться...
на этом фоне Альфа и Райф выходят на первый план
В альфе чат давно пробовали?
Тинькофф, а что там по поводу самозанятых, которые получают доллары?
С них тоже будете брать 3%? Это же не ИП
Эээ, они уже это делают и минимальная комиссия 200 баксов
За входящие SWIFT-переводы комиссия списывается в валюте счета, на который будет отправлен перевод:
- в долларах, фунтах и евро — 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода
- в рублях — 3%, минимум 15 000 рублей и не более суммы перевода. Валюту конвертируем в рубли по курсу Тинькофф.
Я отправил свифтом деньги из тинька 14 июня. На сегодняшний день бабло застряло в JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
Тинёк сказал, что у него лапки и просто надо подождать.
Сегодня утром говорил со своим персональным менеджером и конструктивно объяснил ей, чтобы она шла на хер вместе с Тиньков и почему я в ближайшее время уйду в другой банк.
Мы всегда решаем проблемы клиента и мы всегда на стороне клиента - повторила мне раз 50… задолбала!!!
Я вспомнил ей все что было за два месяца, не нашла ничего ответить кроме фраз выше…
В итоге, сегодня вот новость вижу, теперь и ИП и ООО будут обворовывать, блядины!!!!
Ну все, нужно точно валить