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Финансы
Смешанный меч

Новости и тексты на фоне 154 дня «спецоперации»: производитель приправ Kamis может уйти из России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 27 июля: доллар — 58,66 рубля, евро — 59,4 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,62 рубля, евро — 61,7 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,6 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,98 рубля, евро — по 67,83 рубля.

Стало лучше

ВТБ запускает с 27 июля денежные переводы по банковским реквизитам во Вьетнам в национальной валюте страны — донгах.

Россия и Иран подписали соглашение о поставках иранского оборудования для самолетов и проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российских самолетов.

Стало хуже

Владеющая брендом специй и приправ Kamis американская McCormick & Co. может покинуть российский рынок, рассказали источники «Ъ». У российской структуры уже недоступно 25% ассортимента, а часть сетей отмечают перебои с поставками остальной продукции.

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В июле турпоток на курорты Краснодарского края оказался на 10% выше год к году, по итогам августа рост может достигнуть 15–20%. Число проданных туров в регион этим летом на 43% превысило прошлогодний объем. Это привело к росту средней стоимости туров в регион, которая, по подсчётам Travelata.ru, выросла на 46% год к году, до 83,4 тысячи рублей.

Рынок электронных и аудиокниг замедляется: выручка его крупнейшего участника, «Литрес», в первом полугодии выросла на 15% против 27% за тот же период 2021 года. Основным фактором стали проблемы с платежами в App Store и Google Play весной. Bookmate также столкнулся с оттоком пользователей по этой причине.

«Опора России» 25 июля направила обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросила не принимать законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы.

Продажи новых смартфонов во втором квартале 2022 года оказались минимальными за последние пять лет, рассказали в «Билайне» и Tele2. Источник, близкий к одному из операторов, назвал квартальные продажи новых смартфонов «самыми низкими за десятилетие».

Microsoft оценила расходы из-за сворачивания работы в России в $126 млн. В эту сумму вошли в том числе выплаты выходных пособий работникам и обслуживание долгов.

Почему так

Оператор услуг Wi-Fi в общественном транспорте и поставщик цифровых сервисов для госсектора «МаксимаТелеком» провёл реструктуризацию владения: 50,97% акций перешли от кипрской «Джеромел трейд лимитед» российской «Инвестмир». Переход в российскую юрисдикцию призван снизить для компании риски участия в уставном капитале нерезидента.

Новости предыдущего дня, 26 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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17 комментариев
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Пустой парфюмер

Вчера было, что будет нескладко, а теперь будет вообще ещё и пресно?

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Виктор Исаков

Не так вкусно и точка…

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Бомж
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Слегка Придурковатый

https://www.youtube.com/watch?v=oE8y6gKSp38

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Пустой парфюмер

Вы прям на двух стульях сидите. То эйчаров на улицу вышвыривать первыми, Вы с большим "увОжением", а подумать, как дети и внуки помогают своими доходами своим родным - так это другое.

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Evgeny Kartashov

Т.е. Россия подписала соглашение на обслуживание авиапарка со страной, которая уже 40 лет находится под санкциями и летает на самолетах 70-80 годов, которые собраны из запчастей других самолетов? 🤔

Никого ничего тут не смущает? 🫣

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Влюбленный франт

Да, Иран известный производитель оригинальных запчестей для Boeing и Airbus.
В КНДР будем сервера покупать, в Конго сетевое оборудование, в Афганистане томографы…
p.s "Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся." ©

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Денис Вершинин

По секрету в иране есть свое производство Pepsi Cola, только американский PepsiCo не в курсе, что у него завод в Иране)))

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Постнатальный анализ

Серотонин объявил об окончательном уходе из России

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Pavel Pavel

Котаны конечно неплохой бренд, но приправы на развалах гостей с юга значительно лучше

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Вадим Д.

Переводы в донгах во Вьетнам — то, чего нам не хватало!
Приправы могут уйти, но у нас есть своя петрушка.
Туризм растёт и дорожает — как обычно в сезон.
Теперь и электронные книги читаем меньше.
И Опора России против единого оператора рекламы.
Смартфоны покупают меньше — пока и старые работают, нечего деньги тратить.
MS сворачивается с расходами.
Из офшора в РФ — меньше рисков для Максима Телеком.
И снова совпадение дня на фоне с праздниками: День сони, правда в Финляндии, но праздник очень понятный (-:
Всем отличного дня и хорошего настроения 🤘🏻

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Слегка Придурковатый

А где же прекрасная новость о 6G и потенциальном неплохом распиле 30 млрд рублей?

Вкратце: «Сколтех» и Минцифры решили, что 5G - дешёвка, на которую даже внимание тратить не стоит, поэтому, опережая весь мир, нужно запилить сразу аналоговнетный 6G.

Но, конечно, вероятность того, что "запилить" превратится в "распилить", стремится к единице. Но кого волнуют такие детали.

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Барышева Светлана

О,нет...

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Денис Вершинин

Как брэнд не велика потеря. А как минус один хороший работодатель факт. Увы российские компании платят заметно меньше сейлзам точно.

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Пустой парфюмер

Ну хоть не Эритрея поставлять будет.

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Михаил

Можно подобнее , каким образом поможет Иран ?

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добрая букашка

если деда не скинем - Россия новая Северная Корея

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