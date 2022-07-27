Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":470587,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":470587,"gtm":null} 858 просмотров

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 27 июля: доллар — 58,66 рубля, евро — 59,4 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,62 рубля, евро — 61,7 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,6 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,98 рубля, евро — по 67,83 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Стало лучше

ВТБ запускает с 27 июля денежные переводы по банковским реквизитам во Вьетнам в национальной валюте страны — донгах.

Россия и Иран подписали соглашение о поставках иранского оборудования для самолетов и проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российских самолетов.

Стало хуже

Владеющая брендом специй и приправ Kamis американская McCormick & Co. может покинуть российский рынок, рассказали источники «Ъ». У российской структуры уже недоступно 25% ассортимента, а часть сетей отмечают перебои с поставками остальной продукции.

В июле турпоток на курорты Краснодарского края оказался на 10% выше год к году, по итогам августа рост может достигнуть 15–20%. Число проданных туров в регион этим летом на 43% превысило прошлогодний объем. Это привело к росту средней стоимости туров в регион, которая, по подсчётам Travelata.ru, выросла на 46% год к году, до 83,4 тысячи рублей.

Рынок электронных и аудиокниг замедляется: выручка его крупнейшего участника, «Литрес», в первом полугодии выросла на 15% против 27% за тот же период 2021 года. Основным фактором стали проблемы с платежами в App Store и Google Play весной. Bookmate также столкнулся с оттоком пользователей по этой причине.

«Опора России» 25 июля направила обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросила не принимать законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы.

Продажи новых смартфонов во втором квартале 2022 года оказались минимальными за последние пять лет, рассказали в «Билайне» и Tele2. Источник, близкий к одному из операторов, назвал квартальные продажи новых смартфонов «самыми низкими за десятилетие».

Microsoft оценила расходы из-за сворачивания работы в России в $126 млн. В эту сумму вошли в том числе выплаты выходных пособий работникам и обслуживание долгов.

Почему так

Оператор услуг Wi-Fi в общественном транспорте и поставщик цифровых сервисов для госсектора «МаксимаТелеком» провёл реструктуризацию владения: 50,97% акций перешли от кипрской «Джеромел трейд лимитед» российской «Инвестмир». Переход в российскую юрисдикцию призван снизить для компании риски участия в уставном капитале нерезидента.

Новости предыдущего дня, 26 июля — здесь.