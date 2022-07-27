Финансы
Смешанный меч

Разработчик систем для защиты данных Acronis Сергея Белоусова и Ильи Зубарева привлёк $250 млн при оценке в $3,5 млрд Статьи редакции

В 2021-м инвесторы оценивали компанию в $2,5 млрд.

  • Компания привлекла средства от «институциональных инвесторов», пишет Bloomberg. По данным источника издания, среди них оказалась инвесткомпания BlackRock.
  • Сделку закрыли в начале 2022 года, а привлечённые инвестиции направили на расширение бизнеса, в том числе для найма сотрудников.
  • В 2019 году Acronis привлекла $147 млн от Goldman Sachs и других при оценке более $1 млрд, в 2021-м — $250 млн от CVC Capital Partners VII и других при оценке в $2,5 млрд.
  • Acronis основали в Сингапуре в 2003 году Сергей Белоусов и его бизнес-партнёр Илья Зубарев. Компания занимается созданием гибридных облачных хранилищ, ПО для синхронизации совместной работы и других продуктов. По собственным данным, решения Acronis используют более 5,5 млн частных пользователей и 500 тысяч предприятий.

#новость #acronis

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10 комментариев
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 Вадим Д.

Вот это замечательная новость! Решениями Acronis постоянно пользовался ещё в бытность свою админом, разные ситуации бывали, но их всегда выручал в экстренных случаях и помогал с рутиной.
Так что успехов вам, Acronis 🤘🏻

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Антон Большаков

Полность согласен. Тоже всегда юзаю их ПО на бэкапах.

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Вадим Д.

Бэкапы, работа с разделами – «пожарные» флешки с образами всегда заряжены, хоть и не админю уже давно.

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Рикардо Иванов

А что замечательного? Привлёк денег в 10 меньше чем мог бы... Обидно же, тем более что Акронис компания более чем древняя и в представлении не нуждается.

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Dmitry

Что ты несёшь? Почему он мог привлечь в 10 раз больше?

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Дмитрий Перепродажный

Чем привлек?

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Грустный дебаркадер

Походкой

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Dimitri Sloboda

Класс! 🤝

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Грустный дебаркадер

Столько усилий, и всё ради штрафа в 60 тыс ₽

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Alexandr Garuppa

То есть винда до сих пор в бэкапы не умеет?

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