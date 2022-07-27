Финансы
Смешанный меч

«БКС Банк» повысил комиссию за исходящие SWIFT-переводы в долларах и юанях Статьи редакции

По тарифам «Лайт» и «Комфорт» она составляет 3%, но не менее $80 и не более $250, для «Премиума» — 2%, минимум $50 и максимум $250.

  • «БКС Банк» повысил комиссию с 25 июля «в связи со сложившейся рыночной ситуацией в части операций с иностранной валютой», пишет РБК.
  • Комиссия по тарифам «Лайт» и «Комфорт» составит 3% — не менее $80 и не более $250. Для тарифа «Премиум» её повысили до 2% — минимум $50 и максимум $250.
  • Для пакетов услуг «Элит» и «Ультра» остались без изменений: комиссия составляет 0,5% от суммы перевода, минимум $30, максимум $200.
  • Также с 26 июля банк поднял комиссию за исходящие переводы в китайских юанях. Для тарифов «Лайт», «Комфорт» и «Премиум» она составляет 1% от перевода, для «Элит» и «Ультра» — 0,5%, но не менее 200 юаней. До этого комиссия была 35 юаней для клиентов с тарифом «Лайт» и «Премиум» и 15 юаней в тарифе «Комфорт» и «Элит».
  • 16 июня «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч и ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах, а 6 июля приостановил исходящие переводы до 1 октября. Комиссию в 3% с 20 июля также ввёл «Газпромбанк».

#новость #бкс

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45 комментариев
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 Валерий Альбертович Жмышенко

Вот вопрос, почему когда такие комиссии ввел Тинек - сразу сотни постов и желчи тут, а стоит ввести любому банку другому, БКС, Газпрому, ВТБ, Росбанк, экспоБанк, локо банк, Русский стандарт и десятки других - один жалкий пост. Почему так?

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Khamitov Ilshat

Правило толпы. Мало у кого есть собственное мнение, многие не пользуются, но видят посты в виси и начинают вестись на негативные комментарии. Тиньков отличный банк, если не тупить со 115 фз, быть готовым к проблемам со Свифтом (это всем грозит). А ещё быть готовым к возврату доходов из-за технической ошибки банка. То есть использовать банк по назначению, а не каких-то мутных схем, транзитных карт, обналу, и прочим муткам

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Валерий Альбертович Жмышенко

Согласен, я с 2007 года клиент, нет ни одной проблемы с банком, использую связку Тинек + Райф. Свифты в 2021 веке, вообще не понимаю зачем нужны? Отправлял ЮСДТ за 5 минут отправил 100к зелени, без проверок, ожидания и документов, но нет же, всем свифт подавай.)

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Dmitry

Как эти 100к легализовать будем в другой стране?

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Arthur N

Никак. Максимум — вывести в наличные доллары за 2-3% в обменниках.

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Dmitry

Я поэтому и спросил как. Человек пишет странные вещи

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Валерий Альбертович Жмышенко

Зачем? Платить можно сразу с биткоин карты.

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melkiyPadonok

Какие 100к ? Это бот на зарплате

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Khamitov Ilshat

У меня связка Тиньков альфа банк, кайфую)) С валютой не работаю и Слава богу))

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Arthur N
Свифты в 2021 веке, вообще не понимаю зачем нужны?

Получать/отправлять зарплату или за оказанные услуги?

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Традиционный нос

Поделитесь пожалуйста, как имея сейчас хотя бы те же $100К на счете в банке, купить без проблем на них USDT и получить обратно USD в другой стране? Либо просто иметь возможность свободно платить везде, где можно оплатить покупку картой.

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Валерий Альбертович Жмышенко

Разбить сумму на родственников по разным банкам, там куда я переводил - оплата картой бинанс работает.

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Валерий Альбертович Жмышенко

У большинства на это сайте, проблемы только потому что : не прочитал договор, не проверил новости, сделал что то не так, но обвиняет банк)

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Борис Макаров

потому что у БКС нет клиентов, вот и жалоб нет )

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Валерий Альбертович Жмышенко

700 тысяч клиентов у банка, это не мало.

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Борис Макаров

из них дай бог половина активна, слезы на фоне банков про которые тут шумят. Альфа, Тинь, иногда Сбер

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Валерий Альбертович Жмышенко

Помимо этих 3 банков, есть еще десятки других, но про них никто не пишет. Вы зайдите в телегу Тинька - там на ЛЮБОЙ пост, тысячи дизлайков. За что? Выглядит как будто кто то специально накрутил ботов.

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Борис Макаров

ну там возможно еще политический момент. Олег Юрьевич всё еще вызывает раздражение у некой части общественности, хоть к банку отношения и не имеет

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Dmitry Kon

Потому что тинькоф это начал и схватил хайпа от всех, плюс это стало после продажи банка за «банкирские» копейки.

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Валерий Альбертович Жмышенко

Да, он начал, но следом пошли другие и что то я не вижу десятки постов в приемной, обсуждений и поливаний говном банков, которые ввели очень похожие, а то и хуже комиссии. Райф тоже ввел - хоть один пост был? ГПБ ввел вчера - где визги?

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Mark Borisov

Привыкли

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Dmitry Kon

Да всем уже все равно, что там вводят банки, это плохо, и посты были и обсуждения, но конечно, не такие бурные как с тиньком. Они посмотрели, что первому не прилетело из сверху или из ЦБ, вот и начали повторять, это же банки, как и любой бизнес они хотят заработать.

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EE

потому что в Т много клиентов, все туда ломанулись из-под санкционных банков именно за свифтами + люди с активной жизненной позицией, которые любят в интернете писать по любому поводу. Ну и лидеры мнения тоже говна набрасывают - патриоты понятно почему, но и всяческие блогеры на обслуге у Альфы любят Т говном полить.

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Валерий Альбертович Жмышенко

Их много, но и в других банках их не меньше, но досталось только Тиньку.

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Традиционный нос

Когда что-то было 💩 и продолжает им быть, это никаких особых эмоций не вызывает. Когда ранее отличный сервис, который в т.ч. за счет этого и привлек огромное кол-во клиентов, превращается в 💩, люди справедливо высказывают недовольство.

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Валерий Альбертович Жмышенко

Сервис остался таким как был.

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Voin Mraka

чем какие-то отсрочки от армии с ипотеками, лучшей мерой поддержки для IT были бы нормальные банковские тарифы без 3% комиссии :[

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Yuriy Palchuk

Заработали - дайте заработать другим.

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Вадим Парамонов

Не дам, пусть прогуляются на пенис, пока я учился, рос, отказывал себе в каких-то удовольствиях, другие делали чуть меньше, чем нихера, с чего бы я должен с ними делиться и уж тем более с говносударством.

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Никита Кашонков

Щас еще и 30 процентов налога введут если вы, вдруг, хитрец решили лишится статуса налогового резидента и указать место работы заграницу. Вот такая вот поддержка

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Chapaka

Надо признать, что SWIFT хана в РФ.

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Херовый русский

Мы это признали еще весной.

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Алеоп

Пук

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Артем П.

Как в рекламе говорили: БКС это банк, а не банка..

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ilia

А в юанах-то с чего?

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KRUZ RUS

Похоже скоро и на рубли введут отрицательные ставки и конские комисси, деньги то у населения нужно отжимать

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Genio Genio

Чем больше делают всяких правил, законов, неудобств, тем ближе то яйцо.

«На море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце — игла».

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Rha

Похоже, 3% стало стандартом для всех

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Dmitrii Alekseevich

Видел новость,хорошо бы было-стало как Тинькофф присылал раньше

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Александр Суворов

с БКСа реально любой инвойс можно было уплатить🤔

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ECN.Broker

а юани за что!

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A.Ben

если можно заработать, почему не заработать?

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Genio Genio

Пытаются сделать так, что бы люди избавлялись от валют, но что делать людям когда разморозят иностранные активы?

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Dmitry Pasyutin

А юани-то за что? Тоже проделки "западных партнёров"?

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Evgeniy Vorushilov

Ак-Барс тоже самое сделал с 25 июля. Теперь фикс - 200€.

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