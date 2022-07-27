«Сбер» впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений о переводах на карту — на 10 рублей Статьи редакции
Теперь они будут стоить 40 и 70 рублей в месяц в зависимости от типа карты.
- «Сбер» изменит стоимость уведомлений об операциях по карте с 1 августа, пишет «Газета.ru». В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц. Исключение — кредитные и некоторые премиальные карты, уведомления у которых бесплатные.
- За 20 лет изменилась и сама услуга, отмечает газета — появились push-уведомления, уведомления по вкладам и счетам и возможность управлять услугой через «Сбербанк Онлайн».
- «Сбер» отключил бесплатную рассылку SMS и push-уведомлений о переводе на карту в 2020 году. Она стала стоить 30 рублей в месяц для базовых и социальных карт, 60 рублей для стандартных. В банке заявляли, что клиенты продолжат бесплатно получать технические SMS — без баланса счёта.
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Появились *бесплатные* для нас пуш уведомления, но мы все равно за них будем брать деньги
Скоро за каждый TCP пакет будут брать деньги
А это как у тинькофф "бесплатная" связь с их симкой – изначально достаточно было 10 к₽ в месяц тратить с их карт и норм, только звонки, но реально бесплатные. Потом для получения "бесплатной" связи стало необходимо покупать пакет интернета от 200 ₽. И нахрена такая бесплатность? (-:
Пуши все еще ходят в приложения санкционных организаций?
Ладно там на андроиде свой сервис поднять можно, но APNS-то не заменишь
Это давно бесплатным должно быть
Как это может быть бесплатно? Если на это нужно очень много ресурсов в виде машин и специалистов
я еще могу понять поднятие ценника на смс уведомления, а чем обусловлена стоимость пуш уведомлений?
Помимо очевидных аргументов вроде «жадности» могут быть технические мотивы. Ввод стоимости за их отправку сокращает очевидным образом их количество, что позволяет сэкономить на инфраструктуре очередей на отправку этих уведомлений и скорость отправки этих самых уведомлений меньше страдает. В масштабах сбера эти факторы более критичны, чем в других банках.
Они существуют
Жадностью!
Какие жадные... а больше всего раздражает как они любят везде указывать, что банк основан в 1841. Ага. Как все современные российские банки... после 1991.
Почему все,Альфа банк в 1990м,покойный Менатеп вообще в 89
повышение стоимости дополнительной услуги на 10 рублей в месяц — это жадность? вы ничего не перепутали?
Интересно, будут ли тонны говна под этой новостью? Если Тинькофф повысил бы плату на 1 рубль, я бы месяц читал статьи в приемной какой Тинькофф плохой, а введет Сбер - дай бог два поста увидим)
Потому что на Тинек были надежды, а Сбер по дефолту государственная штука, от которой ничего не ждут
Давно в Тиньке работаете?
Все просто привыкли, что Сбер- помойка и никто от них хорошего ничего не ждёт
Вроде сущие копейки, но! Учитывая жадность сбера даже на фоне прочих банков (которые тоже ни разу не страдают альтруизмом) – стоимость кредитов и минимальные ставки по вкладам, при этом не забываем про огромную клиентскую базу, могли бы и хоть уведомления сделать бесплатными или символические 5 ₽ поставить.
Хз, как там с кредитами, но накопительный счёт, внезапно, у них один из самых выгодных. 🤷
и так стоят символические 70р.
Э, нет. Оно составит 33%. Это звучит куда понятнее, чем 10 руб.
В дошираках и маккофе 3в1 не поменялась
иногда перевод в проценты вводит в заблуждение. например, в этой ситуации.
повышение стоимости услуги на 33% звучит как "много". но если разобраться, то 33% здесь равны 10р, что "мало". платить вы будете в итоге рубли. какая разница сколько это в процентах?
Столько негодований из-за 10рублей... Как бы не разориться...
(кидает десятирублёвой монеткой в монитор)
Подавись, Греф!
Там теперь 4 монетки надо бросить
Десятирублёвой купюрой
Греф уже не так свеж )
Капюте вижн, машин лёнинг и бигдата денег не приносят, только понты, а старые добрые смс-очки и комиссии решают.
Что то произошло что ли?
В сбере пуши приложения платные были? Wat?😅
Учитывая более 100 млн клиентов, то доп. 1 млрд. хоть и не много в масштабах сбера, но в любом случае не лишний
Перепись успешных бизнесменов, бомбящих из-за 10 рублей доплаты, объявляется открытой
Единственный плюс сбера, это банкоматы, их вроде как много. В остальном, такое себе удовольствие.
Что мешает использовать их банкоматы в другом банке?
Техно налоги!
Ну вот, а вы говорите страна не развивается.
А виноват Тинькофф. Классика.
«Сбер» отключил бесплатную рассылку SMS и push-уведомлений о переводе на карту в 2020 году. Она стала стоить 30 рублей в месяц для базовых и социальных карт, 60 рублей для стандартных.
И как там, интересно, в 2040ом?
Все также. Те же люди у власти. Горячую воду отключают все также. Только огромные человекообразные роботы появились)
Как жить-то теперь? 😦
не на 10 рублей, а на 16.7-30%%.
Теперь отчетливо видно кто в чем силен,
Где подъезд надежды, а где блядский притон.
И кто по двадцатке с рыла сможет нагреть миллион.
Скока?! А то, блять.
(С) Грот
Это где-то ещё платно? Ну и дноо