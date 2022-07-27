Финансы
Смешанный меч

«Сбер» впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений о переводах на карту — на 10 рублей Статьи редакции

Теперь они будут стоить 40 и 70 рублей в месяц в зависимости от типа карты.

  • «Сбер» изменит стоимость уведомлений об операциях по карте с 1 августа, пишет «Газета.ru». В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц. Исключение — кредитные и некоторые премиальные карты, уведомления у которых бесплатные.

Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений

«Сбер»
  • За 20 лет изменилась и сама услуга, отмечает газета — появились push-уведомления, уведомления по вкладам и счетам и возможность управлять услугой через «Сбербанк Онлайн».
  • «Сбер» отключил бесплатную рассылку SMS и push-уведомлений о переводе на карту в 2020 году. Она стала стоить 30 рублей в месяц для базовых и социальных карт, 60 рублей для стандартных. В банке заявляли, что клиенты продолжат бесплатно получать технические SMS — без баланса счёта.

#новость #сбер

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76 комментариев
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За 20 лет изменилась и сама услуга, отмечает газета — появились push-уведомления, уведомления по вкладам и счетам и возможность управлять услугой через «Сбербанк Онлайн».

Появились *бесплатные* для нас пуш уведомления, но мы все равно за них будем брать деньги

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kav

Скоро за каждый TCP пакет будут брать деньги

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2 комментария
Вадим Д.

А это как у тинькофф "бесплатная" связь с их симкой – изначально достаточно было 10 к₽ в месяц тратить с их карт и норм, только звонки, но реально бесплатные. Потом для получения "бесплатной" связи стало необходимо покупать пакет интернета от 200 ₽. И нахрена такая бесплатность? (-:

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11 комментариев
Andre Macareno

Пуши все еще ходят в приложения санкционных организаций?
Ладно там на андроиде свой сервис поднять можно, но APNS-то не заменишь

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Ethan Hunt

Это давно бесплатным должно быть

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Евгений

Как это может быть бесплатно? Если на это нужно очень много ресурсов в виде машин и специалистов

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3 комментария
Александр Иванов

я еще могу понять поднятие ценника на смс уведомления, а чем обусловлена стоимость пуш уведомлений?

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Максим Ефимов

Помимо очевидных аргументов вроде «жадности» могут быть технические мотивы. Ввод стоимости за их отправку сокращает очевидным образом их количество, что позволяет сэкономить на инфраструктуре очередей на отправку этих уведомлений и скорость отправки этих самых уведомлений меньше страдает. В масштабах сбера эти факторы более критичны, чем в других банках.

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4 комментария
George Weiller

Они существуют

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Andrey Fantom

Жадностью!

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Вячеслав

Какие жадные... а больше всего раздражает как они любят везде указывать, что банк основан в 1841. Ага. Как все современные российские банки... после 1991.

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роман долгополов

Почему все,Альфа банк в 1990м,покойный Менатеп вообще в 89

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Илья Осипов

повышение стоимости дополнительной услуги на 10 рублей в месяц — это жадность? вы ничего не перепутали?

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1 комментарий
Валерий Альбертович Жмышенко

Интересно, будут ли тонны говна под этой новостью? Если Тинькофф повысил бы плату на 1 рубль, я бы месяц читал статьи в приемной какой Тинькофф плохой, а введет Сбер - дай бог два поста увидим)

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Alexey Melikhov

Потому что на Тинек были надежды, а Сбер по дефолту государственная штука, от которой ничего не ждут

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Павел Иванов

Давно в Тиньке работаете?

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2 комментария
Вадим

Все просто привыкли, что Сбер- помойка и никто от них хорошего ничего не ждёт

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Вадим Д.

Вроде сущие копейки, но! Учитывая жадность сбера даже на фоне прочих банков (которые тоже ни разу не страдают альтруизмом) – стоимость кредитов и минимальные ставки по вкладам, при этом не забываем про огромную клиентскую базу, могли бы и хоть уведомления сделать бесплатными или символические 5 ₽ поставить.

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Сергей Марков

Хз, как там с кредитами, но накопительный счёт, внезапно, у них один из самых выгодных. 🤷

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5 комментариев
Илья Осипов

и так стоят символические 70р.

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Valeryi
Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей

Э, нет. Оно составит 33%. Это звучит куда понятнее, чем 10 руб.

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роман долгополов

В дошираках и маккофе 3в1 не поменялась

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3 комментария
Илья Осипов

иногда перевод в проценты вводит в заблуждение. например, в этой ситуации.

повышение стоимости услуги на 33% звучит как "много". но если разобраться, то 33% здесь равны 10р, что "мало". платить вы будете в итоге рубли. какая разница сколько это в процентах?

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Никита Наумов

Столько негодований из-за 10рублей... Как бы не разориться...

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Слегка Придурковатый

(кидает десятирублёвой монеткой в монитор)

Подавись, Греф!

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Павел Иванов

Там теперь 4 монетки надо бросить

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hd2gg

Десятирублёвой купюрой

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Andrei Apanasik
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Life Expert

Греф уже не так свеж )

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ЯжПрограммист

Капюте вижн, машин лёнинг и бигдата денег не приносят, только понты, а старые добрые смс-очки и комиссии решают.

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Влад Эфиров

Что то произошло что ли?

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George Weiller

В сбере пуши приложения платные были? Wat?😅

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Здесь могла быть Ваша Реклама

Учитывая более 100 млн клиентов, то доп. 1 млрд. хоть и не много в масштабах сбера, но в любом случае не лишний

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Иван

Перепись успешных бизнесменов, бомбящих из-за 10 рублей доплаты, объявляется открытой

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Некто съел 2 яблока

Единственный плюс сбера, это банкоматы, их вроде как много. В остальном, такое себе удовольствие.

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Valeryi

Что мешает использовать их банкоматы в другом банке?

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Юзернейм Юзернеймович

Техно налоги!

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Херовый русский

Ну вот, а вы говорите страна не развивается.

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Aleksandr Nikolaev

А виноват Тинькофф. Классика.

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Shoo
Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги
«Сбер» отключил бесплатную рассылку SMS и push-уведомлений о переводе на карту в 2020 году. Она стала стоить 30 рублей в месяц для базовых и социальных карт, 60 рублей для стандартных.

И как там, интересно, в 2040ом?

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Denis Opalinskiy

Все также. Те же люди у власти. Горячую воду отключают все также. Только огромные человекообразные роботы появились)

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Daniel de Rost

Как жить-то теперь? 😦

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Sergey Klochko

не на 10 рублей, а на 16.7-30%%.

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Вадим Парамонов

Теперь отчетливо видно кто в чем силен,
Где подъезд надежды, а где блядский притон.
И кто по двадцатке с рыла сможет нагреть миллион.
Скока?! А то, блять.
(С) Грот

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Вадим

Это где-то ещё платно? Ну и дноо

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