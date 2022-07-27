UniCredit намерен продать «дочку» в России несмотря на запреты властей Статьи редакции
Банк пытается сократить риски, связанные с Россией — за второй квартал он снизил их на €2,7 млрд.
Европейская группа UniCredit продолжает изучать возможности продажи своих российских дочерних банков покупателям из «дружественных» России стран, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы UniCredit Андреа Орчела.
Орчел признается, что российский запрет Минфина на продажу иностранных «дочек» не изменил картину, и поэтому он надеется на право ЦБ при согласовании каждой сделки в индивидуальном порядке «наложить на нее вето».
Тем более, что UniCredit продолжит искать потенциальные «честные» сделки с интересантами не из враждебных для России стран. Глава банка при этом ставит в противовес «морально неправильную» продажу конкурентным Societe Generale своего российского подразделения по символической цене.
В июле 2022 года стало известно, что UniCredit может продать свой бизнес российским претендентам с возможностью обратного выкупа. Среди них газета Financial Times называла владельца «Интерроса» Владимира Потанина, который выкупил бизнес у Societe Generale за символические деньги. Кроме того, группа рассматривает возможность продать бизнес инвесторам из Индии и Китая.
Frank Media отправили запросы в Минфин и ЦБ, которые являются членами правкомиссии, осуществляющей надзор за иностранной инвестиционной деятельностью в России.
UniCredit является одним из тех банков, которые подвержены влиянию России. Именно поэтому, в связи с введением антироссийских санкций, банк стремится максимально сократить свое присутствие в стране. С июня, по словам Орчела, происходит дальнейшее сокращение позиций банка на территории России. За второй квартал, согласно отчету банка, UniCredit сократил связанные с российскими активами риски на €2,7 млрд.
Чистая прибыль банка за второй квартал составила €1,5 млрд без учета российских активов, что выше показателей предыдущего квартала на 24,4% и на 66% выше аналогичного периода предыдущего года. Прибыльной по итогам квартала оказалась и российская «дочка» группы — она заработала €336 млн.
На этой неделе о сокращении своих кредитных рисков, связанных с Россией, заявляли такие европейские кредиторы как швейцарский банк UBS и немецкий Deutsche Bank. Последний допускает потерю контроля над российской «дочкой» из-за «неблагоприятных действий регулирующих органов».
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А у меня тут ипотека. Интересно, что же будет?)
Кто-нибудь купит банк и переименует, ипотеку будете выплачивать не ЮниКредиту, а какому-нибудь РосСкрепПотанБанку :)
Так было с Татфондбанком (вроде так он назывался). Переведут ипотеку в другой банк.
кредит их асв отдавал, ипотеку лакомую акбарс у них отжал
Забудут в суматохе и можно будет не платить))
Да да, мечтайте
Простят
Ух, про мораль вспомнили) Классно) Интересно, что бросать свой бизнес в России - это, видимо, правильно)
Запрет на продажу, это всё что нужно знать будущим инвесторам из дружественных стран.
Не нужно, они из дружественных
С таким настроем («несмотря на запреты властей») продать не получится, можно только отдать.
Сарказм.
UniCredit изначально был московским банком, да не простым, а с банковской лицензией №1. Невероятное возвращение.
Прыжок в пустоту
видимо, очень хорош что до сих пор мыкается бедняга скинуть не может, жалуется, плачется, пальчиком грозит 😄 чего там, кстати, сити? или им не обидно из за сосите женераль?
Просто 😞