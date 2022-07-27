Банк пытается сократить риски, связанные с Россией — за второй квартал он снизил их на €2,7 млрд.

{"id":471060,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":471060,"gtm":null} 2346 просмотров

Европейская группа UniCredit продолжает изучать возможности продажи своих российских дочерних банков покупателям из «дружественных» России стран, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы UniCredit Андреа Орчела.

Орчел признается, что российский запрет Минфина на продажу иностранных «дочек» не изменил картину, и поэтому он надеется на право ЦБ при согласовании каждой сделки в индивидуальном порядке «наложить на нее вето».

Тем более, что UniCredit продолжит искать потенциальные «честные» сделки с интересантами не из враждебных для России стран. Глава банка при этом ставит в противовес «морально неправильную» продажу конкурентным Societe Generale своего российского подразделения по символической цене.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В июле 2022 года стало известно, что UniCredit может продать свой бизнес российским претендентам с возможностью обратного выкупа. Среди них газета Financial Times называла владельца «Интерроса» Владимира Потанина, который выкупил бизнес у Societe Generale за символические деньги. Кроме того, группа рассматривает возможность продать бизнес инвесторам из Индии и Китая.

Frank Media отправили запросы в Минфин и ЦБ, которые являются членами правкомиссии, осуществляющей надзор за иностранной инвестиционной деятельностью в России.

UniCredit является одним из тех банков, которые подвержены влиянию России. Именно поэтому, в связи с введением антироссийских санкций, банк стремится максимально сократить свое присутствие в стране. С июня, по словам Орчела, происходит дальнейшее сокращение позиций банка на территории России. За второй квартал, согласно отчету банка, UniCredit сократил связанные с российскими активами риски на €2,7 млрд.

Чистая прибыль банка за второй квартал составила €1,5 млрд без учета российских активов, что выше показателей предыдущего квартала на 24,4% и на 66% выше аналогичного периода предыдущего года. Прибыльной по итогам квартала оказалась и российская «дочка» группы — она заработала €336 млн.

На этой неделе о сокращении своих кредитных рисков, связанных с Россией, заявляли такие европейские кредиторы как швейцарский банк UBS и немецкий Deutsche Bank. Последний допускает потерю контроля над российской «дочкой» из-за «неблагоприятных действий регулирующих органов».

Обновлено в 17:48. Пресс-служба Минфина сообщила, что такого обращения в подкомиссию не поступало.