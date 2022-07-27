ВТБ с августа повысит стоимость SMS-уведомлений на 20 рублей Статьи редакции
В банке заверили, что оповещения по SMS предпочитают получать не более 5% клиентов.
- С 1 августа 2022 года ВТБ повысит стоимость SMS-уведомлений с 59 до 79 рублей, рассказали «РИА Новости» в колл-центре и пресс-службе банка. Решение связано с повышением тарифов операторами связи и приведением тарифов к среднерыночным значениям.
- Оплата SMS и push-уведомлений у ВТБ входит в единый тарифный пакет. Push-уведомления бесплатные для зарплатных клиентов и тех, кто получает в банке пенсионные выплаты, добавили в банке.
- В «Альфа-банке», «Промсвязьбанке», «МТС-банке», «Совкомбанке» и «Росбанке» сообщили «Ведомостям», что повышать стоимость SMS-информирования не планируют.
- 27 июля «Сбер» также сообщил, что впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений о переводах на карту — на 10 рублей. Теперь они будут стоить 40 и 70 рублей в месяц в зависимости от типа карты.
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Банкиры как были пидорасами - так и останутся
Банки после повышения цен от Сбера:
Так может это повышение тарифов за смс все таки виновато? Да и кому в 2022 году нужны смс, если есть пуши? Я просто работал с вендорами смс сообщений со стороны банка и банки постоянно ищут варианты сэкономить на этом
Насколько я знаю, в Сбере ты или платишь за уведомления и получаешь СМС или пуши по ситуации. Либо не платишь и не получаешь ничего, даже пуши.
Возможно, когда работал в ак барсе, там пуши бесплатные были
@Альфа-Банк ты знаешь что делать
Тинькофффф, твой выход
Смс 3% от суммы операции, но не менее 200$
@Тинькофф - не благодарите
какой банк ща норм для дебетки и зарплатного?
Райфайзен?
Что значит "норм"?
Норм почти любой банк. Дальше уже начинаются нюансики, которые зависят от того, кто, как, зачем и где пользуется картой.
Росбанк
Ептить, так push тоже надо сделать по 79 рублей
Они у них единым пакетом.
Не важно, пришло уведомление по Push или по смс - все равно 79₽.
То есть, ты платишь не за способ коммуникации, а за саму услугу уведомлений.
А как оно к тебе пришло, не важно.
Например, Тинькофф изначально пытается отправить Push. Если сделать это не выходит (например, у вас кнопочный телефон или интернета нет), то присылает уже СМС
А вдох воздуха возле офиса ВТБ бесплатный?
Я бы на вашем месте не рисковал. Один раз остановился случайно возле входа достать сигарету, а мне из-за дверей уже менеджер подмигивал...
Намекал оставить, чтобы он мог докурить?)
Косяками пошли
Ну, хз, тут рассылку SMS настраивал... 3 рубля, в среднем, на отправку 1 смс выходит. Дорого
А можно использовать пакеты операторов и будет значительно дешевле
Открываем новый тренд
Следующий по 30 должен прибавить
Ну пошла жара, этот флешмоб подхватят все.
Еще одни
Это таким образом подсанкционная помойка – ВТБ, пытается «удержать» клиентов
куда там патанябанке то повышать, это всяким сберам и втб ещё учиться надо