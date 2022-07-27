Основная цель предложенных изменений в Налоговый кодекс — исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции.

Это искусственно делает работу в России на российские компании — как в офисе, так и удалённо — менее привлекательной по сравнению с такой же работой, но дистанционно за пределами страны.