Финансы
Поверхностный Абдужаббор

Минфин уточнил «налог для уехавших»: его нужно платить при переезде и не нужно, если есть местный филиал работодателя Статьи редакции

Министерство разъяснило, зачем хочет обязать сотрудников российских компаний, работающих за границей, платить налоги в России.

  • В ведомстве отметили, что ещё с начала пандемии многие сотрудники перешли на удалёнку, в том числе за пределами России. Поэтому министерство решило «внести определённость в правила налогообложения доходов от их работы».
  • Вознаграждения, которые российская компания выплачивает своему сотруднику, работающему за рубежом, Минфин предлагает относить «к доходам от российских источников».

Основная цель предложенных изменений в Налоговый кодекс — исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции.

Это искусственно делает работу в России на российские компании — как в офисе, так и удалённо — менее привлекательной по сравнению с такой же работой, но дистанционно за пределами страны.

Минфин
  • Предложение Минфина не будет касаться работников зарубежных филиалов российских компаний. При этом ведомство не планирует менять ставки НДФЛ и критерии признания физлиц налоговыми резидентами России.
  • Если у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения со страной, куда уехал работник российской компании, налог, исчисленный в другой стране, можно уменьшить на сумму НДФЛ, уплаченного в России.

Принципы налогообложения, исторически заложенные в Налоговом кодексе по НДФЛ, должны сохраняться вне зависимости от формы трудовой деятельности (дистанционная или в офисе): физлица, работающие и получающие выплаты в России, но живущие более 180 дней за её пределами, должны платить налог по ставке 30%, а те, кто постоянно живёт и работает в России, по ставкам 13-15%.

Минфин
  • Предложения Минфина затрагивают налоговых нерезидентов — россиян, которые провели в стране меньше 183 дней за 12 месяцев. Такие граждане должны платить в России налоги с доходов от российских источников не по ставке 13% (15%, если доход больше 5 млн рублей в год), а по ставке в 30%.
  • Но при работе за рубежом в трудовом договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве». Тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно.

#новость #минфин #налоги

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60 комментариев
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 Sergey Vasiliev

То есть работодатель в России платит взносы, которыми по факту чел не пользуется и теперь ещё должен сверху деньжат накинуть за это

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Dmitriy Prozorov

Да

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Тимур Хайруллин

Я понимаю что меня обосут и обосрут за эти слова, но если человек всю жизнь прожил в России, пользовался ее инфраструктурой(учеба, больница, дороги, остальные всякие соц. штуки), а потом, как только он в 22+ лет он становится полноценным членом общества и начинает вносить свою лепту в улучшении жизни общества и государства, то он съебывает и начинает работать и платить налоги в другом государстве, честно ли это? Вопрос как минимум спорный.
Понимаю, что тут все айтишники, которые сами всего добились и государству ничего не должны, но вот почему-то из Африки нет такой утечки мозгов, видимо там менее одаренные рождаются, а не потому, что там нет такой поддержки государства.

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20 комментариев
Грустный дебаркадер

Какое-то минное поле…

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Sergey Vasiliev

Минфинное

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1 комментарий
Zloy Marketolog
Это искусственно делает работу в России на российские компании — как в офисе, так и удалённо — менее привлекательной по сравнению с такой же работой, но дистанционно за пределами страны

Так вы попробуйте сделать работу внутри страны привлекательной. А то они хотят и здесь чтоб х**во было, и там тоже испоганить. Почему обязательно надо все везде испоганить? Не жили хорошо, нечего и начинать 🤦‍♂️

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ivanlavrenko lavrenko

Очередной елдак в *опу от правительства. Как работодателям, так работникам

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Mike Espoo

“что ещё с начала пандемии многие сотруднии перешли на удалёнку, в том числе за пределами России.”
Какое лицемерие.
Да да, во всем виноват ковид.
Противно от этой лжи.

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Sergeant Ding

Понял одно - уехал из России, так ищи работу не в России

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Важный Илья

Так как ты уехал? Тебе гражданство и вид на жительство нужно получить, а это минимум пять лет и еще нужно язык учит, культуру, законы, а родные куда, а дети ... это все авантюры какие-то ...

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2 комментария
SomebodyNew

Очередная гайка

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Юрий

Скорее очередной маразм чтобы выслужиться перед начальством.
Людей которые уехали, но продолжают зачем то работать на российские компании мало и они просто переключатся на локальные компании.

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2 комментария
Николай Гуд

Мы всерьёз-то, пока ещё, ничего и не начинали (с)

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Максим Самигулин

А не пойти бы им в *опу?
Кажется кто-то там офигел в край

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S S

Просто скажите что это сон, и сейчас я проснусь, и все нормально

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Поджог Сараев
Тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно.

Сотни человекочасов и 547 комментариев под вчерашней новостью пошли коту под хвост.

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Sergey Vasiliev

Страшно представить, что они придумают для ИП и самозанятых.....

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Paul Beaver

Гайказакрутилка от Минфина)

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В Б

Т.е. это уже не законопроект, а практически принятое решение.

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Alexey Taruntaev

У нас все решения принимаются одним человеком.

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ilia

"Это искусственно делает работу в России на российские компании — как в офисе, так и удалённо — менее привлекательной по сравнению с такой же работой, но дистанционно за пределами страны."

Для кого? Для налоговой?

В США вроде такой же подход - живешь или нет, но в США обязан заплатить налог.

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Andrey Fedorov

США чуть ли не единственная страна с подобной практикой - ее граждане, проживающие за пределами страны, должны платить налог на доходы, если они превышают что-то типа $112к / год

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1 комментарий
Евгений Германов

Это не новость и так уже давно есть, просто журналистам нехуй делать. Всю дорогу для налоговых нерезидентов ндфл был 30%

Не надо ничего предлагать и принимать, это давно действующая норма

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z0mb1e

Тут бизнесмены, о бухгалтерии им некогда думать

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Важный Илья

Если считать налоги оплатой операционной деятельности государства, то граждане работающие вне РФ сразу нужен налоговый вычет на неоказываемые услуги. Например: поддержание записей в базе данных граждан РФ. Честно говоря сложно очень понять какие услуги оказаны и по каким расчет уже закрыт. В частности опять поднимут вопросы бесплатного образования, медицины и т.д. Сам человек лишен возможности использовать эти услуги и так же непонятно оплата полиции и армии входит в налоги (явно эта услуга предоставляется другой страной у подобных граждан). Вопрос крайне интересный. Дает ли этот закон право например создать свою полицию и армию в другой стране :) Ну там же есть немного мигрантов ... не приведет ли это к глобализации :)

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Sergeant Ding

Не знаю как там с услугами, но в городе, откуда я уехал по ночам одна патрульная машина полиции на каждый район. Соответственно я для себя сделал простой вывод: по ночам надо спать и никуда из квартиры не выходить. А дверь желательно бронированную установить, чтобы можно было до утра продержаться.

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3 комментария
Вадим Д.

Ай да хитрованы... Ну, хапуги, блин.

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Nikolay Pomeschenko

эээ, чего? я думал, наоборот, вернут налоги, раз я услугами не буду пользоваться. вернут пенс накопления, что б я их перевёл в западный фонд.
совсем крыша у бюрократии едет

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Дешевый колос

Да не полизать им сахарного петушка? Люди платят налоги, чтобы чем-то пользоваться, а не наоборот.

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Anatoly Ivanov

как при гражданстве США, норм практика, но как реализовываться бдует вопрос

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Malina Krasnaya

Нужен налог на поехавших. Платят все

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