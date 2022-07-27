Минфин уточнил «налог для уехавших»: его нужно платить при переезде и не нужно, если есть местный филиал работодателя Статьи редакции
Министерство разъяснило, зачем хочет обязать сотрудников российских компаний, работающих за границей, платить налоги в России.
- В ведомстве отметили, что ещё с начала пандемии многие сотрудники перешли на удалёнку, в том числе за пределами России. Поэтому министерство решило «внести определённость в правила налогообложения доходов от их работы».
- Вознаграждения, которые российская компания выплачивает своему сотруднику, работающему за рубежом, Минфин предлагает относить «к доходам от российских источников».
- Предложение Минфина не будет касаться работников зарубежных филиалов российских компаний. При этом ведомство не планирует менять ставки НДФЛ и критерии признания физлиц налоговыми резидентами России.
- Если у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения со страной, куда уехал работник российской компании, налог, исчисленный в другой стране, можно уменьшить на сумму НДФЛ, уплаченного в России.
- Предложения Минфина затрагивают налоговых нерезидентов — россиян, которые провели в стране меньше 183 дней за 12 месяцев. Такие граждане должны платить в России налоги с доходов от российских источников не по ставке 13% (15%, если доход больше 5 млн рублей в год), а по ставке в 30%.
- Но при работе за рубежом в трудовом договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве». Тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно.
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То есть работодатель в России платит взносы, которыми по факту чел не пользуется и теперь ещё должен сверху деньжат накинуть за это
Да
Я понимаю что меня обосут и обосрут за эти слова, но если человек всю жизнь прожил в России, пользовался ее инфраструктурой(учеба, больница, дороги, остальные всякие соц. штуки), а потом, как только он в 22+ лет он становится полноценным членом общества и начинает вносить свою лепту в улучшении жизни общества и государства, то он съебывает и начинает работать и платить налоги в другом государстве, честно ли это? Вопрос как минимум спорный.
Понимаю, что тут все айтишники, которые сами всего добились и государству ничего не должны, но вот почему-то из Африки нет такой утечки мозгов, видимо там менее одаренные рождаются, а не потому, что там нет такой поддержки государства.
Какое-то минное поле…
Минфинное
Так вы попробуйте сделать работу внутри страны привлекательной. А то они хотят и здесь чтоб х**во было, и там тоже испоганить. Почему обязательно надо все везде испоганить? Не жили хорошо, нечего и начинать 🤦♂️
Очередной елдак в *опу от правительства. Как работодателям, так работникам
“что ещё с начала пандемии многие сотруднии перешли на удалёнку, в том числе за пределами России.”
Какое лицемерие.
Да да, во всем виноват ковид.
Противно от этой лжи.
Понял одно - уехал из России, так ищи работу не в России
Так как ты уехал? Тебе гражданство и вид на жительство нужно получить, а это минимум пять лет и еще нужно язык учит, культуру, законы, а родные куда, а дети ... это все авантюры какие-то ...
Очередная гайка
Скорее очередной маразм чтобы выслужиться перед начальством.
Людей которые уехали, но продолжают зачем то работать на российские компании мало и они просто переключатся на локальные компании.
Мы всерьёз-то, пока ещё, ничего и не начинали (с)
А не пойти бы им в *опу?
Кажется кто-то там офигел в край
Просто скажите что это сон, и сейчас я проснусь, и все нормально
Сотни человекочасов и 547 комментариев под вчерашней новостью пошли коту под хвост.
Страшно представить, что они придумают для ИП и самозанятых.....
Гайказакрутилка от Минфина)
Т.е. это уже не законопроект, а практически принятое решение.
У нас все решения принимаются одним человеком.
"Это искусственно делает работу в России на российские компании — как в офисе, так и удалённо — менее привлекательной по сравнению с такой же работой, но дистанционно за пределами страны."
Для кого? Для налоговой?
В США вроде такой же подход - живешь или нет, но в США обязан заплатить налог.
США чуть ли не единственная страна с подобной практикой - ее граждане, проживающие за пределами страны, должны платить налог на доходы, если они превышают что-то типа $112к / год
Это не новость и так уже давно есть, просто журналистам нехуй делать. Всю дорогу для налоговых нерезидентов ндфл был 30%
Не надо ничего предлагать и принимать, это давно действующая норма
Тут бизнесмены, о бухгалтерии им некогда думать
Если считать налоги оплатой операционной деятельности государства, то граждане работающие вне РФ сразу нужен налоговый вычет на неоказываемые услуги. Например: поддержание записей в базе данных граждан РФ. Честно говоря сложно очень понять какие услуги оказаны и по каким расчет уже закрыт. В частности опять поднимут вопросы бесплатного образования, медицины и т.д. Сам человек лишен возможности использовать эти услуги и так же непонятно оплата полиции и армии входит в налоги (явно эта услуга предоставляется другой страной у подобных граждан). Вопрос крайне интересный. Дает ли этот закон право например создать свою полицию и армию в другой стране :) Ну там же есть немного мигрантов ... не приведет ли это к глобализации :)
Не знаю как там с услугами, но в городе, откуда я уехал по ночам одна патрульная машина полиции на каждый район. Соответственно я для себя сделал простой вывод: по ночам надо спать и никуда из квартиры не выходить. А дверь желательно бронированную установить, чтобы можно было до утра продержаться.
Ай да хитрованы... Ну, хапуги, блин.
эээ, чего? я думал, наоборот, вернут налоги, раз я услугами не буду пользоваться. вернут пенс накопления, что б я их перевёл в западный фонд.
совсем крыша у бюрократии едет
Да не полизать им сахарного петушка? Люди платят налоги, чтобы чем-то пользоваться, а не наоборот.
как при гражданстве США, норм практика, но как реализовываться бдует вопрос
Нужен налог на поехавших. Платят все