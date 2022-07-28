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«Тинькофф» запустил Tinkoff ID — сервис для авторизации на сайтах и в приложениях Статьи редакции

С помощью него, например, можно авторизоваться на маркетплейсе и оплатить покупку или купить билет на самолёт, не вводя свои данные.

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  • Tinkoff ID — это сервис для авторизации, который «Тинькофф» использует для доступа к своим продуктам: банкингу, инвестициям, мобайлу, лайфстайл-сервисам, путешествиям, супераппу и другим.
  • Теперь подключать Tinkoff ID могут партнёры банка. С помощью сервиса можно авторизовываться без ввода логина и пароля и получать любые платные и бесплатные услуги — от покупок до устройства на работу без лишних документов.
  • На первом этапе среди партнёров — около 100 сервисов. Среди них S7, Х5 Group, Wildberries, «Детский Мир», ivi, СДЭК, YouDo, «Гознак», Philips, Xiaomi, VK, «Ведомости», «Банки.ру», «Связной», Ostrovok.ru, «Ютека», Tikkurila, HeadHunter, Зарплата.ru и другие.
  • Например, через Tinkoff ID можно будет авторизоваться в МФЦ, идентифицировать свою личность в СДЭК, либо авторизоваться на сайте объявлений и оплатить покупку. Также, можно будет купить билет на самолёт: все данные для оплаты будут подтягиваться автоматически, а сама оплата — проходить через Tinkoff Pay.
  • У партнёров появится кнопка «Войти с “Тинькофф”». При авторизации на сайте нужно будет ввести номер телефона и подтвердить вход по SMS, в приложении пользователя будут перенаправлять в приложение «Тинькофф» для входа. Использовать Tinkoff ID смогут не только клиенты банка — чтобы подключить сервис, нужно будет только указать номер телефона.
  • В будущем появится оффлайн-авторизация — можно будет отсканировать QR-код, чтобы подтвердить свою личность и забрать, например, посылку без паспорта.
  • Также в будущем у пользователей Tinkoff ID появится личный кабинет — «цифровой паспорт»» в экосистеме «Тинькофф». В нём можно будет посмотреть, у каких сервисов есть доступ к данным и документам, а также управлять настройками этого доступа.
  • Клиенты «Тинькофф» смогут сами решить, какие данные они передавать. При покупке товаров понадобятся адрес доставки и телефон, при оформлении на работу — паспортные данные, СНИЛС и ИНН, при покупке туров и авиабилетов — данные загранпаспорта и телефон. Окно настроек появится при первом заходе на сайт или в приложение. Данные будут передаваться по протоколу OAuth 2.0, в любой момент их можно будет отозвать.

#новость #тинькофф

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10 комментариев
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 Вадим Д.

А комиссия за авторизацию будет?
И здесь «самый технологичный» банк не первый.
Пока, пожалуй, не буду их id использовать, а то мало ли (-:

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ANNA OOSOBAA

T

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Lexx Sky

А потом "вы авторизовались с незнакомого устройства и IP, пришлите тонну документов или забирайте деньги"

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ANNA OOSOBAA

Тинек ты что еще не понял что ты умер #tinkoff

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Cyril Ruzanov

Есть СберID и там я понимаю - достаточно много сервисов самого Сбера где можно входить. Есть Яндекс Паспорт для огромного количества Яндексовских сервисов…
У Тинькофф их не так много. Нет уверенности что еще один ID так нужен

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Andre Macareno

В Sign In with Apple на старте тоже не так много сервисов было

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Джонни Лавджой

Кал

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Слегка Придурковатый

Тиньку это уже не поможет.

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V Gradusov

Тинек до сих пор пытается прикидываться технологичной компанией с "экосистемой".

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Daniel de Rost

То есть в случае проблем с банком, потеряется доступ не только к Тинькофф, а ещё к около 100 сервисам 🤔

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