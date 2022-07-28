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«БКС Брокер» с 8 августа введёт плату за хранение валюты на брокерском счете и ИИС Статьи редакции

Брокер будет взимать комиссию на сумму больше 1-5 тысяч евро, долларов или фунтов стерлингов на счёте.

«БКС Брокер» с 8 августа вводит плату за хранение валюты на брокерском счете или индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Комиссия будет взиматься от суммарного остатка по каждой из валют – доллар США, евро и фунт стерлингов, следует из информации на сайте брокера.

Комиссия будет зависеть от стоимости активов на счету. Так, например, если остаток на брокерском счету составит 1-5 тысяч евро, долларов или фунтов стерлингов, то комиссия составит 0,3% — 0,7% в месяц от этой суммы. Комиссия будет списываться каждый рабочий день. Если сумма на счету будет меньше, то комиссия взиматься не будет.

В последние месяцы многие банки начали вводить комиссии за хранение иностранной валюты на счетах. Так же стали поступать и брокеры. Например, «Тинькофф Инвестиции» в начале июля ввели плату на остатки валюты (доллар, евро и фунты стерлингов) на брокерских счетах. «Атон» также с конца июля ввёл комиссию за хранение на брокерском счёте долларов, евро, швейцарских франков и фунтов стерлингов.

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#новость #бксброкер

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 Внешний хот-дог

Чет не вижу визга по поводу комиссии.
Ах, да, это дне про Тинькофф новость, БКСу можно

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Roman Vasilev

Чёт не вижу вашего визга по расчетам объема клиентуры бкс vs тинек

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Максим Козиков

А теперь посмотрите объемы «клиентуры» БКС и Тинькофф:)

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Soulis

Вообще у меня стало складываться впечатление, что Лахта поделилась рабочим временем своих сотрудников с Потаниным. В каждой подобной теме появляются люди, которые вспоминают как "незаслуженно" ругали Тинькофф и удивляются почему же в других новостях с другими банками не так, хотя есть вполне очевидные ответы. Более того они даже не вспоминают, что к примеру ругали и другие банки, когда они особенно "выделялись" на фоне остальных. К примеру та же Альфа.
Плюсом добавляется специфическая лексика, которая в таких постах выражается словом "визги" - это же прямо как подпись.

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Внешний хот-дог

Радует, что мои комменты подвергаются глубокому анализу (про то что я не бот писать не буду, вам же ж не докажешь)
По поводу Альфы не строчили посты про то, как она берет комиссии. Когда Тинькофф ввел грабительские комиссии вся лента vc была забита гневно-слезными постами)

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Soulis

По поводу Альфы писали, когда она кинула тех, чьи бумаги перевели к ней, а она затем убеждала, что всё хорошо до упора. Там сообщения переваливали за 1000.
Не осознавать, что Тинькофф вводит подобное самый первый, очень плотно, суммы сильно выше остальных, их нормы могут даже действовать обратно по времени и их минус с галимой поддержкой усилился в трудной ситуации в 10 раз - это сильно. И даже если бы всё было одинаково по сравнению с другими банками кроме того, что Тинькофф бы вводил всё самый первый - то это базовая человеческая психология, что из-за эффекта новизны там бы так и так было больше негативных сообщений, чем в любой последующей теме про другой банк.
Также явно нет осознания, что на vc клиентуры Тинькофф банка гораздо больше, чем иных банков. Ну или было до недавнего времени.
И да, все прекрасно знают какая ситуация в стране и что гайки будут закручивать все.
Может вы конечно не бот, а просто не очень умный человек - на выбор.

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Pavel

Не визжат. Потому что все заинтересованные люди уже поняли, что введение подобных мер у оставшихся организаций - это лишь вопрос времени

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Босота

Тише, нельзя так с порога

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Диванный аналитеГ

Значит рост доллара неминуем. Всех физиков выдавливают с баксовых позиций, что бы случайно не сделать их богатыми. Привыкли, что везде обдирают.

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sles

А БКС банк тоже вводит?

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Либеральный звук

Фух, пронесло. Чуть не стал их клиентом.

Хорошо что у меня денег не было ))

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Artem Bogomaz

Собственно банки прямым текстом говорят переходить на USDT, USDC

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Nikita Izmaylov

Банки берут комиссии за хранения валюты из не дружественных стран (доллар, евро, франк, фунты стерлинги) потому что они их разместить нигде не могут то есть они на них не зарабатывают но ответственность и риски несут потому что высока вероятность что их заблокирует Европа санкциями НРД. Поэтому переводи свои деньги в Китайский Юань и не парь мне мозг!

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Life Expert

Юань очень не прогнозируемая валюта. Лучше рубля конечно, но рисков в ней тоже дофига

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ЯжПрограммист

Я же инвестор, я не хочу ничего решать!
Мне нужны отсутствие рисков и космическая доходность.

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Невкусно и грустно

А отдать клиентам токсичную валюту они не могут, потому что сильно заботятся о своих клиентах?))) Только билетами банка приколов!

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Александр Яковлев

Конечно. Сейчас как соберут хомячков в юане и как накуканят. Скринь😆

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Колбас Мармеладович

А у них харя не треснет 0,7% в месяц? За что? За хранение циферки на счете, которая если будет заблокирована свыше, будут проблемой клиента, а не их.

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Император Нолимоций

А с чего вдруг страны стали недружественными, не напомните?

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Вадим Д.

Ай да БКС Брокер, ай да сукин ты сын.

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Константин Хиксводел

Сын шакала.

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Maxim Stroganoff

-сколько с меня?
-с вас 1-5 тысяч

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Колбас Мармеладович

Свыше 5к видимо совсем отберут.

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Alex

Вот же ****! Только из Альфа перешёл в БКС и тут...
Дизреспект ребятам 👎

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imaxyuta

Ну у кого меньше 1к валюты, можете спать спокойно. Комиссии не будет

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Life Expert

Если у вас всего 1к валюты, то рисков ещё больше. Вероятно и подушки безопасности у вас совсем нет)

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imaxyuta

Щас бы подушку безопасности держать на брокерскому счету, так ещё и в нынешних реалиях токсичной валюте

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Life Expert

Вы тот ещё школьник эксперт. Держите их на ib и в любой валюте. Там рисков потерять в 10 раз меньше, чем в рф ))) хотя по «щас» в целом и так понятно, что образование у вас достаточно посредственное.

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Колбас Мармеладович

С чего их там меньше? Вы даже глазом моргнуть не успеете, как вам отрежут все пути для ввода-вывода этих денег.

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Life Expert

Было ли такое с IB когда-то ? Отвечу за вас - нет. В крайнем случае предупредят и попросят удалиться с возможностью бесплатного перевода на любой счет

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Колбас Мармеладович

Было ли такое в нашей стране, что власти ограничивают движение денег граждан? Отвечу за вас - да, да и еще раз да.

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Life Expert

Да наша страна это белая Уганда, тут вопросов нет. Причём тут IB?

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Колбас Мармеладович

При том, что вы вероятно живете в этой стране, а IB в другой.

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imaxyuta

Спасибо за гениальный совет. Буду подушку безопасности за бугор переводить к иностранному брокеру, даже не имея банковской карты иностранного банка

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Life Expert

Какой-то вы….. Причём тут карта иностранного банка вообще ?🤦‍♂️ я в целом о том, что валюту необязательно хранить в рф. При этом вы можете сохранить ее полноценную ликвидность, как минимум в IB. А так вариантов очень много.

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imaxyuta

лайф эксперт все ясно понятно. успехов вам, процветания

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Life Expert

Предлагаю вам пойти на контрактную военную службу. Проблем не будет, ваши накопления в этом случае вам уже не понадобятся )

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imaxyuta

К сожалению моё базовое финансовое образование, по которому я не пытаюсь показаться самым умным, давно заложило во мне главный принцип о том, что не стоит слушать интернетовских советчиков. А ещё лучше не слушать советы в сфере инвестиций. Всё, до свидания, можете донимать других

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Ярослав Бондарь

классная логика.. тогда те, у кого больше 1к не смогут спать спокойно

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imaxyuta

По крайней мере им придётся думать, куда вложить доллары, чтобы избежать комиссий

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Mr. Anderson

А больше 5000$ ?

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Vitaly Ya

Выдоить граждан по полной пока доллар на полу, а потом можно и возвращать куда-нибудь на 80. По-сути в России вкладывать средства, чтобы защитить их от инфляции хоть частично стало некуда.

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Игорь Протасов

Ждем когда фридом переберется в казахстан.
Ну или IB

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Колбас Мармеладович

Вы видимо не до конца понимаете происходящее. Если власти взялись за ваши деньги, то постепенно отрежут все пути их сохранения, какие только возможны.

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Степан Фадеев

Как оказалось, Тинькофф не такой и плохой.

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