Брокер будет взимать комиссию на сумму больше 1-5 тысяч евро, долларов или фунтов стерлингов на счёте.

«БКС Брокер» с 8 августа вводит плату за хранение валюты на брокерском счете или индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Комиссия будет взиматься от суммарного остатка по каждой из валют – доллар США, евро и фунт стерлингов, следует из информации на сайте брокера.

Комиссия будет зависеть от стоимости активов на счету. Так, например, если остаток на брокерском счету составит 1-5 тысяч евро, долларов или фунтов стерлингов, то комиссия составит 0,3% — 0,7% в месяц от этой суммы. Комиссия будет списываться каждый рабочий день. Если сумма на счету будет меньше, то комиссия взиматься не будет.

В последние месяцы многие банки начали вводить комиссии за хранение иностранной валюты на счетах. Так же стали поступать и брокеры. Например, «Тинькофф Инвестиции» в начале июля ввели плату на остатки валюты (доллар, евро и фунты стерлингов) на брокерских счетах. «Атон» также с конца июля ввёл комиссию за хранение на брокерском счёте долларов, евро, швейцарских франков и фунтов стерлингов.

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