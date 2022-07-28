Финансы
Входной бинокль

Meta* впервые в истории отчиталась о падении квартальной выручки Статьи редакции

В этом компания обвинила снижение стоимости евро.

  • Выручка компании во втором квартале 2022 года составила $28,82 млрд. Это на 1% ниже, чем во втором квартале 2021 года — $29,07 млрд. Это первое падение квартальной выручки Meta* год к году за всю историю, отмечает TechCrunch.

  • Операционная прибыль компании составила $8,36 млрд — на 32% меньше год к году, чистая прибыль упала на 36% — до $6,69 млрд.
  • Meta* потратила за квартал $2,81 млрд на свое подразделение виртуальной реальности Reality Labs, пишет CNBC. Эти расходы свидетельствуют о желании Марка Цукерберга перевести компанию к разработке «метавселенной», отмечает издание.
  • Бывший главный операционный директор Meta* Шерил Сэндберг в своём последнем отчёте обвинила в падении выручки снижение стоимости евро. Если бы стоимость валюты по сравнению к доллару не упала, выручка выросла бы на 3%, заявила она на звонке с инвесторами.
  • В феврале 2022 года Meta* впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook*.

*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской в России.

#новость #meta

2110 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
66 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Ничего страшного, явление у нас известное – отрицательный рост называется.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Грачев

Но при этом все наши СМИ всегда убирают слово "отрицательный". Получается просто рост, получается все, что происходит идет только на пользу

Ответить
Развернуть ветку
Данила Романов

не у нас, а во всем мире, термин пришел к нам извне

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Слегка Придурковатый

Скажем так, для меня уже не первый год вообще удивительно, почему эти поделки Цукерберга не только не вымерли естественной смертью, а вообще приносят прибыль.

Ответить
Развернуть ветку
Утка-хрутка

Гиганты умирают не сразу

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Леонид Гнездилов

Которая растет

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Рома Кунашко

Даже по пять рекламных постов после каждого поста в инстаграмме не спасли ситуацию?

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Да прибыль выросла же, что вы читаете?)

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Джахор Дырдырдаев

Кризис к нам приходит, кризис к нам приходит. Грусть приносит и вкус бодрящий. Пиздеца вкус всегда настоящий

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

К нам может быть, с у них рост прибыли 36%

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Херовый русский

Загнивают проклятые капиталисты ))

Ответить
Развернуть ветку
Chapaka

Что-то пошло не так

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

1%, загнивают буржуи))

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
varchar

Это Meta, или та Meta, которая судится с Meta из-за названия?

Ответить
Развернуть ветку
Аким Гребенкин

Которая судится она META капсом

Ответить
Развернуть ветку
Arartem

Какие есть альтернативы Meta в загнивающем западе? Например в Испании или Италии?

Ответить
Развернуть ветку
Чукча и Гек

ВКонтакте, одноклассники, телеграмм и местный бар

Ответить
Развернуть ветку
Чукча и Гек

А что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Тут мета богатеет, несмотря на падение в других статьях.

Ответить
Развернуть ветку
varchar

В статье чушь про рост прибыли. Отчетность компании говорит ровно обратное.

UPD: информация в статье оперативно поправлена :)

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2022/Meta-Reports-Second-Quarter-2022-Results/default.aspx

Ответить
Развернуть ветку
Chapaka

Яшки предложили выкуп Меты? Али думают пока)))

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Ригов
Meta* потратила за квартал $2,81 млрд на свое подразделение виртуальной реальности Reality Labs

Чем они там занимаются что каждый месяц по миллиарду тратят? Выводят новые штаммы коронавируса? Просто выкупили бы VRChat и интегрировали в свои сервисы.

Ответить
Развернуть ветку
Ирина Морозова

-

Ответить
Развернуть ветку
Алeкcандр Блoxин

То есть, запрет рекламы на территории России не повлиял?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 66 комментариев
null