Meta* впервые в истории отчиталась о падении квартальной выручки Статьи редакции
В этом компания обвинила снижение стоимости евро.
Выручка компании во втором квартале 2022 года составила $28,82 млрд. Это на 1% ниже, чем во втором квартале 2021 года — $29,07 млрд. Это первое падение квартальной выручки Meta* год к году за всю историю, отмечает TechCrunch.
- Операционная прибыль компании составила $8,36 млрд — на 32% меньше год к году, чистая прибыль упала на 36% — до $6,69 млрд.
- Meta* потратила за квартал $2,81 млрд на свое подразделение виртуальной реальности Reality Labs, пишет CNBC. Эти расходы свидетельствуют о желании Марка Цукерберга перевести компанию к разработке «метавселенной», отмечает издание.
- Бывший главный операционный директор Meta* Шерил Сэндберг в своём последнем отчёте обвинила в падении выручки снижение стоимости евро. Если бы стоимость валюты по сравнению к доллару не упала, выручка выросла бы на 3%, заявила она на звонке с инвесторами.
- В феврале 2022 года Meta* впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook*.
*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской в России.
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Ничего страшного, явление у нас известное – отрицательный рост называется.
Но при этом все наши СМИ всегда убирают слово "отрицательный". Получается просто рост, получается все, что происходит идет только на пользу
не у нас, а во всем мире, термин пришел к нам извне
Скажем так, для меня уже не первый год вообще удивительно, почему эти поделки Цукерберга не только не вымерли естественной смертью, а вообще приносят прибыль.
Гиганты умирают не сразу
Которая растет
Даже по пять рекламных постов после каждого поста в инстаграмме не спасли ситуацию?
Да прибыль выросла же, что вы читаете?)
Кризис к нам приходит, кризис к нам приходит. Грусть приносит и вкус бодрящий. Пиздеца вкус всегда настоящий
К нам может быть, с у них рост прибыли 36%
Загнивают проклятые капиталисты ))
Что-то пошло не так
1%, загнивают буржуи))
Это Meta, или та Meta, которая судится с Meta из-за названия?
Которая судится она META капсом
Какие есть альтернативы Meta в загнивающем западе? Например в Испании или Италии?
ВКонтакте, одноклассники, телеграмм и местный бар
А что случилось?
Тут мета богатеет, несмотря на падение в других статьях.
В статье чушь про рост прибыли. Отчетность компании говорит ровно обратное.
UPD: информация в статье оперативно поправлена :)
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2022/Meta-Reports-Second-Quarter-2022-Results/default.aspx
Яшки предложили выкуп Меты? Али думают пока)))
Чем они там занимаются что каждый месяц по миллиарду тратят? Выводят новые штаммы коронавируса? Просто выкупили бы VRChat и интегрировали в свои сервисы.
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То есть, запрет рекламы на территории России не повлиял?