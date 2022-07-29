Финансы
Газетный корабль

Аркадий Волож снова готов обменять контроль в «Яндексе» на возможность вывести часть активов за границу — The Bell Статьи редакции

В этом плане ему помогает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

  • Сейчас в компании идут переговоры о будущем «Яндекса» — их результатом может стать то, что Аркадий Волож перестанет контролировать бизнес компании в России, рассказали источники The Bell.
  • В результате у компании могут появиться новые акционеры и структура управления, а Волож получит возможность развивать часть активов компании за рубежом независимо от «Яндекса».
  • Переговоры о выделении части бизнеса начались в июне — но тогда им помешали проблемы с держателями облигаций, из-за которых «Яндекс» оказался на грани дефолта. Они возобновились, когда компания договорилась о реструктуризации.

Чего хочет Волож

  • Волож долгое время мечтал сделать компанию международной, а часть проектов, например, беспилотники, изначально была нацелена на иностранные рынки. За границей он хотел развивать и облачные сервисы — в странах, где их нет, например, за пределами Европы и США.
  • «Яндекс» раскололся на две части после начала «спецоперации»: на тех, кто уехал, и тех, кто решил «спасать» русский бизнес. Последние несколько месяцев в компании обсуждали, можно ли выделить из «Яндекса» часть бизнеса, которая могла бы развиваться под руководством Воложа за границей — независимо от российской компании.
Сервисы
Ануш Алексанян
Волож хочет вывести часть активов «Яндекса» за рубеж, а помогает ему в этом Кудрин — главное из расследования The Bell Статьи редакции

Издание рассказало, как «спецоперация» разделила сотрудников компании и какие активы смогут «переехать» за границу.

  • Речь идет о нескольких проектах, включая беспилотники, облака, образовательный проект «Яндекс.Практикум». Список ещё не определён, говорят источники, — например, в него хотели добавить «Карты» и «Навигатор». К тому же «успешные» бизнесы (в том числе и облака) продолжат развиваться и в России, но компания поделится правами на их работу за рубежом.

#новость #яндекс #аркадийволож

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32 комментария
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 Пришелец

Ишь, размечтался! Программировай!

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Руслан Халиуллин
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S.Z

Ну и правильно, бизнес в рф и так рано или поздно будет захвачен государством. Хотя можно сказать уже

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Комментарий удален модератором

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Ударный кубок

А помните, в 90-ых мы мечтали жить как в Европе или США, но где-то повернули не туда..

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Big Boss

Настоящий патриот, помог русских оболванить своими Яндекс новостями, и теперь с баблом на запад. Классика.

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Чёрное солнце

Большая часть его бабла уже итак на западе. НО ХОЧЕТСЯ ПОБОЛЬШЕ.

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Ivan Boldyrev

Большая часть его капитала — в акциях Яндекса. Или вы думаете, что он где-то ещё минимум столько же заработал?

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Поджог Сараев

В колониях не так-то много траекторий для карьеры

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Gosoo Gosoo

Им там в Израиле мёдом намазано что ли?
Как мухи на говно все туда летят.

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Никита Бабин

А вам в комментариях 15-рублевую повестку отрабатывать, тоже намазали, простите?

Вы то прилетели, тут как тут 😉

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Gosoo Gosoo

Чекни мои комменты, если интересно, я довольно оппозиционно настроен.

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Skyray

Лавров подобную залупу говорил, и говном запахло от него

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Mister x
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Gosoo Gosoo

Там челик навалил какой-то неаргументированной хуйни на мой коммент. Че не так?

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Acupuncture USA

Может потому что он еврей, не?

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Gosoo Gosoo

Они все евреи, даже Ивановы и Петровы получают гражданство по бабке-иммигрантке.
Только родились, учились и женились в Москве, как правило.

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Alex Vi

Куда собрался? Посадить предателя на принудительный просмотр новостей с главной Яндекса!

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Слегка Придурковатый

"Аркадий Волож перестанет контролировать бизнес компании в России"

У меня складывается впечатление, что Волож уже давно не контролирует бизнес компании в России.

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Вадим Д.

Ишь какой хитрый Волож. Нет уж, сиди и из дома контролируй.

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Птиц

Это тот Израиль, который спецоперации проводит на территории как минимум 4 стран и оккупировал территории соседей, я правильно понял?

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Денис Бурков

Все верно, капрал ✊

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Юрий Б.

Родину не выбирают

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Денис Бурков

Нихуя себе

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Yury Grinev

Все нужным людям.

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Юрий Б.

Я не сотрудник Яндекса, далек от него, но на идейном уровне выглядит как будто будет перейден последний рубеж.

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Сергей Рыбак

Поехали!

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Илья Сорока

Последний оплот предпринимательства душат. Всё в руки эффективных госменеджеров уйдёт...

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Yuri Nazarov

Новость здесь от 3 июня о санкциях против Аркадия Юрьевича начиналась буквально так: "Волож — не контролирующий акционер, и санкции против него не затронут компанию.... ", далее было пояснение о принятии решений неким трастом согласно рекомендациям совета директоров. Нет последовательности в изложении событий даже в Я.

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Невкусно и грустно

Переговоры с кем ведет Волож/Яндекс?

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Чёрное солнце
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Vladislav Ponomarenko

F

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Aleksei Novikov

После Авито будет следующим.

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