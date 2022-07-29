Аркадий Волож снова готов обменять контроль в «Яндексе» на возможность вывести часть активов за границу — The Bell Статьи редакции
В этом плане ему помогает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
- Сейчас в компании идут переговоры о будущем «Яндекса» — их результатом может стать то, что Аркадий Волож перестанет контролировать бизнес компании в России, рассказали источники The Bell.
- В результате у компании могут появиться новые акционеры и структура управления, а Волож получит возможность развивать часть активов компании за рубежом независимо от «Яндекса».
- Переговоры о выделении части бизнеса начались в июне — но тогда им помешали проблемы с держателями облигаций, из-за которых «Яндекс» оказался на грани дефолта. Они возобновились, когда компания договорилась о реструктуризации.
Чего хочет Волож
- Волож долгое время мечтал сделать компанию международной, а часть проектов, например, беспилотники, изначально была нацелена на иностранные рынки. За границей он хотел развивать и облачные сервисы — в странах, где их нет, например, за пределами Европы и США.
- «Яндекс» раскололся на две части после начала «спецоперации»: на тех, кто уехал, и тех, кто решил «спасать» русский бизнес. Последние несколько месяцев в компании обсуждали, можно ли выделить из «Яндекса» часть бизнеса, которая могла бы развиваться под руководством Воложа за границей — независимо от российской компании.
- Речь идет о нескольких проектах, включая беспилотники, облака, образовательный проект «Яндекс.Практикум». Список ещё не определён, говорят источники, — например, в него хотели добавить «Карты» и «Навигатор». К тому же «успешные» бизнесы (в том числе и облака) продолжат развиваться и в России, но компания поделится правами на их работу за рубежом.
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Ишь, размечтался! Программировай!
Ну и правильно, бизнес в рф и так рано или поздно будет захвачен государством. Хотя можно сказать уже
Комментарий удален модератором
А помните, в 90-ых мы мечтали жить как в Европе или США, но где-то повернули не туда..
Настоящий патриот, помог русских оболванить своими Яндекс новостями, и теперь с баблом на запад. Классика.
Большая часть его бабла уже итак на западе. НО ХОЧЕТСЯ ПОБОЛЬШЕ.
Большая часть его капитала — в акциях Яндекса. Или вы думаете, что он где-то ещё минимум столько же заработал?
В колониях не так-то много траекторий для карьеры
Им там в Израиле мёдом намазано что ли?
Как мухи на говно все туда летят.
А вам в комментариях 15-рублевую повестку отрабатывать, тоже намазали, простите?
Вы то прилетели, тут как тут 😉
Чекни мои комменты, если интересно, я довольно оппозиционно настроен.
Лавров подобную залупу говорил, и говном запахло от него
Там челик навалил какой-то неаргументированной хуйни на мой коммент. Че не так?
Может потому что он еврей, не?
Они все евреи, даже Ивановы и Петровы получают гражданство по бабке-иммигрантке.
Только родились, учились и женились в Москве, как правило.
Куда собрался? Посадить предателя на принудительный просмотр новостей с главной Яндекса!
"Аркадий Волож перестанет контролировать бизнес компании в России"
У меня складывается впечатление, что Волож уже давно не контролирует бизнес компании в России.
Ишь какой хитрый Волож. Нет уж, сиди и из дома контролируй.
Это тот Израиль, который спецоперации проводит на территории как минимум 4 стран и оккупировал территории соседей, я правильно понял?
Все верно, капрал ✊
Родину не выбирают
Нихуя себе
Все нужным людям.
Я не сотрудник Яндекса, далек от него, но на идейном уровне выглядит как будто будет перейден последний рубеж.
Поехали!
Последний оплот предпринимательства душат. Всё в руки эффективных госменеджеров уйдёт...
Новость здесь от 3 июня о санкциях против Аркадия Юрьевича начиналась буквально так: "Волож — не контролирующий акционер, и санкции против него не затронут компанию.... ", далее было пояснение о принятии решений неким трастом согласно рекомендациям совета директоров. Нет последовательности в изложении событий даже в Я.
Переговоры с кем ведет Волож/Яндекс?
F
После Авито будет следующим.