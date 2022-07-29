Отчёт Apple за квартал: стабильные продажи iPhone и падение выручки с аксессуаров, iPad и Mac Статьи редакции
Гендиректор Apple Тим Кук заявил о двузначном росте новых владельцев iPhone.
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Вечером 28 июля Apple опубликовала свой отчёт за третий квартал финансового 2022 года. Выбрали главное.
Основные цифры
- Выручка за квартал достигла $83 млрд, что выше прогнозов аналитиков. Она выросла на 2% по сравнению с тем же периодом в 2021 году.
- Операционная прибыль — $21,1 млрд (меньше на 4,4%), а чистая прибыль — $19,4 млрд (меньше на 10,6%).
Продажи устройств
- Выручка с iPhone выросла на 3% и составила $40,6 млрд, хотя аналитики прогнозировали меньше — $38,3 млрд.
- Выручка с Mac упала на 10% и составила $7,3 млрд.
- Выручка с iPad упала на 2% — она достигла $7,2 млрд.
- Показатели сегмента «других продуктов», куда входят AirPods, Apple Watch и HomePod, упали на 8%. Выручка составила $8 млрд.
- Выручка с сервисов выросла на 12% и достигла $19,6 млрд.
Другие детали
- Акции Apple после публикации отчёта выросли на 3%. Несмотря на спад в некоторых сегментах, в этом квартале компания всё же выступила лучше ожиданий.
- Глава Apple Тим Кук отметил, что продажи iPhone 13 остаются высокими даже во второй половине 2022-го, хотя показатели смартфонов обычно падают ближе к осени, когда компания выпускает новую модель.
- Кук сообщил о двухзначном росте владельцев iPhone за счёт привлечения пользователей Android.
- Компания не предоставила прогнозов за квартал. Падения в некоторых сегментах объяснили продолжающимися трудностями с поставками.
Надо быть конченым человеком чтобы покупать их аксессуары за оверпайс