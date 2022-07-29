Финансы
Газетный корабль

«Тинькофф» со 2 августа снизит комиссию за обслуживание валютных счетов — с 1% до 0,5% Статьи редакции

Если на счету меньше 10 тысяч у.е. — обслуживание бесплатное.

  • «Тинькофф» снизит плату за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках: со 2 августа комиссия составит 0,5% в месяц.
  • Кроме того, банк снизил ставку по вкладам в рублях — с 8% до 7%.
  • С 23 июня «Тинькофф» ввёл плату за обслуживание счетов в валюте — 1% в месяц, если на счету больше 1000 у.е. в валюте. С той же даты открыть накопительный счёт можно только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закрыли, деньги перевели на обычные счета клиентов.
  • 16 июня банк изменил условия комиссии: при балансе до 10 тысяч у.е. в валюте счёта обслуживание остаётся бесплатным.

#новость #тинькофф

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18 комментариев
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Наивный Валера
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Вадим Д.

Ну всё, выдыхаю – беру свои наличные $28 и кладу на счёт в Тинькофф, не о чем волноваться (-:
Хотя позже могут и передумать, стабильностью ставок, условий и комиссий банки нынче не отличаются.

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V Gradusov

В тиньке думали, что сейчас все банки тоже по 1-2% введут, и они будут не главными мудаками, а мудрыми провидцами. Но нет, пока они главные мудаки в поле. Поэтому решили немного затеряться в траве.

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Егорка Кромберг

Больше 10000 у е, а не 1000

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Олег Бондарь

С начала было 1000 уе

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Егорка Кромберг

Нет, не было

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Олег Бондарь

Они сделали 1000 уе, потом подняли до 10000

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Егорка Кромберг

Нет, сразу было 10000

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Олег Бондарь
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Sanya

Нет.

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Олег Бондарь

Сори я не умею отличать сарказм от глупости, поэтому дальше сами себе доказывайте

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Gugumot

И будет всем счастье )))

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Футбольный фонарь

Красавчики 🤣👌

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Волшебный корабль

Оттепель

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Andrew

Количество проклятий от клиентов в сторону Тинькофф снизится на 0,5%

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Городской пришелец

А что, они тогда не всё из банкоматов вынесли? Я тогда случайно не в ту очередь встала, сколько было людей.

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неформат

интересно много кто вообще вклады там держит?

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Zoringer
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