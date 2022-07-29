«Тинькофф» со 2 августа снизит комиссию за обслуживание валютных счетов — с 1% до 0,5% Статьи редакции
Если на счету меньше 10 тысяч у.е. — обслуживание бесплатное.
- «Тинькофф» снизит плату за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках: со 2 августа комиссия составит 0,5% в месяц.
- Кроме того, банк снизил ставку по вкладам в рублях — с 8% до 7%.
- С 23 июня «Тинькофф» ввёл плату за обслуживание счетов в валюте — 1% в месяц, если на счету больше 1000 у.е. в валюте. С той же даты открыть накопительный счёт можно только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закрыли, деньги перевели на обычные счета клиентов.
- 16 июня банк изменил условия комиссии: при балансе до 10 тысяч у.е. в валюте счёта обслуживание остаётся бесплатным.
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Ну всё, выдыхаю – беру свои наличные $28 и кладу на счёт в Тинькофф, не о чем волноваться (-:
Хотя позже могут и передумать, стабильностью ставок, условий и комиссий банки нынче не отличаются.
В тиньке думали, что сейчас все банки тоже по 1-2% введут, и они будут не главными мудаками, а мудрыми провидцами. Но нет, пока они главные мудаки в поле. Поэтому решили немного затеряться в траве.
Больше 10000 у е, а не 1000
С начала было 1000 уе
Нет, не было
Они сделали 1000 уе, потом подняли до 10000
Нет, сразу было 10000
Нет.
Сори я не умею отличать сарказм от глупости, поэтому дальше сами себе доказывайте
И будет всем счастье )))
Красавчики 🤣👌
Оттепель
Количество проклятий от клиентов в сторону Тинькофф снизится на 0,5%
А что, они тогда не всё из банкоматов вынесли? Я тогда случайно не в ту очередь встала, сколько было людей.
интересно много кто вообще вклады там держит?