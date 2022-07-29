Финансы
Татарский Макс

Три топ-менеджера «Тинькофф» покинули банк весной 2022 года для развития своего проекта Статьи редакции

Предположительно, новый стартап будет работать в Мексике.

  • Вице-президент по стратегии Нери Толлардо, вице-президент по нефинансовым услугам, партнёрству и лояльности Александр Бро и вице-президент по продуктам и портфельному менеджменту Данил Анисимов покинули «Тинькофф», обратил внимание Telegram-канал «Финсайд».
  • Увольнение менеджеров Forbes подтвердили в «Тинькофф», добавив, что это произошло ещё весной 2022 года.
  • Судя по профилям Александра Бро и Нери Толлардо в LinkedIn, с лета 2022 года они занялись новым проектом в сфере онлайн-банкинга. Название проекта и страна в соцсети не уточняется, но у Бро в контактной информации указана Мексика. Информацию о том, что проект создаётся именно в этой стране, подтвердил источник vc.ru, знакомый с основателями нового стартапа.
  • По словам источника Forbes, проект финансируется за счёт денег Олега Тинькова от продажи его доли в TCS Group.
  • Весной 2022 года из TCS Group ушли Оливер Хьюз и Павел Фёдоров. Они занялись созданием стартапа Kinetic Finance в Юго-Восточной Азии. Ещё один финтех-стартап выходцев из «Тинькофф» — Vivid Money — с 2020 года работает в Европе. В феврале он привлёк $114 млн при оценке в $885 млн.

#новость #тинькофф

2571 просмотров
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18 комментариев
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 Sasha Bor

Sup, Bro 😎? Опыт российского Финтека однозначно будет востребован не только в развивающихся странах, тут в штатах поле непаханое один корявый zelle

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Vasiliy coconut

Почему 8 лет не покидали ?:)

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Мария

хочется поставить плюс, но не могу
хехехе

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Pavel

Судя по происходившему с весны, на их место пригласили Юрия Лозу и табор цыган

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Хозяин

топ-топ-топ-менеджеры

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rezraf

Скоро увидим много проектов от выходцев из Тинькофф

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Айрат Галиуллин

Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф

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Смирнов Владимир

🤣🤣🤣

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ЯжПрограммист

Них-них, нах-нах, нюх-нюх

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Айрат Галиуллин

И назовут стартап Нери, Бро и Анисимов - Не Бро Сим

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Andrew
Предположительно, новый стартап будет работать в Мексике

Они еще в марте об этом говорили

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Тинькофф 2.0, только в Мексике?

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Дмитрий Маланин

Ну поглядим как зайдёт мексиканский Тинек ;)

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Александр Виннер

Но это же старая новость

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неформат

тсс, главное про пенькофф, ща налетят

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Alexey V

Вице-президент по партнёрству и лояльности Александр Бро… Спасибо, Бро!

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роман долгополов

Бро по старославянски-пиво))

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неформат

то то лояльность у оставшегося банка упала в 0

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