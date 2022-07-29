Три топ-менеджера «Тинькофф» покинули банк весной 2022 года для развития своего проекта Статьи редакции
Предположительно, новый стартап будет работать в Мексике.
- Вице-президент по стратегии Нери Толлардо, вице-президент по нефинансовым услугам, партнёрству и лояльности Александр Бро и вице-президент по продуктам и портфельному менеджменту Данил Анисимов покинули «Тинькофф», обратил внимание Telegram-канал «Финсайд».
- Увольнение менеджеров Forbes подтвердили в «Тинькофф», добавив, что это произошло ещё весной 2022 года.
- Судя по профилям Александра Бро и Нери Толлардо в LinkedIn, с лета 2022 года они занялись новым проектом в сфере онлайн-банкинга. Название проекта и страна в соцсети не уточняется, но у Бро в контактной информации указана Мексика. Информацию о том, что проект создаётся именно в этой стране, подтвердил источник vc.ru, знакомый с основателями нового стартапа.
- По словам источника Forbes, проект финансируется за счёт денег Олега Тинькова от продажи его доли в TCS Group.
- Весной 2022 года из TCS Group ушли Оливер Хьюз и Павел Фёдоров. Они занялись созданием стартапа Kinetic Finance в Юго-Восточной Азии. Ещё один финтех-стартап выходцев из «Тинькофф» — Vivid Money — с 2020 года работает в Европе. В феврале он привлёк $114 млн при оценке в $885 млн.
2571 просмотров
Sup, Bro 😎? Опыт российского Финтека однозначно будет востребован не только в развивающихся странах, тут в штатах поле непаханое один корявый zelle
Почему 8 лет не покидали ?:)
хочется поставить плюс, но не могу
хехехе
Судя по происходившему с весны, на их место пригласили Юрия Лозу и табор цыган
топ-топ-топ-менеджеры
Скоро увидим много проектов от выходцев из Тинькофф
Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф
🤣🤣🤣
Них-них, нах-нах, нюх-нюх
И назовут стартап Нери, Бро и Анисимов - Не Бро Сим
Они еще в марте об этом говорили
Тинькофф 2.0, только в Мексике?
Ну поглядим как зайдёт мексиканский Тинек ;)
Но это же старая новость
тсс, главное про пенькофф, ща налетят
Вице-президент по партнёрству и лояльности Александр Бро… Спасибо, Бро!
Бро по старославянски-пиво))
то то лояльность у оставшегося банка упала в 0