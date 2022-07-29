ЦБ готовится к отмене долларовых торгов на бирже в случае новых санкций — Forbes Статьи редакции
И думает, как тогда определять единый курс рубля к валюте.
Согласно данным Forbes, риск введения санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) в ЦБ обсуждали ещё в начале лета.
- Если это произойдёт, торги долларом, евро и фунтом на Мосбирже будут остановлены, а средства клиентов НКЦ — заморожены. Последние источники оценивают в $30-50 млрд — все они хранятся в иностранных банках. Это в дополнение к $300 млрд резервов ЦБ, которые уже заморозили.
- В случае ограничений НКЦ будет вынужден заменить валюту исполнения обязательств на всех рынках Мосбиржи, кроме срочного, остановить зачисление и списание санкционной валюты и прекратить считать её обеспечением. В Банке России подтвердили, что прорабатывают сценарий на такой случай.
- Вопрос в том, как в таком случае определять единый курс валюты. Соответствующий регламент утвердили ещё в 2014 году. Согласно ему, курс будет определяться как сумма центрального курса и центрального значения индикативного курса. Их НКЦ устанавливает на следующий день по результатам торгов в предыдущий. Но если торгов не будет, такой механизм расчета будет актуален только на дату их закрытия.
- Один из выходов — разработать российский аналог Bloomberg: внебиржевую платформу с котировками от банков. Тогда ЦБ сможет определять единый курс на основе показателей десяти крупнейших банков. Каким именно будет алгоритм — пока неизвестно, но источники Forbes говорят, что некоторые организации уже получили «схему-механизм расчётов».
- Отсутствие расчётов в долларах и евро вряд ли сильно ударит по бирже, поскольку её рублевый бизнес больше валютного, считает инвестстратег «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, торги валютами «недружественных» стран составляют всего 10-15% от её комиссионных доходов.
- В конце июля брокеры стали массово вводить комиссии за хранение валюты на брокерских счетах. По данным источников Forbes, они делают это «с подачи ЦБ, который требует забрать валюту с биржи».
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- Я тебе рубль дал?
- Дал!
- За кефиром послал?
- Послал!
- Кефира не было?
- Не было!
- Сдача где?
- Какая сдача?
Надеемся на понимание
так сдачи и нет, если кефир которого нету не был куплен
У меня простой вопрос. Когда государство прекратит разрушать страну??
Я могу понять санкции и зарубежные ограничения. Ладно. Но зачем наши рубят наше же дерево??
И что самое главное, если они не собираются останавливаться, то что делать нам??
Потому что это уже переходит ВСЕ РАЗУМНЫЕ РАМКИ!
А гос-ву просто класть с прибором на обычных граждан. Оно Всегда преследует, только свои личные интересы. Правда уровень неадеквата в принимаемых законах, уже зашкаливает все допустимые пределы.
Ты новость читал? ЦБ прорабатывает меры на случай, если запад введет санкции против МОЕХа.И что самое главное, если они не собираются останавливаться, то что делать нам??
Это надо западных лидеров спрашивать.
Вы конкретно про что в данной статье?
Ну можно продолжать торговать замороженными долларами на виртуальных счетах в далеких банках и делать вид, что все нормально)
Хз хз, я сижу и с интересом жую попкорн наблюдая за происходящим.
Разве тут не понятно, что нужно делать? 🪓🔥
Последний разум предательски покинул страну в конце февраля...
В смысле, у нас же по плану всё идёт. Пусть посмотрят в план - там написано всё должно быть.
В плане написано: как произошло - такой и план был.
Там так и написано - "Долларов не будет".
Никогда так не завидовала людям, которые имеют возможности уехать из этого дурдома.
Погоди все самое интересное впереди. Страна на грани конфликта со всеми соседями кругом НАТО базы, а ты собрался уезжать ... сейчас самое интересное должно начатся ...
Ты че бредишь чтоли падла?
В Мосбирже основной объем сделок - это сделки РЕПО. Фондовый рынок - это единицы процентов в общем объеме.
Ага, проверяй, не повлияет.
Где проверять?
Ну что ж такое-то. Ещё и в пятницу.
Рано или поздно нужно будет определить сколько зерна стоит бык или что там и тут появится курс обмена. А потом его посто проссумируют поделят все на курс и возникнет цена и ее назовут ну скажем рублем.
ну то есть новость из разряда громкий заголовок о фантазиях форбса в стиле если бы да кабы, а то мы тут малопуганые ага
Так вы считаете, что это просто пугают?
Очень хочется надеяться, что до доллара и евро не дойдет. Но вероятность ненулевая. Есть уже неприятный прецедент с швейцарским франком. Так, клиенты Тинькова сидят с замороженными средствами.
С каждым днем все веселее и веселее.
Позитивное мышление - это отлично 🤣
Поясните для тупых что будет с моими баксами в тинькоф инвестициях и додлоровыми акциями? Просто будут циферки которые ни продать ни вывести?
С акциями ничего, а за баксы будут брать комиссию за обслуживание, пока баксы на счету не кончатся.
Не понял, зачем закрывать биржу? Санкции западные могут быть какими угодно, но доллары есть внутри России и у банков, и у предприятий, и у физлиц. Есть спрос, есть предложение. А значит, логично существование рынка.
Что касается владельцев тех 30-50 млрд в иностранных банках, они чего ждут? Давно бы уже вывели оттуда, пока в очередной раз не запахло жареным.
Не на каждый виртуальный доллар есть наличный и они толком не переводятся, если вообще не заморожены
Никакие доллары внутри России не хранятся, кроме наличных. Все хранится в иностранных банках корреспондентах
Так пока торговля ресурсами идёт "Типа за рубли" не будет ничего такого, но в будущем вполне возможно.
Ну, исходя из моего понимания, торговля "типа за рубли" должна, в обозримой перспективе, превратиться в "за рубли" с определением цены в рублях на российских сырьевых биржах. Насколько я понимаю, сейчас процесс на пшенице обкатывать будут...
Теперь пора выходить из акций?
Давно пора было ) из российских брокеров точно )
Объясните так, будто мне 5 лет. Наличный доллар в этом случае подорожает?
Да, подорожает. Купить доллар на бирже вы не сможете. В банках, если там все не накроется медным тазом, будут гигантские спреды для населения. Но спрос на наличный доллар останется - в Азию, Африку, на Ближний Восток вы же не поедете с одной картой МИР? Часть спроса на безналичный доллар перетечет на наличный, кол-во наличного +-фиксированное из-за санкций, да и фактор паники тоже надо учесть.
Хыхыыхыхыхыхыы
ГЫЫЫЫЫ
.
Я правильно понимаю, что это касается в том числе средств на счетах брокеров?
Но ведь «сложная экономическая обстановка»
Интересно, а не отойдет ли моя Западня Сибирь какой-нибудь приличной стране...эти то совсем уже одичалые какие-то стали.
Давно пора уже эти торги отменить, просто выкупать у населения валюту по фиксированному курсу ЦБ - 10₽ за $
Сразу видно, тупая баба сидит, они не понимают что за этим последует? Девальвация и ускорение инфляции
И будет, наконец-то, доллар по 200?
Вообще я смутно понимаю людей, которые, в текущих условиях, держат существенные суммы в долларах на счетах в банках. Есть же юани, которые к доллару крепко привязаны. Почему бы в них не перейти?