Финансы
Полина Лааксо

ЦБ готовится к отмене долларовых торгов на бирже в случае новых санкций — Forbes Статьи редакции

И думает, как тогда определять единый курс рубля к валюте.

Источник: «Мосбиржа»

  • Согласно данным Forbes, риск введения санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) в ЦБ обсуждали ещё в начале лета.

  • Если это произойдёт, торги долларом, евро и фунтом на Мосбирже будут остановлены, а средства клиентов НКЦ — заморожены. Последние источники оценивают в $30-50 млрд — все они хранятся в иностранных банках. Это в дополнение к $300 млрд резервов ЦБ, которые уже заморозили.
  • В случае ограничений НКЦ будет вынужден заменить валюту исполнения обязательств на всех рынках Мосбиржи, кроме срочного, остановить зачисление и списание санкционной валюты и прекратить считать её обеспечением. В Банке России подтвердили, что прорабатывают сценарий на такой случай.
  • Вопрос в том, как в таком случае определять единый курс валюты. Соответствующий регламент утвердили ещё в 2014 году. Согласно ему, курс будет определяться как сумма центрального курса и центрального значения индикативного курса. Их НКЦ устанавливает на следующий день по результатам торгов в предыдущий. Но если торгов не будет, такой механизм расчета будет актуален только на дату их закрытия.

Биржевого курса доллара больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса.

источник Forbes
  • Один из выходов — разработать российский аналог Bloomberg: внебиржевую платформу с котировками от банков. Тогда ЦБ сможет определять единый курс на основе показателей десяти крупнейших банков. Каким именно будет алгоритм — пока неизвестно, но источники Forbes говорят, что некоторые организации уже получили «схему-механизм расчётов».
  • Отсутствие расчётов в долларах и евро вряд ли сильно ударит по бирже, поскольку её рублевый бизнес больше валютного, считает инвестстратег «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, торги валютами «недружественных» стран составляют всего 10-15% от её комиссионных доходов.
  • В конце июля брокеры стали массово вводить комиссии за хранение валюты на брокерских счетах. По данным источников Forbes, они делают это «с подачи ЦБ, который требует забрать валюту с биржи».

#цб #новость #биржа

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94 комментария
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 Невкусно и грустно

- Я тебе рубль дал?
- Дал!
- За кефиром послал?
- Послал!
- Кефира не было?
- Не было!
- Сдача где?
- Какая сдача?

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Uranus In Fire

Надеемся на понимание

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Ливинти

так сдачи и нет, если кефир которого нету не был куплен

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Кощей Бессмертный

У меня простой вопрос. Когда государство прекратит разрушать страну??

Я могу понять санкции и зарубежные ограничения. Ладно. Но зачем наши рубят наше же дерево??

И что самое главное, если они не собираются останавливаться, то что делать нам??

Потому что это уже переходит ВСЕ РАЗУМНЫЕ РАМКИ!

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Mnemonikus

А гос-ву просто класть с прибором на обычных граждан. Оно Всегда преследует, только свои личные интересы. Правда уровень неадеквата в принимаемых законах, уже зашкаливает все допустимые пределы.

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3 комментария
Pavel Pavel
Я могу понять санкции и зарубежные ограничения. Ладно. Но зачем наши рубят наше же дерево??

Ты новость читал? ЦБ прорабатывает меры на случай, если запад введет санкции против МОЕХа.

И что самое главное, если они не собираются останавливаться, то что делать нам??

Это надо западных лидеров спрашивать.

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28 комментариев
Офицерский диод

Вы конкретно про что в данной статье?

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Alex Moren

Ну можно продолжать торговать замороженными долларами на виртуальных счетах в далеких банках и делать вид, что все нормально)

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Сексорцист Милфхантерович

Хз хз, я сижу и с интересом жую попкорн наблюдая за происходящим.

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Pavliki Nomilk

Разве тут не понятно, что нужно делать? 🪓🔥

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5 комментариев
Василий Цымбал

Последний разум предательски покинул страну в конце февраля...

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Zachemonitashatpushku
И думает, как в таком случае определять единый курс рубля к валюте.

В смысле, у нас же по плану всё идёт. Пусть посмотрят в план - там написано всё должно быть.

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Вася Пражкин
Пусть посмотрят в план - там написано всё должно быть.

В плане написано: как произошло - такой и план был.

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1 комментарий
ЯжПрограммист

Там так и написано - "Долларов не будет".

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compostirony

Никогда так не завидовала людям, которые имеют возможности уехать из этого дурдома.

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Политический Паша

Погоди все самое интересное впереди. Страна на грани конфликта со всеми соседями кругом НАТО базы, а ты собрался уезжать ... сейчас самое интересное должно начатся ...

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Skyray
Отсутствие расчётов в долларах и евро вряд ли сильно ударит по бирже, поскольку её рублевый бизнес больше валютного

Ты че бредишь чтоли падла?

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Цкуро Бесцветный

В Мосбирже основной объем сделок - это сделки РЕПО. Фондовый рынок - это единицы процентов в общем объеме.

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Nikita P
Отсутствие расчётов в долларах и евро вряд ли сильно ударит по бирже

Ага, проверяй, не повлияет.

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Сексорцист Милфхантерович

Где проверять?

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Вадим Д.

Ну что ж такое-то. Ещё и в пятницу.

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Политический Паша

Рано или поздно нужно будет определить сколько зерна стоит бык или что там и тут появится курс обмена. А потом его посто проссумируют поделят все на курс и возникнет цена и ее назовут ну скажем рублем.

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неформат

ну то есть новость из разряда громкий заголовок о фантазиях форбса в стиле если бы да кабы, а то мы тут малопуганые ага

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Цаган Чимидова

Так вы считаете, что это просто пугают?

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2 комментария
Сергей Михалёв

Очень хочется надеяться, что до доллара и евро не дойдет. Но вероятность ненулевая. Есть уже неприятный прецедент с швейцарским франком. Так, клиенты Тинькова сидят с замороженными средствами.

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1 комментарий
Andrew

С каждым днем все веселее и веселее.

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F-117

Позитивное мышление - это отлично 🤣

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Георгий Станков

Поясните для тупых что будет с моими баксами в тинькоф инвестициях и додлоровыми акциями? Просто будут циферки которые ни продать ни вывести?

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Озверевший Фукуяма

С акциями ничего, а за баксы будут брать комиссию за обслуживание, пока баксы на счету не кончатся.

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1 комментарий
Walter Kovacs
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Anton Frolow

Не понял, зачем закрывать биржу? Санкции западные могут быть какими угодно, но доллары есть внутри России и у банков, и у предприятий, и у физлиц. Есть спрос, есть предложение. А значит, логично существование рынка.

Что касается владельцев тех 30-50 млрд в иностранных банках, они чего ждут? Давно бы уже вывели оттуда, пока в очередной раз не запахло жареным.

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Alex Moren

Не на каждый виртуальный доллар есть наличный и они толком не переводятся, если вообще не заморожены

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Александр

Никакие доллары внутри России не хранятся, кроме наличных. Все хранится в иностранных банках корреспондентах

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3 комментария
ЯжПрограммист

Так пока торговля ресурсами идёт "Типа за рубли" не будет ничего такого, но в будущем вполне возможно.

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Антон piter

Ну, исходя из моего понимания, торговля "типа за рубли" должна, в обозримой перспективе, превратиться в "за рубли" с определением цены в рублях на российских сырьевых биржах. Насколько я понимаю, сейчас процесс на пшенице обкатывать будут...

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Artem White

Теперь пора выходить из акций?

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Денис Вершинин

Давно пора было ) из российских брокеров точно )

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1 комментарий
Недавний Денис

Объясните так, будто мне 5 лет. Наличный доллар в этом случае подорожает?

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Владимир Зернов

Да, подорожает. Купить доллар на бирже вы не сможете. В банках, если там все не накроется медным тазом, будут гигантские спреды для населения. Но спрос на наличный доллар останется - в Азию, Африку, на Ближний Восток вы же не поедете с одной картой МИР? Часть спроса на безналичный доллар перетечет на наличный, кол-во наличного +-фиксированное из-за санкций, да и фактор паники тоже надо учесть.

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1 комментарий
redsoxwalker

Хыхыыхыхыхыхыы
ГЫЫЫЫЫ

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Salena_ya

.

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Zloy Marketolog
средства клиентов НКЦ — заморожены

Я правильно понимаю, что это касается в том числе средств на счетах брокеров?

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Zikasak
По данным источников Forbes, они делают это «с подачи ЦБ, который требует забрать валюту с биржи».

Но ведь «сложная экономическая обстановка»

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Oleg Dergilev

Интересно, а не отойдет ли моя Западня Сибирь какой-нибудь приличной стране...эти то совсем уже одичалые какие-то стали.

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Igor Egorov

Давно пора уже эти торги отменить, просто выкупать у населения валюту по фиксированному курсу ЦБ - 10₽ за $

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LatvianPotato Farmer

Сразу видно, тупая баба сидит, они не понимают что за этим последует? Девальвация и ускорение инфляции

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Антон piter

И будет, наконец-то, доллар по 200?

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Антон piter

Вообще я смутно понимаю людей, которые, в текущих условиях, держат существенные суммы в долларах на счетах в банках. Есть же юани, которые к доллару крепко привязаны. Почему бы в них не перейти?

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