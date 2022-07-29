Citi и JPMorgan — корреспонденты многих российских банков. Если их корсчета будут закрыты, у их клиентов — компаний и людей — будут проблемы с валютой на счетах, а валютные переводы будут недоступны. Источники Frank Media говорят, что Citi и JPMorgan оставят корсчета лишь для нескольких игроков.

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Российские банки, которые держат корсчета в Citi и JPMorgan, начиная с конца июля стали получать письма о том, что глобальные банки прекращают с ними корреспондентские отношения. Об этом Frank Media рассказали топ-менеджеры сразу трех банков, получивших такие письма. Кроме того, о таком решении Citi знает источник, знакомый с положением дел в российском Ситибанке.

Даты прекращения корреспондентских отношений у всех контрагентов разные.

«Письма рассылались рандомно, даты действительно разные», — делится один из источников.

По большому счету JPMorgan оставляет корсчета только для нескольких игроков, говорят два собеседника Frank Media. Среди тех, для кого, по их информации, сделают исключение — принимающий оплату за газ Газпромбанк, и структуры Московской биржи — Национальный клиринговый центр (НКЦ). Третий собеседник добавил, что помимо них корсчета сможет сохранить Юникредитбанк, чьи корсчета находятся в материнской UniCredit, — это может быть одним из условий продажи российского бизнеса.

Citigroup также обсуждает закрытие корсчетов за исключением Газпромбанка и Мосбиржи, говорит четвертый собеседник Frank Media.

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Frank Media направили запросы в Citigroup, JPMorgan и третьему крупному игроку с широкой сетью корсчетов среди российских банков — Bank of New York Mellon, а также итальянской UniCredit. Все они воздержались от ответов.

Риски для НКЦ

У НКЦ долларовый корсчет находится в JPMorgan и BoNY, а расчеты в евро он ведет через Societe Generale и Commerzbank. ГПБ ведет расчеты в долларах через BoNY, а в евро — через свою люксембургскую дочку, указано на его сайте.

«Одна из ключевых функций НКЦ — эффективное проведение расчетов по итогам биржевых торгов, — говорится в ответе пресс-службы Московской биржи на запрос Frank Media. — НКЦ продолжает оказывать услуги в штатном режиме, включая проведение расчетов во всех валютах, по которым проводятся торги».

Представитель Газпромбанка не стал комментировать информацию с корсчетами.

Риски для банков

Закрытие корсчетов означает, что у банков растут риски при сохранении валютных пассивов на балансе, говорит один из собеседников Frank Media: банк в любой момент может лишиться валютного актива при таком подвижном санкционном режиме. По его мнению, банки продолжат ужесточать условия хранения валюты.

Второй собеседник говорит, что его банк активно рекомендует клиентам конвертировать доллары и евро в рубли либо юани. И если Мосбирже удастся сохранить корсчета, то вероятно одним из выходов для клиентов станет покупка иностранных ценных бумаг, однако такую рекомендацию банк пока не дает.

Ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что регулятор не исключает риска введения санкций в отношении НКЦ, как это случилось с Национальным расчётным депозитарием (оба входят в группу «Московская биржа»). В связи с этим ЦБ рекомендует участников рынка уменьшить валютную позицию. Согласно данным ЦБ, на руках у россиян остается около $85 млрд долларов США и евро.

Масса банков ужесточила условия хранения валюты — среди которых, даже упомянутые выше ГПБ и Юникредитбанк, которые ввели комиссию за хранение валюты и валютные переводы. А проволочки с трансграничными платежами уже отразились на способности банков работать с валютой: например, у Тинькофф банка, Уралсиба и многих других.