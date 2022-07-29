Citi и JPMorgan уведомили российские банки о закрытии их корсчетов — источники Статьи редакции
Citi и JPMorgan — корреспонденты многих российских банков. Если их корсчета будут закрыты, у их клиентов — компаний и людей — будут проблемы с валютой на счетах, а валютные переводы будут недоступны. Источники Frank Media говорят, что Citi и JPMorgan оставят корсчета лишь для нескольких игроков.
Российские банки, которые держат корсчета в Citi и JPMorgan, начиная с конца июля стали получать письма о том, что глобальные банки прекращают с ними корреспондентские отношения. Об этом Frank Media рассказали топ-менеджеры сразу трех банков, получивших такие письма. Кроме того, о таком решении Citi знает источник, знакомый с положением дел в российском Ситибанке.
Даты прекращения корреспондентских отношений у всех контрагентов разные.
По большому счету JPMorgan оставляет корсчета только для нескольких игроков, говорят два собеседника Frank Media. Среди тех, для кого, по их информации, сделают исключение — принимающий оплату за газ Газпромбанк, и структуры Московской биржи — Национальный клиринговый центр (НКЦ). Третий собеседник добавил, что помимо них корсчета сможет сохранить Юникредитбанк, чьи корсчета находятся в материнской UniCredit, — это может быть одним из условий продажи российского бизнеса.
Citigroup также обсуждает закрытие корсчетов за исключением Газпромбанка и Мосбиржи, говорит четвертый собеседник Frank Media.
Frank Media направили запросы в Citigroup, JPMorgan и третьему крупному игроку с широкой сетью корсчетов среди российских банков — Bank of New York Mellon, а также итальянской UniCredit. Все они воздержались от ответов.
Риски для НКЦ
У НКЦ долларовый корсчет находится в JPMorgan и BoNY, а расчеты в евро он ведет через Societe Generale и Commerzbank. ГПБ ведет расчеты в долларах через BoNY, а в евро — через свою люксембургскую дочку, указано на его сайте.
Представитель Газпромбанка не стал комментировать информацию с корсчетами.
Риски для банков
Закрытие корсчетов означает, что у банков растут риски при сохранении валютных пассивов на балансе, говорит один из собеседников Frank Media: банк в любой момент может лишиться валютного актива при таком подвижном санкционном режиме. По его мнению, банки продолжат ужесточать условия хранения валюты.
Второй собеседник говорит, что его банк активно рекомендует клиентам конвертировать доллары и евро в рубли либо юани. И если Мосбирже удастся сохранить корсчета, то вероятно одним из выходов для клиентов станет покупка иностранных ценных бумаг, однако такую рекомендацию банк пока не дает.
Ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что регулятор не исключает риска введения санкций в отношении НКЦ, как это случилось с Национальным расчётным депозитарием (оба входят в группу «Московская биржа»). В связи с этим ЦБ рекомендует участников рынка уменьшить валютную позицию. Согласно данным ЦБ, на руках у россиян остается около $85 млрд долларов США и евро.
Масса банков ужесточила условия хранения валюты — среди которых, даже упомянутые выше ГПБ и Юникредитбанк, которые ввели комиссию за хранение валюты и валютные переводы. А проволочки с трансграничными платежами уже отразились на способности банков работать с валютой: например, у Тинькофф банка, Уралсиба и многих других.
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А еще и ЦБ обсуждает механизм формирования курса доллара в случае прекращения биржевых торгов...
Галя, рисуем!
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Рандомно
РАШН МАЗАФАКА, ДО Ю СПИК ИТ?
Доебаться до "рандомно" надо еще уметь. И кстати нет, на "случайно" в данном случае заменить нельзя, смысл немного другой. Хватит гейткипить язык, дайте людям говорить как им удобно
Это же цитата.
Если это произойдёт мы Swift платежи в апреле-июле 2022 будем вспоминать, как «золотое время». Шансы отправить доллар были больше нуля
Черт с ним отправить, тогда доллары просто были...
Ну фсё банан P2P только теперь
Надо начать рандомно принимать оплату за газ на счета в разных российских банках - заморозили - ой оплата за газ не прошла, холодно стало ...)
я не очень понял, это значит что можно попрощаться с безналичными баксами у кого есть?
Если не секрет, нахрен вы их вообще продолжали держать? Ждали сентября? Пытались спекулировать? Было столько очевидных сигналов, что надо с этим виртуальным баксом чё-то делать, интересно понять логику людей.
Фактически(
Но сберу заблокировали корр счёт, но конвертить баксы в рубли вроде можно
Не ну раньше были то Сбербанк,Совкомфлот,Трансконтейнер и Совтрансавто.
Зачем нам капитализм вообще впринципе ииииии так заживем.
Что-то изменилось в вашем капиталистическом мирке? Рыночек счета порешал, вот и всё.
Без сарказма капитализм и власть корпораций/олигархов - основная причина по которой все это происходит. И страдают обычные люди
А Райффайзен то чего, какая судьба, а?
тяжелая, но держится 😀
«Письма рассылались рандомно, даты действительно разные», — делится один из источников.
у них там на аутсорсе "принцы" из африки что-ли?
У нашего любимого банка вроде в JPM счёт, да?
о каком речь, если не секрет?
да
Говорят, ему 15 августа закроют
@тинькофф вы сможете получать Свифт платежи после 15 августа? Или все?
Здравствуйте. Пока сказать не можем. Как только появится информация - обязательно расскажем об этом на нашем сайте и в соц сетях. Следите за новостями 🙂
Меня не покидало стойкое чувство дежавю, словно это уже происходило, и не раз.
Ну Bank of New York не упомянут в плохом свете, так что Райф пока держится
Скоре всего они все готовятся отключать корр счета, просто не все еще начали уведомлять, или их письма еще не слили в публичное поле. Нет особых причин, почему Сити и ДжП хотят уйти, а остальные вдруг оставляют все как есть.
Это значит, что нельзя будет отправлять и принимать доллары по свифт?
По хорошему их даже хранить нельзя. Но тут ЦБ может какой нибудь НСФРС и НСЕЦБ замутить.
Общался с саппортом тинькоф-бизнеса, сказали что с 14 будет запрещены исходящие swift в долларах, входящие пока будут
Citigroup также обсуждает закрытие корсчетов за исключением Газпромбанка
Ой, это что же? Выходит санкции всё-таки не против Путина и ко?
А никто не говорит уже, что санкции против Путина. Они и против таких долбоебов, как ты.
СПБ биржа сливается в унитаз