Минфин опубликовал проект, по которому активы дешевле 100 млн рублей будут ежегодно сводиться Росимуществом в список для продажи в частные руки. Среди объектов — брошенные промышленные здания, затонувшие корабли, конфискат по коррупционным уголовным делам и другое.

Цены на материалы для ремонта за год выросли почти на 20% в Москве и почти на 10% в Санкт-Петербурге, пишет «Ъ» со ссылкой на совместное исследование Infoline и СТД «Петрович». Это связано с сокращением ассортимента некоторых импортных брендов и возможным дефицитом по некоторым позициям. При этом российская продукция сильно зависит от иностранного сырья и оборудования.