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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 157 дня «операции»: стройматериалы подорожали на 20% из-за сокращения иностранных брендов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 30-31 июля и понедельник, 1 августа: доллар — 61,31 рубля, евро — 62,56 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,12 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,15 рубля, евро — по 69,02 рубля.

Стало лучше

ФНС планирует автоматизировать возмещение НДС при импортно-экспортных операциях внутри Евразийского экономического союза.

Минфин опубликовал проект, по которому активы дешевле 100 млн рублей будут ежегодно сводиться Росимуществом в список для продажи в частные руки. Среди объектов — брошенные промышленные здания, затонувшие корабли, конфискат по коррупционным уголовным делам и другое.

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Стало хуже

Цены на материалы для ремонта за год выросли почти на 20% в Москве и почти на 10% в Санкт-Петербурге, пишет «Ъ» со ссылкой на совместное исследование Infoline и СТД «Петрович». Это связано с сокращением ассортимента некоторых импортных брендов и возможным дефицитом по некоторым позициям. При этом российская продукция сильно зависит от иностранного сырья и оборудования.

Новости предыдущего дня, 29 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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27 комментариев
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 Вадим Д.

Евробакс колеблется. Заколебали.
ФНС жаждет автоматизации.
Минфин хочет продавать затонувшие корабли с конфискатом. Ну теперь-то развернутся!
Ремонт для МСК и СПб стал дороже на 20 и 10%. А в Рязани на 40% минимум, но про это молчат.

И не забывайте, что сегодня Международный день дружбы!

Всем хорошего дня и отличного настроения 🤘🏻

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Руководящий клуб

Сегодня Арнольду Шварцнеггеру 75 лет 💥
"Hasta la vista, baby!"

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Светлана Завацкая

Теперь в Рязани люди не скоро займутся строительством.

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Вадим Д.

Я только-только закончил (-:
Но с зимы дороже обошёлся примерно на 40%.

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Константин Хиксводел

День дружбы против Россосисии.

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Аlех

В рамках подготовки к введению 13-го месяца, осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии.

Роскомнадзор потребовал от «Почты России» разъяснений по поводу утечки персональных данных граждан. На почте ответили, что админ заболел.

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Renat Zaripov

Ну тогда предупреждение Почте России, ну а в следующий раз 60 тысяч заплатите. Ну как заплатите. Удержим из дотаций.

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Mike Elkin

админ не заболел, а отмечал вчера день системного администратора

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Аlех

Слил данные и пошёл отмечать.

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Zloy Marketolog
стройматериалы подорожали на 20% из-за сокращения иностранных брендов

Как же так случилось?))
-Сырье у нас свое и стоит дешевле
-Рабочая сила дешевле
-Налоги ниже
-Качество хуже из-за более низких стандартов и контроля (а значит дешевле в производстве)
-Трансграничная логистика не нужна
-Таможенных сборов нет
-Затрат на маркетинг и рекламу у производителей нет или намного ниже западных

Как же так случилось-то, господа, что у нас дороже?))

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Аlех
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Chapaka

Первый нах

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Евгений Кондратенко

Зумеры добрались и до VC

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Darth Swordman

Так они олдскульных мемов не знают же в силу возраста — это скорее молодящийся бумер развлекается =)

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Вадим Д.

Так себе рекорд (-:

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Аlех
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Roman Gusev

Про строй материалы хотелось бы детальнее. Например, на сколько дороже стал бетон и сруб, а на сколько дороже стало краска и шпаклёвка.

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Вадим Д.

Отделочные материалы же, какие бетонные срубы? (-:

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Roman Gusev

"материалы для ремонта" мне на даче престройку сносить и новую ставить. Очень даже материал для ремонта дачи

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Зеленый паркур

На VC самое оно, да, прейскуранты в процентах вывешивать, когда никто не знает, на сколько образные 10 процентов подорожания отвернут Вас от покупки каждого артикула по малярным кисточкам любителей Леруа.

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Roman Gusev

Писать,что материалы для ремонта подорожали тоже не верно. Это довольно широкое понятие, наверняка есть категории которые не выросли в цене.

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Андрей Рядькин

Дерево подешевело и металл из-за санкций на экспорт.

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Стартапер-пессимист

К осени уже всё всем ясно станет: российская экономика уже никогда не оклемается. Россия уже не сможет никому угрожать войной.
Вот что бывает, когда 20 лет не меняется власть.

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Soviet Pooh

Ну при Иосифе Виссарионовиче и больше не менялась. И могла угрожать любому

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Константин Хиксводел

Вот что бывает когда нынешняя за 20 лет ничего не сделала, или сделала но только плохое.

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Аlех

А вот и передача подешевевших активов в частные ручонки подъехала.

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Вася Пражкин
для продажи в частные руки

Чьи эти золотые ручки?

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