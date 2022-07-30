Новости и тексты на фоне 157 дня «операции»: стройматериалы подорожали на 20% из-за сокращения иностранных брендов Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 30-31 июля и понедельник, 1 августа: доллар — 61,31 рубля, евро — 62,56 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,12 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,15 рубля, евро — по 69,02 рубля.
Стало лучше
ФНС планирует автоматизировать возмещение НДС при импортно-экспортных операциях внутри Евразийского экономического союза.
Минфин опубликовал проект, по которому активы дешевле 100 млн рублей будут ежегодно сводиться Росимуществом в список для продажи в частные руки. Среди объектов — брошенные промышленные здания, затонувшие корабли, конфискат по коррупционным уголовным делам и другое.
Стало хуже
Цены на материалы для ремонта за год выросли почти на 20% в Москве и почти на 10% в Санкт-Петербурге, пишет «Ъ» со ссылкой на совместное исследование Infoline и СТД «Петрович». Это связано с сокращением ассортимента некоторых импортных брендов и возможным дефицитом по некоторым позициям. При этом российская продукция сильно зависит от иностранного сырья и оборудования.
Новости предыдущего дня, 29 июля — здесь.
Евробакс колеблется. Заколебали.
ФНС жаждет автоматизации.
Минфин хочет продавать затонувшие корабли с конфискатом. Ну теперь-то развернутся!
Ремонт для МСК и СПб стал дороже на 20 и 10%. А в Рязани на 40% минимум, но про это молчат.
И не забывайте, что сегодня Международный день дружбы!
Всем хорошего дня и отличного настроения 🤘🏻
Сегодня Арнольду Шварцнеггеру 75 лет 💥
"Hasta la vista, baby!"
Теперь в Рязани люди не скоро займутся строительством.
Я только-только закончил (-:
Но с зимы дороже обошёлся примерно на 40%.
День дружбы против Россосисии.
В рамках подготовки к введению 13-го месяца, осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии.
Роскомнадзор потребовал от «Почты России» разъяснений по поводу утечки персональных данных граждан. На почте ответили, что админ заболел.
Ну тогда предупреждение Почте России, ну а в следующий раз 60 тысяч заплатите. Ну как заплатите. Удержим из дотаций.
админ не заболел, а отмечал вчера день системного администратора
Слил данные и пошёл отмечать.
Как же так случилось?))
-Сырье у нас свое и стоит дешевле
-Рабочая сила дешевле
-Налоги ниже
-Качество хуже из-за более низких стандартов и контроля (а значит дешевле в производстве)
-Трансграничная логистика не нужна
-Таможенных сборов нет
-Затрат на маркетинг и рекламу у производителей нет или намного ниже западных
Как же так случилось-то, господа, что у нас дороже?))
Первый нах
Зумеры добрались и до VC
Так они олдскульных мемов не знают же в силу возраста — это скорее молодящийся бумер развлекается =)
Так себе рекорд (-:
Про строй материалы хотелось бы детальнее. Например, на сколько дороже стал бетон и сруб, а на сколько дороже стало краска и шпаклёвка.
Отделочные материалы же, какие бетонные срубы? (-:
"материалы для ремонта" мне на даче престройку сносить и новую ставить. Очень даже материал для ремонта дачи
На VC самое оно, да, прейскуранты в процентах вывешивать, когда никто не знает, на сколько образные 10 процентов подорожания отвернут Вас от покупки каждого артикула по малярным кисточкам любителей Леруа.
Писать,что материалы для ремонта подорожали тоже не верно. Это довольно широкое понятие, наверняка есть категории которые не выросли в цене.
Дерево подешевело и металл из-за санкций на экспорт.
К осени уже всё всем ясно станет: российская экономика уже никогда не оклемается. Россия уже не сможет никому угрожать войной.
Вот что бывает, когда 20 лет не меняется власть.
Ну при Иосифе Виссарионовиче и больше не менялась. И могла угрожать любому
Вот что бывает когда нынешняя за 20 лет ничего не сделала, или сделала но только плохое.
А вот и передача подешевевших активов в частные ручонки подъехала.
Чьи эти золотые ручки?