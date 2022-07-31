Как айтишники меняют стратегию накоплений из-за кризиса, «спецоперации» и угрозы мировой рецессии Статьи редакции
Издание dev.by приводит истории пяти белорусских ИТ-специалистов. Кто-то перестал вкладываться в иностранные технологические компании, а кто-то расширил сеть салонов красоты.
Кейс 1: «Перестал покупать новые акции на американском рынке»
Я так пересмотрел свою стратегию инвестирования: перестал покупать новые акции на американском рынке, но имеющийся пакет не продал.
Дело в том, что ещё до пандемии я купил паи в фондах банковского управления при посредничестве беларуского банка. Один пай вкладывался в акции трёх европейских компаний, а второй — в акции трёх самых крупных технологических компаний США. Я планировал докупать паи ежегодно. Но произошедшие катаклизмы внесли коррективы. Вложения в американские компании пережили взлёты и падения, но на сегодня показывают доходность в районе 5%.
Также я взял паузу с вложениями в депозиты. Я вкладывался в них ещё до пандемии — отзывные и безотзывные, в долларах и евро, но с приходом коронавируса все деньги с депозитов забрал. Однако на прошлой неделе вложился в депозиты «Альфа-банка» — там заявлен очень неплохой процент.
Присматриваюсь к покупке инвестиционных монет Нацбанка, но ещё не разобрался с механизмом их продажи в случае необходимости.
Кейс 2: «Открыла карту в грузинском банке — и перевела туда около 10% денег»
С начала «спецоперации» я решила найти дополнительный способ хранения и распоряжения деньгами, вдруг мои карты в беларуских банках перестанут работать, пока я в путешествии, или арестуют/ заморозят счета. Не стала бы хранить больше, чем $5000 в эквиваленте.
Я прорабатывала вариант с переводом денег со своих карт в USDT, но поняла, что на комиссиях буду терять больше 1%. Поскольку я нахожусь сейчас в Грузии, то открыла карту в грузинском банке — и перевела туда около 10% денег, которыми я сейчас располагаю (со счетов и наличку). Возможно, позже закину больше — я совсем недавно сделала грузинскую карту и пока тестирую, насколько удобно ей пользоваться.
Ещё часть денег я планирую закинуть на Freedom Finance — как инвестиции. Думаю заводить туда 20% от зарплаты.
Кейс 3: «Стартовал сеть салонов красоты в прошлом году. Сейчас расширяюсь»
Я хотел купить автомобиль в США и расширить свою жилплощадь, но сейчас пришлось поставить эти планы на паузу. Я стал больше копить, ведь неизвестно, что будет дальше: если придётся уезжать — лучше иметь «подушку» побольше.
Как я собирал эту «подушку» — откладывал с зарплаты, которую получаю на основной работе, плюс иногда с проектов на стороне.
Деньги держал в банке, пока не соберётся $10 тысяч, потом снимал. Хранил дома, а также вкладывал во что-нибудь, чтобы прокрутить их в плюс. К примеру, покупал коммерческую недвижимость, а потом перепродавал. Но с одним офисом у меня вышел провал — не успел продать его до февраля, а сейчас никто не покупает.
Ещё у меня есть свой бизнес — сеть салонов красоты. Начал его в прошлом году. Сейчас расширяюсь, так как много моих конкурентов закрылось, плюс освободилось немало площадей — а значит, у меня появился шанс увеличить прибыль. Бизнес самоокупается с небольшим плюсом. Хотя в феврале–марте был некоторый спад из-за оттока клиентов, в том числе постоянных.
Кейс 4: «Уже не уверен, что стоит вкладываться в недвижимость в Польше, — стал больше тратить»
На стратегию моих накоплений повлияли два фактора: переезд в другую страну — ещё до начала военных действий в Украине, а также последствия, связанные со «спецоперацией».
Результат — уже несколько пересмотров. После переезда в Польшу мы готовились к ипотеке, как только получим ВНЖ, экономили. Но сегодня я уже не уверен, что стоит вкладываться в недвижимость в текущей локации — то есть в Польше. Мы даже стали больше тратить (в основном на путешествия), оттягивая покупку своего жилья тут.
Какая стратегия была и осталась — коплю и откладываю деньги в трёх валютах, включая местную.
Кейс 5: «Хожу по депозитариям и пытаюсь добиться обратного выкупа облигаций»
До 2020 года у меня были две глобальные цели: иметь свой дом с фруктовым садом и отправить двух детей учится в Барселонский университет. Каждая из этих целей примерно стоила $80 тысяч и у меня была задача накопить $240 тысяч в течении 10-15 лет. В целом задача была более чем решаемая, но так же хотелось ещё защититься от инфляции.
После некоторых дискуссий, я принял решение инвестировать в беларуские облигации через популярную платформу Lacerta. Вкладывал деньги в различные организации со средней доходностью 6-7% в долларах. Среднегодовая инфляция в США была на уровне 3,5%, так что в целом вложение выглядело удачным.
После выборов я прошёл через пересмотр ценностей и принял решение вывести деньги.
Думал, как, — и решил вложиться в международные активы. Выбрал для этого Freedom Finance, как достаточно большую и надёжную структуру. Но примерно в этот же момент, мы нашли дом нашей мечты — просторный (хоть надо ещё вложить немало денег в ремонт), с большим участком, да ещё в отличном месте.
И в это же время стали «валиться» компании, чьи облигации я покупал раньше. Я потерял около половины своих вложений.
По остальным облигациям я до сих пор получаю выплаты и надеюсь, что со временем хоть половина денег вернётся.
А потом наступил 2022 год, началась вторая волна релокаций. И сейчас главный вопрос не о сбережениям, а о том, как уехать, не сильно потеряв в качестве жизни. Сейчас все деньги копим на «подушку безопастности» при переезде. Дом консервируем. Я хожу по депозитариям и пытаюсь добиться обратного выкупа облигаций.
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