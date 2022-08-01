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Финансы
Кадровый вентилятор

Новости и тексты на фоне 159 дня «операции»: растёт экспорт мебели из Турции, БКС вводит комиссии за валютные счета Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: leaderteam.ru

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 30-31 июля и 1 августа: доллар — 61,31 рубль, евро — 62,56 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 23:57 мск 29 июля — 58,30 рублей, евро — 59,61 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,29 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,49 рублей, евро — по 67,33 рублей.

БКС вводит комиссии для физлиц за обслуживание текущих и накопительных счетов в долларах и евро. По вкладам комиссия начисляться не будет.

Стало хуже

Количество запросов на скачивание приложений с пиратским контентом с февраля по июль 2022 года выросло в России на 300-400%. Их разработчики подтверждают спрос и намерены разместить сервисы на маркетплейсах NashStore и RuStore.

Россияне стали чаще жаловаться на отказы банков в кредитных каникулах или реструктуризации. Количество подобных претензий увеличилось с апреля минимум на 10-15%. Банкиры говорят о несоответствии заявок требованиям законодательства, а также о фальсификации сведений о доходе.

Сокращение льгот и привилегий затронуло премиальных клиентов банков: для них вводятся комиссии, урезаются льготы, повышается денежный ценз. Но и сами клиенты уже не пользуются ранее предоставляемыми услугами. Опрошенные «Ъ» эксперты ожидают сокращения сегмента на 5-7%.

По итогам первого полугодия ввоз всех крепких напитков в Россию сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн л. Основная причина — санкции и отказ от поставок крупнейших производителей, рассказали «Ъ» участники рынка.

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Российские разработчики средств защиты информации для банков, операторов связи и госинформсистем не могут выполнить заказы из-за перебоев с поставками иностранных комплектующих. С проблемами столкнулись российские вендоры UserGate и «Код безопасности», пишут «Ведомости».

В России рухнул объём хранения и обработки товаров на складах: у Pony Express (управляет 77 600 м² складов и терминалов в России) снизился в марте-июле на 35-40%. С этой оценкой соглашаются в Knight Frank Russia.

Стало лучше

На фоне ухода IKEA экспорт турецкой мебели в Россию вырос на 88%. Экспортёры считают, что спрос на мебель из Турции продолжит расти до конца 2022 года.

Почему так

В июне объём кредитов, предоставленных россиянам в валюте, составил 70,7 млрд рублей ($1,25 млрд в эквиваленте) против 45,2 млрд рублей ($0,72 млрд) в мае, следует из данных ЦБ. Июньский объём стал максимальным с 2019 года.

Опрошенные «Ъ» банки утверждают, что массовой розничной аудитории кредитов в валюте не выдают. По мнению экспертов, речь может идти об узком круге клиентов, задействованных в локальных внешнеторговых операциях, сходных с «челноками» 1990-х годов.

Прямые санкции «недружественных» стран затронули 134 градообразующих предприятия России, на которых работают более полумиллиона человек. К таким выводам пришли эксперты Центра стратегических разработок, пишет РБК. Ещё 38 предприятий столкнулись с косвенными ограничениями.

Новости предыдущего дня, 31 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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10 комментариев
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 Дима К.

"Россияне стали чаще жаловаться на отказы банков в кредитных каникулах или реструктуризации."-вот и закончилась поддержка бизнеса и людей
недолго музыка играла

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Иван Иванов

Турецкая мебель, это скорее плохо. Дорого и уродливо в большинстве своём

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nkmstudio

Да вообще то мы и сами можем производить, нахера сюда турецкий хлам тащить.

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Слегка Придурковатый

А когда ты говоришь "мы", ты кого имеешь в виду?

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nkmstudio

Россию

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nkmstudio

Ну не ИК, конечно )

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Глеб Щавлев

Ну если будет запрос на что-то красивое - будут делать красивое.

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LB

не удивлюсь если турки икею ту же самую будут гнать. бизнес.
хотя ближе из РБ.

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Слегка Придурковатый

Так и знал.

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Александр Иванов

из Турции? Т.е. делать в России мебель и выстраивать поставки не выгодно? Отлично получилось.

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