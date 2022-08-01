ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года Статьи редакции
И покупку наличных долларов и евро в банках.
- До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать россиянам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.
- На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.
- Также сохраняется лимит суммы, которую можно снять с валютного счёта или вклада (деньги, поступившие до 9 марта 2022 года), остаётся прежний: 10 тысяч долларов США или такая же сумма в евро. Остальное можно получить в рублях. До этого ограничения действовали до 9 сентября 2022-го.
- Для юрлиц-резидентов ещё на полгода — до 9 марта 2023 года, продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более $5000 США или такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На иные валюты эти требования не распространяются.
- Выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юрлицам-нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.
- О том, что ЦБ будет вынужден продлить ограничения на выдачу наличной валюты, в конце июля говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Однако, по её словам, наличные доллары в стране будут «даже в самом апокалиптическом сценарии».
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Гифка в тему, но интересно зачем кошке подстригли вибриссы? Очень короткие...
Узбагойся?)
Вот и новый дедлайн спецоперации подъехал
Хех, какой ещё дедлайн.
Ваш главнокомандующий же ж сказал, что вы ещё не начинали.
Но вообще, мне кажется тут они себя переоценили
Да причем тут спецоперация.
Ограничения же какое-то время и после нее будут действовать.
Дедлайн деда скорее уж.
Прекрасная реклама банковского сектора России. Вклад вечный без права снятия в $ и евро ( у меня таких вкладов нет, но кто попал не позавидуешь.
Вклад вечный, при пополнении комиссия 200 долларов
Проблема исключительно в том, что США и Европа отказались в Россию поставлять банкноты. Спроси себя — в чем смысла такого решения, если учесть, что в экономической деятельности нал не используется.
С ежемесячной комиссией за ведение счета
Так надо до 2024. Перед"выборами" подарок народу великий
Лол, кек. Простите все, у кого бабло таким образом зависло, но почему-то уже дико смешно от этого всего. И да, слава валютному кэшу.
Что мешает вывести валюту, например, в Казахстан, и там обналичить?
Почему валютному ? Просто кэшу . С февраля у кого были сомнения - просто кэшу 🤣
Проблем вывести и купить валюту нет.
Удачи вам, держатели вкладов в российских рублях.
Удачи всем держателям вкладов
Как текущая новость связано с вкладом в рублях?
Держитесь там, хорошего вам настроения!
Веселье пойдет 11-15 сентября.
ЦБ - пидорас. Вот так новость, однако.
А как он должен был поступить?
"...Банк России объявил об этом в Telegram-канале" — остаётся только добавить, что телеграм запрещен на территории РФ 😌
не запрещен, разбанили году в 2020
Причем если продал долларовые акции, то это уже считаются новыми деньгами и их хрен снимешь. Замечательно.
Хотя ты же покупал баксы, когда акции приобретал, значит это старые же доллары должны быть, должна быть возможность снять.
Если были баксы на брокерском счете, то при переводе их на текущий валютный они тоже считаются новыми деньгами.
Ого, сразу до 9 марта — большие планы, однако.
И это чтобы к 8 марта всю валюту не поснимали?
да какое 8 марта, там еще раз продлят вероятно, если не будет изменений.
это классическая схема, в пятницу, максимум в понедельник.
и еще старые и новые доллары, прям по схеме фетхарда.
Не прячьте ваши доллары по банкам и углам
Сдавайте ваши доллары, иначе быть беде
Да вы батенька рифмоплет)
ЮАНИ ХОТЬ ДАЙТЕ - В НИХ СНЯТЬ!
Отбирать и отбирать ещё...
Скоро будет так:
Кто бы сомневался... А у меня как на зло валюта 10 марта по контракту пришла.
Т.е. я не могу снять доллары и свалить со своей исторической родины?
Или могу но без денег?
Ахаха, жесть.
Ну ёптыблять
Берите пример с росавиации - вводите ограничение на неделю. Вот-вот, и все будет хорошо
Какие оптимисты, судя по бурлению говн в новостях в отличие от 2020 и 2022 после которых кажется что хуже быть ну уж точно не может, 2023 вообще отменён, кстати при таком развитии событий это частично правда окажется, после такого хуже уже точно не будет
Признавайтесь, кто накупил виртуальных долларей на минимальном курсе, а кто по 120.
Да нету ваших долларов физически просто. Все потрачено. Навсегда
С днем валютного железного занавеса!
Вот так неожиданность.