Финансы
Кадровый вентилятор

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года Статьи редакции

И покупку наличных долларов и евро в банках.

  • До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать россиянам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.
  • На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.
  • Также сохраняется лимит суммы, которую можно снять с валютного счёта или вклада (деньги, поступившие до 9 марта 2022 года), остаётся прежний: 10 тысяч долларов США или такая же сумма в евро. Остальное можно получить в рублях. До этого ограничения действовали до 9 сентября 2022-го.
  • Для юрлиц-резидентов ещё на полгода — до 9 марта 2023 года, продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более $5000 США или такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На иные валюты эти требования не распространяются.
  • Выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юрлицам-нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.

Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

ЦБ
  • О том, что ЦБ будет вынужден продлить ограничения на выдачу наличной валюты, в конце июля говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Однако, по её словам, наличные доллары в стране будут «даже в самом апокалиптическом сценарии».

#новость #цб #валюта

4761 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
96 комментариев
Написать комментарий...
Символический кран
Ответить
Развернуть ветку
Вечерний цвет

Гифка в тему, но интересно зачем кошке подстригли вибриссы? Очень короткие...

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Alex Gurulli

Узбагойся?)

Ответить
Развернуть ветку
Новорег Заблокированный

Вот и новый дедлайн спецоперации подъехал

Ответить
Развернуть ветку
Alex Gurulli

Хех, какой ещё дедлайн.
Ваш главнокомандующий же ж сказал, что вы ещё не начинали.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Новорег Заблокированный

Но вообще, мне кажется тут они себя переоценили

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Да причем тут спецоперация.
Ограничения же какое-то время и после нее будут действовать.

Ответить
Развернуть ветку
Бомж

Дедлайн деда скорее уж.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Вершинин

Прекрасная реклама банковского сектора России. Вклад вечный без права снятия в $ и евро ( у меня таких вкладов нет, но кто попал не позавидуешь.

Ответить
Развернуть ветку
Kesha Pazzy

Вклад вечный, при пополнении комиссия 200 долларов

Ответить
Развернуть ветку
Антон Антонов

Проблема исключительно в том, что США и Европа отказались в Россию поставлять банкноты. Спроси себя — в чем смысла такого решения, если учесть, что в экономической деятельности нал не используется.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

С ежемесячной комиссией за ведение счета

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Сергей И

Так надо до 2024. Перед"выборами" подарок народу великий

Ответить
Развернуть ветку
Pushkareva Ekaterina

Лол, кек. Простите все, у кого бабло таким образом зависло, но почему-то уже дико смешно от этого всего. И да, слава валютному кэшу.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Антонов

Что мешает вывести валюту, например, в Казахстан, и там обналичить?

Ответить
Развернуть ветку
16 комментариев
YCbluKOBPbl

Почему валютному ? Просто кэшу . С февраля у кого были сомнения - просто кэшу 🤣

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Татарский калькулятор

Проблем вывести и купить валюту нет.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Alex Gurulli

Удачи вам, держатели вкладов в российских рублях.

Ответить
Развернуть ветку
MEGAtraXXXer666

Удачи всем держателям вкладов

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
iaviatniab

Как текущая новость связано с вкладом в рублях?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Хозяин

Держитесь там, хорошего вам настроения!

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Веселье пойдет 11-15 сентября.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Евгения Булгакова

ЦБ - пидорас. Вот так новость, однако.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Антонов

А как он должен был поступить?

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Игорь Мазаев

"...Банк России объявил об этом в Telegram-канале" — остаётся только добавить, что телеграм запрещен на территории РФ 😌

Ответить
Развернуть ветку
Марат Нагаев

не запрещен, разбанили году в 2020

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ware Wow

Причем если продал долларовые акции, то это уже считаются новыми деньгами и их хрен снимешь. Замечательно.

Хотя ты же покупал баксы, когда акции приобретал, значит это старые же доллары должны быть, должна быть возможность снять.

Ответить
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Если были баксы на брокерском счете, то при переводе их на текущий валютный они тоже считаются новыми деньгами.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Вадим Д.

Ого, сразу до 9 марта — большие планы, однако.
И это чтобы к 8 марта всю валюту не поснимали?

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

да какое 8 марта, там еще раз продлят вероятно, если не будет изменений.

это классическая схема, в пятницу, максимум в понедельник.
и еще старые и новые доллары, прям по схеме фетхарда.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Fedorov

Не прячьте ваши доллары по банкам и углам
Сдавайте ваши доллары, иначе быть беде

Ответить
Развернуть ветку
Артем П.

Да вы батенька рифмоплет)

Ответить
Развернуть ветку
ilia

ЮАНИ ХОТЬ ДАЙТЕ - В НИХ СНЯТЬ!

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv
ЦБ сообщил, что россияне владеют наличными долларами и евро на сумму около $85 млрд

Отбирать и отбирать ещё...

Ответить
Развернуть ветку
Zoringer

Скоро будет так:

Ответить
Развернуть ветку
Ruslan

Кто бы сомневался... А у меня как на зло валюта 10 марта по контракту пришла.

Ответить
Развернуть ветку
DO YOURSELF

Т.е. я не могу снять доллары и свалить со своей исторической родины?

Ответить
Развернуть ветку
DO YOURSELF

Или могу но без денег?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вечерний цвет

Ахаха, жесть.

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

Ну ёптыблять

Ответить
Развернуть ветку
Timur Abbasov

Берите пример с росавиации - вводите ограничение на неделю. Вот-вот, и все будет хорошо

Ответить
Развернуть ветку
Это Я

Какие оптимисты, судя по бурлению говн в новостях в отличие от 2020 и 2022 после которых кажется что хуже быть ну уж точно не может, 2023 вообще отменён, кстати при таком развитии событий это частично правда окажется, после такого хуже уже точно не будет

Ответить
Развернуть ветку
Mashed Potato

Признавайтесь, кто накупил виртуальных долларей на минимальном курсе, а кто по 120.

Ответить
Развернуть ветку
Захар Зубко

Да нету ваших долларов физически просто. Все потрачено. Навсегда

Ответить
Развернуть ветку
ECN.Broker

С днем валютного железного занавеса!

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Вот так неожиданность.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 96 комментариев
null