«Точка» призвала клиентов продавать доллары из-за риска, что торги остановятся «уже завтра» — чтобы не вводить комиссии Статьи редакции
В ЦБ и Мосбирже говорят, что торги останавливать никто не собирается.
- «Точка» отправила клиентам письма с призывом избавляться от долларов из-за возможной приостановки торгов, пишет РБК со ссылкой на одного из получателей рассылки. Письмо пришло со стороннего номера, но в нём был ИНН клиента.
- В техподдержке, куда клиент обратился с вопросом, не мошенничество ли это, ответили, что из-за ужесточения санкций курсов может не быть «уже завтра». Поэтому «Точка» рекомендует продавать доллары сейчас, чтобы не возникло неудобств в будущем.
- «Мы видим, куда все идет, и не хотим подставлять клиентов, когда в какой-то момент они окажутся с мёртвыми валютными счетами, и не хотим вводить конские комиссии, чтобы всех выгнать», — объяснил РБК сооснователь «Точки» Борис Дьяконов. В марте он покинул пост президента банка, но продолжил участвовать в формировании его стратегии.
- В ЦБ и Мосбирже опровергли РБК планы останавливать валютные торги.
- 29 июля Forbes сообщил, что ЦБ обсуждает с рынком, как определять курс рубля к валюте, если Мосбиржа и Национальный клиринговый центр попадут под новые санкции. В таком случае торги будут парализованы.
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Россияне живут и ждут,
уловляя малейший знак,
понимая, что наебут,
но не зная, когда и как.
# И. Губерман
А чё тут гадать - наебут: всегда, везде и в любой момент.
Жизнь меня научила одному:
Если банкиры и политики что-то очень сильно отрицают - вероятнее всего так оно и будет.
Я бы конечно очень хотел ошибиться.
А если банкиры настаивают что будет и не отрицают? Тоже будет?
Банкиры настаивают, а политики отрицают, вот это ребус
Вопрос, кто из банкиров врёт в этом случае.
А если банкиры отрицают, что они политики, но не сильно?
Как же все это заебало, господи
Эх, сейчас бы 41-й год...
«Ситуация срочная, сливайте всё».
Опять август, опять баксы, опят про дефолты говорят. Эх...
https://youtu.be/_8eOAdWqx7M
Твёрдо и чётко
и Точка!
Ну они не первые... вон Тинькофф разрешил всем срочно вывести свои активы зарубеж до 3 августа. Видно они что то знают...
Ага, 30 числа подал заявку в чате. приняли, сказали до конца дня будет ответ. потом смс о том что продлили до 31. Написал заново @Тинькофф сказали до 1 числа скажут, теперь уже сообщение что до 2-го ))
Что вы имеете в виду?
Тинькофф убрал возможность пополнять свой счет в турецких лирах с других своих счетов. Правда, не знаю, как давно это произошло
Тинькофф уже предупредил, что с 9 августа все SWIFT переводы в долларах будут недоступны.
Ладно, ладно. Сегодня не будем.
Чушь какая-то. Что, много таких, у кого есть доллары в Точке? я понимаю Райф, БКС, у них етсь брокеры, чтобы отовариться и вывести за границу. А Точка даром никому не нужна. Больше похоже на попытку пиара.
Всмысле даром никому не нужна? Вполне себе отличный сервис.
Ебать аналитика
За такое могут и лицензию отобрать к хуям
А может там всё вкусное уже съели и смерть им в радость )
Интересно, а как компании будут закупать товары за рубежом, ту же технику. Двойная конвертация валют будет? Насколько знаю даже в Китае предпочитают доллары в международной торговле.
Ну всё, до конца недели точно п^здец.
Интересно, что мешает сделать "долларовый/евровый корсчет" в ЦБ РФ? И учитывать балансы счетов и взаимные обязательства банков не используя корсчета вне страны?
так это только внутри страны тогда и будет работать. А доллар внутри страны не нужен, он нужен для внешнеэкономической деятельности, перевод без корр.счета в банке США в другую страну не отправить.
Всё, что нам советовала Точка после 24 февраля - мы делали. И остались в офигенном выигрыше. Не знаю, может совпадение. Но пока что все инсайды и советы ребят работали на все сто.
Здесь прикол в другом. Людям нравится думать задним числом, мол нас предупреждали, а мы нихуя не сделали. Кто виноват? Конечно же Путин!
Точка в конце февраля советовала тоже избавляться от долларов, т.к. "мы не знаем откроется ли биржа в понедельник" и "очень большие риски" курс тогда был между 80 и 90, а через неделю-полторы был уже 117-120, вот тебе и "офигенный выигрыш".
Если бы не Тинькофф такого бы не было!!!!
Если точка всё написала как есть, то хоть пасибо за то, что предупредили им, и спасибо за то что не делают всё задним числом как альфа
Перевод сооснователя: мы боимся прослыть жадными засранцами, поэтому будем кошмарить клиентов.
Разве возможны такие санкции пока сырье покупают?
Тинек готов забрать мои доллары по 54.
Вкусно….
Неужели все-таки прям так долбанет..
Почему долбанет, все постепенно к этому идет. Потом нужно будет переходить на конвертацию в крипте или еще что-нибудь, лиш бы не в рубле сидеть.
У меня основная претензия к формулировке в сочетании с тем, что оповещение пришло под вечер, когда курс максимально невыгодный, да еще и с формулировкой из разряда "завтра уже может быть поздно". Панические настроения сеять не надо, сейчас и так все на нервах. О рисках оповестить - одно, говорить что надо срочно все продавать - не очень
Продавай доллар и точка!
ЦБ и Минфин:
Продавайте и точка
Пока не дошла очередь до почек?
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