Ситуация срочная. Возможно, завтра биржа остановит торговлю долларами. То есть с ними ничего нельзя будет сделать: они могут на много лет застрять на счете и обесцениться. Беспокоюсь, что вас это может коснуться, так как на вашем счете есть доллары. Советуем продать их до завтра — пока мы держим рыночные курсы.