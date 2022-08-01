Финансы
Прохладный мангал

«Точка» призвала клиентов продавать доллары из-за риска, что торги остановятся «уже завтра» — чтобы не вводить комиссию Статьи редакции

В ЦБ и Мосбирже говорят, что торги останавливать никто не собирается.

  • «Точка» отправила клиентам письма с призывом избавляться от долларов из-за возможной приостановки торгов, пишет РБК со ссылкой на одного из получателей рассылки. Письмо пришло со стороннего номера, но в нём был ИНН клиента.

Ситуация срочная. Возможно, завтра биржа остановит торговлю долларами. То есть с ними ничего нельзя будет сделать: они могут на много лет застрять на счете и обесцениться. Беспокоюсь, что вас это может коснуться, так как на вашем счете есть доллары. Советуем продать их до завтра — пока мы держим рыночные курсы.

текст сообщения
  • В техподдержке, куда клиент обратился с вопросом, не мошенничество ли это, ответили, что из-за ужесточения санкций курсов может не быть «уже завтра». Поэтому «Точка» рекомендует продавать доллары сейчас, чтобы не возникло неудобств в будущем.
  • «Мы видим, куда все идет, и не хотим подставлять клиентов, когда в какой-то момент они окажутся с мёртвыми валютными счетами, и не хотим вводить конские комиссии, чтобы всех выгнать», — объяснил РБК сооснователь «Точки» Борис Дьяконов. В марте он покинул пост президента банка, но продолжил участвовать в формировании его стратегии.
  • В ЦБ и Мосбирже опровергли РБК планы останавливать валютные торги.
  • 29 июля Forbes сообщил, что ЦБ обсуждает с рынком, как определять курс рубля к валюте, если Мосбиржа и Национальный клиринговый центр попадут под новые санкции. В таком случае торги будут парализованы.

#новость #точка #валюта

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35 комментариев
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 Денис Ананьев

Жизнь меня научила одному:
Если банкиры и политики что-то очень сильно отрицают - вероятнее всего так оно и будет.

Я бы конечно очень хотел ошибиться.

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умный человек

А если банкиры настаивают что будет и не отрицают? Тоже будет?

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Михаил Стерлин

Вот вы же умный, рассказали бы)

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умный человек

Тут патовая ситуация

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Денис Ананьев

Загвоздка в том, что там есть слово "Возможно". Как бы банкир снимает с себя ответственность)

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Андрей Рядькин

Но доллары по 55 забрал

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Бетонный будильник

Россияне живут и ждут,
уловляя малейший знак,
понимая, что наебут,
но не зная, когда и как.
# И. Губерман

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Alex Gurulli

А чё тут гадать - наебут: всегда, везде и в любой момент.

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Тимофей

нужно просто уяснить это лет в 5, и все будет норм

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Аккаунт

Как же все это заебало, господи

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Вадим Д.

«Ситуация срочная, сливайте всё».
Опять август, опять баксы, опят про дефолты говорят. Эх...

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Alexey

Твёрдо и чётко

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Тимофей

и Точка!

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Личной корабль

И очка

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Воинский историк

За такое могут и лицензию отобрать к хуям

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Alex Gurulli

А может там всё вкусное уже съели и смерть им в радость )

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Ватник Наизнанку

Интересно, что мешает сделать "долларовый/евровый корсчет" в ЦБ РФ? И учитывать балансы счетов и взаимные обязательства банков не используя корсчета вне страны?

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Олег Дюкель

так это только внутри страны тогда и будет работать. А доллар внутри страны не нужен, он нужен для внешнеэкономической деятельности, перевод без корр.счета в банке США в другую страну не отправить.

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Леонид

Чушь какая-то. Что, много таких, у кого есть доллары в Точке? я понимаю Райф, БКС, у них етсь брокеры, чтобы отовариться и вывести за границу. А Точка даром никому не нужна. Больше похоже на попытку пиара.

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Воинский историк

Всмысле даром никому не нужна? Вполне себе отличный сервис.
Ебать аналитика

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Леонид

успокойтесь, я нигде не говорил, что Точка - плохой сервис. вы просто далеки от текущей ситуации с валютой, поэтому не врубаетесь. валюту сейчас люди используют чтобы вывести ее за границу. это значит, что нужен банк с брокером и работающим свифтом. у точки брокера нет, поэтому Точка даром никому не нужна, валюту там никто покупать не будет. так понятнее?

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KK

Ну они не первые... вон Тинькофф разрешил всем срочно вывести свои активы зарубеж до 3 августа. Видно они что то знают...

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Jackzavr

Ага, 30 числа подал заявку в чате. приняли, сказали до конца дня будет ответ. потом смс о том что продлили до 31. Написал заново @Тинькофф сказали до 1 числа скажут, теперь уже сообщение что до 2-го ))

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Евгений Делюкин

Что вы имеете в виду?

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Андрей Рядькин

Разве возможны такие санкции пока сырье покупают?

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Андрей Рядькин

Тинек готов забрать мои доллары по 54.

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Андрей Рядькин

Вообще у меня акции на 5к заморожены и если ещё эта хуйня случиться, то я оканчательео преисполнюсь. Один хуй все это закончится и мы начнём с низкой базы. Будет стартовый капитал. Вот я оптимист

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Dmitriy

Интересно, а как компании будут закупать товары за рубежом, ту же технику. Двойная конвертация валют будет? Насколько знаю даже в Китае предпочитают доллары в международной торговле.

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Никита Мардюков

Вкусно….

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Sergey Arbuzov

Перевод сооснователя: мы боимся прослыть жадными засранцами, поэтому будем кошмарить клиентов.

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Michael Varnavskiy

Если бы не Тинькофф такого бы не было!!!!

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Michael Varnavskiy

Если точка всё написала как есть, то хоть пасибо за то, что предупредили им, и спасибо за то что не делают всё задним числом как альфа

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selecadm
В ЦБ и Мосбирже опровергли РБК планы останавливать валютные торги.

Ладно, ладно. Сегодня не будем.

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Andrey Dmitriev

Неужели все-таки прям так долбанет..

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Император Нолимоций
В ЦБ и Мосбирже опровергли РБК планы останавливать валютные торги

Ну всё, до конца недели точно п^здец.

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