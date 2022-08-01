«Точка» призвала клиентов продавать доллары из-за риска, что торги остановятся «уже завтра» — чтобы не вводить комиссию Статьи редакции
В ЦБ и Мосбирже говорят, что торги останавливать никто не собирается.
- «Точка» отправила клиентам письма с призывом избавляться от долларов из-за возможной приостановки торгов, пишет РБК со ссылкой на одного из получателей рассылки. Письмо пришло со стороннего номера, но в нём был ИНН клиента.
- В техподдержке, куда клиент обратился с вопросом, не мошенничество ли это, ответили, что из-за ужесточения санкций курсов может не быть «уже завтра». Поэтому «Точка» рекомендует продавать доллары сейчас, чтобы не возникло неудобств в будущем.
- «Мы видим, куда все идет, и не хотим подставлять клиентов, когда в какой-то момент они окажутся с мёртвыми валютными счетами, и не хотим вводить конские комиссии, чтобы всех выгнать», — объяснил РБК сооснователь «Точки» Борис Дьяконов. В марте он покинул пост президента банка, но продолжил участвовать в формировании его стратегии.
- В ЦБ и Мосбирже опровергли РБК планы останавливать валютные торги.
- 29 июля Forbes сообщил, что ЦБ обсуждает с рынком, как определять курс рубля к валюте, если Мосбиржа и Национальный клиринговый центр попадут под новые санкции. В таком случае торги будут парализованы.
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Жизнь меня научила одному:
Если банкиры и политики что-то очень сильно отрицают - вероятнее всего так оно и будет.
Я бы конечно очень хотел ошибиться.
А если банкиры настаивают что будет и не отрицают? Тоже будет?
Вот вы же умный, рассказали бы)
Тут патовая ситуация
Загвоздка в том, что там есть слово "Возможно". Как бы банкир снимает с себя ответственность)
Но доллары по 55 забрал
Россияне живут и ждут,
уловляя малейший знак,
понимая, что наебут,
но не зная, когда и как.
# И. Губерман
А чё тут гадать - наебут: всегда, везде и в любой момент.
нужно просто уяснить это лет в 5, и все будет норм
Как же все это заебало, господи
«Ситуация срочная, сливайте всё».
Опять август, опять баксы, опят про дефолты говорят. Эх...
Твёрдо и чётко
и Точка!
И очка
За такое могут и лицензию отобрать к хуям
А может там всё вкусное уже съели и смерть им в радость )
Интересно, что мешает сделать "долларовый/евровый корсчет" в ЦБ РФ? И учитывать балансы счетов и взаимные обязательства банков не используя корсчета вне страны?
так это только внутри страны тогда и будет работать. А доллар внутри страны не нужен, он нужен для внешнеэкономической деятельности, перевод без корр.счета в банке США в другую страну не отправить.
Чушь какая-то. Что, много таких, у кого есть доллары в Точке? я понимаю Райф, БКС, у них етсь брокеры, чтобы отовариться и вывести за границу. А Точка даром никому не нужна. Больше похоже на попытку пиара.
Всмысле даром никому не нужна? Вполне себе отличный сервис.
Ебать аналитика
успокойтесь, я нигде не говорил, что Точка - плохой сервис. вы просто далеки от текущей ситуации с валютой, поэтому не врубаетесь. валюту сейчас люди используют чтобы вывести ее за границу. это значит, что нужен банк с брокером и работающим свифтом. у точки брокера нет, поэтому Точка даром никому не нужна, валюту там никто покупать не будет. так понятнее?
Ну они не первые... вон Тинькофф разрешил всем срочно вывести свои активы зарубеж до 3 августа. Видно они что то знают...
Ага, 30 числа подал заявку в чате. приняли, сказали до конца дня будет ответ. потом смс о том что продлили до 31. Написал заново @Тинькофф сказали до 1 числа скажут, теперь уже сообщение что до 2-го ))
Что вы имеете в виду?
Разве возможны такие санкции пока сырье покупают?
Тинек готов забрать мои доллары по 54.
Вообще у меня акции на 5к заморожены и если ещё эта хуйня случиться, то я оканчательео преисполнюсь. Один хуй все это закончится и мы начнём с низкой базы. Будет стартовый капитал. Вот я оптимист
Интересно, а как компании будут закупать товары за рубежом, ту же технику. Двойная конвертация валют будет? Насколько знаю даже в Китае предпочитают доллары в международной торговле.
Вкусно….
Перевод сооснователя: мы боимся прослыть жадными засранцами, поэтому будем кошмарить клиентов.
Если бы не Тинькофф такого бы не было!!!!
Если точка всё написала как есть, то хоть пасибо за то, что предупредили им, и спасибо за то что не делают всё задним числом как альфа
Ладно, ладно. Сегодня не будем.
Неужели все-таки прям так долбанет..
Ну всё, до конца недели точно п^здец.