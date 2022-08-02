Брокеры раскритиковали концепцию ЦБ по защите частных инвесторов с запретом на покупку иностранных бумаг Статьи редакции
Такое предложение отбросит рынок на несколько лет назад и отпугнёт инвесторов, считают в профильной ассоциации.
- Предлагаемые регулятором меры могут навредить сильнее, чем реализовавшиеся риски, говорится в обобщённой позиции и предложениях брокеров. Письмо от ассоциации НАУФОР (входят «Тинькофф инвестиции», «ВТБ Капитал», БКС и другие) отправили в ЦБ, с ним ознакомились «Ведомости».
- ЦБ представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов в конце июля 2022 года. В частности, регулятор предложил на время запретить им сделки с иностранными бумагами, а также поднять порог для признания квалифицированным инвестором.
- Основной аргумент брокеров против мер ЦБ — инвестиции в иностранные акции помогают инвесторам диверсифицировать портфель, пишет газета. Отсутствие такой возможности увеличит риски и исключит возможность долгосрочных инвестиций. В итоге инвесторы потеряют интерес и к инвестициям в российские бумаги.
- НАУФОР предлагает ограничить активное предложение ценных бумаг эмитентов из «недружественных» стран, но полностью неквалифицированным инвесторам подобные сделки не запрещать. Сделки с ценными бумагами эмитентов из других стран ограничивать не следует, считают в ассоциации.
- Также она предлагает запретить маржинальные операции с активами эмитентов из «недружественных» стран неквалифицированным инвесторам и дополнительно предупреждать о рисках блокировки иностранных активов. Среди других предложений — отмена НДФЛ по доходам от облигаций на российском рынке, чтобы стимулировать розничных инвесторов к инвестициям, и принятие мер по децентрализации российской инфраструктуры.
- «СПБ биржа» поддержала предложения НАУФОР. В ЦБ заявили, что изучают предложения и комментарии, в том числе от саморегулируемых организаций (письмо в ЦБ направила и вторая ассоциация профучастников — НФА), и примут во внимание их аргументы.
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Как хорошо посты легли друг за другом.
Критикуй не критикуй, все равно получишь *уй
ваше предложение выслушано и проигнорировано...
Когда нужно что-нибудь запретить, то от представления до реализации один шаг. Ну или один месяц.