«Открытие инвестиции» введёт комиссию за покупку долларов в 2% Статьи редакции
Брокер «настоятельно не рекомендует клиентам приобретать доллары».
«Открытие инвестиции» с 8 августа увеличивает брокерскую комиссию до 2% на покупку долларов США на всех тарифных планах, об этом Frank Media рассказал один из клиентов брокера, сообщили в колл-центре инвестиционной компании, а также подтвердили в пресс-службе компании.
«С 8 августа брокерская комиссия за покупку доллара на всех тарифах будет увеличена до 2%», — сообщил Frank Media представитель «Открытие Инвестиции». Речь идёт о портфелях «Единый брокерский счет» (ЕБС), «Фондовый рынок Московской биржи» (ФР), «Валютный рынок Московской биржи» (ВР МБ), «Международный фондовый рынок» (ФР Global), «Фондовый рынок СПБ» (ФР СПБ).
- Как говорится в рассылке для клиентов, в настоящий момент брокер видит повышенные инфраструктурные риски и настоятельно не рекомендует клиентам приобретать доллары. «Мы не исключаем варианта ухудшения ситуации, которая потребует от нас ввести дополнительные комиссии за хранение валют недружественных стран», — отмечается в письме.
В последние месяцы многие банки начали вводить комиссии за хранение иностранной валюты на счетах. Так же стали поступать и брокеры. С 4 июля такие комиссии ввел «Тинькофф Инвестиции», с 26 июля — «Атон», с 1 августа вводит «Газпромбанк Инвестиции», с 8 августа — «БКС Мир инвестиций».
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Все же стоит прекратить использовать этот уебанский термин «недружественные страны».
Пока именно Россия для своих граждан недружественная страна
Минусят бюджетники по разнарядке что ли
Нет, просто дебильное возмущение. Это канцелярский язык, как еще называть страны наложившие санкции?
Адекватные как вариант?
Ты сам не очень адекватный, да? Как это будет звучать в официальных документах государственного банка?
Будто "недружественные страны" нормально звучит для официальных документов государственного банка. Давайте ещё введём "чуть поссорившиеся с нами страны" и "просто не разговаривающие с нами страны".
Я даже подняла первоисточник от 5 марта, "перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные
действия."
Недружественные действия. Нормально звучит, да?)
Это новояз, не?
Хлопки эти, высвобождения работников и прочие обратные росты.
Все должно быть понятно читавшим «1984» Оруэлла, который еще в 1949 был опубликован к слову
Новояз, конечно, просто неприятно, за кого нас держат
"термин «недружественные страны»"
Да. Бесит.
Скоро вернётся к нам "бойцы с невидимым врагом идеологического фронта". Пятёрка.
Вы только посмотрите, как они стали заботиться о клиентах - предупреждают о рисках владения иностранной валютой.
А в феврале - сразу после введения санкций - когда у Открытия было 30 дней на то, чтобы избавиться от иностранных акций, Открытие не только не предупредило миллионы своих клиентов о необходимости продажи акций, но и ЗАБЛОКИРОВАЛО ПРОДАЖУ бумаг уже со 2 марта. В результате чего мы, миллионы клиентов Открытия, были кинуты на миллиарды долларов. Своих не бросаем (с).
В результате мошенничества со стороны Открытия я лишился 100% своего портфеля, в который откладывал 80% своей зарплаты на протяжении всех 5 лет, в течение которых я работал.
Зато какая забота о клиентах сейчас. Спасибо, Открытие!
Тут многие хвалили Открытие и Точку в противовес Тинькову. Думаю критика открытия будет умеренной. Это же не Тиньков, который критиковать модно…
Ну у Тинькоф гораздо больше косяков походу их деятельности. Отсюда и неготива больше.
Открытие кинуло своих клиентов на миллиарды долларов, украв их иностранные акции. Не путать с майским "обособлением", в Открытии портфели заблокированы полностью.
Американцы дали месяц на то, чтобы закрыть позиции, а Открытие не только не предупредило клиентов, но и само заранее (уже со 2 марта, т.е. через 3 рабочих дня после введения санкций) заблокировало продажу бумаг без всякого предупреждения. Потом начало менять регламенты задним числом, перекладывая санкционные риски на клиентов, переводить нас в левый брокер в Воронеже, обещая предоставить возможность продать акции там, и пр.
Абсолютная кухня, на их фоне Тинькофф выглядит швейцарским банком.
Главное не процент на капитал. Комиссия на покупку - ладно. Тут хоть нет чувства что тебя натягивает каждый день, тот кому ты доверился.
Я бы душе наоборот хотел. Купил-отправил-повторил. С комиссией за хранение я не терял денег в этой цепочке
первый всегда получает самую большую критику или лавры
Покупать баксы в ситуации когда они в любой момент могут превратиться в тыкву - это нужно иметь особенную толерантность к риску
только в отдельно взятой стране, во всем другом мире баксы принимают без проблем, в отличие от рубля.
Заметка про Откртытие, брокера, который работает в России. Причем здесь другие страны в контексте данной новости?
За эти тыквы, можно будет купить что-то в странах где их принимают. Транспортировать конечно их неудобно. Ну че поделать. Станут свеклой, будем свеклой платить.
За цифры в компьютере ты ничего не купишь, если вдруг правительство США вдруг решит, что ты этого не достоен.
Я так понимаю, что в случае с Открытием это просто цифры, с которыми ничего нельзя сделать, так как переводы из банка недоступны.
Ну и засранцы.
«Вы там баксы не берите, нам их не велят вам продавать. А ежели решите брать, мы всячески мешать будем. Если не сумеем помешать, то хоть наваримся.
— Ваше открытие.»
Почему же мешать? Просто будут наваривать чуть-чуть больше денег
на эти два процента и живем
P2P криптаны приуныли
а раньше та праздник был
А раньше на бирже покупали USD и гнали через Свифт на условный Кракен, где покупали Usdt 1:1 и потом продавали с наценкой 20% в пике )
в тюрьму
В тех поддержку Сбербанка, вы имели ввиду?
Пидорюги конечно, иначе и не скажешь
Открытие, ВТБ - это мошенники! Они не должны вообще какую-то деятельность на фондовом рынке вести до тех пор пока не выполнят свои обязательства перед клиентами.
ЦБ всегда заботится о гражданах, отзывает лицензии у банков, но в данной ситуации почему-то упорно не замечает беспредел брокеров! Они отобрали у людей сбережения, которые хранились в ИЦБ! Открытие, в частности, мошенническим путем склонило клиентов к переводу в инвестпалату, у которой ВООБЩЕ нет лицензии на торговлю ИЦБ!! А после перевода все персональные менеджеры заблокировали телефоны клиентов и якобы уволились!! И никто со стороны открывашки до сих пор не ответил за это! Наоборот - они продолжают привлекать новых клиентов, какие-то рейтинги себе рисуют!
Надо требовать от ЦБ приостановки лицензии открывашки и втб до тех пор, пока не компенсируют клиентам убытки от блокировок ИЦБ!
Не трясите так плакатом, Вас не считывает камера
Эх, я бы 5 сделал