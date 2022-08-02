«Открытие инвестиции» с 8 августа увеличивает брокерскую комиссию до 2% на покупку долларов США на всех тарифных планах, об этом Frank Media рассказал один из клиентов брокера, сообщили в колл-центре инвестиционной компании, а также подтвердили в пресс-службе компании.

«С 8 августа брокерская комиссия за покупку доллара на всех тарифах будет увеличена до 2%», — сообщил Frank Media представитель «Открытие Инвестиции». Речь идёт о портфелях «Единый брокерский счет» (ЕБС), «Фондовый рынок Московской биржи» (ФР), «Валютный рынок Московской биржи» (ВР МБ), «Международный фондовый рынок» (ФР Global), «Фондовый рынок СПБ» (ФР СПБ).

Как говорится в рассылке для клиентов, в настоящий момент брокер видит повышенные инфраструктурные риски и настоятельно не рекомендует клиентам приобретать доллары. «Мы не исключаем варианта ухудшения ситуации, которая потребует от нас ввести дополнительные комиссии за хранение валют недружественных стран», — отмечается в письме.