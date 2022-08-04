Новости и тексты на фоне 162 дня «операции»: поставщики IKEA на «Яндекс Маркете», россияне покупают золотые слитки Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 4 августа: доллар — 60,23 рубля, евро — 61,12 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,96 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,11 рублей, евро — по 67,66 рублей.
Стало хуже
С февраля многие компании малого и среднего бизнеса перешли в режим экономии, в том числе сократив часть персонала (24%) или премии сотрудникам (26%), следует из исследования финансовых сервисов Platforma и финансового маркетплейса «Сравни».
Около 19% решили отдать некоторые виды работ на аутсорс, 14% — отправить работников в отпуска. Опрос проводился с 14-19 июля среди 1201 руководителей малого и среднего бизнеса по всей России.
Общая выручка работающих в России онлайн-кинотеатров за первую половину 2022 года составили 25,9 млрд рублей (без НДС), посчитали в TelecomDaily. Это лишь на 5% больше, чем годом ранее — 24,8 млрд рублей. Это минимальная за последние пять лет динамика: в первом полугодии 2021 года рост составлял 31%, 2020-го на фоне пандемии коронавируса — 71%, 2019-го — 44%.
Минцифры может усложнить критерии попадания ПО в реестр отечественного ПО — скорректировать действующее ограничение, по которому подающая заявку компания должна принадлежать российским юр- или физлицам более чем на 50%. Речь идёт о повышении этого порога до 70-90%, рассказали источники «Ведомостей.
Производители электроники и бытовой техники и ритейлеры раскритиковали идею Минкульта распространить авторский сбор на электронные устройства, ввозимые в Россию через страны ЕАЭС. По их мнению, это может нарушить поставки электроники по параллельному импорту, пишет «Ъ». По оценке дистрибуторов, этот механизм и так пока не покрывает весь спрос.
Стало лучше
VK, Ozon и «Яндекс» получили от правительства «финансовую помощь» совокупно в размере 130 млрд рублей, которая потребуется для выполнения их обязательств перед держателями еврооблигаций, выяснил «Коммерсантъ».
В «Яндекс Маркете» сообщили о старте продаж товаров от поставщиков IKEA. Среди них — компания из Казахстана «АГФ-Групп» (бренд Arua), Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». Маркетплейс ведет переговоры о подключении к нему и других поставщиков шведской сети.
Страховые компании стали чаще интересоваться специалистами по продажам. По данным рекрутеров, по сравнению с началом весны спрос на отдельные специальности вырос в 1,5 раза. Но пока речи о расширении общего штата нет, пишет «Ъ», — скорее это свидетельствует о возвращении рынка к показателям 2021 года.
Почему так
Россияне наращивают вложения в золотые слитки: счёт идёт уже на десятки тонн, причем повышенным спросом, по данным банков, пользуются слитки от 1 кг. Однако этот финансовый актив, несмотря на введение в этом году налоговых послаблений при операциях с ним, обладает низкой ликвидностью.Снятие
Снятие пандемийных ограничений на пересечение сухопутных границ подстегнуло турпоток россиян в Европу: за месяц количество бронирований отелей за рубежом выросло в 1,5 раза, посчитали в Ostrovok.ru. Чаще всего туристы едут в Финляндию, Литву, Латвию и Эстонию, которые часто используют для транзита.
Новости предыдущего дня, 3 августа — здесь.
Подчеркнул ЦБ
Это лучший комментарий за последние 162 дня этой рубрики на vc. Браво, подняли настроение!
Доброе солнечное утро) все уже купили себе по килограмчику золота?
Ага, вот только гречку доем и побегу в банк
Правильно, чтобы больше унести, надо кашки с утра махнуть! Я вот без каши только кило унес, а вы поди за 10 точкой пойдёте
Агась, теперь считаем будущую прибыль:
Ща бы мебель икеевскую по конской цене прямиком у поставщика брать. Красота
Ну так не берите) рынок же всё таки))
Ну надо же немного поныть)
Но было бы хорошо, если бы икеевская мебель была все так же по доступным ценам с возможностью доставки. Это было бы как минимум удобно тем, что не пришлось бы ехать на рынок и каким-то образом оттуда потом тащить какой-нибудь диван при условии, что у тебя нет машины.
Но прелесть рынка конечно в том, что можно пару косарей сторговать, да
Мне кажется что Запад уже испытывает реальный ужас, от действий нашего президента. Эти гейропейцы и пендосы, вообще не ожидали, что мы будем херачить и сук, на котором сидим и вообще дерево к хуям снесем.
кто МЫ то - ТЫ тут Адин
Точнее сказать, они не ожидали такого от представителей нашей "илиты". Они думали, что как только они потеряют доступ к своим зарубежных активам, они быстренько разберутся с Путиным и поставят какого-нибудь нового Ельцина, который будет тихо бухать в своё удовольствие, иногда плясать пьяным на сцене с Киркоровым и не мешать настоящим хозяевам осуществлять хозяйственную деятельность в России. Но что-то не срослось.
наивные. по всяким "я бизнесмен, в политику не лезу" было видно, что яиц у них давно нету
Штош, это ещё одна причина делать своих корешей миллиардерами (кроме самой очевидной)
У них было предостаточно времени и данных, чтобы составить психологический портрет. Поэтому отмораживание ушей назло маме вряд ли является для них сюрпризом.
"Налог на болванки" до сих пор прихвостню Михалкову в карман падает, кстати? Или там внутри уже перераспределили халявные бабки? Давно не следил за этой темой.
Вообще, конечно, пропихнуть такой налог (ещё до всех этих ваших СВО) - это, конечно, высшая степень охуевания. Типа, с покупки любой техники, с которой даже теоретически можно скопировать какой-нибудь контент (компьютеры, смартфоны, плееры и т.п.) должны отчисляться - и отчисляются уже наверное более десяти лет, - бабки михалковским прихвостням из его конторки РСП только по факту возможности копирования, в размере 1% от оборота. А это, на минуточку, миллиарды рублей в год.
Вот кому-кому, а мерзким Михалковым в любое время на Руси жилось ништяк.
А как люди едут в Финляндию для транзита, если пересечение сухопутной границы под запретом, авиа наши туда не летают, а их к нам? Водные пути? Через Финский залив в Хельсинки?
Что не так с сухопутной границей? Я только из финки приехал - нормальная граница
Не знаю, вот и спрашиваю)) в новостях-то пишут, что нельзя.
Нельзя нескольким человекам)
@Nesterov Igor, вы вот диз мне поставили, а на вопрос где ответ?)) Умиляют такие дизы. Если знаете как – напишите))
С 15 июля открыли сухопутную границу.
Набираю команду будем делать авторский сбор на сером импорте.
- Попробуй, милок, попробуй.
Интересно, а золото физическое россияне покупают? Или таки, что более вероятно, все их золото учитывается на т.н. металлических счетах без фактической передачи слитков?
Посмотрел я щуйские ситцы на маркете. Там только комплекты. И чисто белых нет, все с какими-то принтами. Размеры простыней не как у Икеи. В общем о какой замене речь, непонятно.
Целые офисы компаний типа панасоник уже всех поуволняли - 3 месяца выплат кончились - а там кроме штатгных еще куча аутстаффффффа
Называть Специальную военную операцию "операцией" в кавычках - дискредитация вооруженных сил РФ. Статью напомнить?