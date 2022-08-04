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Источник: mykaleidoscope.ru

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 4 августа: доллар — 60,23 рубля, евро — 61,12 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:23 мск — 59,50 рублей, евро — 60,47 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,96 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,11 рублей, евро — по 67,66 рублей.

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Стало хуже

С февраля многие компании малого и среднего бизнеса перешли в режим экономии, в том числе сократив часть персонала (24%) или премии сотрудникам (26%), следует из исследования финансовых сервисов Platforma и финансового маркетплейса «Сравни».

Около 19% решили отдать некоторые виды работ на аутсорс, 14% — отправить работников в отпуска. Опрос проводился с 14-19 июля среди 1201 руководителей малого и среднего бизнеса по всей России.

Общая выручка работающих в России онлайн-кинотеатров за первую половину 2022 года составили 25,9 млрд рублей (без НДС), посчитали в TelecomDaily. Это лишь на 5% больше, чем годом ранее — 24,8 млрд рублей. Это минимальная за последние пять лет динамика: в первом полугодии 2021 года рост составлял 31%, 2020-го на фоне пандемии коронавируса — 71%, 2019-го — 44%.

Минцифры может усложнить критерии попадания ПО в реестр отечественного ПО — скорректировать действующее ограничение, по которому подающая заявку компания должна принадлежать российским юр- или физлицам более чем на 50%. Речь идёт о повышении этого порога до 70-90%, рассказали источники «Ведомостей.

Производители электроники и бытовой техники и ритейлеры раскритиковали идею Минкульта распространить авторский сбор на электронные устройства, ввозимые в Россию через страны ЕАЭС. По их мнению, это может нарушить поставки электроники по параллельному импорту, пишет «Ъ». По оценке дистрибуторов, этот механизм и так пока не покрывает весь спрос.

Стало лучше

VK, Ozon и «Яндекс» получили от правительства «финансовую помощь» совокупно в размере 130 млрд рублей, которая потребуется для выполнения их обязательств перед держателями еврооблигаций, выяснил «Коммерсантъ».

В «Яндекс Маркете» сообщили о старте продаж товаров от поставщиков IKEA. Среди них — компания из Казахстана «АГФ-Групп» (бренд Arua), Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». Маркетплейс ведет переговоры о подключении к нему и других поставщиков шведской сети.

Страховые компании стали чаще интересоваться специалистами по продажам. По данным рекрутеров, по сравнению с началом весны спрос на отдельные специальности вырос в 1,5 раза. Но пока речи о расширении общего штата нет, пишет «Ъ», — скорее это свидетельствует о возвращении рынка к показателям 2021 года.

Почему так

Россияне наращивают вложения в золотые слитки: счёт идёт уже на десятки тонн, причем повышенным спросом, по данным банков, пользуются слитки от 1 кг. Однако этот финансовый актив, несмотря на введение в этом году налоговых послаблений при операциях с ним, обладает низкой ликвидностью.Снятие

Снятие пандемийных ограничений на пересечение сухопутных границ подстегнуло турпоток россиян в Европу: за месяц количество бронирований отелей за рубежом выросло в 1,5 раза, посчитали в Ostrovok.ru. Чаще всего туристы едут в Финляндию, Литву, Латвию и Эстонию, которые часто используют для транзита.

Новости предыдущего дня, 3 августа — здесь.