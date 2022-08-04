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Финансы
Армейский яд

Новости и тексты на фоне 162 дня «операции»: поставщики IKEA на «Яндекс Маркете», россияне покупают золотые слитки Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: mykaleidoscope.ru

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 4 августа: доллар — 60,23 рубля, евро — 61,12 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:23 мск — 59,50 рублей, евро — 60,47 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,96 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,11 рублей, евро — по 67,66 рублей.

Стало хуже

С февраля многие компании малого и среднего бизнеса перешли в режим экономии, в том числе сократив часть персонала (24%) или премии сотрудникам (26%), следует из исследования финансовых сервисов Platforma и финансового маркетплейса «Сравни».

Около 19% решили отдать некоторые виды работ на аутсорс, 14% — отправить работников в отпуска. Опрос проводился с 14-19 июля среди 1201 руководителей малого и среднего бизнеса по всей России.

Общая выручка работающих в России онлайн-кинотеатров за первую половину 2022 года составили 25,9 млрд рублей (без НДС), посчитали в TelecomDaily. Это лишь на 5% больше, чем годом ранее — 24,8 млрд рублей. Это минимальная за последние пять лет динамика: в первом полугодии 2021 года рост составлял 31%, 2020-го на фоне пандемии коронавируса — 71%, 2019-го — 44%.

Минцифры может усложнить критерии попадания ПО в реестр отечественного ПО — скорректировать действующее ограничение, по которому подающая заявку компания должна принадлежать российским юр- или физлицам более чем на 50%. Речь идёт о повышении этого порога до 70-90%, рассказали источники «Ведомостей.

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Производители электроники и бытовой техники и ритейлеры раскритиковали идею Минкульта распространить авторский сбор на электронные устройства, ввозимые в Россию через страны ЕАЭС. По их мнению, это может нарушить поставки электроники по параллельному импорту, пишет «Ъ». По оценке дистрибуторов, этот механизм и так пока не покрывает весь спрос.

Стало лучше

VK, Ozon и «Яндекс» получили от правительства «финансовую помощь» совокупно в размере 130 млрд рублей, которая потребуется для выполнения их обязательств перед держателями еврооблигаций, выяснил «Коммерсантъ».

В «Яндекс Маркете» сообщили о старте продаж товаров от поставщиков IKEA. Среди них — компания из Казахстана «АГФ-Групп» (бренд Arua), Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». Маркетплейс ведет переговоры о подключении к нему и других поставщиков шведской сети.

Страховые компании стали чаще интересоваться специалистами по продажам. По данным рекрутеров, по сравнению с началом весны спрос на отдельные специальности вырос в 1,5 раза. Но пока речи о расширении общего штата нет, пишет «Ъ», — скорее это свидетельствует о возвращении рынка к показателям 2021 года.

Почему так

Россияне наращивают вложения в золотые слитки: счёт идёт уже на десятки тонн, причем повышенным спросом, по данным банков, пользуются слитки от 1 кг. Однако этот финансовый актив, несмотря на введение в этом году налоговых послаблений при операциях с ним, обладает низкой ликвидностью.Снятие

Снятие пандемийных ограничений на пересечение сухопутных границ подстегнуло турпоток россиян в Европу: за месяц количество бронирований отелей за рубежом выросло в 1,5 раза, посчитали в Ostrovok.ru. Чаще всего туристы едут в Финляндию, Литву, Латвию и Эстонию, которые часто используют для транзита.

Новости предыдущего дня, 3 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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29 комментариев
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 Skyray
После такого спроса на золото ожидается массовое строительство зиккуратов

Подчеркнул ЦБ

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Митя Лившиц

Это лучший комментарий за последние 162 дня этой рубрики на vc. Браво, подняли настроение!

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Al
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Александр Кудин

Доброе солнечное утро) все уже купили себе по килограмчику золота?

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ArtYk.inTrade

Ага, вот только гречку доем и побегу в банк

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Александр Кудин

Правильно, чтобы больше унести, надо кашки с утра махнуть! Я вот без каши только кило унес, а вы поди за 10 точкой пойдёте

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Немыслимый завод

Агась, теперь считаем будущую прибыль:

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Al

Ща бы мебель икеевскую по конской цене прямиком у поставщика брать. Красота

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Глеб Щавлев

Ну так не берите) рынок же всё таки))

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Никита Мардюков

Ну надо же немного поныть)
Но было бы хорошо, если бы икеевская мебель была все так же по доступным ценам с возможностью доставки. Это было бы как минимум удобно тем, что не пришлось бы ехать на рынок и каким-то образом оттуда потом тащить какой-нибудь диван при условии, что у тебя нет машины.
Но прелесть рынка конечно в том, что можно пару косарей сторговать, да

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Дмитрий Филиппов

Мне кажется что Запад уже испытывает реальный ужас, от действий нашего президента. Эти гейропейцы и пендосы, вообще не ожидали, что мы будем херачить и сук, на котором сидим и вообще дерево к хуям снесем.

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Oleksiy Rubin

кто МЫ то - ТЫ тут Адин

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Иван Грозный

Точнее сказать, они не ожидали такого от представителей нашей "илиты". Они думали, что как только они потеряют доступ к своим зарубежных активам, они быстренько разберутся с Путиным и поставят какого-нибудь нового Ельцина, который будет тихо бухать в своё удовольствие, иногда плясать пьяным на сцене с Киркоровым и не мешать настоящим хозяевам осуществлять хозяйственную деятельность в России. Но что-то не срослось.

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fffggg gggfff
от представителей нашей "илиты"

наивные. по всяким "я бизнесмен, в политику не лезу" было видно, что яиц у них давно нету

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Поджог Сараев

Штош, это ещё одна причина делать своих корешей миллиардерами (кроме самой очевидной)

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Поджог Сараев

У них было предостаточно времени и данных, чтобы составить психологический портрет. Поэтому отмораживание ушей назло маме вряд ли является для них сюрпризом.

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Слегка Придурковатый

"Налог на болванки" до сих пор прихвостню Михалкову в карман падает, кстати? Или там внутри уже перераспределили халявные бабки? Давно не следил за этой темой.

Вообще, конечно, пропихнуть такой налог (ещё до всех этих ваших СВО) - это, конечно, высшая степень охуевания. Типа, с покупки любой техники, с которой даже теоретически можно скопировать какой-нибудь контент (компьютеры, смартфоны, плееры и т.п.) должны отчисляться - и отчисляются уже наверное более десяти лет, - бабки михалковским прихвостням из его конторки РСП только по факту возможности копирования, в размере 1% от оборота. А это, на минуточку, миллиарды рублей в год.

Вот кому-кому, а мерзким Михалковым в любое время на Руси жилось ништяк.

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Елизавета М

А как люди едут в Финляндию для транзита, если пересечение сухопутной границы под запретом, авиа наши туда не летают, а их к нам? Водные пути? Через Финский залив в Хельсинки?

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Леонид Гнездилов

Что не так с сухопутной границей? Я только из финки приехал - нормальная граница

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Елизавета М

Не знаю, вот и спрашиваю)) в новостях-то пишут, что нельзя.

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Леонид Гнездилов

Нельзя нескольким человекам)

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Елизавета М

@Nesterov Igor, вы вот диз мне поставили, а на вопрос где ответ?)) Умиляют такие дизы. Если знаете как – напишите))

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Виктор

С 15 июля открыли сухопутную границу.

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Дмитрий Колонщаков

Набираю команду будем делать авторский сбор на сером импорте.

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Слегка Придурковатый

- Попробуй, милок, попробуй.

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Forgotten Games

Интересно, а золото физическое россияне покупают? Или таки, что более вероятно, все их золото учитывается на т.н. металлических счетах без фактической передачи слитков?

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john dow

Посмотрел я щуйские ситцы на маркете. Там только комплекты. И чисто белых нет, все с какими-то принтами. Размеры простыней не как у Икеи. В общем о какой замене речь, непонятно.

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Oleksiy Rubin

Целые офисы компаний типа панасоник уже всех поуволняли - 3 месяца выплат кончились - а там кроме штатгных еще куча аутстаффффффа

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Какел Вредонос

Называть Специальную военную операцию "операцией" в кавычках - дискредитация вооруженных сил РФ. Статью напомнить?

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