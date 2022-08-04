Ozon, «Яндекс» и VK получили льготные кредиты на 130 млрд рублей на выполнение обязательств перед держателями облигаций Статьи редакции
После остановки торгов бумагами интернет-компаний на зарубежных биржах у держателей облигаций появилось право требовать их выкупа.
- VK, Ozon и «Яндекс» получили от правительства «финансовую помощь» совокупно в размере 130 млрд рублей, которая потребуется для выполнения их обязательств перед держателями еврооблигаций. Об этом рассказал источник «Коммерсанта», близкий к правительству.
- В VK подтвердили, что направляли запрос на предоставление льготного кредита «на реструктуризацию образовавшейся задолженности», но сумму не назвали. В «Яндексе» сообщили, что взяли целевой кредит в коммерческом банке. Эти деньги направили на выплаты по еврооблигациям, а «субсидирование ставок происходит по соглашению между банками и правительством». В Ozon не ответили.
- Правительство поддержали инициативу министерства и «предоставило крупным российским интернет-компаниям ("Яндекс", VK и Ozon) льготное кредитование на рефинансирование образовавшейся задолженности в сумме 130 млрд рублей в связи с прекращением торгов их ценными бумагами», сообщили в Минцифры.
- В конце февраля 2022 года Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций. В июне «Яндекс» договорился с держателями большинства облигаций об их выкупе, Ozon также смог договориться.
- Опрошенные «Ъ» эксперты и аналитики называют фактическое субсидирование государством расчётов частных компаний с держателями облигаций прецедентом. Но мера объяснимая: все три компании имеют высокую системную значимость для российской экономики.
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Парашютные деньги раздавать бессмысленно
Бюджет треснет
И так далее
Так это не парашутные деньги. Это компенсация заблокированных инструментов (доступ к ыинансовым рынкам), доступных для расчёта с кредиторами.
От смены названия ничего не меняется
А как надо?
Все знают почему это произошло и вот так было не надо
Интересно всегда с мнениями.
Западные правительства раздают вертолетные деньги в экономику своих стран на фоне пандемии. Комментарии: молодцы! Вот бы нам так!
Наше правительство выдает льготные кредиты (возвратные, к слову) нашим компаниям для поддержания на фоне санкций. Комментарии: фу! Да как так можно! Чё за нах?!
Любопытное искажение. Пожалуй, со времён Петра ничего не изменилось - мы преклоняемся перед авторитетом европы
ну да, выручают наши бедные, забитые, экономику-и-общество-формирующие крупномасштабные ИТ-монополии под гос-крылом. вот молодцы
Класс, нормально денежек занесли :
1. Торговой площадке со скамерами и горящими складами
2. IT-площадке с проблемами с безопасностью и бесполезными стартапами
3. Соцсети и прочим сервисам, которые давно скатились в унылое неюзабельное говно, которое уже само не может понять как себя позиционировать.
На очереди Сбер))
Самое интересное, что аналогов нет и никто ничего другого предложить не может.
Комментарий удален модератором
Надо было конечно занести анонимам vc.ru, тогда бы зажили!
Так почему занесли-то, если это кредит?😀
Учитывая что такие кредиты как правило просто так не дают, а если и дают то потом возвращают частично или не возвращают вообще, то можно сказать что занесли.
Это же не фонд кино)))
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Дорогое правительство! А мне?
Комментарий удален модератором
Аналитеки видимо не слышали о финансировании частной компании GM и как легким движением руки Дж.Буша младшего американские легковые пикапы превращаются в "комерческие автомобили" со льготами дабы превозмочь тойоту камри и пр.
Ну тогда хорошо, пусть дальше раздают наши деньги
Они не ваши,вы за них не деретесь.И я тоже.Так что увы,не наши.
Очевидно, среди держателей облигаций есть те, кто кредиты льготные выдаёт
Им ещё и "финансовая помощь" нужна??
В озоне, кажется, кредит уже сожгли :-)
Озону, ВК и Яндексу обязательно нужно помочь, бедненьким.
https://m.youtube.com/watch?v=QFtlRkgjh18
130 ярдо в никуда...
Тот редкий случай, который как раз куда.
Ну надо же Яндексу с каких то денег огрооомный штраф платить) кек
почему помогают Ozon, «Яндекс» и VK, а кинотеатрам вообще никак помочь не хотят
Возможно, потому что помощь оказывается в виде кредитов, которые обозначенные компании вероятно вернут, а кинотеатры - вероятно, не смогут
Потому что то работающие системы, за исключением ненужной ВК, а кинотеатры дыра без западного кинематографа (ну что поделать европейцы мы, и не идём на китайское индийское иранское кино, несмотря на все желание представить что мы азиаты).
Янлекс готовится к ужесточению законодательства в части утечек, заранее баблишка набрали
Минуточку, а поч помощь от правительства, если кредиты банки дают?
Почему бы не помочь малому бизнесу, который раньше работал с СНГ и Украиной, а теперь не может?
А, ну да, у Яндекса же штраф огромный за утечку, нужно им помочь.