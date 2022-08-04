Финансы
Маша Цепелева

ЦБ анонсировал новые меры для сокращения операций в долларах и евро банками и компаниями Статьи редакции

Регулятор рекомендует компаниям перевести накопления в валюты «дружественных» стран. К ним можно отнести юани, тенге и белорусский рубль.

  • Банк России опубликовал доклад о развитии финансового рынка на фоне санкций. ЦБ отмечает, что блокировка российских активов создаёт риски для граждан и бизнеса при использовании доллара и евро. Поэтому регулятор будет ускорять девалютизацию и введёт дополнительные меры для сокращения операций банков в этих валютах.
  • ЦБ планирует дополнить действующую систему надбавок к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам.
  • Также регулятор считает, что отказ от использования банками «токсичных» валют должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов. «Регуляторные меры, дестимулирующие использование валют недружественных стран, могут быть применены и в отношении небанковских финансовых организаций».
  • Нефинансовым организациям стоит перевести доллары и евро в другие валюты, считает ЦБ. Для компаний с госучастием правительство могло бы выпустить соответствующие рекомендации.
  • Банк России считает целесообразным введение новых рекомендаций правительства для компаний об отказе от долларов и евро в новых контрактах или включение условий для исполнения требований в рублях или валютах «дружественных» стран.
  • К валютам «дружественных» стран можно отнести китайский юань, гонконгский доллар, южноафриканский рэнд, турецкую лиру, казахстанский тенге, армянский драм, белорусский рубль. Торги ими проходят на Московской бирже.

#новость #цб

7017 просмотров
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103 комментария
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 виктор сикрит

Армянский драм — что-то из электронной музыки?

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Пришелец

Армянский драм

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2 комментария
Неправильный меч

А бейс — азербайджанский, да.

В Карабахе драм-н-бейс, выходит.

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3 комментария
Roman Zykov

Похоже опять население доить будут

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MEGAtraXXXer666

Снова

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1 комментарий
nkmstudio

"Дружественная валюта" - что это за херня вообще? Судя по дружественному золоту все накопления улетят в глубокую жопу.

Страна Дежавю. Новое поколение будет изучать ваучеры.

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Никита Кашонков

Да детский сад. Кстати я что-то не увидел валюты Африканских стран. или они не дружественные.

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4 комментария
Maxim

Только будут называться не ваучерами, а токенами ко-фандинга.

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Uuno Turhopuru

Когда центральный банк страны в своих заявлениях использует не экономические термины, а всякий бред, типа валюта "дружественных", "недружественных" стран, то это значит, что нормальной экономике конец.

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Бомж

Если евро и доллары — «токсичные» валюты, то почему в новых магазинах «Берёзка» будут принимать их, а не «юани, тенге и белорусский рубль» 🤔

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Uuno Turhopuru

Потому что ничего нового, со времен совка, в "торговле с иностранцами" не придумали. Кому нужны местные фантики...

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Ildarkin

Наличку они очень даже ценят, здесь речь идет скорее про безналичные операции, которые могут легко заблокировать извне путем блокировки соответствующих коррсчетов и НКЦ.

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Vitaly Ya

Ага, особенно белорусский рубль, с его постоянной девальвацией в два три раза каждые несколько лет.

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Aleksei Menshikov

Турецкая лира не лучше

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14 комментариев
Михаил

«токсичных» валют, может кто помнит, кто такое вообще придумал?
для общего развития.

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Пришелец

Валюту токсичнее, чем рубль сложно сейчас себе представить.

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виктор сикрит

Отлично, юань - дружественная валюта, но вклады под 1-1,5% сейчас. Дружба на полтора процента.

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eugene gusev

Можно подумать, что в долларах они были больше. Но, кажется, текущие проценты не были определяющим для выбора доллара или евро для накоплений.
юань +/- привязан к доллару так что ту же функцию он вполне может выполнять. Хотя и не без дополнительных рисков

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Марк Сергеевич

Даа, маловато, инфляция то в Китае 2%. Лучше отнести под 8%, и пусть инфляция сожрёт 15%.

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3 комментария
Вишняковский

И только один нормальный банк, где можно хранить - Альфа

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Maxim

Да какая дружба... Кроме того Китай экспортная экономика, такая же как и РФ. Соответственно заинтересована в низком курсе своей валюты. Им во-первых, не нужен интерес РФ к систематическому закупу юаня, во-вторых, они сами будут девальвировать свою валюту как только это будет нужно.
Если вам нужны ваши деньги, никогда не храните их в юанях.
ПС. В чем хранить я не знаю )

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Make Luv

На полторы шишечки. Точнее на 0.15

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Сергей С.

Хрен с ними с процентами. Вот хоть убейте понятия не имею как завести брокерский аккаунт в Китае, чтобы продать юани за доллары или евро :)

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Ушлый тип

Какой-то ЦБ уж слишком... токсичный

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AlexSam

Там из другого места ветер. ЦБ лишь исполнитель.

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Слегка Придурковатый

Ладно, убедили - иду закупаться рэндами на всю котлету.

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Mr. Puss

Воу воу воу, палехчи, парень. Щас экономику обвалишь

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1 комментарий
Aram Mirzoyants

кажется ты не туда смотришь

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1 комментарий
Невкусно и грустно

По многочисленным просьбам трудящихся ...

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Джонни Лавджой

Доллар - это деньги. А рубль- кусок кала

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Арсений Сиверцев

Я почему-то вспомнил комментарий Германа Стерлигова 10 летней давности, - «А я все деньги храню в мёде» и теперь чего-то уже не так смешно

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а б

Мед подрос)

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Никита Кашонков

ЦБ отмечает, что блокировка российских активов создаёт риски для граждан и бизнеса при использовании доллара и евро. - Это один дед со своей сворой п....в несет риски для граждан

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Maxim

Да там много дедов... тут иногда появляются перлы временного деда, тоже тот же перец. Как, впрочем, и все постоянные члены ЦК, ой, совбеза.

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Make Luv

А как называлась эта великая африканская страна, поддержавшая РФ где-то там? Хули в их валюте нельзя?

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Пришелец

Ваканда, кажется.

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1 комментарий
Den Kotov

Эритрея

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1 комментарий
Skyray
Регулятор будет ускорять девалютизацию

Хорошо.
А когда-нибудь мы дождёмся деебланизации, и деуспокойтесь вы уже наконец, всё равно все кто может бесповоротно уже уедут, хватит пожалуйста заниматься еблантизмом.

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Армен Арзуманян

Сначало бы разрешили забрать те накопления в валюте запрет на снятие которых ЦБ планирует продлить до марта 2023 г. Так было бы честнее, а вот обязать переводить доллары в юани это бред,. Просто разрешите снять с банковского счёта всем свое и каждый сам способен распорядиться в какую банку это положить или продать или обменять...

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Макс Бруквин

Никто ничего никому не отдаст.
Один крупный и не очень любимый здесь банк рекомендовал своим сотрудникам забрать валютные вклады рублями, типа скоро их принудительно поменяют.
Сейчас могут нарисовать курс условно 30 рублей и 15го августа например принудительно поменять все вклады по этому курсу. И все.
Плохо что ли, хорошо!
Поэтому мы выгребли все оттуда, причём за сутки на курсе потеряли порядка 40000 рублей и спокойно купили у предпримчивых ребят наличные уе. Там тоже потеряли)) Но цель была иметь наличные доллары / евро. Так спокойнее.

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AlexSam

Нууу... Здесь так не принято...

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Chris Nite

Интересно, почему юань, если Китай продолжает сворачивать операции у нас и закрывать магазины...)

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Svyatoslav

Потому что часть пропаганды(да и надежд) держится на идее, что враг моего врага мой друг.

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Prost Prost

Мне интересно зачем эти полумеры?
Давно уже пора выпустить закон о том, что хранение валюты - незаконно. За нарушение закона - конфискация всей валюты, всего имущества. Далее нужно пустить нарушителя на органы, их тоже продать, ближайших родственников тоже. Вещи полить бензином и сжечь.

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Zamir Saidov

Так сделают, когда кол-во держателей уменьшится до уровня, когда на них можно будет насрать

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Konstantin Chelovechkov

Мьянманские кьяты забыли добавить в список дружественных валют. Очень дружественная нам страна, Мьянма.

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Михаил П

Да запретите вы уже доллары 🤣

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Роман Величкин

Звучит и пугающе, и угрожающе.

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Ruslan Zorya

южноафриканский рэнд, турецкую лиру, казахстанский тенге, армянский драм, белорусский рубль. вот это конечно списочек самых надежных валют, даже не знаю что из этого лучше выбрать

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Никита Кашонков

Да ладно - могло быть и хуже. Стали бы нам дружественны аборигены Папуа или там еще какие нибудь туземные племена - были бы ракушки или камушки или кости

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1 комментарий
Maltese

Кто-нибудь может подсказать актуальную ситуацию с открытием счета вне РФ и переводом туда своих кровных "недружественных валют"? Остались ещё такие варианты? В банки Индии, напрмер.

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ECN.Broker

Кажется, для этого нужно жить в Индии или иметь индийское происхождение

https://wise.com/gb/blog/opening-a-bank-account-in-india

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SG

Узбекистан, Ташкент, капитал банк на Нукуса. От аэропорта на такси 10 минут, в очереди 1-1.5 часа, карту печатают при вас, весь процесс занимает 20 минут, счёт в $.

В Турции через «помогал» за час в вакиф банке, карту выдают день в день. Но по счету без внж лимиты на траты и вообще турецкие банки - это то ещё удовольствие.

Upd. Очень советую выбрать вариант с Ташкентом, на удивление оказался самым адекватным банком и карта без лимитов, работает по всему миру, можно допку сразу же сделать на родственника. Да даже поддержка у них адекватная и смс на российский номер приходят.

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Soviet Pooh

Я правильно понимаю, что стоит ожидать нового падения доллара/евро?

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Озверевший Фукуяма

Нет, скорее официальный курс будет 5 рублей за доллар и 6 рублей за евро. И полный запрет обращения этих валют. Ну и принудительная конвертация вкладов по указанному выше курсу.

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1 комментарий
Andy Avramenko

💯

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неформат

сдавайте граждане валюту в сберегательную кассу

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Make Luv

Щас бы в картофельных фантиках прятаться от нестабильности.

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Mike Elkin

девалютизация.... дестимулирующие....
этот год провозглашаю годом приставки "ДЕ-"

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а б

Дебилизация, чего уж там)

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AlexSam

"Регулятор рекомендует компаниям перевести накопления в валюты «дружественных» стран."

Я офигеваю, как ОНИ за всех, всё уже решили.

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Артем Жуков

Щас всех запугают, заставят продать всеми силами и в сентябре ракета на 80 ₽ за доллар 🤣

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Макс Бруквин

Да просто не будет курса и все. Типа не надо вам.

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роман долгополов

Мировые валюты с др времен
Римск сестерций,динарий;Перс.дирхема; Халиф.динар ;Визант.денарий ;Европ. Талер.;Наполеондор;Брит фунт,;Амер.доллар;Белорус.рубль

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ilia

Так, вашу ж машу, дайте хоть юани на бирже покупать и снимать! За границу ехать - бегай ищи где купить валюту. (хз, может, в Москве без проблем - в любом офисе любого банка по адекватной цене).

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Bogdan Politaiev

Кажется реакция на события в Тайване. США прогнула Китай и теперь Россия пытается как-то усилить "борьбу с западом", а то ведь США гляди снова всех раком начнет ставить как при холодной войне.

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Dimitri

А запад вообще в курсе что там какая-то «держава» с 1% мирового ВВП им экономическом борьбу устаивает?

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Озверевший Фукуяма

Выходит, Точка была права

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Никита Климанов

Такое ощущение, как будто они там наверху соревнуются, кто больше подговнит гражданам, и потом собираются дабы поржать

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Dimitri

ЦБ добивается укрепления рубля и это в стране где сейчас больше 60% госдоходов от газа и нефти зависит? Они там вообще адекватные?

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Sergei Zotov

мож, быстрее развалится все. Полный газ на дно

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Olek Dav
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Вася Пражкин

Перевести все в белорусский рубль?
А в ЦБ тонкие юмористы:

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