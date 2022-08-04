ЦБ анонсировал новые меры для сокращения операций в долларах и евро банками и компаниями Статьи редакции
Регулятор рекомендует компаниям перевести накопления в валюты «дружественных» стран. К ним можно отнести юани, тенге и белорусский рубль.
- Банк России опубликовал доклад о развитии финансового рынка на фоне санкций. ЦБ отмечает, что блокировка российских активов создаёт риски для граждан и бизнеса при использовании доллара и евро. Поэтому регулятор будет ускорять девалютизацию и введёт дополнительные меры для сокращения операций банков в этих валютах.
- ЦБ планирует дополнить действующую систему надбавок к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам.
- Также регулятор считает, что отказ от использования банками «токсичных» валют должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов. «Регуляторные меры, дестимулирующие использование валют недружественных стран, могут быть применены и в отношении небанковских финансовых организаций».
- Нефинансовым организациям стоит перевести доллары и евро в другие валюты, считает ЦБ. Для компаний с госучастием правительство могло бы выпустить соответствующие рекомендации.
- Банк России считает целесообразным введение новых рекомендаций правительства для компаний об отказе от долларов и евро в новых контрактах или включение условий для исполнения требований в рублях или валютах «дружественных» стран.
- К валютам «дружественных» стран можно отнести китайский юань, гонконгский доллар, южноафриканский рэнд, турецкую лиру, казахстанский тенге, армянский драм, белорусский рубль. Торги ими проходят на Московской бирже.
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Армянский драм — что-то из электронной музыки?
Армянский драм
А бейс — азербайджанский, да.
В Карабахе драм-н-бейс, выходит.
Похоже опять население доить будут
Снова
"Дружественная валюта" - что это за херня вообще? Судя по дружественному золоту все накопления улетят в глубокую жопу.
Страна Дежавю. Новое поколение будет изучать ваучеры.
Да детский сад. Кстати я что-то не увидел валюты Африканских стран. или они не дружественные.
Только будут называться не ваучерами, а токенами ко-фандинга.
Когда центральный банк страны в своих заявлениях использует не экономические термины, а всякий бред, типа валюта "дружественных", "недружественных" стран, то это значит, что нормальной экономике конец.
Если евро и доллары — «токсичные» валюты, то почему в новых магазинах «Берёзка» будут принимать их, а не «юани, тенге и белорусский рубль» 🤔
Потому что ничего нового, со времен совка, в "торговле с иностранцами" не придумали. Кому нужны местные фантики...
Наличку они очень даже ценят, здесь речь идет скорее про безналичные операции, которые могут легко заблокировать извне путем блокировки соответствующих коррсчетов и НКЦ.
Ага, особенно белорусский рубль, с его постоянной девальвацией в два три раза каждые несколько лет.
Турецкая лира не лучше
«токсичных» валют, может кто помнит, кто такое вообще придумал?
для общего развития.
Валюту токсичнее, чем рубль сложно сейчас себе представить.
Отлично, юань - дружественная валюта, но вклады под 1-1,5% сейчас. Дружба на полтора процента.
Можно подумать, что в долларах они были больше. Но, кажется, текущие проценты не были определяющим для выбора доллара или евро для накоплений.
юань +/- привязан к доллару так что ту же функцию он вполне может выполнять. Хотя и не без дополнительных рисков
Даа, маловато, инфляция то в Китае 2%. Лучше отнести под 8%, и пусть инфляция сожрёт 15%.
И только один нормальный банк, где можно хранить - Альфа
Да какая дружба... Кроме того Китай экспортная экономика, такая же как и РФ. Соответственно заинтересована в низком курсе своей валюты. Им во-первых, не нужен интерес РФ к систематическому закупу юаня, во-вторых, они сами будут девальвировать свою валюту как только это будет нужно.
Если вам нужны ваши деньги, никогда не храните их в юанях.
ПС. В чем хранить я не знаю )
На полторы шишечки. Точнее на 0.15
Хрен с ними с процентами. Вот хоть убейте понятия не имею как завести брокерский аккаунт в Китае, чтобы продать юани за доллары или евро :)
Какой-то ЦБ уж слишком... токсичный
Там из другого места ветер. ЦБ лишь исполнитель.
Ладно, убедили - иду закупаться рэндами на всю котлету.
Воу воу воу, палехчи, парень. Щас экономику обвалишь
кажется ты не туда смотришь
По многочисленным просьбам трудящихся ...
Доллар - это деньги. А рубль- кусок кала
Я почему-то вспомнил комментарий Германа Стерлигова 10 летней давности, - «А я все деньги храню в мёде» и теперь чего-то уже не так смешно
Мед подрос)
ЦБ отмечает, что блокировка российских активов создаёт риски для граждан и бизнеса при использовании доллара и евро. - Это один дед со своей сворой п....в несет риски для граждан
Да там много дедов... тут иногда появляются перлы временного деда, тоже тот же перец. Как, впрочем, и все постоянные члены ЦК, ой, совбеза.
А как называлась эта великая африканская страна, поддержавшая РФ где-то там? Хули в их валюте нельзя?
Ваканда, кажется.
Эритрея
Хорошо.
А когда-нибудь мы дождёмся деебланизации, и деуспокойтесь вы уже наконец, всё равно все кто может бесповоротно уже уедут, хватит пожалуйста заниматься еблантизмом.
Сначало бы разрешили забрать те накопления в валюте запрет на снятие которых ЦБ планирует продлить до марта 2023 г. Так было бы честнее, а вот обязать переводить доллары в юани это бред,. Просто разрешите снять с банковского счёта всем свое и каждый сам способен распорядиться в какую банку это положить или продать или обменять...
Никто ничего никому не отдаст.
Один крупный и не очень любимый здесь банк рекомендовал своим сотрудникам забрать валютные вклады рублями, типа скоро их принудительно поменяют.
Сейчас могут нарисовать курс условно 30 рублей и 15го августа например принудительно поменять все вклады по этому курсу. И все.
Плохо что ли, хорошо!
Поэтому мы выгребли все оттуда, причём за сутки на курсе потеряли порядка 40000 рублей и спокойно купили у предпримчивых ребят наличные уе. Там тоже потеряли)) Но цель была иметь наличные доллары / евро. Так спокойнее.
Нууу... Здесь так не принято...
Интересно, почему юань, если Китай продолжает сворачивать операции у нас и закрывать магазины...)
Потому что часть пропаганды(да и надежд) держится на идее, что враг моего врага мой друг.
Мне интересно зачем эти полумеры?
Давно уже пора выпустить закон о том, что хранение валюты - незаконно. За нарушение закона - конфискация всей валюты, всего имущества. Далее нужно пустить нарушителя на органы, их тоже продать, ближайших родственников тоже. Вещи полить бензином и сжечь.
Так сделают, когда кол-во держателей уменьшится до уровня, когда на них можно будет насрать
Мьянманские кьяты забыли добавить в список дружественных валют. Очень дружественная нам страна, Мьянма.
Да запретите вы уже доллары 🤣
Звучит и пугающе, и угрожающе.
южноафриканский рэнд, турецкую лиру, казахстанский тенге, армянский драм, белорусский рубль. вот это конечно списочек самых надежных валют, даже не знаю что из этого лучше выбрать
Да ладно - могло быть и хуже. Стали бы нам дружественны аборигены Папуа или там еще какие нибудь туземные племена - были бы ракушки или камушки или кости
Кто-нибудь может подсказать актуальную ситуацию с открытием счета вне РФ и переводом туда своих кровных "недружественных валют"? Остались ещё такие варианты? В банки Индии, напрмер.
Кажется, для этого нужно жить в Индии или иметь индийское происхождение
https://wise.com/gb/blog/opening-a-bank-account-in-india
Узбекистан, Ташкент, капитал банк на Нукуса. От аэропорта на такси 10 минут, в очереди 1-1.5 часа, карту печатают при вас, весь процесс занимает 20 минут, счёт в $.
В Турции через «помогал» за час в вакиф банке, карту выдают день в день. Но по счету без внж лимиты на траты и вообще турецкие банки - это то ещё удовольствие.
Upd. Очень советую выбрать вариант с Ташкентом, на удивление оказался самым адекватным банком и карта без лимитов, работает по всему миру, можно допку сразу же сделать на родственника. Да даже поддержка у них адекватная и смс на российский номер приходят.
Я правильно понимаю, что стоит ожидать нового падения доллара/евро?
Нет, скорее официальный курс будет 5 рублей за доллар и 6 рублей за евро. И полный запрет обращения этих валют. Ну и принудительная конвертация вкладов по указанному выше курсу.
💯
сдавайте граждане валюту в сберегательную кассу
Щас бы в картофельных фантиках прятаться от нестабильности.
девалютизация.... дестимулирующие....
этот год провозглашаю годом приставки "ДЕ-"
Дебилизация, чего уж там)
"Регулятор рекомендует компаниям перевести накопления в валюты «дружественных» стран."
Я офигеваю, как ОНИ за всех, всё уже решили.
Щас всех запугают, заставят продать всеми силами и в сентябре ракета на 80 ₽ за доллар 🤣
Да просто не будет курса и все. Типа не надо вам.
Мировые валюты с др времен
Римск сестерций,динарий;Перс.дирхема; Халиф.динар ;Визант.денарий ;Европ. Талер.;Наполеондор;Брит фунт,;Амер.доллар;Белорус.рубль
Так, вашу ж машу, дайте хоть юани на бирже покупать и снимать! За границу ехать - бегай ищи где купить валюту. (хз, может, в Москве без проблем - в любом офисе любого банка по адекватной цене).
Кажется реакция на события в Тайване. США прогнула Китай и теперь Россия пытается как-то усилить "борьбу с западом", а то ведь США гляди снова всех раком начнет ставить как при холодной войне.
А запад вообще в курсе что там какая-то «держава» с 1% мирового ВВП им экономическом борьбу устаивает?
Выходит, Точка была права
Такое ощущение, как будто они там наверху соревнуются, кто больше подговнит гражданам, и потом собираются дабы поржать
ЦБ добивается укрепления рубля и это в стране где сейчас больше 60% госдоходов от газа и нефти зависит? Они там вообще адекватные?
мож, быстрее развалится все. Полный газ на дно
Перевести все в белорусский рубль?
А в ЦБ тонкие юмористы: