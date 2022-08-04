Финансы
Питерский колос

ЦБ в 2023 году запустит в Чечне и Дагестане пилотный проект по исламскому банкингу Статьи редакции

Он строится на принципах шариата и, например, запрещает выплату процентов по вкладам и фьючерсные сделки.

  • 4 августа ЦБ опубликовал доклад о развитии финансового рынка на фоне санкций, в котором в том числе предложил усилить роль партнёрского финансирования. Оно должно способствовать привлечению дополнительных средств для финансирования бизнеса, в том числе малого и среднего.
  • Для этого на территории отдельных субъектов России необходимо провести тестирование, по итогам которого будет принято решение о распространении законодательного регулирования партнерского финансирования на другие регионы.
  • В ЦБ уточнили «Интерфаксу», что речь об исламском банкинге. Эксперимент пройдёт в 2023 году на территории Чечни и Дагестана, проработкой вопроса занимается Минфин вместе с ЦБ.
  • 13 июля о подготовке законопроекта об исламском банкинге со ссылкой на документ сообщил «Коммерсантъ». Заниматься им смогут специальные организации партнёрского финансирования, регулировать их работу будет ЦБ.
  • Исламский банкинг — это способ ведения банковского дела, основанный на религиозных принципах шариата. Он подразумевает, например, запрет на выплату и взимание процентов. Также под запретом сделки с условиями неопределённости — гарар. Под это определение подходят фьючерсы и опционы.

#новость #цб

1623 просмотров
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38 комментариев
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 Владимир Федулов

Интересно, будут ли кредиты без процентов или только вклады без процентов

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Никита Кашонков

Да верно - у них кредиты без процентов. Просто денег выдают меньше чем прописано в контракте. Типа это не процент а такая надбавка за покупку в рассрочку.

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Александр Еремин

Ага и видимо сумма на которую выдаётся меньше как то связанна с банковским процентом 😂. Вообщем те же яйца вид сбоку.

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Dimitri Sloboda

😅😅😅 серьезно?

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Сергей Макаров

От создателей «свинину есть нельзя, но если ночью и под крышей, то можно» ))

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Александр Вербицкий

Ох уж эти ваши кафирские шуточки.

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Никита Кашонков

Где то была статья про ипотеку в исламских странах. Там вроде так и сделано. Типа цена за деньги и в ипотеку очень разная

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Айдар Зарипов

Не несите бред. Никто не выдает вам деньги. Либо в рассрочку берете сам товар и банк сам его за вас берет. Либо в бизнес в долю и т.д. Никаких скрытых платежей там нет. Пожалуйста Амаль в Казани уже 14 лет работает (раньше название было другое в первое время).

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Никита Кашонков

Это не та же рассрочка что у нас - рассрочкой называю потому что ты якобы проценты не платишь. Просто они уже зашиты в тело кредита.

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Kuper Bad

А магазин грубо говоря потом деньги первый взнос переводит?)
Как например халва поступает, клиенты как обычно покупают у партнёров в рассрочку, а потом Совкомбанк выставляет счёт на юр лицо на сумму своей комиссии

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Будущий месяц

Наконец-то достойный ответ уходу Тинькова. А! Съел, Олежа?!

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Никита Брагин

Кнопка: "Взять в долг по-братски"

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Брани Фантейн

Легчайшая система, все проценты зашиваешь в сумму кредита, проценты не платишь, но сумма выплаты существенно выше, чем при обычном кредитном продукте

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Никита Климанов

Че блять?

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Maksim Khavanski

Если кто-то попробует просрочить платеж, то придется извиниться

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Александр Вербицкий

Иншалла, брат.

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MEGAtraXXXer666

ЦБ решил через Кражданский кодекс переступить?

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Влад Борщ

Кринжданский

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Евгений Фрост

Не ну слушайте... Что это за дичь?!

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Александр Еремин

Добро пожаловать в новую Россию

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Alex Gurulli

СпецРоссию

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Михаил

Чего?!

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Alexey Melikhov

%Фото девушки из рекламы языковой школы в Балашихе%

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Pavel Ivanov
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Комментарий удален модератором

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Вадим Д.

Где-то ликует хитроумный исламский банкир. Да, по описаниям это всё дело бесприбыльное, но все всё прекрасно понимают.

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Djenn Nofikoff

Ахмат Сила!

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Херовый русский

Исламский банкинг - это вам не православный банкинг, и тем более не какой-нибудь католический или индуистский банкинг.

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Artem Petrenkov

Но таки иудейский!

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Это Я

Исламский банкинг?

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Malina Krasnaya

исламский панк

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Никита Кашонков

Да - да светская страна бл..ть.

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Херовый русский

Всем, кто в танке:
https://secretmag.ru/enciklopediya/chto-takoe-islamskii-banking-obyasnyaem-prostymi-slovami.htm

Что такое исламский банкинг. Объясняем простыми…
Исламский банкинг — способ ведения банковского дела, основанный на соблюдении религиозных правил…
secretmag.ru
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Soulis

У Сбера была(и наверное есть) инвестиционная программа по нормам шариата. У меня коллега для интереса туда вкинул немного денег. От обычной ничем не отличалась - стабильно показывала минус)

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Никита Кашонков

Ух халяльные финансовые инструменты

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Франсиско Пухольс

Вот бы сейчас взять в долг у специальной организации партнёрского финансирования из Дагестана или Чечни на условиях партнёрства в бизнесе!

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Алексей Родной

И с чего будет кормиться эта система, платить по счетам и зарплаты?)

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Саша Прохоренко

Нормальная идея, выведет слегка из тени регионы, где кажется в ней вся деловая активность

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Александр Еремин

Исламская дичь.

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