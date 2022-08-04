ЦБ в 2023 году запустит в Чечне и Дагестане пилотный проект по исламскому банкингу Статьи редакции
Он строится на принципах шариата и, например, запрещает выплату процентов по вкладам и фьючерсные сделки.
- 4 августа ЦБ опубликовал доклад о развитии финансового рынка на фоне санкций, в котором в том числе предложил усилить роль партнёрского финансирования. Оно должно способствовать привлечению дополнительных средств для финансирования бизнеса, в том числе малого и среднего.
- Для этого на территории отдельных субъектов России необходимо провести тестирование, по итогам которого будет принято решение о распространении законодательного регулирования партнерского финансирования на другие регионы.
- В ЦБ уточнили «Интерфаксу», что речь об исламском банкинге. Эксперимент пройдёт в 2023 году на территории Чечни и Дагестана, проработкой вопроса занимается Минфин вместе с ЦБ.
- 13 июля о подготовке законопроекта об исламском банкинге со ссылкой на документ сообщил «Коммерсантъ». Заниматься им смогут специальные организации партнёрского финансирования, регулировать их работу будет ЦБ.
- Исламский банкинг — это способ ведения банковского дела, основанный на религиозных принципах шариата. Он подразумевает, например, запрет на выплату и взимание процентов. Также под запретом сделки с условиями неопределённости — гарар. Под это определение подходят фьючерсы и опционы.
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Интересно, будут ли кредиты без процентов или только вклады без процентов
Да верно - у них кредиты без процентов. Просто денег выдают меньше чем прописано в контракте. Типа это не процент а такая надбавка за покупку в рассрочку.
Ага и видимо сумма на которую выдаётся меньше как то связанна с банковским процентом 😂. Вообщем те же яйца вид сбоку.
😅😅😅 серьезно?
От создателей «свинину есть нельзя, но если ночью и под крышей, то можно» ))
Ох уж эти ваши кафирские шуточки.
Где то была статья про ипотеку в исламских странах. Там вроде так и сделано. Типа цена за деньги и в ипотеку очень разная
Не несите бред. Никто не выдает вам деньги. Либо в рассрочку берете сам товар и банк сам его за вас берет. Либо в бизнес в долю и т.д. Никаких скрытых платежей там нет. Пожалуйста Амаль в Казани уже 14 лет работает (раньше название было другое в первое время).
Это не та же рассрочка что у нас - рассрочкой называю потому что ты якобы проценты не платишь. Просто они уже зашиты в тело кредита.
А магазин грубо говоря потом деньги первый взнос переводит?)
Как например халва поступает, клиенты как обычно покупают у партнёров в рассрочку, а потом Совкомбанк выставляет счёт на юр лицо на сумму своей комиссии
Наконец-то достойный ответ уходу Тинькова. А! Съел, Олежа?!
Кнопка: "Взять в долг по-братски"
Легчайшая система, все проценты зашиваешь в сумму кредита, проценты не платишь, но сумма выплаты существенно выше, чем при обычном кредитном продукте
Че блять?
Если кто-то попробует просрочить платеж, то придется извиниться
Иншалла, брат.
ЦБ решил через Кражданский кодекс переступить?
Кринжданский
Не ну слушайте... Что это за дичь?!
Добро пожаловать в новую Россию
СпецРоссию
Чего?!
%Фото девушки из рекламы языковой школы в Балашихе%
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Где-то ликует хитроумный исламский банкир. Да, по описаниям это всё дело бесприбыльное, но все всё прекрасно понимают.
Ахмат Сила!
Исламский банкинг - это вам не православный банкинг, и тем более не какой-нибудь католический или индуистский банкинг.
Но таки иудейский!
Исламский банкинг?
исламский панк
Да - да светская страна бл..ть.
Всем, кто в танке:
https://secretmag.ru/enciklopediya/chto-takoe-islamskii-banking-obyasnyaem-prostymi-slovami.htm
У Сбера была(и наверное есть) инвестиционная программа по нормам шариата. У меня коллега для интереса туда вкинул немного денег. От обычной ничем не отличалась - стабильно показывала минус)
Ух халяльные финансовые инструменты
Вот бы сейчас взять в долг у специальной организации партнёрского финансирования из Дагестана или Чечни на условиях партнёрства в бизнесе!
И с чего будет кормиться эта система, платить по счетам и зарплаты?)
Нормальная идея, выведет слегка из тени регионы, где кажется в ней вся деловая активность
Исламская дичь.